Forever Ago – Manchmal sind es die Erinnerungen, die am meisten wehtun

Es gibt Spiele, die spielt man, um Spaß zu haben. Man schaltet die Xbox ein, möchte für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen, Gegner besiegen, Abenteuer erleben oder einfach abschalten. Und dann gibt es Spiele wie Forever Ago. Spiele, bei denen man irgendwann nicht mehr einfach nur vor dem Fernseher sitzt, sondern anfängt, über das eigene Leben nachzudenken. Über die Menschen, die man liebt, über gemeinsame Erinnerungen und darüber, wie schnell sich von einem Tag auf den anderen alles verändern kann.

Forever Ago ist für mich genau so ein Spiel. Es ist kein Abenteuer, bei dem es darum geht, die Welt zu retten, riesige Gegner zu besiegen oder möglichst viele Punkte zu sammeln. Stattdessen erzählt es eine Geschichte, die einem auf eine ganz andere Weise nahegeht. Eine Geschichte über Liebe, Verlust, Trauer und die Frage, wie man eigentlich weitermacht, wenn ein Mensch, der das eigene Leben über Jahrzehnte geprägt hat, plötzlich nicht mehr da ist.

Und genau deshalb hat mich dieses Spiel emotional mehr beschäftigt, als ich es vielleicht vorher erwartet hätte.

Eine Geschichte über die Liebe und das Leben

In Forever Ago begleiten wir Alfred, einen älteren Mann, der einen schweren Schicksalsschlag verkraften muss. Seine geliebte Frau Audrey ist gestorben, und mit ihrem Tod scheint für ihn ein großer Teil seines eigenen Lebens verschwunden zu sein.

Alfred macht sich mit seinem Campervan auf eine Reise. Dabei besucht er Orte, die für ihn und Audrey eine besondere Bedeutung haben. Es sind Plätze, an denen sie gemeinsam Zeit verbracht, gelacht, Erinnerungen geschaffen und einen Teil ihres gemeinsamen Lebens erlebt haben.

Was zunächst wie ein einfacher Roadtrip klingt, entwickelt sich nach und nach zu einer sehr persönlichen Reise durch die Vergangenheit.

Alfred fährt nicht einfach nur von einem Ort zum nächsten. Er reist gedanklich zurück in die Zeit, in der Audrey noch an seiner Seite war. Erinnerungen kommen hoch, alte Gefühle werden wieder lebendig, und langsam erfahren wir mehr über die Beziehung der beiden und über das Leben, das sie miteinander geteilt haben.

Gerade diese Erzählweise hat mich berührt. Denn jeder Mensch kennt das Gefühl, an einem bestimmten Ort zu stehen und plötzlich an jemanden denken zu müssen. Vielleicht ist es ein Restaurant, in dem man früher oft zusammen essen war. Vielleicht eine Bank im Park, auf der man stundenlang geredet hat. Oder einfach eine Straße, durch die man früher jeden Tag gemeinsam gelaufen ist.

Der Ort selbst hat sich vielleicht kaum verändert. Aber der Mensch, mit dem man diese Erinnerungen verbindet, ist nicht mehr da.

Und auf einmal fühlt sich alles anders an.

Forever Ago schafft es, genau dieses Gefühl einzufangen. Es zeigt, dass Erinnerungen wunderschön sein können, gleichzeitig aber auch unglaublich wehtun. Denn manchmal vermisst man einen Menschen gerade dann am meisten, wenn man sich an die schönsten Momente mit ihm erinnert.

Alfred und Audrey – Eine Liebe, die Spuren hinterlässt

Was mir an der Geschichte besonders gefällt, ist, dass Alfred und Audrey nicht einfach wie zwei Figuren aus einem Videospiel wirken. Ihre Beziehung steht im Mittelpunkt, und mit jeder Erinnerung bekommt man ein besseres Gefühl dafür, was die beiden miteinander verbunden hat.

Es geht nicht um eine perfekte Liebe, in der immer alles harmonisch ist. Es geht um zwei Menschen, die gemeinsam durchs Leben gegangen sind. Menschen, die schöne Zeiten erlebt haben, aber sicherlich auch schwierige Phasen durchstehen mussten.

Genau das macht ihre Geschichte für mich so glaubwürdig.

Wenn man viele Jahre mit einem Menschen zusammenlebt, entstehen unzählige kleine Erinnerungen. Man kennt die Eigenheiten des anderen, weiß, worüber er lachen kann, und erinnert sich an Dinge, die für Außenstehende völlig bedeutungslos erscheinen würden.

Vielleicht ist es ein bestimmtes Lied. Vielleicht ein gemeinsamer Urlaub, der damals überhaupt nicht perfekt war und über den man Jahre später trotzdem noch lachen kann. Oder ein ganz gewöhnlicher Abend, an dem man zusammen auf dem Sofa saß und eigentlich nichts Besonderes passiert ist.

Oft sind es genau diese unscheinbaren Momente, die später den größten Wert bekommen.

Und wenn dieser Mensch irgendwann nicht mehr da ist, fehlt nicht nur die Person selbst. Es fehlt auch der Alltag, den man miteinander geteilt hat.

Alfred muss lernen, mit dieser Leere umzugehen. Seine Reise zeigt, wie schwer es sein kann, einen geliebten Menschen loszulassen, ohne dabei die gemeinsame Vergangenheit zu verlieren.

Denn jemanden zu verlieren bedeutet nicht, dass die Liebe einfach verschwindet.

Manchmal bleibt sie sogar so stark, dass jede Erinnerung gleichzeitig Trost und Schmerz bedeutet.

Krebs – Ein Wort, das ein ganzes Leben verändern kann

Achtung: In diesem Abschnitt werden wichtige emotionale Themen der Geschichte angesprochen.

Ein besonders schwerer Teil von Forever Ago ist der Umgang mit Krankheit, Verlust und den Folgen, die diese Erfahrungen für die Menschen hinterlassen.

Die Geschichte berührt dabei auch das Thema Krebs. Eine Krankheit, die nicht nur den betroffenen Menschen selbst belastet, sondern auch die Familie, den Partner und alle anderen, die diesen Menschen lieben.

Und genau hier hört das Spiel für mich auf, einfach nur eine traurige Geschichte zu sein.

Denn Krebs ist kein erfundener Gegner, den man mit genügend Ausdauer irgendwann besiegen kann. Es ist keine Mission, bei der man nur die richtigen Entscheidungen treffen muss, um am Ende garantiert als Sieger dazustehen. Es gibt keine Speicherfunktion, mit der man zu einem früheren Zeitpunkt zurückkehren kann, wenn etwas schiefgeht. Und es gibt leider auch keine Garantie dafür, dass am Ende alles wieder gut wird.

Das ist eine bittere Realität, mit der sich unzählige Menschen auseinandersetzen müssen.

Vielleicht kennt man jemanden, der selbst an Krebs erkrankt ist. Vielleicht hat man einen Freund, ein Familienmitglied oder einen geliebten Menschen durch diese Krankheit verloren. Oder man hat miterlebt, wie jemand kämpft, obwohl man ihm die Angst und die Erschöpfung am liebsten abnehmen würde.

Man möchte helfen. Man möchte etwas tun. Man möchte einfach, dass dieser Mensch wieder gesund wird.

Aber manchmal muss man erleben, dass die eigenen Wünsche und Hoffnungen nicht ausreichen.

Und das ist verdammt schwer zu akzeptieren.

Forever Ago macht deutlich, dass eine schwere Krankheit nicht nur körperliche Spuren hinterlassen kann. Sie verändert auch Beziehungen, Zukunftspläne und das Gefühl von Sicherheit, das man im Leben vielleicht einmal hatte.

Plötzlich werden Dinge wichtig, über die man vorher kaum nachgedacht hat. Ein gemeinsames Frühstück. Ein Gespräch. Eine Umarmung. Ein ganz normaler Tag, an dem es nichts Besonderes zu feiern gibt.

Man merkt, dass man diese scheinbar gewöhnlichen Momente vielleicht viel zu oft als selbstverständlich betrachtet.

Dabei sind sie manchmal das Wertvollste, was wir überhaupt haben.

Eine emotionale Reise, die zum Nachdenken anregt

Was Forever Ago für mich so besonders macht, ist die Tatsache, dass das Spiel seine Gefühle nicht ausschließlich durch große dramatische Szenen vermittelt.

Vieles passiert in den ruhigen Momenten. Während Alfred durch die Landschaft fährt, alte Orte besucht oder sich an vergangene Zeiten erinnert, bekommt man Gelegenheit, über das Erlebte nachzudenken.

Die Reise führt durch wunderschöne Landschaften, vorbei an Wäldern, Straßen und Orten, die Erinnerungen an frühere Zeiten wecken. Mit seiner Kamera hält Alfred bestimmte Momente fest. Dadurch wird die Fotografie zu einem wichtigen Bestandteil des Spiels.

Ich finde diese Idee wunderbar passend.

Ein Foto kann einen einzigen Augenblick festhalten, aber es kann niemals den gesamten Moment zurückbringen. Es zeigt ein Gesicht, einen Ort oder eine Situation. Doch das Gefühl, das man damals hatte, lässt sich nicht vollständig auf Papier bannen.

Trotzdem schauen wir uns alte Fotos immer wieder an.

Warum?

Weil sie uns für einen kurzen Moment näher an Menschen bringen können, die wir vermissen. Weil sie uns daran erinnern, wie glücklich wir einmal waren. Und weil sie uns zeigen, dass es diese gemeinsamen Momente tatsächlich gegeben hat.

Alfreds Kamera wird dadurch zu mehr als einem einfachen Spielelement. Sie steht sinnbildlich für den Wunsch, etwas festzuhalten, das längst vergangen ist.

Und genau das macht die Reise so emotional.

Manchmal möchte man die Zeit einfach zurückdrehen. Noch einmal mit einem geliebten Menschen reden. Noch einmal gemeinsam lachen. Noch einmal einen ganz normalen Tag miteinander verbringen.

Doch die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.

Was bleibt, sind die Erinnerungen.

Gameplay: Weniger Spiel, mehr Gefühl

Natürlich muss man bei aller Begeisterung auch über das Gameplay sprechen.

Wer auf der Xbox ein actionreiches Abenteuer mit komplexen Kämpfen, schwierigen Rätseln oder einem ausgefeilten Fortschrittssystem erwartet, wird bei Forever Ago wahrscheinlich nicht glücklich werden.

Das Spiel konzentriert sich auf Erkundung, Gespräche, kleine Aufgaben und die Geschichte von Alfred. Wir untersuchen Gegenstände, entdecken Details in der Umgebung, fotografieren besondere Momente und erleben nach und nach weitere Teile der Handlung.

Das Gameplay ist bewusst einfach gehalten. Es gibt keine großen spielerischen Herausforderungen, und auch die eigenen Einflussmöglichkeiten auf den Verlauf der Geschichte bleiben begrenzt.

Das kann stellenweise etwas eintönig werden. Manche Abschnitte ziehen sich länger hin, als es nötig wäre, und die Bewegung sowie einzelne Interaktionen fühlen sich nicht immer besonders flüssig an.

Ich kann deshalb jeden verstehen, der sich etwas mehr spielerische Abwechslung gewünscht hätte.

Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich mir bei diesem Spiel nicht ständig mehr Action gewünscht habe. Die ruhige Spielweise passt grundsätzlich zu Alfreds Geschichte. Sie gibt den Erinnerungen Raum und lässt uns die Reise in einem Tempo erleben, das sich von vielen anderen Spielen unterscheidet.

Trotzdem hätte etwas mehr Abwechslung an manchen Stellen nicht geschadet.

Für mich ist Forever Ago deshalb kein Spiel, das durch seine Mechaniken überzeugt. Es ist ein Spiel, das vor allem dann funktioniert, wenn man bereit ist, sich auf seine Figuren und ihre Geschichte einzulassen.

Man spielt es nicht unbedingt, weil man wissen möchte, was hinter der nächsten Tür auf einen wartet.

Man spielt es, weil man wissen möchte, wie es Alfred geht und ob er einen Weg findet, mit seinem Verlust weiterzuleben.

Grafik und Musik: Die passende Atmosphäre

Auch die visuelle Gestaltung trägt viel zur Wirkung des Spiels bei.

Die Landschaften sind malerisch gestaltet und besitzen einen eigenen, fast illustrativen Charakter. Statt auf eine möglichst realistische Darstellung setzt das Spiel auf eine Atmosphäre, die Erinnerungen, Ruhe und Melancholie miteinander verbindet.

Besonders schön finde ich den Gegensatz zwischen den warmen Farben der Umgebung und der Traurigkeit, die Alfred mit sich herumträgt.

Die Welt ist nicht einfach grau, nur weil Alfreds Leben aus den Fugen geraten ist. Draußen gibt es weiterhin Wälder, weite Landschaften und schöne Orte. Das Leben geht weiter, auch wenn man selbst das Gefühl hat, stehen geblieben zu sein.

Dieser Gedanke hat etwas Trauriges, aber gleichzeitig auch etwas Tröstliches.

Mindestens genauso wichtig ist die Musik. Der Soundtrack begleitet die Reise mit ruhigen, emotionalen Klängen, ohne dabei jede Szene künstlich dramatisch wirken zu lassen.

Auch die englische Sprachausgabe trägt viel dazu bei, die Gefühle der Figuren glaubwürdig zu vermitteln. Deutsche Bildschirmtexte helfen dabei, der Geschichte zu folgen, auch wenn man nicht jedes englische Wort versteht.

Gerade in den stilleren Momenten entfaltet die Kombination aus Musik, Landschaft und Erzählung ihre Wirkung.

Manchmal braucht es eben keine riesige Explosion und keine spektakuläre Zwischensequenz. Manchmal reicht ein Blick in die Ferne, eine Erinnerung und eine Melodie, die einen für einen Augenblick nicht mehr loslässt.

Was bleibt nach dem Abspann?

Das ist für mich die entscheidende Frage bei Forever Ago.

Viele Spiele unterhalten uns für ein paar Stunden. Wir erleben Abenteuer, schließen Missionen ab und freuen uns schon auf das nächste Spiel. Einige Geschichten bleiben länger im Gedächtnis, weil sie uns mit interessanten Figuren oder besonderen Momenten überraschen.

Und dann gibt es Geschichten, die einen an Dinge erinnern, über die man im Alltag lieber nicht nachdenken möchte.

An den Verlust eines geliebten Menschen. An die Angst vor einer schweren Krankheit. An die Möglichkeit, dass sich das eigene Leben innerhalb kürzester Zeit vollkommen verändern kann.

Forever Ago gehört für mich in diese letzte Kategorie.

Das Spiel erinnert uns daran, dass wir nicht alles kontrollieren können. Wir können Pläne machen, uns auf die Zukunft freuen und davon ausgehen, dass wir noch genügend Zeit haben. Doch das Leben hält sich nicht immer an unsere Vorstellungen.

Deshalb sollte man die Menschen, die einem wichtig sind, nicht erst dann wertschätzen, wenn man Angst bekommt, sie verlieren zu können.

Man sollte ihnen sagen, dass man sie liebt. Man sollte sich Zeit füreinander nehmen. Man sollte gemeinsam lachen, Erinnerungen schaffen und auch die kleinen Dinge genießen.

Nicht, weil jeder Tag etwas Besonderes sein muss.

Sondern weil wir nicht wissen, wie viele dieser ganz gewöhnlichen Tage uns noch bleiben.

Das bedeutet nicht, dass man ständig Angst vor der Zukunft haben sollte. Es bedeutet vielmehr, dass man versuchen sollte, die Gegenwart nicht völlig selbstverständlich zu nehmen.

Und genau diese Botschaft nehme ich aus Alfreds Geschichte mit.

Fazit: Ein Spiel, das ans Herz geht

Forever Ago ist kein perfektes Spiel. Das Gameplay bleibt überschaubar, manche Passagen sind etwas langatmig, und wer spielerische Herausforderungen sucht, wird vermutlich enttäuscht sein.

Aber ein Spiel muss nicht in jeder Hinsicht perfekt sein, um etwas in uns auszulösen.

Die Geschichte von Alfred und Audrey handelt von einer Liebe, die über Jahrzehnte gewachsen ist, von Erinnerungen, die selbst nach einem schweren Verlust bestehen bleiben, und von der schwierigen Aufgabe, irgendwann wieder einen Schritt nach vorne zu machen.

Dabei wird Trauer nicht einfach als etwas dargestellt, das man irgendwann abschüttelt und hinter sich lässt. Vielmehr zeigt das Spiel, dass man lernen kann, mit einem Verlust zu leben, ohne den Menschen zu vergessen, den man verloren hat.

Das ist eine wichtige Unterscheidung.

Denn manchmal besteht das Weitermachen nicht darin, einen geliebten Menschen loszulassen, als hätte es ihn nie gegeben. Manchmal bedeutet es, ihn auf eine andere Weise bei sich zu tragen.

In den Erinnerungen. In den Geschichten, die man anderen erzählt. In den Orten, die man gemeinsam besucht hat. Und in den kleinen Dingen, die einen auch Jahre später noch an diesen Menschen erinnern.

Ich würde Forever Ago deshalb nicht jedem empfehlen, der einfach nur ein unterhaltsames Spiel für einen gemütlichen Abend sucht. Wer Action, Tempo und komplexe Mechaniken erwartet, sollte seine Erwartungen entsprechend anpassen.

Wer sich jedoch auf eine ruhige, persönliche und emotionale Geschichte einlassen möchte, bekommt hier ein Abenteuer, das durchaus unter die Haut gehen kann.

Für mich ist Forever Ago ein Spiel, das daran erinnert, wie viel Liebe, Schmerz und Hoffnung in einem einzigen Menschenleben stecken können.

Und vielleicht ist das am Ende wichtiger als jede spielerische Herausforderung.

Schlusswort: Krebs ist ein verdammtes Arschloch!

Wenn ich aus Forever Ago eine Sache mitnehme, dann ist es die Erkenntnis, dass wir viel zu oft glauben, noch unendlich viel Zeit zu haben.

Wir verschieben Gespräche. Wir nehmen uns vor, jemanden bald wieder zu besuchen. Wir denken, dass wir irgendwann noch genügend Gelegenheiten haben werden, gemeinsam etwas zu erleben.

Und dann kommt manchmal das Leben dazwischen.

Krebs ist einfach ein verdammtes Arschloch. Eine Krankheit, die Menschen aus ihrem Alltag reißt, Familien vor unvorstellbare Herausforderungen stellt und Zukunftspläne zerstören kann, die eben noch selbstverständlich erschienen.

Und das Schlimmste daran ist: Es kann leider jeden treffen. Jung oder alt, arm oder reich, mitten im Leben oder gerade erst am Anfang. Niemand sollte glauben müssen, dass so etwas nur anderen Menschen passiert.

Natürlich ist nicht jede Krebserkrankung ein Todesurteil. Viele Menschen werden wieder gesund, und die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten entwickeln sich weiter. Aber für die Betroffenen und ihre Angehörigen können die Diagnose, die Behandlung und die Ungewissheit trotzdem eine unglaublich schwere Zeit bedeuten.

Genau deshalb trifft mich die Geschichte von Alfred so sehr. Sie zeigt, dass hinter jedem Verlust ein ganzes Leben steckt. Eine gemeinsame Vergangenheit, tausende Erinnerungen, unausgesprochene Worte und die Zukunft, die man eigentlich noch miteinander verbringen wollte.

Und wenn dieser Mensch plötzlich fehlt, dann fehlt nicht einfach nur jemand am Esstisch. Es fehlt ein Stück des eigenen Lebens.

Forever Ago kann diesen Schmerz nicht wegnehmen. Kein Spiel kann das. Aber es kann uns daran erinnern, dass Liebe nicht bedeutungslos wird, nur weil ein Mensch nicht mehr bei uns sein kann.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum solche Geschichten wichtig sind. Sie bringen uns dazu, für einen Moment innezuhalten und uns zu fragen, ob wir den Menschen, die uns wichtig sind, eigentlich oft genug zeigen, wie viel sie uns bedeuten.

Wartet nicht immer auf den perfekten Zeitpunkt, um jemandem zu sagen, dass ihr ihn liebt. Ruft eure Eltern an. Umarmt euren Partner. Verbringt Zeit mit euren Freunden. Und wenn jemand in eurem Umfeld gegen eine schwere Krankheit kämpft, dann seid für diesen Menschen da, hört zu und zeigt ihm, dass er nicht allein ist.

Wir können nicht jeden Schicksalsschlag verhindern. Wir können nicht jede Krankheit besiegen und nicht jeden Menschen vor Verlust bewahren.

Aber wir können dafür sorgen, dass die Zeit, die wir miteinander haben, etwas bedeutet.

Denn am Ende erinnert man sich nicht daran, wie viele Stunden man vor der Xbox gesessen oder wie viele Spiele man durchgespielt hat. Man erinnert sich an die Menschen, mit denen man sein Leben geteilt hat.

Und genau deshalb bleibt Forever Ago für mich mehr als nur ein Videospiel.

Es ist eine Erinnerung daran, dass das Leben manchmal verdammt ungerecht ist, dass wir nicht alles in der Hand haben und dass wir trotzdem versuchen müssen, weiterzumachen.

Nicht, weil es einfach ist.

Sondern weil die Liebe und die Erinnerungen es wert sind.

Meine Wertung: 8/10 – Ein emotionales Abenteuer mit kleinen spielerischen Schwächen, aber einer Geschichte, die noch lange nach dem Abspann nachwirkt.

Hinweis zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Im Sinne einer transparenten redaktionellen Arbeitsweise weisen wir darauf hin, dass bei der Erstellung dieses Beitrags unterstützend Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt wurden. Der Einsatz erfolgt ausschließlich zur Unterstützung einzelner redaktioneller Arbeitsschritte, insbesondere bei der sprachlichen Ausarbeitung, Strukturierung sowie der Aufbereitung von Informationen.

Die inhaltliche Recherche, redaktionelle Prüfung, Bewertung und Freigabe erfolgen ausschließlich durch mich. Sämtliche veröffentlichten Inhalte werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft.

Dieser Hinweis erfolgt im Sinne der Transparenz und unter Berücksichtigung der Vorgaben des AI Acts der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2024/1689).