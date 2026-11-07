Teufel ULTIMA 40 im Test: Große Lautsprecher, großer Klang und jede Menge Bass!

Kann ein Lautsprecherpaar für rund 500 Euro das Wohnzimmer ordentlich zum Beben bringen? Teufel schickt mit der ULTIMA 40 seine beliebten Standlautsprecher in die nächste Runde. Wir schauen uns an, was die großen Klangspender zu bieten haben, für wen sie sich eignen und ob sie mehr können als nur ordentlich Bass zu produzieren.

Wenn der Fernseher plötzlich Konkurrenz bekommt

Wer kennt es nicht? Man macht es sich auf dem Sofa gemütlich, startet einen guten Film, wirft die Lieblingsplaylist an oder schaltet die Konsole ein. Eigentlich ist alles perfekt – wäre da nicht dieser Klang, der irgendwie noch ein bisschen mehr könnte. Genau an diesem Punkt kommen die Teufel ULTIMA 40 ins Spiel. Die Berliner Lautsprecherschmiede gehört seit vielen Jahren zu den bekannten Namen im Audiobereich und hat mit der ULTIMA-Serie einen echten Dauerbrenner im Sortiment.

Mit der mittlerweile vierten Generation, der ULTIMA 40, möchte Teufel an den bisherigen Erfolg anknüpfen. Das Konzept bleibt dabei angenehm bodenständig: große Standlautsprecher, ein kräftiges Klangfundament und ein Preis, der auch für ambitionierte Einsteiger noch interessant ist. Doch was steckt hinter den beiden stattlichen Lautsprechern?

Schlicht, modern und ordentlich Platzbedarf

Schon beim Blick auf die ULTIMA 40 wird klar: Das sind keine kleinen Regallautsprecher, die man mal eben neben den Fernseher stellt. Mit einer Höhe von knapp 107 Zentimetern machen die Standlautsprecher durchaus etwas her. Optisch setzt Teufel auf ein modernes, eher zurückhaltendes Design. Die MK4 Edition wirkt gegenüber ihren Vorgängern etwas aufgeräumter und fügt sich dadurch gut in unterschiedliche Wohnumgebungen ein.

Erhältlich ist das Lautsprecherpaar in Schwarz und Weiß. Besonders die satinierte Front und die Stoffabdeckungen sorgen für einen wertigen Gesamteindruck. Wer es etwas dezenter mag, lässt die Abdeckungen einfach montiert. Wer lieber einen Blick auf die Lautsprechertechnik wirft, kann sie abnehmen. Gerade der orangefarbene Mitteltöner ist dabei ein echter Hingucker und mittlerweile fast schon ein Markenzeichen der ULTIMA-Reihe.

Ein kleiner Hinweis für die Wohnzimmerplanung: Mit rund 21,3 Kilogramm pro Lautsprecher sollte man sich vor dem Aufstellen gut überlegen, wo die beiden Klangspender dauerhaft stehen sollen.

Drei Wege für ein ordentliches Klangpaket

Keine Sorge, wir machen daraus jetzt keinen Physikunterricht. Ein paar Dinge sind aber durchaus interessant.

Die Teufel ULTIMA 40 arbeiten mit einem klassischen Drei-Wege-System. Das bedeutet, dass sich unterschiedliche Lautsprecherchassis um die hohen, mittleren und tiefen Töne kümmern. Pro Lautsprecher kommen insgesamt vier Treiber zum Einsatz:

Ein 25-mm-Hochtöner für feine und klare Höhen.

Ein 165-mm-Mitteltöner aus Kevlar für Stimmen und viele Instrumente.

Zwei 165-mm-Tieftöner aus Glasfaser für den nötigen Bassdruck.

Gerade die beiden großen Tieftöner dürften für viele Musik- und Filmfans interessant sein. Sie sollen für ein kräftiges Bassfundament sorgen, ohne dass direkt ein zusätzlicher Subwoofer notwendig wird. Unterstützt wird das Ganze durch eine Bassreflexkonstruktion mit zwei Öffnungen auf der Rückseite.

Auch bei der Belastbarkeit muss sich die ULTIMA 40 nicht verstecken. Teufel gibt eine Dauerbelastbarkeit von 120 Watt pro Lautsprecher an. Die Empfindlichkeit liegt bei 87 dB. Was bedeutet das im Alltag? Die Lautsprecher lassen sich mit vielen gängigen Stereo-Verstärkern und AV-Receivern kombinieren. Ein besonders exotisches oder teures Verstärker-Setup ist also nicht zwingend notwendig.

Hier darf es gerne etwas mehr sein!

Kommen wir zu dem Punkt, der bei einem Lautsprecher natürlich besonders wichtig ist: dem Klang. Die ULTIMA 40 verfolgt eine eher spaßbetonte Abstimmung. Statt sich ausschließlich auf eine möglichst neutrale Wiedergabe zu konzentrieren, setzt Teufel auf einen kräftigen, dynamischen Charakter. Vor allem der Bass gehört zu den Stärken der Lautsprecher. Die beiden Tieftöner liefern die Grundlage für einen satten Tieftonbereich, der gerade bei elektronischer Musik, Rock oder actionreichen Filmszenen Spaß machen dürfte.

Aber auch die Mitten spielen eine wichtige Rolle. Stimmen, Dialoge und Instrumente sollen klar und verständlich wiedergegeben werden. Der Hochtöner kümmert sich wiederum um die feineren Details und sorgt dafür, dass das Klangbild nicht ausschließlich aus tiefen Frequenzen besteht. Natürlich hängt der tatsächliche Klangeindruck immer auch vom Raum, der Aufstellung und dem verwendeten Verstärker ab.

Gerade bei einem kräftigen Basslautsprecher lohnt es sich, ein wenig mit der Positionierung zu experimentieren. Da sich die Bassreflexöffnungen auf der Rückseite befinden, sollte man den Lautsprechern ausreichend Abstand zur Wand gönnen. Wer einen besonders bassbetonten Klang mag, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Wer hingegen eine ausgesprochen neutrale Wiedergabe bevorzugt, sollte die ULTIMA 40 unbedingt selbst probehören.

Mehr Kino für das Wohnzimmer

Nicht jeder möchte sich direkt ein komplettes Heimkino mit zahlreichen Lautsprechern ins Wohnzimmer stellen. Manchmal reicht bereits eine gute Stereoanlage, um Filme und Serien deutlich lebendiger zu erleben. Hier spielt die ULTIMA 40 ihre Größe aus. Durch das Drei-Wege-System und die beiden Tieftöner pro Lautsprecher ist genügend Potenzial vorhanden, um Filmszenen mit ordentlich Dynamik wiederzugeben.

Explosionen, Motorengeräusche oder ein kräftiger Soundtrack profitieren von einem satten Klangfundament. Gleichzeitig sind verständliche Dialoge wichtig, damit man nicht ständig die Lautstärke verändern muss. Wer später doch mehr möchte, kann die ULTIMA-Serie zu einem Surround-System erweitern. Passende Center- und Rear-Lautsprecher sind ebenfalls erhältlich. Damit bleibt die Möglichkeit offen, aus einer klassischen Stereoanlage irgendwann ein umfangreicheres Heimkino zu machen.

Wenn der Sound zum Spielerlebnis gehört

Natürlich darf bei unseren Testbericht auch der Gaming-Bereich nicht fehlen! Gerade beim Spielen wird häufig unterschätzt, wie viel Atmosphäre durch den richtigen Sound entsteht. Ein guter Lautsprecher kann dafür sorgen, dass Explosionen, Motorengeräusche, Musik und Umgebungsgeräusche deutlich präsenter wirken.

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Ob rasante Rennspiele, große Open-World-Abenteuer oder actionreiche Shooter: Die ULTIMA 40 ist grundsätzlich auch für den Einsatz am Gaming-Setup interessant. Besonders bei Spielen mit dynamischem Soundtrack und kräftigen Effekten dürfte die bassbetonte Ausrichtung ihren Reiz haben. Und Blockbuster wie The Last of Us oder auch Days Gone machen da noch eine Stufe mehr Spaß.

Allerdings sollte man wissen: Ein Stereo-Lautsprecherpaar ersetzt kein echtes Surround-System und bietet auch nicht automatisch die räumliche Ortung eines guten Gaming-Headsets. Wer überwiegend mit Kopfhörern spielt, wird die ULTIMA 40 deshalb vermutlich eher als Ergänzung für das Wohnzimmer betrachten.

Aufstellung und Anschluss: Weniger kompliziert als gedacht

Die ULTIMA 40 ist ein passiver Lautsprecher. Das bedeutet, dass sie einen zusätzlichen Verstärker oder AV-Receiver benötigt. Einfach per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden funktioniert bei diesem Modell also nicht. Der Anschluss erfolgt klassisch über Lautsprecherkabel und die entsprechenden Schraubklemmen auf der Rückseite.

Unterstützt werden außerdem Bi-Wiring und Bi-Amping. Für die meisten Nutzer dürfte allerdings der ganz normale Anschluss vollkommen ausreichen. Bei der Aufstellung sollte man ein wenig Zeit investieren. Die Lautsprecher sollten möglichst nicht direkt in eine Ecke gequetscht werden. Auch der Abstand zur Rückwand kann Einfluss darauf haben, wie kräftig der Bass im Raum wahrgenommen wird. Teufel empfiehlt die ULTIMA 40 für Räume bis etwa 35 Quadratmeter.

Was uns gefällt – und was man wissen sollte

Die ULTIMA 40 bringt einige überzeugende Eigenschaften mit. Besonders interessant ist die Kombination aus ausgewachsener Standlautsprecher-Bauweise, kräftigem Bass und einem vergleichsweise überschaubaren Preis.

Natürlich gibt es aber auch Punkte, die man vor dem Kauf berücksichtigen sollte.

Das gefällt uns:

Kräftiges Bassfundament durch zwei Tieftöner pro Lautsprecher.

Drei-Wege-System für eine differenzierte Wiedergabe.

Modernes und zeitloses Design.

Für Musik, Filme, Serien und Gaming geeignet.

Mit vielen gängigen Verstärkern kombinierbar.

Möglichkeit zur späteren Erweiterung zum Surround-System.

Interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das sollte man beachten:

Die Lautsprecher benötigen ordentlich Stellfläche.

Ein Verstärker oder AV-Receiver ist zwingend erforderlich.

Der Bass kann je nach Raum und persönlichem Geschmack etwas dominant wirken.

Für echtes Surround-Gefühl ist eine Erweiterung notwendig.

Technische Daten im Überblick

Eigenschaft Teufel ULTIMA 40 MK4 Lautsprechertyp Passiver Standlautsprecher Bauweise 3-Wege-Bassreflex Hochtöner 25 mm Gewebe Mitteltöner 165 mm Kevlar Tieftöner 2 × 165 mm Glasfaser Frequenzbereich 39–20.000 Hz Belastbarkeit 120 Watt dauerhaft Empfindlichkeit 87 dB Impedanz 4–8 Ohm Abmessungen 25 × 106,9 × 35,2 cm Gewicht 21,3 kg pro Lautsprecher Farben Schwarz und Weiß

Fazit:

Mit der ULTIMA 40 bleibt Teufel seiner bisherigen Linie treu. Statt unnötiger Spielereien gibt es zwei ausgewachsene Standlautsprecher, die vor allem mit einem kräftigen Klangbild, einer soliden Ausstattung und einem modernen Design überzeugen möchten. Besonders spannend ist dabei die Vielseitigkeit. Ob Musik am Wochenende, ein gemütlicher Filmabend oder eine ausgedehnte Gaming-Session – die ULTIMA 40 ist nicht auf einen einzigen Einsatzzweck festgelegt.

Natürlich muss man mit den Abmessungen leben können und sollte auch wissen, dass ein Verstärker benötigt wird. Wer möglichst kleine Lautsprecher sucht oder eine neutrale Klangabstimmung bevorzugt, sollte sich auch andere Modelle anschauen. Wer hingegen einen ausgewachsenen Standlautsprecher mit ordentlich Bass sucht und dabei nicht direkt ein kleines Vermögen ausgeben möchte, sollte die Teufel ULTIMA 40 definitiv auf dem Zettel haben.

Ein interessantes Gesamtpaket für alle, die beim Sound im Wohnzimmer einen deutlichen Schritt nach vorne machen möchten. Die ULTIMA 40 ist ein vielversprechender Allrounder mit klarer Ausrichtung auf Klangspaß, kräftigen Bass und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

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