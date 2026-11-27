Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Marc Spector – Moon Knight 1.

Erscheinungsdatum 01.12.2026 Zeichner Devmalya Pramanik Autor Jed MacKay Format Softcover Seitenanzahl 120 Stories Marc Spector: Moon Knight (2026) 1–5 Preis 16,00€

Moon Knight zählt seit vielen Jahren zu den ungewöhnlichsten und zugleich faszinierendsten Figuren des Marvel-Universums. Als Avatar des ägyptischen Mondgottes Khonshu kämpft Marc Spector gegen das Verbrechen und beschützt jene, die sonst niemanden haben. Dabei unterscheidet er sich deutlich von vielen anderen Superhelden. Seine Vergangenheit als Söldner, seine psychischen Probleme und die komplizierte Beziehung zu seinem göttlichen Auftraggeber machen ihn zu einer ebenso vielschichtigen wie unberechenbaren Persönlichkeit. Gerade in jüngster Zeit hat sich jedoch eine neue Seite des selbsternannten Ritters des Mondes immer stärker herauskristallisiert.

Mit der Mitternachtsmission hat Moon Knight einen Ort geschaffen, an dem Menschen Hilfe finden, die von der Gesellschaft längst aufgegeben wurden. Aus dem einstigen Einzelkämpfer ist zunehmend eine Art Vaterfigur für die Mitglieder seiner ungewöhnlichen Gemeinschaft geworden. Er übernimmt Verantwortung, kümmert sich um seine Schützlinge und versucht, ihnen eine Perspektive zu geben, obwohl er selbst alles andere als ein unbeschwertes Leben führt. Diese Entwicklung verleiht der Figur eine neue emotionale Tiefe und zeigt, dass hinter der brutalen Fassade des maskierten Vigilanten weit mehr steckt als ein kompromissloser Kämpfer.

Allerdings wäre es kein echtes Moon-Knight-Abenteuer, wenn Marc Spector nicht immer wieder mit seiner eigenen Sterblichkeit, seiner bewegten Vergangenheit und einer ganzen Reihe gefährlicher Gegner konfrontiert würde. Schließlich hat der Held bereits den Tod überwunden und sich nach seiner Rückkehr erneut zahlreichen Bedrohungen stellen müssen. Seine bisherigen Abenteuer haben ihn körperlich wie seelisch einiges gekostet und zugleich deutlich gemacht, dass sein Kampf längst über den persönlichen Auftrag Khonshus hinausgeht. Mit Marc Spector – Moon Knight 1 rückt nun eine Figur in den Mittelpunkt, deren Entwicklung mindestens genauso spannend ist wie ihre kompromisslose Art, für Gerechtigkeit zu sorgen. Es wird Zeit, einen genaueren Blick darauf zu werfen, welchen Weg der Ritter des Mondes inzwischen eingeschlagen hat.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Marc Spector findet sich plötzlich in einer völlig fremden Realität wieder. Statt als gefürchteter Rächer Moon Knight gegen das Böse zu kämpfen, fristet er sein Dasein als unscheinbarer und unterwürfiger Büroangestellter, ohne auch nur zu ahnen, wer er wirklich ist. Doch hinter dieser scheinbar harmlosen Scheinwelt steckt ein perfider Plan, der ihn für immer seiner Identität berauben könnte. Während zwei seiner Erzfeinde aufeinandertreffen und völlig unterschiedliche Ziele verfolgen, beginnt ein gefährliches Spiel um Marcs Schicksal. Und nicht nur sein eigenes Leben steht auf dem Spiel, denn auch seine engsten Freunde geraten zunehmend in Gefahr.

Die neuen Moon-Knight-Geschichten rund um die Mitternachtsmission und insbesondere seit Marcs Tod werden von Band zu Band besser und brutaler. Ich kann es nur schwer in Worte fassen, aber seit Die Rache von Moon Knight entwickelt sich diese Version von Khonshus Avatar in eine Richtung, die mich schlichtweg begeistert. Marc muss sich durch immer neue Gefahren kämpfen, und dabei wird es regelmäßig so blutig und kompromisslos, dass ich inzwischen überzeugt bin, dass wir uns in der besten Zeit befinden, um Moon Knight zu erleben. Und das meine ich vollkommen ernst!

Auch dieser Band zeigt, dass diesem neuen Aufleben der Figur so schnell nicht die Puste ausgeht. Wir erleben Marc an einem besonders verletzlichen Punkt, an dem er sich seinen Ängsten und seinen größten Feinden stellen muss. Als dann auch noch seine Schützlinge entführt werden, spitzt sich die Situation weiter zu und seine Angst um die Menschen, die ihm am Herzen liegen, wird immer greifbarer. Eine Seite von Marc, die zwar immer wieder aufgegriffen wird, aber nur selten so überzeugend zur Geltung kommt. Was die Autoren mit dieser Figur anstellen, bleibt durchgehend faszinierend, und ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergehen wird. Wenn ihr frustriert seid, weil Moon Knight im MCU momentan keinen wirklichen Fuß mehr fasst, solltet ihr euch unbedingt diese und die vorherigen Moon-Knight-Reihen anschauen. Es lohnt sich!

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Devmalya Pramanik sind auch in Marc Spector – Moon Knight 1 wieder ein absolutes Highlight. Der Künstler war bereits für die Illustrationen in Die Rache von Moon Knight und Die Faust des Khonshu verantwortlich und hat mich bislang kein einziges Mal enttäuscht. Jedes Bild und jeder Strich wirken unglaublich präzise und voller Leben. Was mich dabei aber am meisten begeistert, ist die enorme Kreativität, mit der jedes einzelne Panel gestaltet wurde. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich länger bei einzelnen Bildern verweile, weil es so viel zu entdecken gibt.

Die Zeichnungen wirken stellenweise wie ein brutales Kunstwerk, das den inneren Zwiespalt von Moon Knight auf eindrucksvolle Weise nach außen trägt. Pramanik versteht es hervorragend, die düstere Atmosphäre und die kompromisslose Gewalt der Geschichten visuell einzufangen, ohne dabei die künstlerische Ausdruckskraft aus den Augen zu verlieren. Ich kann es nur wiederholen: Bitte, bitte lasst diesen Künstler auch weiterhin an Moon Knight arbeiten! Seine Zeichnungen sind mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil dieser Reihe geworden, und ich bin überzeugt, dass die Serie ohne ihn einen großen Teil ihrer visuellen Qualität verlieren würde.

Fazit zu Marc Spector – Moon Knight 1 :

Marc Spector – Moon Knight 1 beweist einmal mehr, warum Moon Knight derzeit zu den spannendsten Figuren des Marvel-Universums gehört. Die aktuelle Entwicklung rund um die Mitternachtsmission hat der Figur eine ganz neue emotionale Tiefe verliehen, ohne dabei ihre düsteren und brutalen Wurzeln zu vergessen. Gerade die Mischung aus Marcs Verletzlichkeit, seiner Verantwortung für seine Schützlinge und den immer wieder eskalierenden Auseinandersetzungen macht diese Geschichten so unglaublich unterhaltsam. Auch dieser Band schafft es, den Leser von Anfang bis Ende zu fesseln und gleichzeitig eine weitere interessante Facette des Ritters des Mondes zu zeigen.

Besonders begeistert bin ich davon, wie konsequent die aktuelle Reihe ihren eingeschlagenen Weg weiterverfolgt. Die Geschichten werden immer kompromissloser, die Gefahren immer persönlicher und Marc muss sich nicht nur seinen Feinden, sondern auch seinen eigenen Ängsten stellen. Genau diese Mischung macht für mich den Reiz der aktuellen Moon-Knight-Comics aus. Dazu kommen die herausragenden Zeichnungen von Devmalya Pramanik, die mit ihrer Detailverliebtheit, Kreativität und düsteren Bildsprache jede einzelne Seite zu einem echten Hingucker machen. Seine Arbeit passt einfach perfekt zu dieser Figur und hebt den Band noch einmal auf ein ganz anderes Niveau.

Für mich ist Marc Spector – Moon Knight 1 deshalb eine rundum gelungene Fortsetzung einer ohnehin schon fantastischen Comicreihe. Wer die bisherigen Geschichten rund um die Mitternachtsmission verfolgt hat, kommt hier voll auf seine Kosten. Aber auch Fans, die Moon Knight bislang nur oberflächlich kennen, sollten einen Blick auf diese aktuelle Ära werfen. Wenn Marvel weiterhin Geschichten auf diesem Niveau liefert, darf es von mir aus gerne noch sehr lange so weitergehen. Moon Knight befindet sich meiner Meinung nach momentan in absoluter Bestform!