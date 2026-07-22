Scapade MagPower Pro im Test: Die 3-in-1-Powerbank für Gamer, Reisende und Apple-Fans

Wer regelmäßig unterwegs spielt, kennt das Problem nur zu gut: Gerade läuft eine wichtige Runde, man ist mitten in einem Match oder möchte auf der Zugfahrt noch schnell ein Spiel starten – und plötzlich meldet sich das Smartphone mit dem Hinweis auf einen niedrigen Akkustand und dann kommt die MagPower Pro von Scapade genau richtig.

Während man beim Gaming normalerweise eher an leistungsstarke Grafikkarten, Konsolen oder Handhelds denkt, sind kleine Gadgets für unterwegs mindestens genauso wichtig. Denn was bringt das beste Mobile Game, wenn der Akku nach kurzer Zeit schlappmacht? Genau hier kommt die MagPower Pro ins Spiel. Die kompakte, faltbare Powerbank kombiniert eine Kapazität von 5.000 mAh mit magnetischem, kabellosem Laden und einer 3-in-1-Funktion für mehrere Apple-Geräte.

Wenn der Akku mitten im Gaming schlappmacht hilft die MagPower Pro von Scapade

Mobile Gaming ist längst mehr als nur ein kleiner Zeitvertreib. Spiele wie Genshin Impact, Call of Duty: Mobile oder zahlreiche aktuelle Indie-Titel können den Smartphone-Akku ordentlich beanspruchen. Auch Cloud-Gaming und Remote Play gehören für viele Spieler mittlerweile zum Alltag. Wer unterwegs beispielsweise auf seine Konsole zugreift oder per Cloud spielt, möchte nicht unbedingt nach einer Stunde nach einer Steckdose suchen.

Eine kompakte Powerbank gehört deshalb für viele Gamer inzwischen genauso in den Rucksack wie ein Controller oder ein gutes Headset. Die MagPower Pro setzt dabei nicht auf maximale Kapazität, sondern auf ein möglichst kompaktes Gesamtpaket.

3-in-1-Lösung für das Apple-Setup

Das Besondere an der MagPower Pro ist ihre Kombination aus mehreren Ladefunktionen. Neben dem kompatiblen iPhone können auch AirPods und eine Apple Watch kabellos geladen werden. Gerade für Gamer, die häufig unterwegs sind, kann das praktisch sein. Statt mehrere Kabel und Ladegeräte einzupacken, genügt im Idealfall ein einziges zusammenklappbares Gerät.

Das ist besonders auf Reisen interessant. Im Rucksack bleibt mehr Platz für die wichtigen Dinge – beispielsweise den Handheld, ein paar Spiele oder das obligatorische Gaming-Zubehör.

Magnetisches Laden für mehr Komfort

Die magnetische Verbindung sorgt dafür, dass das kompatible iPhone an der vorgesehenen Position gehalten wird. Das macht die Nutzung unterwegs deutlich angenehmer als bei einer klassischen Powerbank, an der ständig ein Kabel angeschlossen sein muss. Während das Smartphone geladen wird, kann es weiterhin verwendet werden. Das ist besonders interessant, wenn man gerade nicht einfach pausieren kann – sei es bei einem Spiel, beim Streaming oder während eines längeren Videoanrufs.

Für Gamer hat das noch einen weiteren Vorteil: Das Smartphone bleibt relativ flexibel nutzbar, während die Powerbank gleichzeitig als zusätzliche Energiequelle dient.

Faltbares Design: praktisch für unterwegs

Ein wichtiger Punkt bei mobilen Gaming-Gadgets ist die Größe. Niemand möchte eine Powerbank mit sich herumschleppen, die selbst fast so groß wie ein kleines Tablet ist. Die MagPower Pro lässt sich zusammenklappen und kann dadurch platzsparend transportiert werden. In einer Tasche oder einem Rucksack dürfte sie deshalb kaum stören.

Ausgeklappt kann sie außerdem als kleiner Standfuß dienen. Das kann beispielsweise praktisch sein, wenn man unterwegs Videos schaut, einen Stream verfolgt oder das Smartphone beim Spielen in einer bestimmten Position ablegen möchte.

5.000 mAh: kein Akku-Monster, aber eine sinnvolle Reserve

Mit 5.000 mAh gehört die MagPower Pro nicht zu den Powerbanks mit der größten Kapazität. Das ist allerdings auch nicht unbedingt ihr Anspruch.Wer mehrere Tage ohne Steckdose unterwegs ist, sollte sich eher nach einem größeren Modell umsehen. Die MagPower Pro ist vielmehr als mobile Reserve gedacht. Sie dient quasi als Retter in der Not.

Und genau dafür können 5.000 mAh durchaus sinnvoll sein. Ein leerer Smartphone-Akku kurz vor dem Ende einer Reise, während einer längeren Zugfahrt oder mitten in einer Gaming-Session lässt sich damit zumindest deutlich hinauszögern.Der Fokus liegt also weniger auf maximaler Akkukapazität, sondern auf Mobilität und mehreren Ladefunktionen in einem Gerät.

Besonders interessant für Gamer mit mehreren Geräten

Für Besitzer eines iPhones, von AirPods und einer Apple Watch kann die MagPower Pro besonders interessant sein. Wer zusätzlich regelmäßig unterwegs spielt, hat mit der Powerbank eine kompakte Lösung für mehrere typische Alltagssituationen. Ob beim Gaming im Zug, auf einer längeren Reise, im Hotel oder einfach im Café – die kleine Powerbank kann schnell zur praktischen Ergänzung im täglichen Setup werden. Natürlich ersetzt sie keine große Powerbank und auch kein vollwertiges Ladegerät. Dafür ist sie deutlich flexibler und einfacher mitzunehmen. Natürlich könnt ihr die MagPower Pro auch ohne Apple-Geräte und mit den anderen gängigen Smartphones nutzen.

Fazit:

Die MagPower Pro von Scapade richtet sich nicht ausschließlich an Gamer. Ihr Konzept kann aber gerade für Spieler interessant sein, die häufig unterwegs sind und mehrere Apple-Geräte verwenden. Die Kombination aus 5.000 mAh Kapazität, magnetischem Laden, faltbarem Design und 3-in-1-Funktion macht die Powerbank zu einem praktischen Begleiter für unterwegs.

Wer beim Gaming gerne mobil bleibt, kennt schließlich die wichtigste Regel: Ein leerer Akku beendet die Session schneller als jeder Endgegner. Die MagPower Pro ist dabei kein riesiger Energiespeicher für tagelange Abenteuer ohne Steckdose. Dafür ist sie kompakt, vielseitig und unkompliziert. Für Gamer, die unterwegs auf ihrem Smartphone spielen, per Remote Play auf die Konsole zugreifen oder einfach eine praktische Ladelösung für mehrere Apple-Geräte suchen, könnte sie deshalb durchaus einen Blick wert sein.

Denn manchmal braucht man unterwegs nicht das größte Gaming-Gadget – sondern einfach eines, das im richtigen Moment noch ein paar Prozent Akku rettet. 🎮🔋

Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf ein Produktest zur MagPower Pro. Technische Angaben und Funktionen können je nach Produktversion variieren. Das Textexemplar wurde von Scapade zur Verfügung gestellt.