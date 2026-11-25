Der Original-Entwickler kommt nach über 20 Jahren zurück, um Godzilla: Destroy All Monsters Melee (DAMM) das wohlverdiente Remaster zu spendieren. Der Klassiker vom Gamecube und der ersten Xbox kommt dank des Publishers Atari zurück in die Neuzeit. Macht das Kaiju-Fighting-Game noch genau so viel Spaß wie damals? Findet es heraus, wenn wir uns mit Godzilla und Co. in die Arena trauen.

Die Story von Godzilla: Destroy All Monsters Melee ist sehr simpel: Aliens greifen die Erde mit riesigen Ungeheuern an. Godzilla sieht sich als Verteidiger der Erde und zieht in den Kampf gegen diese Monster. In den wenigen Dialogen redet nur ein Außerirdischer mit dem Spieler und fordert ihn zum Kampf auf. Deshalb macht es auch Sinn, wenn man nicht gerade als Godzilla spielt. Sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen, aber sind wir mal ehrlich: Brauchen wir mehr Story in einem Fighting-Game mit Monstern?

Die Stadt ist euer Schlachtfeld

Zwölf Kämpfer aus dem Godzilla-Universum stehen euch insgesamt zur Verfügung. Nicht alle davon sind direkt von Anfang an auswählbar und müssen erstmal freigeschaltet werden. Jedes Monster kann gelevelt werden und bekommt dadurch Verbesserungen, wie mehr Lebenspunkte und schnellere Energy-Regeneration. Auch der Super-Move (Rage-Attack) wird durch das Sammeln von Erfahrungspunkten freigeschaltet. Zusätzlich gibt es noch Research-Punkte, die man am Ende von Kämpfen bekommt. Diese werden benutzt, um Projekte zu erfüllen, welche dann neue Monster oder auch Schlachtfelder freischalten. Im Single-Player-Modus stehen euch vier verschiedene Aktivitäten zur Verfügung.

Adventure

Der klassische „Story Modus“ mit drei verschiedenen Versionen:

• Classic – einfacher Start mit Eins-gegen-eins-Kämpfen, notwendig, um die ersten Level für die Charaktere zu bekommen

Start mit Eins-gegen-eins-Kämpfen, notwendig, um die ersten Level für die Charaktere zu bekommen • Gauntlet – Monster muss mindestens Level vier sein, um diese Version auszuwählen. Hier gibt es schon die ersten Multi-Monsterkämpfe, meist zwei gegen einen.

Monster muss mindestens Level vier sein, um diese Version auszuwählen. Hier gibt es schon die ersten Multi-Monsterkämpfe, meist zwei gegen einen. • Challenge – das ist die ultimative Herausforderung. Euer Monster muss mindestens ein Level von sieben haben, um hier mitzumachen.

Destruction

Ihr habt drei Minuten Zeit, so viel Zerstörung wie möglich anzurichten. Dabei werdet ihr, alleine, in eine zufällige Stadt gesetzt, mit minimalem Widerstand von Panzern und Hubschraubern, welche weiter stören. Eine gute Nebenbeschäftigung, um ein bisschen Stress abzubauen und dabei seine Monster zu Leveln.

Survival

Ein klassischer Modus, der in keinem guten Fighting-Game fehlen darf. Wählt euren Kämpfer und ein Level aus und schaut, wie lange ihr gegen eine unendliche Menge an Gegnern überleben könnt. Mit jedem besiegten Monster bekommt man etwas von seiner Lebensenergie zurück. Hervorragend geeignet, um Monster und Schlachtfelder freizuschalten, da man hier doppelte Research-Punkte bekommt, aber dafür keine Erfahrungspunkte für die Monster selber.

Everybody was Kaiju Fighting

Spielerisch ist Godzilla DAMM immer noch so wie früher. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Das Move-Set ist simpel: drei verschiedene Angriffe, die man als leichte und schwere Attacken ausführen kann, einen Spezialangriff und den vorher erwähnten Super-Move (Rage-Attack). Zusätzlich gibt es noch eine Wurf-Taste, mit der man Monster greifen kann, aber auch Häuser aufnehmen kann, um sie als Wurfgeschosse zu benutzen. Manche Kaijus können sogar fliegen oder haben andere besonderheiten.

Anders als in den meisten Fighting Games sind die Levels nicht zweidimensional. Godzilla DAMM ist ein Arena-Fighter. Die Levels sind nicht riesig, in denen jedes Monster frei herumlaufen kann. Man kann es ein bisschen mit einem Wrestling-Spiel vergleichen und die Stadt ist der Ring. Die Kaijus steuern sich träge, was Sinn macht für ein riesiges Monster, das sich durch eine Stadt bewegt. Häuser zerbrechen beim Kämpfen, hier und da bringen Ufos Power-Ups in die Arena und man kann das Ganze mit bis zu vier Monstern gleichzeitig erleben.

Remastered

Es ist selten, dass nach so langer Zeit der Originalentwickler sein eigenes Spiel remastern darf. Und der Entwickler hat einen richtig guten Job gemacht. Die Grafik hat sich deutlich verbessert, auch die Performance ist butterweich geworden und alles in allem einfach ein tolles Remaster für Fans vom Original und alle, die es jetzt zum ersten Mal erleben dürfen.

Fazit zu Godzilla Destroy all Monsters Melee Remastered

Godzilla DAMM ist nicht so komplex wie ein Street Fighter oder Tekken, aber es ist das perfekte Spiel für einen Abend mit drei weiteren Spielern. Schmeißt noch Snacks und Getränke dazu und ihr werdet einen spaßigen Spieleabend haben. Das Freischalten der neuen Monster und Schlachtfelder dauert leider etwas zu lang für die kleine Anzahl der Spielmodi. Auch dauert das Leveln der Monster sehr lange, vor allem weil man höhere Level braucht, um die schwereren Adventures zu machen.

Alles in allem ist Godzilla DAMM ein gutes Spiel. Es war damals schon spaßig und ist es immer noch. Der Content ist für heutige Verhältnisse etwas wenig, aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja DLC mit komplett neuen Kämpfern und Levels, da es zur GameCube und original Xbox noch keinen Download-Content gab. Ob solo oder mit Freunden, ich kann das Spiel absolut empfehlen.

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Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Pipeworks Studios Publisher Atari Genre Fighting Release Oktober 2026 Plattformen PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2

Godzilla Destroy all Monsters Melee Remastered Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐8/10 Hervorragendes Grafik Update von einem Spiel aus 2002 Gameplay ⭐8/10 Kaiju Kämpfe, was muss man mehr sagen Story ⭐4/10 Schwache Story, die aber auch nicht nötig ist

🎯 Gesamtwertung: 7/10

Der Test basiert auf einem Review Code für Godzilla Destroy all Monsters Melee Remastered auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.