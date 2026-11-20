Alien Breed 35th Anniversary Collection – Wenn die Vergangenheit plötzlich wieder zum Albtraum wird

35 Jahre Alien Breed – sechs Klassiker, unzählige Erinnerungen und jede Menge außerirdische Albträume. Aber kann eine Spielesammlung aus einer längst vergangenen Gaming-Generation auch heute noch überzeugen?

Es gibt Spiele, die bleiben einem einfach im Gedächtnis. Nicht unbedingt, weil sie damals technisch perfekt waren oder eine Geschichte erzählt haben, die man niemals vergisst. Sondern weil sie für eine bestimmte Zeit stehen. Eine Zeit, in der man sich mit Freunden vor dem Bildschirm versammelt hat, Spiele noch eine ganz andere Faszination ausstrahlten und man sich manchmal schon über ein paar zusätzliche Pixel gefreut hat.

Genau in diese Kategorie fällt für mich Alien Breed. Mit der Alien Breed 35th Anniversary Collection kehrt eine Spielereihe zurück, die ihre Wurzeln auf dem Commodore Amiga hat und mittlerweile auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken kann. Ganze 35 Jahre ist es her, dass die ersten außerirdischen Kreaturen über unsere Bildschirme gekrochen sind. Und jetzt bekommen wir gleich sechs Spiele aus der ursprünglichen Reihe in einer Sammlung präsentiert.

Doch Nostalgie allein macht noch lange kein gutes Spiel. Deshalb schauen wir uns an, was diese Sammlung wirklich zu bieten hat.

Willkommen zurück auf der verlassenen Raumstation

Die Ausgangssituation ist eigentlich schnell erklärt: Eine Forschungsstation ist verstummt, die Kommunikation ist zusammengebrochen und irgendetwas ist dort draußen gewaltig schiefgelaufen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Station zu untersuchen, Systeme wiederherzustellen und herauszufinden, was passiert ist.

Natürlich dauert es nicht lange, bis klar wird, dass wir dort nicht allein sind.

Die sogenannten Breed haben die Kontrolle übernommen und machen uns das Leben alles andere als einfach. Was zunächst nach einem gewöhnlichen Rettungs- beziehungsweise Erkundungseinsatz klingt, entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums nackte Überleben.

Die Geschichte wird dabei nicht mit riesigen Zwischensequenzen oder aufwendig inszenierten Dialogen erzählt. Alien Breed stammt schließlich aus einer Zeit, in der das Gameplay im Vordergrund stand. Vieles ergibt sich aus der Umgebung, den Leveln und der Situation, in der man sich gerade befindet.

Und genau das hat durchaus seinen Charme. Verlassene Gänge, dunkle Bereiche und die ständige Gefahr, plötzlich von einer ganzen Horde Gegner überrascht zu werden, sorgen für eine angenehme Portion Science-Fiction-Horror.

Sechs Spiele, eine ganze Gaming-Ära

Das Herzstück der Anniversary Collection sind natürlich die sechs enthaltenen Klassiker.

Mit dabei sind:

Alien Breed (1991)

Alien Breed: Special Edition (1992)

Alien Breed II: The Horror Continues (1993)

Alien Breed: Tower Assault (1994)

Alien Breed 3D (1995)

Alien Breed 3D II: The Killing Grounds (1996)

Damit bekommen wir praktisch die komplette erste Generation der Alien-Breed-Reihe in einem Paket.

Besonders interessant ist dabei die Entwicklung der Serie. Die ersten vier Spiele setzen auf eine Draufsicht, bei der wir uns durch verwinkelte Räume und Korridore bewegen. Wir suchen Schlüssel, sammeln Munition, erledigen Gegner und versuchen, den Ausgang zu erreichen.

Das klingt zunächst simpel, funktioniert aber auch heute noch als unkomplizierte Arcade-Unterhaltung. Man muss sich nicht erst durch stundenlange Tutorials kämpfen oder komplizierte Spielmechaniken verstehen. Controller in die Hand nehmen und loslegen lautet hier die Devise.

Mit Alien Breed 3D und dessen Nachfolger verändert sich das Spielgefühl deutlich. Hier wechseln wir in die Ego-Perspektive und erleben die außerirdische Bedrohung aus einer ganz anderen Sichtweise. Gerade wenn man bedenkt, wann diese Spiele ursprünglich erschienen sind, ist dieser Schritt durchaus interessant.

Allerdings merkt man diesen Titeln ihr Alter besonders deutlich an. Was damals technisch beeindruckend gewesen sein mag, wirkt aus heutiger Sicht teilweise ziemlich kantig und gewöhnungsbedürftig.

Gameplay: Einfach, direkt und manchmal gnadenlos

Alien Breed macht keinen großen Hehl daraus, was es von uns erwartet. Wir kämpfen uns durch die Level, erledigen Gegner, suchen nach Gegenständen und versuchen, irgendwie lebend aus der Situation herauszukommen.

Das Spielprinzip erinnert an klassische Arcade-Shooter und bietet genau das, was man von einem Vertreter dieser Generation erwartet.

Besonders die ersten vier Teile können mit ihrem unkomplizierten Spielablauf überzeugen. Allerdings sollte man sich nicht von der vermeintlichen Einfachheit täuschen lassen. Die Gegner können einem ordentlich zusetzen und gerade die älteren Serienteile sind nicht immer zimperlich mit ihren Spielern.

Manchmal fehlt es an Übersicht, manchmal wird es in engen Räumen ziemlich hektisch und nicht jede Situation lässt sich auf Anhieb lösen.

Die Sammlung bietet moderne Steuerungsoptionen, darunter Twin-Stick-Unterstützung für die entsprechenden Spiele. Das ist eine sinnvolle Ergänzung, denn niemand möchte sich heute unnötig mit einer Steuerung herumärgern, nur weil ein Spiel aus den frühen Neunzigern stammt.

Auch Speicherstände gehören zu den modernen Verbesserungen. Damit lassen sich Spielstände sichern, ohne dass man sich jedes Mal auf die ursprünglichen Speichermechaniken verlassen muss.

Trotzdem sollte man keine komplett überarbeiteten Spiele erwarten. Im Kern bleiben es die Originale mit ihren Stärken, Schwächen und Eigenheiten.

Doom lässt grüßen – Alien Breed 3D im Schatten der Shooter-Legenden

Spätestens bei Alien Breed 3D und dem Nachfolger The Killing Grounds musste ich unweigerlich an eine ganz bestimmte Zeit der Videospielgeschichte denken. Eine Zeit, in der Ego-Shooter gerade ihren großen Durchbruch feierten und Titel wie Doom und Hexen unsere Vorstellung davon veränderten, wie sich dreidimensionale Spiele anfühlen können.

Wer 1993 Doom oder 1994 Doom II gespielt hat, wird bei Alien Breed 3D sicherlich einige Déjà-vu-Momente erleben. Enge Gänge, dunkle Räume, plötzlich auftauchende Gegner und eine Atmosphäre, bei der man nie so richtig weiß, was hinter der nächsten Ecke wartet. Auch die grundsätzliche Spielmechanik erinnert stark an die damaligen Shooter-Klassiker.

Und dann wäre da noch Hexen, das 1995 erschien und ebenfalls seine Spuren in dieser Spieleära hinterlassen hat. Gerade die verwinkelten Level, das Erkunden verschiedener Bereiche und die teilweise etwas labyrinthartigen Umgebungen wecken Erinnerungen an diesen Klassiker.

Natürlich wäre es unfair, Alien Breed 3D einfach als Doom-Kopie abzustempeln. Das Spiel verfolgt mit seinem Science-Fiction-Horror-Szenario eine eigene Richtung. Statt Dämonen und höllischen Kreaturen bekommen wir es hier mit außerirdischen Lebensformen zu tun, die uns das Leben zur Hölle machen.

Trotzdem merkt man deutlich, wie sehr diese Generation von Ego-Shootern miteinander verbunden war. Die Entwickler haben sich an einem Genre orientiert, das sich damals rasant weiterentwickelte, und Alien Breed auf eine neue technische Ebene gebracht.

Besonders spannend finde ich dabei den zeitlichen Abstand. Alien Breed 3D erschien 1995, The Killing Grounds folgte 1996. Das waren Jahre, in denen sich im Shooter-Genre unglaublich viel getan hat. Aus heutiger Sicht wirken manche Elemente natürlich etwas angestaubt, aber gerade für Retro-Fans ist das ein interessanter Blick zurück.

Für mich sind diese beiden Spiele deshalb nicht nur eine Ergänzung der Sammlung, sondern auch ein kleines Stück Gaming-Geschichte. Sie zeigen, wie Alien Breed den Sprung von der klassischen Draufsicht in die damals noch relativ junge Welt der 3D-Ego-Shooter geschafft hat.

Und seien wir ehrlich: Wer damals Doom, Doom II oder Hexen geliebt hat, dürfte sich bei diesen beiden Alien-Breed-Ablegern durchaus ein wenig zu Hause fühlen.

Technik und Präsentation: Nostalgie hat ihren Preis

Grafisch dürfen wir natürlich keine Wunder erwarten. Die Spiele stammen aus einer Zeit, in der technische Möglichkeiten noch ganz andere Grenzen hatten.

Die ersten vier Teile präsentieren sich mit ihrer klassischen Draufsicht und der typischen Pixeloptik. Die beiden späteren 3D-Ableger versuchen sich bereits an einer räumlicheren Darstellung, haben aber ebenfalls sichtbar mit den technischen Möglichkeiten ihrer Entstehungszeit zu kämpfen.

Was ich an dieser Sammlung durchaus gelungen finde, sind die verschiedenen Möglichkeiten, die Darstellung anzupassen.

So können wir zwischen dem klassischen 4:3-Bildformat und einer moderneren 16:9-Darstellung wechseln. Zusätzlich stehen verschiedene Retro-Filter zur Verfügung, darunter CRT-Effekte und Scanlines.

Wer den alten Röhrenmonitor-Look liebt, dürfte hier seine Freude haben. Gerade solche kleinen Details können bei einer Jubiläumssammlung einen echten Unterschied machen.

Allerdings muss man auch ehrlich sein: Ein paar Filter machen aus einem 30 Jahre alten Spiel natürlich keinen modernen Grafikknaller. Und das ist auch gar nicht der Anspruch dieser Sammlung.

Trotzdem hätte ich mir an einigen Stellen noch etwas mehr technische Feinarbeit gewünscht. Gerade bei den 3D-Spielen merkt man, dass die ursprüngliche Technik nicht einfach durch ein paar moderne Anpassungen verschwunden ist.

Das digitale Museum – eine Reise in die Vergangenheit

Ein echtes Highlight der Anniversary Collection ist das integrierte Archiv.

Hier bekommen wir deutlich mehr als nur eine Ansammlung alter Spiele. Das digitale Museum beschäftigt sich mit der Geschichte der Reihe und liefert interessante Einblicke in die damalige Entwicklung.

Konzeptzeichnungen, historische Verpackungen, Interviews mit Entwicklern und weiteres Material geben uns einen Eindruck davon, wie Alien Breed damals entstanden ist.

Und genau solche Inhalte machen eine Jubiläumssammlung besonders wertvoll.

Denn Spiele sind nicht einfach nur Unterhaltung. Sie sind auch ein Stück Videospielgeschichte. Gerade wenn man sich für die Entwicklung der Branche interessiert, ist es spannend zu sehen, wie viel Arbeit und Kreativität bereits vor Jahrzehnten in solche Projekte geflossen ist.

Hier merkt man, dass die Sammlung nicht ausschließlich alte Spiele auf moderne Plattformen bringen möchte, sondern auch einen Teil der Gaming-Geschichte bewahren will.

Für mich gehört dieses Archiv definitiv zu den stärksten Bestandteilen des Gesamtpakets.

Mehrspieler und zusätzliche Herausforderungen

Auch beim Thema Mehrspieler hat sich etwas getan.

Die ursprünglichen lokalen Koop-Möglichkeiten bleiben erhalten und werden durch zusätzliche Herausforderungen ergänzt. Dazu gehören ein neuer Rush-Modus und ein Horde-Modus.

Im Horde-Modus geht es darum, möglichst lange gegen immer neue Gegnerwellen durchzuhalten. Hier steht das Überleben im Mittelpunkt. Wer gerne seine Grenzen austestet und sich mit immer größeren Gegnergruppen anlegt, bekommt eine zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit.

Der Rush-Modus bringt ebenfalls neue Herausforderungen mit sich und setzt auf kooperative Online-Partien.

Das ist eine schöne Ergänzung, denn gerade solche Spiele können gemeinsam mit einem Mitspieler noch einmal deutlich mehr Spaß machen.

Allerdings wäre ein komfortableres Matchmaking wünschenswert gewesen. Wer online gemeinsam spielen möchte, muss sich teilweise selbst um Mitspieler kümmern. Das ist im Jahr 2026 nicht unbedingt die bequemste Lösung.

Mein Fazit: Eine Liebeserklärung an eine vergangene Gaming-Zeit

Die Alien Breed 35th Anniversary Collection ist eine interessante Reise zurück in eine Zeit, in der Videospiele noch ganz anders funktionierten.

Sechs Klassiker, zahlreiche historische Inhalte, moderne Steuerungsoptionen und zusätzliche Spielmodi ergeben ein umfangreiches Gesamtpaket.

Aber man sollte sich nichts vormachen: Nicht jedes Spiel ist gleichermaßen gut gealtert. Gerade die älteren Titel können heute durchaus ihre Ecken und Kanten haben. Die Steuerung ist nicht immer perfekt, manche Level wirken aus heutiger Sicht etwas eintönig und die beiden 3D-Ableger zeigen deutlich, wie weit sich die Technik seit den Neunzigern entwickelt hat.

Trotzdem steckt in dieser Sammlung etwas, das man nicht einfach mit moderner Grafik oder aufwendiger Inszenierung ersetzen kann: Charakter.

Alien Breed erinnert uns daran, woher ein Teil unserer heutigen Gaming-Kultur kommt. Es zeigt, wie Entwickler damals mit begrenzten technischen Möglichkeiten spannende Spielideen umgesetzt haben. Und es gibt uns die Möglichkeit, diese Geschichte selbst noch einmal zu erleben.

Besonders das digitale Archiv ist eine wunderbare Ergänzung, die über eine gewöhnliche Neuveröffentlichung hinausgeht.

Wer mit dem Commodore Amiga aufgewachsen ist, Retro-Shooter liebt oder sich für die Geschichte der Videospiele interessiert, sollte sich diese Sammlung definitiv anschauen. Wer hingegen ausschließlich moderne Shooter gewohnt ist, könnte mit einigen der älteren Spielmechaniken seine Schwierigkeiten bekommen.

Für mich ist die Alien Breed 35th Anniversary Collection vor allem eines: eine Erinnerung daran, dass gute Gaming-Ideen nicht einfach verschwinden. Manchmal brauchen sie nur 35 Jahre, um wieder aus der Dunkelheit aufzutauchen.

Und eines ist sicher: Wenn irgendwo in einer verlassenen Raumstation plötzlich das Licht ausgeht, sollte man vielleicht doch lieber die Waffe nachladen, bevor man weitergeht.

Happy Birthday, Alien Breed! Auf die nächsten 35 Jahre – und hoffentlich ohne allzu viele außerirdische Überraschungen!

Fazitbox – Alien Breed 35th Anniversary Collection

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐ 8/10 Düsteres Science-Fiction-Setting mit klassischem Alien-Horror-Flair Gameplay ⭐ 7/10 Klassische Shooter-Action, teilweise etwas angestaubte Spielmechaniken Technik ⭐ 6.5/10 Nostalgischer Charme, aber die Jahre sind besonders bei den 3D-Teilen sichtbar Spielumfang ⭐ 9/10 Sechs Klassiker bieten eine ordentliche Portion Retro-Unterhaltung Leveldesign ⭐ 8/10 Verwinkelte Gänge und abwechslungsreiche Herausforderungen Sound & Musik ⭐ 8/10 Passende musikalische Untermalung und klassische Shooter-Atmosphäre Präsentation ⭐ 9/10 Das digitale Museum ist eine tolle Ergänzung für Retro-Fans Wiederspielwert ⭐ 7/10 Besonders für Nostalgiker und Fans klassischer Shooter interessant

Gesamtwertung: ⭐ 7.8/10

Mein Eindruck: Eine gelungene Sammlung für Nostalgiker und Retro-Fans, die ein Stück Videospielgeschichte wieder aufleben lassen möchten. Wer moderne Shooter erwartet, sollte seine Erwartungen allerdings etwas zurückschrauben.

Die Alien Breed 35th Anniversary Collection erscheint offiziell am 24. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC

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