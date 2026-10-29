Sword of the Sea – Journey-Nachfolger surft schon heute auf die Nintendo Switch 2 und Xbox Series X

Irgendwie hat so eine Indie World-Präsentation von Nintendo doch immer ein paar spannende Spiele zu bieten. Und auch wenn man sich bei der jüngsten Ausstrahlung überraschend wenig auf die sonst so beliebten Shadowdrops konzentrierte und vor allem Titel für das erste Quartal 2027 im Fokus standen, lockt bereits heute ein äußerst prominenter Port zum Download.

Die Rede ist von Sword of the Sea, das im Sommer 2025 vorerst exklusiv für die Playstation 5 und den PC erschien. Der neueste Streich der Entwickler hinter Journey, The Pathless und ABZÛ konnte hier bereits Bestwertungen einheimsen und die Spielerschaft begeistern. Kein Wunder, denn das ambitionierte Einzelspieler-Adventure spielt sich dank seiner Hoverschwert-Mechanik angenehm dynamisch und erinnert nicht ohne Grund an arcadelastige Snowboard- oder Skateboard-Titel.

Die gewohnt gelungene Mischung aus nachhaltiger Botschaft, einer leicht mitschwingenden Melancholie, meditativen Elementen und spielerischem Anspruch in Form von Rätseln und Plattformer-Passagen, behält das Entwicklerstudio Giant Squid selbstverständlich bei. Wer bereits durch die Umgebungen von The Pathless und Co. gedüst ist, wird sich auch in der visuell wunderbar abwechslungsreichen und einmal mehr äußerst mysteriös und kryptisch dargestellten Welt von Sword of the Sea schnell heimisch fühlen.

Für das Setting geht es diesmal auf einen vollständig ausgetrockneten Planeten, der mit schier endlosen Dünenlandschaften, kargen Gebirgsgletschern und so manch anderem Szenario auf den ersten Blick nicht gerade einladend wirkt. Doch genau das ist hier der Punkt: In Sword of the Sea fehlt es an Wasser. Um das kühle Nass und somit auch Leben in die Spielwelt zurückzubringen, schlüpft ihr in die Rolle des Phantoms, steigt auf euer flottes Hoverschwert, zaubert waghalsige Tricks auf den Bildschirm und erkundet uralte Gräber, die eher wie Skateparks wirken.

Sword of the Sea erscheint am 29.10.2026 endlich auch für die Nintendo Switch 2 und die Xbox Series X zum Preis von 29,99€. Im nachfolgenden Trailer dürft ihr euch gerne selbst einen Eindruck von der optischen Opulenz und dem dynamischen Gameplay des Spiels verschaffen. Technische Details zur Umsetzung, vor allem auf der Nintendo Switch 2, liegen uns zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht vor.