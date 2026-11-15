League of Legends 2027: New Dawn – Aufbruch in eine neue Ära?

Riot Games hat zum Worlds-Finale den ersten Blick auf die Zukunft von League of Legends gewährt. „New Dawn“ soll 2027 erscheinen, die vollständige Enthüllung folgt im Januar. Der erste Teaser sorgt bereits jetzt für Diskussionen – und das nicht ohne Grund.

League of Legends bekommt einen großen Neustart, aber keinen Nachfolger. Riot nennt das Projekt „New Dawn“ und will damit das bestehende Spiel technisch und spielerisch weiterentwickeln. Bestätigt sind unter anderem ein modernisierter Client, eine visuelle Überarbeitung der Kluft und Veränderungen am Gameplay. Die vollständigen Details sollen im Januar 2027 folgen.

Der Trailer selbst bleibt dabei auffallend kurz und konzentriert sich vor allem auf die neue Präsentation. Überarbeitete Champions, Effekte, die Kluft und bekannte Spielelemente wirken deutlich moderner. Gerade die visuelle Richtung dürfte allerdings Geschmackssache sein.

Frischer Look, vertrautes League?

Unsere Interpretation: Genau hier liegt der interessanteste Punkt des Trailers. Riot scheint nicht einfach einzelne Modelle aufzupolieren, sondern möchte League insgesamt visueller vereinheitlichen. Nach inzwischen fast zwei Jahrzehnten treffen im Spiel schließlich unterschiedlichste Generationen von Champions, Effekten und Assets aufeinander.

Das Ergebnis wirkt im Trailer deutlich sauberer und moderner. Gleichzeitig befürchten einige Spieler, dass dadurch ein Teil des bisherigen League-Looks verloren geht.

Ob diese Sorge berechtigt ist, lässt sich momentan noch nicht beurteilen. Der Teaser ist schließlich kein fertiger Gameplay-Trailer.

Bild: Youtube- Teaser zu „League of Legends: New Dawn“ Bild: Youtube- Teaser zu „League of Legends: New Dawn“ Bild: Youtube- Teaser zu „League of Legends: New Dawn“ Bild: Youtube- Teaser zu „League of Legends: New Dawn“ Bild: Youtube- Teaser zu „League of Legends: New Dawn“

Vielversprechend – aber noch kaum Antworten

Das ist wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis nach dem ersten Trailer: Wir wissen noch erstaunlich wenig.

Riot spricht von einer Weiterentwicklung des Gameplays und neuen Möglichkeiten, Champions zu spielen. Konkrete Änderungen nennt das Studio bisher aber nicht. Auch zu Runen oder einzelnen Gameplay-Systemen gibt es noch keine bestätigten Details.

Bild: Youtube- Teaser zu „League of Legends: New Dawn“ Bild: Youtube- Teaser zu „League of Legends: New Dawn“

Damit bleibt der Januar der entscheidende Termin.

Bis dahin sollte man deshalb vorsichtig sein, was als angebliche „New-Dawn-Info“ durch Social Media und Reddit wandert. Derzeit ist vieles Interpretation – und genau so sollte es auch bezeichnet werden.

Was Riot allerdings klar macht: League soll nicht ersetzt, sondern langfristig modernisiert werden.

Und das ist vermutlich die spannendste Aussage des gesamten Projekts.

Worlds-Finale: BLG beendet die LCK-Dominanz

Passender hätte Riot die Zukunft von League kaum ankündigen können.

Kurz vor dem Ende der Worlds 2026 krönte sich Bilibili Gaming zum Weltmeister. BLG besiegte Gen.G im Finale mit 3:1 und holte damit den ersten Worlds-Titel der Organisation. Gleichzeitig endet eine vier Jahre andauernde Siegesserie der LCK.

Dabei begann das Finale alles andere als gut für BLG. Gen.G dominierte das erste Spiel mit 19:4 Kills. Danach drehte sich die Serie jedoch komplett. BLG gewann drei Spiele in Folge – darunter ein mehr als 50 Minuten langes zweites Spiel, das zum entscheidenden Wendepunkt wurde.

Besonders stark: BLG schlug auf dem Weg zum Titel alle vier LCK-Teams, die bei den Worlds angetreten waren.

Ein Finale, das seinem Namen gerecht wurde. Nach dem dominanten Auftakt von Gen.G entwickelte sich die Serie zu einem echten Schlagabtausch und BLG zeigte beeindruckende mentale Stärke.

Knight wurde verdient zum Finals-MVP gewählt und krönte damit eine ohnehin starke Serie.

Und während BLG eine Ära auf der Worlds-Bühne beendet, kündigt Riot direkt die nächste an.

New Dawn ist momentan noch ein Versprechen. Im Januar erfahren wir, ob daraus tatsächlich der größte Wandel in der Geschichte von League of Legends wird.

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Hinweis zur Berichterstattung

Alle verwendeten Screenshots stammen aus dem Teasertrailer von Riot Games und dienen der Berichtserstellung durch die Darstellung. Alle Lizenzen bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

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