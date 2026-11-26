Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Godzilla zerstört das Marvel-Universum.

Erscheinungsdatum 24.11.2026 Zeichner Scietronc, Javier Garron, Juann Cabal, Paco Medina Autor Gerry Duggan Format Softcover Seitenanzahl 128 Stories Godzilla Destroys the Marvel Universe (2025) 1–5 Preis 17,00€

Kaum ein Monster hat die Popkultur über einen derart langen Zeitraum geprägt wie Godzilla. Seit seinem ersten Leinwandauftritt im Jahr 1954 steht der König der Monster für gewaltige Zerstörung und die unaufhaltsame Kraft der Natur. Über zahlreiche japanische Filme, Hollywood-Adaptionen, Videospiele und Comics hinweg hat sich das gigantische Echsenwesen zu einer weltweiten Ikone entwickelt. Mit Godzilla Minus One begeisterte zuletzt ein japanischer Film Kritiker und Zuschauer gleichermaßen. Der kürzlich erschienene Nachfolger Godzilla Minus Zero führt die Erfolgsgeschichte nun fort und bringt das legendäre Monster erneut auf die große Leinwand.

Doch Godzillas Einfluss beschränkt sich längst nicht mehr auf das Kino. Auch in der Comicwelt hat das Monster seinen festen Platz gefunden. Besonders spannend wird es, wenn zwei traditionsreiche Universen aufeinandertreffen: das von Godzilla und das Marvel-Universum. Schließlich tummeln sich dort mit den Avengers, den X-Men und Spider-Man einige der mächtigsten Superhelden überhaupt. Doch selbst sie dürften es nicht leicht haben, wenn sich eine Naturgewalt wie Godzilla ihren Weg durch ihre Welt bahnt.

Mit Godzilla zerstört das Marvel-Universum steht nun ein außergewöhnliches Crossover im Mittelpunkt, das zwei gewaltige Popkulturmarken miteinander verbindet. Schon der Titel verspricht eine Begegnung von gigantischen Ausmaßen und wirft die Frage auf, ob selbst die mächtigsten Marvel-Helden dem König der Monster etwas entgegensetzen können. Die ungewöhnliche Kombination bietet jedenfalls reichlich Potenzial für spektakuläre Momente und jede Menge Zerstörung. Ob der Comic diesem großen Versprechen gerecht wird, zeigt die folgende Kritik.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Als Mole Man versehentlich Godzilla mit einer neuartigen Waffe zum Leben erweckt, steht nicht nur New York, sondern das gesamte Marvel-Universum vor seiner bisher größten Bedrohung. Selbst die Avengers und zahlreiche weitere Superhelden scheinen dem gewaltigen Monster kaum etwas entgegensetzen zu können. Doch hinter der gigantischen Katastrophe verbirgt sich noch ein viel größeres Geheimnis: Eine mysteriöse Verbindung zwischen Godzilla und dem seltenen Metall Vibranium könnte nicht nur über Wakandas Zukunft, sondern über das Schicksal der gesamten Welt entscheiden.

Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass ihr an diesen Comic genauso herangehen werdet wie ich. Als er bei mir gelandet ist, fand ich die Idee mal wieder verdammt cool, habe aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass mich mehr als reines Popcorn-Kino erwartet. Und ich muss euch sagen: Genau das ist es auch nicht. Versteht mich nicht falsch, ich hatte mit Godzilla zerstört das Marvel-Universum einfach enorm viel Spaß. Es ist unglaublich cool, die Marvel-Helden gegen Godzilla antreten zu sehen. Besonders schön finde ich dabei, dass nicht nur die Avengers, sondern auch die X-Men mit von der Partie sind. Und dann gibt es auch noch den riesigen Roboter … Alles in allem ist das der perfekte Lesespaß für ein solches Crossover.

Allerdings ist es eben auch nicht mehr als das. Man schnappt sich den Comic, liest ihn, hat seinen Spaß und denkt anschließend nicht mehr groß darüber nach. Anders als Godzilla Minus One ist das Ganze eben kein Drama mit historischem Hintergrund, das sich mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzt. Und das muss es auch gar nicht sein. Hier bekommen wir schlicht Marvel-Helden, die gegen ein riesiges Kaiju kämpfen. Ähnlich wie beim Crossover mit DC steht auch hier vor allem der Unterhaltungswert im Vordergrund. Das Ergebnis macht jede Menge Spaß, kommt ohne unnötigen Schnickschnack aus und liefert genau das, was man sich von einer solchen Begegnung erhofft.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen der verschiedenen Künstler in Godzilla zerstört das Marvel-Universum haben für mich vor allem ein großes Highlight: Godzilla selbst. Abgesehen von ihm wirkt vieles in diesem Comic stellenweise etwas generisch und wenig dynamisch. Sobald das gigantische Monster allerdings in einem Panel auftaucht, scheinen die Zeichner plötzlich alles aus ihren jeweiligen Stilen herauszuholen. Das ist einerseits etwas ungewöhnlich, andererseits aber auch verdammt cool anzusehen. Ich bin jedenfalls froh, dass Godzilla derart eindrucksvoll in Szene gesetzt wird. Allein dafür kann ich den Comic schon wärmstens empfehlen. Die Zeichnungen machen insgesamt richtig Spaß, auch wenn nicht jede Szene gleichermaßen überzeugen kann.

Fazit zu Godzilla zerstört das Marvel-Universum :

Godzilla zerstört das Marvel-Universum ist genau das Crossover, das man sich von einer solchen Begegnung erhofft. Godzilla trifft auf einige der bekanntesten Helden des Marvel-Universums und hinterlässt dabei eine ordentliche Spur der Verwüstung. Die Idee macht von Anfang an Spaß und bietet zahlreiche unterhaltsame Momente. Besonders schön ist, dass neben den Avengers auch die X-Men ihren Auftritt bekommen und sich dem König der Monster entgegenstellen müssen. Dazu kommt Godzilla selbst, der in den Zeichnungen wunderbar in Szene gesetzt wird und immer wieder für echte Highlights sorgt.

Natürlich sollte man dabei keine tiefgründige Geschichte oder eine besonders ausgeklügelte Handlung erwarten. Der Comic versteht sich vielmehr als kurzweiliges Popcorn-Kino in gedruckter Form. Man schlägt ihn auf, genießt das Spektakel und hat einfach seinen Spaß daran, Marvels Superhelden gegen eine der größten Monsterikonen der Popkultur antreten zu sehen. Gerade im Vergleich zu einem Film wie Godzilla Minus One wird deutlich, dass hier ein völlig anderer Ansatz verfolgt wird. Statt emotionaler Tiefe und historischer Aufarbeitung stehen Action, Unterhaltung und eine gehörige Portion Zerstörung im Mittelpunkt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.

Kleine Schwächen bei der zeichnerischen Umsetzung und eine Geschichte, die nicht unbedingt lange im Gedächtnis bleibt, ändern deshalb wenig am Gesamteindruck. Godzilla zerstört das Marvel-Universum liefert genau das, was der Titel verspricht, und macht aus der ungewöhnlichen Begegnung zweier großer Popkulturmarken ein unterhaltsames Lesevergnügen. Wer Lust auf ein unkompliziertes Crossover hat und schon immer wissen wollte, wie sich die Marvel-Helden gegen Godzilla schlagen würden, kann hier bedenkenlos zugreifen. Ein großer erzählerischer Wurf ist das zwar nicht, aber verdammt unterhaltsames Monsterkino auf Comicseiten.