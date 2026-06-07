AllgemeinHardwareHardware-TestsKonsolenMobilePreviews

ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

von Christian
von Christian 0 Kommentar/Kommentare:

Einleitung – Handheld-Gaming ist plötzlich wieder richtig spannend

Ich weiß noch genau, wie ich früher im Bus mit einem Game Boy saß. Dann kam irgendwann die PSP, später die Switch. Und jetzt? Jetzt sitzen wir plötzlich mit einem Gerät auf der Couch, das einfach ein kompletter Gaming-PC ist.

Genau dieses Gefühl hatte ich, als ich die ROG Xbox Ally X das erste Mal in der Hand hatte.

Das Ding wirkt nicht wie eine Spielkonsole.
Es wirkt wie ein kleines High-Tech-Monster.

Und genau das macht sie auch so interessant.
Sie will nicht einfach nur „ein bisschen unterwegs zocken“.
Sie will ernst genommen werden.

Ich habe sie mehrere Wochen genutzt – auf Reisen, zuhause, im Bett, auf der Terrasse und sogar einmal im Wartezimmer beim Arzt.

Und ich kann schon vorweg sagen:
Sie hat mich beeindruckt.
Aber sie hat mich auch manchmal genervt.

Xbox

Design & Verarbeitung – erwachsen, massiv, ziemlich cool

Der erste Eindruck zählt ja bekanntlich. Und hier punktet die Ally X sofort.

Das Gerät wirkt:

  • stabil
  • hochwertig
  • modern
  • irgendwie futuristisch

Die Griffe sind groß genug, dass auch größere Hände bequem spielen können.
Das war beim Vorgänger nicht für jeden perfekt.

Was mir besonders gefallen hat:

Die Sticks fühlen sich richtig gut an.
Nicht billig, nicht schwammig.
Eher wie bei einem guten Xbox-Controller.

Auch die Tasten haben einen klaren Druckpunkt.
Man merkt, dass Asus hier nicht einfach irgendein Plastik verbaut hat.

Aber ehrlich gesagt:
Sie ist groß.
Und sie ist auch nicht gerade leicht.

Nach einer Stunde merkt man das noch nicht.
Nach drei Stunden schon.

Das ist kein Gerät, das man mal eben in die Jackentasche steckt.
Das ist eher ein „Ich nehme meinen Gaming-Rucksack mit“.

IMG 7823 ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

Display – eines der Highlights

Das Display ist für mich ein echtes Argument für die Ally X.

7 Zoll klingen erstmal normal.
Aber die Kombination macht es aus:

  • Full HD
  • 120 Hz
  • hohe Helligkeit
  • gute Farben

Gerade schnelle Spiele profitieren enorm von den 120 Hz.
Alles fühlt sich direkter und flüssiger an.

Ich habe z. B. Rennspiele gespielt und sofort gemerkt:
Das sieht einfach richtig gut aus.

Auch Windows wirkt dadurch irgendwie moderner und schneller.
Das ist schwer zu beschreiben, aber man merkt es.

Draußen spielen funktioniert übrigens besser als gedacht.
Natürlich nicht in der prallen Mittagssonne.
Aber auf der Terrasse oder im Zug absolut okay.

OLED wäre noch schöner gewesen –
aber das Display ist trotzdem stark.

IMG 7822 ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

Leistung – ja, das Ding kann wirklich zocken

Viele fragen sich wahrscheinlich:
„Kann so ein kleines Gerät wirklich große Spiele schaffen?“

Die Antwort ist: Ja.
Aber mit kleinen Einschränkungen.

Ich habe unter anderem getestet:

  • Forza Horizon
  • Cyberpunk
  • Diablo
  • einige Indie-Games

Und ich war ehrlich überrascht.

Die meisten Titel liefen:

  • in mittleren Einstellungen
  • teilweise sogar hoch
  • mit stabilen FPS

Natürlich nicht immer perfekt.
Aber absolut spielbar.

Was wichtig ist:
Man muss manchmal ein bisschen rumprobieren.

Auflösung runter.
Upscaling aktivieren.
Leistungsmodus anpassen.

Wer sich ein bisschen mit Gaming-PCs auskennt, wird damit sogar Spaß haben.
Wer einfach nur „Konsole einschalten und spielen“ will, muss sich erstmal umgewöhnen.

IMG 7827 ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

Windows auf einem Handheld – Freiheit oder Frust?

Hier wird es interessant.

Die Ally X läuft mit Windows.
Das ist gleichzeitig genial und anstrengend.

Genial, weil:

  • du Steam nutzen kannst
  • Game Pass nutzen kannst
  • Emulatoren installieren kannst
  • Mods nutzen kannst
  • wirklich alles möglich ist

Anstrengend, weil:

  • Windows manchmal nervt
  • kleine Buttons
  • Updates
  • Einstellungen

Es fühlt sich manchmal wie ein Mini-Laptop an.
Nicht wie eine klassische Konsole.

Asus hat zwar eine eigene Oberfläche integriert,
aber komplett „konsolenartig“ wird es nie.

Ich persönlich fand das okay.
Aber ich kann verstehen, wenn manche sagen:
„Ich will einfach nur spielen.“

IMG 7828 ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

Lautstärke & Hitze – erstaunlich gut im Griff

Die Lüfter sind da.
Und man hört sie auch.

Aber nur wenn man wirklich Leistung abruft.

Im leiseren Modus ist die Ally angenehm ruhig.
Im Turbo-Modus merkt man dann:
Jetzt arbeitet hier ein kleiner Gaming-PC.

Trotzdem:
Ich hatte nie das Gefühl, dass das Gerät zu heiß wird.

Die Wärme verteilt sich gut.
Auch längere Sessions waren problemlos möglich.

Akku – endlich ein echter Fortschritt

Der größere Akku ist wahrscheinlich das wichtigste Upgrade.

Meine echten Erfahrungen:

  • große Spiele → etwa 2 bis 3 Stunden
  • kleinere Spiele → 4 bis 5 Stunden
  • Streaming → sogar noch länger

Das ist nicht perfekt.
Aber für diese Leistung wirklich respektabel.

Früher musste man fast immer eine Steckdose suchen.
Jetzt kann man tatsächlich mal entspannt unterwegs spielen.

Trotzdem:
Powerbank bleibt dein Freund 🙂

IMG 7824 ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

Speicher & Zukunftssicherheit

1 TB Speicher klingt erstmal viel.
Und ja – das ist es auch.

Gerade wenn moderne Spiele locker 100 GB brauchen.
Ich musste mir während des Tests keine Gedanken machen, ständig etwas zu löschen.

Auch die 24 GB RAM sind ein starkes Argument.
Das sorgt dafür, dass das System einfach länger „modern“ bleibt.

Datenblatt (Herstellerangaben ASUS)

Modell: ROG Xbox Ally X

  • Prozessor: AMD Ryzen Z1 Extreme
  • Grafik: AMD RDNA 3
  • Display: 7 Zoll IPS
  • Auflösung: 1920 × 1080
  • Bildrate: 120 Hz
  • Arbeitsspeicher: 24 GB LPDDR5X
  • Speicher: 1 TB SSD
  • Akku: 80 Wh
  • Gewicht: ca. 678 g
  • Betriebssystem: Windows 11
  • WLAN: Wi-Fi 6E
  • Bluetooth: 5.2
  • Anschlüsse: USB-C, microSD

Bewertungsübersicht

Kategorie Wertung Kommentar
Design ⭐ 9/10 Modernes Design mit guter Verarbeitung und angenehmer Haptik
Ergonomie ⭐ 8.5/10 Liegt gut in der Hand, bei langen Sessions etwas schwer
Display ⭐ 9/10 Scharfes Full-HD-Display mit flüssigen 120 Hz
Leistung ⭐ 9.5/10 Aktuelle Spiele laufen überraschend stark für einen Handheld
Akkulaufzeit ⭐ 8.5/10 Deutlich besser als beim Vorgänger, aber kein Dauerläufer
Lautstärke & Kühlung ⭐ 8/10 Gute Kühlung, Lüfter unter Last hörbar
Software ⭐ 8/10 Viel Freiheit durch Windows, gelegentlich etwas umständlich
Ausstattung ⭐ 9.5/10 24 GB RAM und 1 TB SSD bieten viel Zukunftssicherheit
Preis-Leistung ⭐ 8/10 Teuer, aber die gebotene Hardware rechtfertigt vieles
Gesamtwertung ⭐ 8.9/10 Einer der derzeit stärksten Gaming-Handhelds für unterwegs

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage Antwort
Ist die ROG Xbox Ally X besser als das Steam Deck OLED? Bei der Leistung ja. Das Steam Deck OLED bietet dafür die einfachere Bedienung und das bessere OLED-Display.
Kann man Xbox Game Pass nutzen? Ja, die Ally X ist speziell für Game Pass und Xbox Cloud Gaming optimiert.
Wie lange hält der Akku? Je nach Spiel zwischen 2 und 5 Stunden.
Kann man Call of Duty auf der Ally X spielen? Ja, aktuelle Call-of-Duty-Titel laufen problemlos.
Wird die Ally X heiß? Sie wird unter Last warm, die Kühlung arbeitet aber zuverlässig.
Lohnt sich die ROG Xbox Ally X 2025/2026 noch? Ja, dank Ryzen Z2 Extreme, 24 GB RAM und 1 TB SSD ist sie sehr zukunftssicher.
Kann man Maus und Tastatur anschließen? Ja, per USB-C-Dock oder Bluetooth.
Ist die Ally X eine Xbox-Konsole? Nein, technisch handelt es sich um einen Windows-Gaming-Handheld mit Xbox-Integration.
Kann man die SSD erweitern? Ja, der Speicher lässt sich später austauschen.
Unterstützt die Ally X Cloud Gaming? Ja, Xbox Cloud Gaming funktioniert problemlos.

Hi, ich bin Christian, online besser bekannt als DeWarkD. Geboren 1982 in Hamburg, gehört Gaming seit über 30 Jahren zu meinem Leben – vom C64 bis zu Xbox, Switch und VR. Neben dem Zocken bin ich leidenschaftlicher Controller-Sammler und teile meine Schätze regelmäßig auf Instagram. In meiner Freizeit repariere und modifiziere ich Controller, gestalte Logos, bearbeite Videos und lasse mit meinem 3D-Drucker spannende Projekte entstehen. Bei mir stehen Spaß, Kreativität und Humor im Vordergrund – Profi-Gamer bin ich nicht, aber immer mit Herz dabei.

Das wirst Du auch mögen:

Psyvariar 3 im Test – eine unerwartete Rückkehr...

XBOX-SHOWCASE-2026! So könnt ihr das große Xbox-Event 2026...

Online-Spiele und virtuelle Güter sicher bezahlen

Aphelion im Test – Life is Strange…even in...

Grind Survivors im Test – Dämonenjagd mit Suchtfaktor

MEGA-UPDATE! Xbox bringt große Änderungen für Erfolge und...

LC-GaN-100 im Test

LC-HUB-HEAD-BUNGEE im Test

MEGA-EVENT BESTÄTIGT! Xbox Showcase 2026 mit eigenem Gears...

The Expanse: Osiris Reborn bekommt Release-Zeitraum & spielbare...

Laß einen Kommentar da:

Speichere meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich kommentiere.