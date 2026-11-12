Gewinnspiel zum Kinostart von HOW TO ROB A BANK

Am 12.November startet HOW TO ROB A BANK in den deutschen Kinos. Passend dazu haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch auf die Beine gestellt. Und dabei verlosen wir 2 x 2 Freikarten für ein Kino eurer Wahl. Das Mitmachen ist ganz einfach: Schickt eine Mail mit dem Betreff „Bank“ an ma**********@*******ag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis kommenden Freitag, den 20. November um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt.

Mehr zum Film:

Bei HOW TO ROB A BANK handelt es sich um den neuen Actionfilm von Genre-Experte David Leitch („Atomic Blonde“, „Deadpool 2“, „Bullet Train“). Darin streamt eine Gruppe junger Outlaws ihre riskanten Raubüberfälle live ins Netz. Dabei ahnen sie nicht, dass sie aufgrund ihres wachsenden viralen Ruhmes ins Visier eines erfahrenen FBI-Agenten und einer brillanten Softwareentwicklerin geraten sind. Obwohl das ungleiche Duo ihnen immer näherkommt, geht die Bande bis an ihre Grenzen und setzt für ihre Überzeugungen – und ihren bisher ehrgeizigsten Raubüberfall – alles aufs Spiel. Zur Besetzung gehören u.a. Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Pete Davidson und John C. Reilly.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Szenebilder und Original Plakat © 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland