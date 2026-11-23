Zum Kinostart von MEINE FRAU, UNSERE SCHWIEGERTOCHTER UND ICH am 26. November verlosen wir 2 x 2 Freikarten für ein Kino eurer Wahl. Das Mitmachen ist wie immer ganz einfach. Sendet eine Mail mit dem Betreff „Schwiegertochter“ an ma**********@*******ag.de und ihr landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag den 04. Dezember 2026 um 23:59 Uhr.

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Diesen November werden Comedy-Ikone und Emmy-Preisträger Ben Stiller und der zweifache Oscar®-Gewinner Robert De Niro wiedervereint: Gemeinsam mit der für einen Oscar® nominierten Grammy-Gewinnerin Ariana Grande beginnt mit MEINE FRAU, UNSERE SCHWIEGERTOCHTER UND ICH ein neues Kapitel der beliebten Blockbuster-Reihe rund um die Familie Focker.

In weiteren Rollen dieser starbesetzten Komödie kehren zudem der für einen Oscar® nominierte Owen Wilson, die für einen Actor Award nominierte Teri Polo und die Tony®- und Emmy-Preisträgerin Blythe Danner zurück. Neu mit dabei sind Skyler Gisondo (Superman), die für einen Golden Globe® nominierte Beanie Feldstein (Booksmart), und Eduardo Franco (Stranger Things).

Regie führte John Hamburg, der auch an den Drehbüchern der drei vorherigen Focker-Filme mitgearbeitet hat. MEINE FRAU, UNSERE SCHWIEGERTOCHTER UND ICH wurde produziert von der für einen Oscar® nominierten Jane Rosenthal (The Irishman) und Robert De Niro für Tribeca Productions; Ben Stiller und Oscar®-Gewinner John Lesher (Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)) für Red Hour Films; Emmy-Gewinner Jay Roach (Game Change – Der Sarah-Palin-Effekt) für Delirious Media; und John Hamburg für Particular Pictures. Das Drehbuch stammt von John Hamburg, basierend auf einer Story von John Hamburg, der Tony®-Preisträgerin und für einen Emmy nominierten Ilana Glazer (Broad City) & Austen Earl (Happy Together).

Executive Producers:

Nancy Tenenbaum, Amy Herman, Lauren Hennessey, Michelle Graham, Berry Welsh

Produktion:

Jane Rosenthal, Robert De Niro, Ben Stiller, John Lesher, Jay Roach, John Hamburg

Story:

John Hamburg und Ilana Glazer & Austen Earl

Drehbuch:

John Hamburg

Regie:

John Hamburg

Besetzung:

Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Teri Polo, Blythe Danner,

Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco und Ariana Grande

MEINE FRAU, UNSERE SCHWIEGERTOCHTER UND ICH

Ab 26. November 2026 NUR im Kino!

Im Verleih von Sony Pictures Entertainment Deutschland

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Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Bilder (C) Paramount Pictures