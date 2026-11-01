Stundenlang vor dem Bildschirm sitzen, zwischendurch aufs Smartphone schauen und abends noch eine Runde zocken oder die Lieblingsserie genießen: Unsere Augen haben im Alltag einiges zu tun. Genau hier setzt das RENPHO Eyeris 3 Rosé an. Das Augenmassagegerät verspricht eine kleine Auszeit vom digitalen Alltag und kombiniert verschiedene Massagefunktionen mit Wärme, Kühlung und Sprachsteuerung. Doch was steckt hinter dem Wellness-Gadget? Wir schauen uns das Gerät genauer an.

Wenn die Augen eine Pause brauchen

Ob bei der Arbeit am PC, beim Gaming oder beim gemütlichen Scrollen durch soziale Netzwerke: Bildschirme begleiten uns mittlerweile durch einen Großteil des Tages. Dass sich die Augen nach vielen Stunden vor Monitoren und Displays müde anfühlen können, dürfte vielen bekannt vorkommen. Mit dem Eyeris 3 Rosé möchte RENPHO genau an diesem Punkt ansetzen.

Das Augenmassagegerät ist darauf ausgelegt, eine entspannende Pause zu ermöglichen, ohne dass dafür ein aufwendiges Wellnessprogramm notwendig ist. Aufsetzen, zurücklehnen und für einen Moment abschalten – das klingt zunächst ziemlich unkompliziert. Dabei setzt RENPHO nicht ausschließlich auf eine klassische Massagefunktion. Vielmehr kombiniert das Unternehmen verschiedene Funktionen, die sich individuell miteinander verbinden lassen. Dazu gehören eine Luftdruckmassage, Vibrationen, eine angenehme Wärmefunktion und eine zusätzliche Kühlgelmaske.

Ein Hingucker in Rosé

Schon optisch unterscheidet sich das Eyeris 3 Rosé von vielen eher schlicht gehaltenen Massagegeräten. Die Farbgebung in einem sanften Roséton mit goldfarbenen Akzenten verleiht dem Gerät einen etwas eleganteren Auftritt.Die Konstruktion ist klappbar und lässt sich dadurch platzsparend verstauen. Mit Abmessungen von rund 260 x 154 x 110 Millimetern und einem Gewicht von etwa 348 Gramm bleibt das Gerät noch gut transportabel.

Auf der Innenseite kommt ein weiches Material zum Einsatz, das für einen angenehmen Kontakt mit der Augenpartie sorgen soll. Auch die Form wurde angepasst: Eine verlängerte Polsterung reicht bis zu den Schläfen, während der überarbeitete Nasenbereich den Druck auf den Nasenrücken reduzieren soll.Gerade bei einem Gerät, das direkt im Gesicht getragen wird, sind solche Details durchaus wichtig. Schließlich soll die Anwendung möglichst angenehm sein und nicht nach wenigen Minuten zur unbequemen Angelegenheit werden.

Massage, Wärme und Kühlung: Die Funktionen im Überblick

Das Herzstück des RENPHO Eyeris 3 Rosé ist die Kombination unterschiedlicher Massagefunktionen. Die integrierte Luftdruckmassage arbeitet mit Luftkammern, die sich während der Anwendung abwechselnd füllen und wieder entspannen. Dadurch entsteht ein rhythmischer Druck rund um die Augenpartie und im Bereich der Schläfen. Je nach gewähltem Programm lässt sich die Intensität anpassen.

Zusätzlich steht eine Vibrationsfunktion zur Verfügung. Sie ergänzt die Massage um leichte Vibrationen und sorgt für eine weitere Möglichkeit, die Anwendung individuell zu gestalten. Ein besonders interessantes Extra ist die integrierte Wärmefunktion. RENPHO gibt einen Temperaturbereich von ungefähr 40 bis 45 Grad Celsius an. Die Wärme soll die Entspannung während der Anwendung unterstützen und dürfte gerade nach einem langen Tag am Schreibtisch eine willkommene Ergänzung sein.

Wer es lieber etwas kühler mag, bekommt ebenfalls eine passende Möglichkeit. Im Lieferumfang befindet sich eine herausnehmbare Gelmaske, die vor der Verwendung gekühlt werden kann. Anschließend wird sie am Gerät befestigt. Wichtig ist dabei die Unterscheidung: Das Eyeris 3 Rosé besitzt keine aktive elektronische Kühlung. Der Kühleffekt entsteht durch die zuvor gekühlte Gelmaske. Damit bietet RENPHO zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die Anwendung angenehmer zu gestalten.

Sprachsteuerung statt Knöpfchensuche

Eine Funktion, die beim Eyeris 3 Rosé besonders auffällt, ist die integrierte Sprachsteuerung. Insgesamt stehen laut Hersteller 18 Sprachbefehle zur Verfügung. Aktiviert wird die Steuerung mit dem Kommando „Hi Eyeris“. Anschließend lassen sich verschiedene Einstellungen und Funktionen per Sprache bedienen. Das ist durchaus sinnvoll gelöst. Schließlich befindet sich das Gerät während der Anwendung direkt vor den Augen. Wer dann etwas verändern möchte, müsste normalerweise erst nach den passenden Bedienelementen suchen.

Mit der Sprachsteuerung soll genau das entfallen. Stattdessen können Nutzer die gewünschten Einstellungen vornehmen, ohne das Gerät abnehmen zu müssen. Natürlich stehen alternativ auch klassische Bedienelemente zur Verfügung. Wer lieber selbst die Kontrolle übernimmt, kann das Eyeris 3 Rosé also ganz normal bedienen. Praktisch ist außerdem die automatische Speicherfunktion. Das Gerät merkt sich die zuletzt verwendeten Einstellungen und kann diese bei der nächsten Anwendung wieder aufrufen.

Musik und Naturgeräusche für die kleine Auszeit

Zu einem entspannten Moment gehört für viele auch die passende Geräuschkulisse. RENPHO hat deshalb Bluetooth und integrierte Lautsprecher in das Eyeris 3 Rosé integriert. Damit lässt sich beispielsweise das Smartphone verbinden, um während der Anwendung Musik, Podcasts oder Hörbücher abzuspielen. Zusätzlich stehen verschiedene Klangwelten zur Verfügung, die eine entspannte Atmosphäre schaffen sollen.

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Ob ruhige Naturgeräusche oder die eigene Lieblingsplaylist: Die akustische Begleitung lässt sich nach den persönlichen Vorlieben gestalten. Gerade in Verbindung mit der Sprachsteuerung ergibt sich daraus ein stimmiges Gesamtkonzept. Das Gerät soll schließlich nicht nur massieren, sondern eine kleine Auszeit ermöglichen, bei der man möglichst wenig selbst erledigen muss.

Akku und Lieferumfang

Auch bei der Stromversorgung setzt RENPHO auf eine unkomplizierte Lösung. Geladen wird das Eyeris 3 Rosé über USB-C. Eine vollständige Aufladung soll laut Hersteller ungefähr 90 Minuten dauern. Die angegebene Betriebszeit liegt ebenfalls bei rund 90 Minuten. Damit sind mehrere kürzere Anwendungen möglich, bevor das Gerät wieder ans Ladekabel muss.

Im Lieferumfang befinden sich neben dem Augenmassagegerät selbst eine herausnehmbare Gelmaske, ein USB-C-Ladekabel und eine passende Aufbewahrungstasche. Gerade die Tasche ist eine sinnvolle Ergänzung, wenn das Gerät nicht dauerhaft zu Hause bleiben soll. Durch die klappbare Konstruktion lässt es sich zudem platzsparender transportieren.

Unser Fazit: Ein Wellness-Gadget für den digitalen Alltag

Das RENPHO Eyeris 3 Rosé ist ein interessantes Gerät für alle, die sich nach einem langen Tag eine kleine Auszeit gönnen möchten. Die Kombination aus Luftdruckmassage, Vibration und Wärme bietet verschiedene Möglichkeiten, die Anwendung an die eigenen Vorlieben anzupassen. Besonders die Sprachsteuerung ist eine sinnvolle Ergänzung, denn sie macht die Bedienung während der Massage deutlich unkomplizierter. Auch die Möglichkeit, eigene Musik oder Podcasts über Bluetooth einzubinden, passt gut zum Konzept.

Natürlich sollte man die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Ein Augenmassagegerät ersetzt weder medizinische Behandlungen noch eine ausreichende Pause bei anhaltenden Augenbeschwerden. Auch die Kühlgelmaske ist eher als zusätzliche Wellnessfunktion zu verstehen. Wer allerdings auf der Suche nach einem technischen Helfer für entspannte Momente zu Hause ist, findet im Eyeris 3 Rosé eine durchaus interessante Kombination aus Komfort und moderner Ausstattung.

Und manchmal muss es eben nicht die nächste große technische Errungenschaft sein. Manchmal reicht auch eine kleine Pause, in der Smartphone, Monitor und Controller einfach einmal ausgeschaltet bleiben.

Produktinformationen auf einen Blick

Hersteller: RENPHO

RENPHO Modell: Eyeris 3 Rosé

Eyeris 3 Rosé Produkttyp: Augenmassagegerät

Augenmassagegerät Massagefunktionen: Luftdruckmassage und Vibration

Luftdruckmassage und Vibration Wärmefunktion: ca. 40–45 °C

ca. 40–45 °C Kühlfunktion: Herausnehmbare Kühlgelmaske

Herausnehmbare Kühlgelmaske Sprachsteuerung: 18 Sprachbefehle

18 Sprachbefehle Audio: Bluetooth und integrierte Lautsprecher

Bluetooth und integrierte Lautsprecher Speicherfunktion: Automatische Speicherung der letzten Einstellungen

Automatische Speicherung der letzten Einstellungen Gewicht: ca. 348 Gramm (ohne Gelmaske)

ca. 348 Gramm (ohne Gelmaske) Ladeanschluss: USB-C

USB-C Ladezeit: ca. 90 Minuten

ca. 90 Minuten Betriebszeit: ca. 90 Minuten

Weitere Informationen: RENPHO Eyeris 3 Rosé – Herstellerseite

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