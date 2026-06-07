ASUS ROG Xbox Ally X Test 2026: Das beste Gaming-Handheld für Xbox-Fans?

Einleitung – Handheld-Gaming ist plötzlich wieder richtig spannend

Ich weiß noch genau, wie ich früher im Bus mit einem Game Boy saß. Dann kam irgendwann die PSP, später die Switch. Und jetzt? Jetzt sitzen wir plötzlich mit einem Gerät auf der Couch, das einfach ein kompletter Gaming-PC ist.

Genau dieses Gefühl hatte ich, als ich die ROG Xbox Ally X das erste Mal in der Hand hatte.

Das Ding wirkt nicht wie eine Spielkonsole.

Es wirkt wie ein kleines High-Tech-Monster.

Und genau das macht sie auch so interessant.

Sie will nicht einfach nur „ein bisschen unterwegs zocken“.

Sie will ernst genommen werden.

Ich habe sie mehrere Wochen genutzt – auf Reisen, zuhause, im Bett, auf der Terrasse und sogar einmal im Wartezimmer beim Arzt.

Und ich kann schon vorweg sagen:

Sie hat mich beeindruckt.

Aber sie hat mich auch manchmal genervt.

Design & Verarbeitung – erwachsen, massiv, ziemlich cool

Der erste Eindruck zählt ja bekanntlich. Und hier punktet die Ally X sofort.

Das Gerät wirkt:

stabil

hochwertig

modern

irgendwie futuristisch

Die Griffe sind groß genug, dass auch größere Hände bequem spielen können.

Das war beim Vorgänger nicht für jeden perfekt.

Was mir besonders gefallen hat:

Die Sticks fühlen sich richtig gut an.

Nicht billig, nicht schwammig.

Eher wie bei einem guten Xbox-Controller.

Auch die Tasten haben einen klaren Druckpunkt.

Man merkt, dass Asus hier nicht einfach irgendein Plastik verbaut hat.

Aber ehrlich gesagt:

Sie ist groß.

Und sie ist auch nicht gerade leicht.

Nach einer Stunde merkt man das noch nicht.

Nach drei Stunden schon.

Das ist kein Gerät, das man mal eben in die Jackentasche steckt.

Das ist eher ein „Ich nehme meinen Gaming-Rucksack mit“.

Display – eines der Highlights

Das Display ist für mich ein echtes Argument für die Ally X.

7 Zoll klingen erstmal normal.

Aber die Kombination macht es aus:

Full HD

120 Hz

hohe Helligkeit

gute Farben

Gerade schnelle Spiele profitieren enorm von den 120 Hz.

Alles fühlt sich direkter und flüssiger an.

Ich habe z. B. Rennspiele gespielt und sofort gemerkt:

Das sieht einfach richtig gut aus.

Auch Windows wirkt dadurch irgendwie moderner und schneller.

Das ist schwer zu beschreiben, aber man merkt es.

Draußen spielen funktioniert übrigens besser als gedacht.

Natürlich nicht in der prallen Mittagssonne.

Aber auf der Terrasse oder im Zug absolut okay.

OLED wäre noch schöner gewesen –

aber das Display ist trotzdem stark.

Leistung – ja, das Ding kann wirklich zocken

Viele fragen sich wahrscheinlich:

„Kann so ein kleines Gerät wirklich große Spiele schaffen?“

Die Antwort ist: Ja.

Aber mit kleinen Einschränkungen.

Ich habe unter anderem getestet:

Forza Horizon

Cyberpunk

Diablo

einige Indie-Games

Und ich war ehrlich überrascht.

Die meisten Titel liefen:

in mittleren Einstellungen

teilweise sogar hoch

mit stabilen FPS

Natürlich nicht immer perfekt.

Aber absolut spielbar.

Was wichtig ist:

Man muss manchmal ein bisschen rumprobieren.

Auflösung runter.

Upscaling aktivieren.

Leistungsmodus anpassen.

Wer sich ein bisschen mit Gaming-PCs auskennt, wird damit sogar Spaß haben.

Wer einfach nur „Konsole einschalten und spielen“ will, muss sich erstmal umgewöhnen.

Windows auf einem Handheld – Freiheit oder Frust?

Hier wird es interessant.

Die Ally X läuft mit Windows.

Das ist gleichzeitig genial und anstrengend.

Genial, weil:

du Steam nutzen kannst

Game Pass nutzen kannst

Emulatoren installieren kannst

Mods nutzen kannst

wirklich alles möglich ist

Anstrengend, weil:

Windows manchmal nervt

kleine Buttons

Updates

Einstellungen

Es fühlt sich manchmal wie ein Mini-Laptop an.

Nicht wie eine klassische Konsole.

Asus hat zwar eine eigene Oberfläche integriert,

aber komplett „konsolenartig“ wird es nie.

Ich persönlich fand das okay.

Aber ich kann verstehen, wenn manche sagen:

„Ich will einfach nur spielen.“

Lautstärke & Hitze – erstaunlich gut im Griff

Die Lüfter sind da.

Und man hört sie auch.

Aber nur wenn man wirklich Leistung abruft.

Im leiseren Modus ist die Ally angenehm ruhig.

Im Turbo-Modus merkt man dann:

Jetzt arbeitet hier ein kleiner Gaming-PC.

Trotzdem:

Ich hatte nie das Gefühl, dass das Gerät zu heiß wird.

Die Wärme verteilt sich gut.

Auch längere Sessions waren problemlos möglich.

Akku – endlich ein echter Fortschritt

Der größere Akku ist wahrscheinlich das wichtigste Upgrade.

Meine echten Erfahrungen:

große Spiele → etwa 2 bis 3 Stunden

kleinere Spiele → 4 bis 5 Stunden

Streaming → sogar noch länger

Das ist nicht perfekt.

Aber für diese Leistung wirklich respektabel.

Früher musste man fast immer eine Steckdose suchen.

Jetzt kann man tatsächlich mal entspannt unterwegs spielen.

Trotzdem:

Powerbank bleibt dein Freund 🙂

Speicher & Zukunftssicherheit

1 TB Speicher klingt erstmal viel.

Und ja – das ist es auch.

Gerade wenn moderne Spiele locker 100 GB brauchen.

Ich musste mir während des Tests keine Gedanken machen, ständig etwas zu löschen.

Auch die 24 GB RAM sind ein starkes Argument.

Das sorgt dafür, dass das System einfach länger „modern“ bleibt.

Datenblatt (Herstellerangaben ASUS)

Modell: ROG Xbox Ally X

Prozessor: AMD Ryzen Z1 Extreme

Grafik: AMD RDNA 3

Display: 7 Zoll IPS

Auflösung: 1920 × 1080

Bildrate: 120 Hz

Arbeitsspeicher: 24 GB LPDDR5X

Speicher: 1 TB SSD

Akku: 80 Wh

Gewicht: ca. 678 g

Betriebssystem: Windows 11

WLAN: Wi-Fi 6E

Bluetooth: 5.2

Anschlüsse: USB-C, microSD

Bewertungsübersicht

Kategorie Wertung Kommentar Design ⭐ 9/10 Modernes Design mit guter Verarbeitung und angenehmer Haptik Ergonomie ⭐ 8.5/10 Liegt gut in der Hand, bei langen Sessions etwas schwer Display ⭐ 9/10 Scharfes Full-HD-Display mit flüssigen 120 Hz Leistung ⭐ 9.5/10 Aktuelle Spiele laufen überraschend stark für einen Handheld Akkulaufzeit ⭐ 8.5/10 Deutlich besser als beim Vorgänger, aber kein Dauerläufer Lautstärke & Kühlung ⭐ 8/10 Gute Kühlung, Lüfter unter Last hörbar Software ⭐ 8/10 Viel Freiheit durch Windows, gelegentlich etwas umständlich Ausstattung ⭐ 9.5/10 24 GB RAM und 1 TB SSD bieten viel Zukunftssicherheit Preis-Leistung ⭐ 8/10 Teuer, aber die gebotene Hardware rechtfertigt vieles Gesamtwertung ⭐ 8.9/10 Einer der derzeit stärksten Gaming-Handhelds für unterwegs

Häufig gestellte Fragen (FAQ)