ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

Einleitung – Handheld-Gaming ist plötzlich wieder richtig spannend
Ich weiß noch genau, wie ich früher im Bus mit einem Game Boy saß. Dann kam irgendwann die PSP, später die Switch. Und jetzt? Jetzt sitzen wir plötzlich mit einem Gerät auf der Couch, das einfach ein kompletter Gaming-PC ist.
Genau dieses Gefühl hatte ich, als ich die ROG Xbox Ally X das erste Mal in der Hand hatte.
Das Ding wirkt nicht wie eine Spielkonsole.
Es wirkt wie ein kleines High-Tech-Monster.
Und genau das macht sie auch so interessant.
Sie will nicht einfach nur „ein bisschen unterwegs zocken“.
Sie will ernst genommen werden.
Ich habe sie mehrere Wochen genutzt – auf Reisen, zuhause, im Bett, auf der Terrasse und sogar einmal im Wartezimmer beim Arzt.
Und ich kann schon vorweg sagen:
Sie hat mich beeindruckt.
Aber sie hat mich auch manchmal genervt.
Design & Verarbeitung – erwachsen, massiv, ziemlich cool
Der erste Eindruck zählt ja bekanntlich. Und hier punktet die Ally X sofort.
Das Gerät wirkt:
- stabil
- hochwertig
- modern
- irgendwie futuristisch
Die Griffe sind groß genug, dass auch größere Hände bequem spielen können.
Das war beim Vorgänger nicht für jeden perfekt.
Was mir besonders gefallen hat:
Die Sticks fühlen sich richtig gut an.
Nicht billig, nicht schwammig.
Eher wie bei einem guten Xbox-Controller.
Auch die Tasten haben einen klaren Druckpunkt.
Man merkt, dass Asus hier nicht einfach irgendein Plastik verbaut hat.
Aber ehrlich gesagt:
Sie ist groß.
Und sie ist auch nicht gerade leicht.
Nach einer Stunde merkt man das noch nicht.
Nach drei Stunden schon.
Das ist kein Gerät, das man mal eben in die Jackentasche steckt.
Das ist eher ein „Ich nehme meinen Gaming-Rucksack mit“.
Display – eines der Highlights
Das Display ist für mich ein echtes Argument für die Ally X.
7 Zoll klingen erstmal normal.
Aber die Kombination macht es aus:
- Full HD
- 120 Hz
- hohe Helligkeit
- gute Farben
Gerade schnelle Spiele profitieren enorm von den 120 Hz.
Alles fühlt sich direkter und flüssiger an.
Ich habe z. B. Rennspiele gespielt und sofort gemerkt:
Das sieht einfach richtig gut aus.
Auch Windows wirkt dadurch irgendwie moderner und schneller.
Das ist schwer zu beschreiben, aber man merkt es.
Draußen spielen funktioniert übrigens besser als gedacht.
Natürlich nicht in der prallen Mittagssonne.
Aber auf der Terrasse oder im Zug absolut okay.
OLED wäre noch schöner gewesen –
aber das Display ist trotzdem stark.
Leistung – ja, das Ding kann wirklich zocken
Viele fragen sich wahrscheinlich:
„Kann so ein kleines Gerät wirklich große Spiele schaffen?“
Die Antwort ist: Ja.
Aber mit kleinen Einschränkungen.
Ich habe unter anderem getestet:
- Forza Horizon
- Cyberpunk
- Diablo
- einige Indie-Games
Und ich war ehrlich überrascht.
Die meisten Titel liefen:
- in mittleren Einstellungen
- teilweise sogar hoch
- mit stabilen FPS
Natürlich nicht immer perfekt.
Aber absolut spielbar.
Was wichtig ist:
Man muss manchmal ein bisschen rumprobieren.
Auflösung runter.
Upscaling aktivieren.
Leistungsmodus anpassen.
Wer sich ein bisschen mit Gaming-PCs auskennt, wird damit sogar Spaß haben.
Wer einfach nur „Konsole einschalten und spielen“ will, muss sich erstmal umgewöhnen.
Windows auf einem Handheld – Freiheit oder Frust?
Hier wird es interessant.
Die Ally X läuft mit Windows.
Das ist gleichzeitig genial und anstrengend.
Genial, weil:
- du Steam nutzen kannst
- Game Pass nutzen kannst
- Emulatoren installieren kannst
- Mods nutzen kannst
- wirklich alles möglich ist
Anstrengend, weil:
- Windows manchmal nervt
- kleine Buttons
- Updates
- Einstellungen
Es fühlt sich manchmal wie ein Mini-Laptop an.
Nicht wie eine klassische Konsole.
Asus hat zwar eine eigene Oberfläche integriert,
aber komplett „konsolenartig“ wird es nie.
Ich persönlich fand das okay.
Aber ich kann verstehen, wenn manche sagen:
„Ich will einfach nur spielen.“
Lautstärke & Hitze – erstaunlich gut im Griff
Die Lüfter sind da.
Und man hört sie auch.
Aber nur wenn man wirklich Leistung abruft.
Im leiseren Modus ist die Ally angenehm ruhig.
Im Turbo-Modus merkt man dann:
Jetzt arbeitet hier ein kleiner Gaming-PC.
Trotzdem:
Ich hatte nie das Gefühl, dass das Gerät zu heiß wird.
Die Wärme verteilt sich gut.
Auch längere Sessions waren problemlos möglich.
Akku – endlich ein echter Fortschritt
Der größere Akku ist wahrscheinlich das wichtigste Upgrade.
Meine echten Erfahrungen:
- große Spiele → etwa 2 bis 3 Stunden
- kleinere Spiele → 4 bis 5 Stunden
- Streaming → sogar noch länger
Das ist nicht perfekt.
Aber für diese Leistung wirklich respektabel.
Früher musste man fast immer eine Steckdose suchen.
Jetzt kann man tatsächlich mal entspannt unterwegs spielen.
Trotzdem:
Powerbank bleibt dein Freund 🙂
Speicher & Zukunftssicherheit
1 TB Speicher klingt erstmal viel.
Und ja – das ist es auch.
Gerade wenn moderne Spiele locker 100 GB brauchen.
Ich musste mir während des Tests keine Gedanken machen, ständig etwas zu löschen.
Auch die 24 GB RAM sind ein starkes Argument.
Das sorgt dafür, dass das System einfach länger „modern“ bleibt.
Datenblatt (Herstellerangaben ASUS)
Modell: ROG Xbox Ally X
- Prozessor: AMD Ryzen Z1 Extreme
- Grafik: AMD RDNA 3
- Display: 7 Zoll IPS
- Auflösung: 1920 × 1080
- Bildrate: 120 Hz
- Arbeitsspeicher: 24 GB LPDDR5X
- Speicher: 1 TB SSD
- Akku: 80 Wh
- Gewicht: ca. 678 g
- Betriebssystem: Windows 11
- WLAN: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: 5.2
- Anschlüsse: USB-C, microSD
Bewertungsübersicht
|Kategorie
|Wertung
|Kommentar
|Design
|⭐ 9/10
|Modernes Design mit guter Verarbeitung und angenehmer Haptik
|Ergonomie
|⭐ 8.5/10
|Liegt gut in der Hand, bei langen Sessions etwas schwer
|Display
|⭐ 9/10
|Scharfes Full-HD-Display mit flüssigen 120 Hz
|Leistung
|⭐ 9.5/10
|Aktuelle Spiele laufen überraschend stark für einen Handheld
|Akkulaufzeit
|⭐ 8.5/10
|Deutlich besser als beim Vorgänger, aber kein Dauerläufer
|Lautstärke & Kühlung
|⭐ 8/10
|Gute Kühlung, Lüfter unter Last hörbar
|Software
|⭐ 8/10
|Viel Freiheit durch Windows, gelegentlich etwas umständlich
|Ausstattung
|⭐ 9.5/10
|24 GB RAM und 1 TB SSD bieten viel Zukunftssicherheit
|Preis-Leistung
|⭐ 8/10
|Teuer, aber die gebotene Hardware rechtfertigt vieles
|Gesamtwertung
|⭐ 8.9/10
|Einer der derzeit stärksten Gaming-Handhelds für unterwegs
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
|Frage
|Antwort
|Ist die ROG Xbox Ally X besser als das Steam Deck OLED?
|Bei der Leistung ja. Das Steam Deck OLED bietet dafür die einfachere Bedienung und das bessere OLED-Display.
|Kann man Xbox Game Pass nutzen?
|Ja, die Ally X ist speziell für Game Pass und Xbox Cloud Gaming optimiert.
|Wie lange hält der Akku?
|Je nach Spiel zwischen 2 und 5 Stunden.
|Kann man Call of Duty auf der Ally X spielen?
|Ja, aktuelle Call-of-Duty-Titel laufen problemlos.
|Wird die Ally X heiß?
|Sie wird unter Last warm, die Kühlung arbeitet aber zuverlässig.
|Lohnt sich die ROG Xbox Ally X 2025/2026 noch?
|Ja, dank Ryzen Z2 Extreme, 24 GB RAM und 1 TB SSD ist sie sehr zukunftssicher.
|Kann man Maus und Tastatur anschließen?
|Ja, per USB-C-Dock oder Bluetooth.
|Ist die Ally X eine Xbox-Konsole?
|Nein, technisch handelt es sich um einen Windows-Gaming-Handheld mit Xbox-Integration.
|Kann man die SSD erweitern?
|Ja, der Speicher lässt sich später austauschen.
|Unterstützt die Ally X Cloud Gaming?
|Ja, Xbox Cloud Gaming funktioniert problemlos.