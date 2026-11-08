Entwickler Auroch Digital kehrt zurück zum Dunklen Universum von Warhammer 40.000 und bringt uns die Fortsetzung zu Boltgun. Publisher Devolver Digital hilft diesmal aus, um die Fortsetzung größer und besser als den Vorgänger zu machen. Ist mehr wirklich besser? Findet es mit uns heraus, wenn wir unsere Chainswords in die Reihen der Chaos-Schergen schlagen und sie die Macht des Imperators spüren lassen!

Boltgun 2 spielt direkt nach den Ereignissen vom ersten Teil. Ihr übernehmt wieder die Rolle von Ultramarine Malum Caedo oder, neu für die Fortsetzung, könnt ihr die Rolle von Battle Sister Nyra Veyrath übernehmen. Beide haben die selbe Aufgabe: Vernichtet die Häretiker! Streitkräfte des Chaos greifen euer Schlachtschiff an, eine Entscheidung, die Sie noch bereuen werden.

Malum und Nyra sind auf dem Weg in ein abgelegenes Sternensystem, in dem eine zunehmende Chaos-Aktivität entdeckt wurde. Ein Großdämon des Chaos, Vashtorr, verschlingt ganze Welten und muss gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Oft ist es schwer, alles in der Story genau zu verstehen, wenn man nicht viel Wissen von dem Warhammer-40.000-Universum hat, doch das stört den Spielspaß keinesfalls. Durch den Kontext kann man schnell verstehen, wer der Feind ist und dass ein Chaosdämon nichts Gutes bedeuten kann.

Mit mir, meine Brüder!

Ihr wählt zu Beginn von Boltgun 2 einen der zwei Charaktere aus und startet damit euer Abenteuer im Dunklen Universum. Spielerisch hat sich nicht allzu viel geändert zum Vorgänger. Ihr habt immer eure treue Nahkampfwaffe zur Verfügung, neben den zahlreichen Schusswaffen aus dem Warhammer‑40.000-Universum. Das Waffenarsenal ist deutlich gestiegen im Vergleich zum ersten Teil. Dabei haben auch beide Charaktere komplett verschiedene Waffen zur Auswahl, die die Fans der Serie aufjedenfall begeistert wird.

Der Unterschied der beiden Kämpfer ist aber nicht nur in dem Waffenarsenal. Auch der Spielstil unterscheidet sich deutlich. Malum spielt sich langsamer mit mehr Lebenspunkten und einem Sprintangriff, der ihn für kurze Zeit unaufhaltsam macht und für die meisten Feinde fatal ist, die mit ihm währenddessen in Berührung kommen. Nyra ist vergleichsweise viel flinker, mit weniger Lebenspunkten, was sie zwingt, mehr in Bewegung zu bleiben, um nicht getroffen zu werden. Mit ihrem Special-Angriff kann sie einen Rutsch-Angriff ausführen, der Schaden an Gegnern macht, aber auch die Möglichkeit gibt, einen Super-Sprung auszuführen, der noch zusätzlich eine Zeitlupe aktiviert, mit der man ohne Probleme Feinde aus der Luft eliminieren kann.

Auch die „Beleidigungen“ aus dem Vorgänger sind wieder zurück, und können mit einem einfachen Knopfdruck ausgeführt werden. Diese bringen keine spielerischen Vorteile, sind aber ein schönes Detail und sehr passend für die Warhammer-Welt. Beide Charaktere haben auch einzigartige Sprüche für die Horden an Gegnern parat.

Neuer Shooter, alter Look

Wie bei vielen Old-School-Shootern („Boomer-Shootern“) kann das Gameplay repetitiv werden. Ihr sucht nach Schlüsseln und kämpft dabei gegen Massen von Gegnern. Ab und zu befindet ihr euch in Arenen, die erst wieder aufgehen, sobald alle Feinde vernichtet sind, und hier und da findet ihr neue Waffen, um dann wieder mehr Feinde zu besiegen.

Die Gameplay-Loop ist für die meisten Levels immer gleich, doch dank des Leveldesigns und der clever versteckten Geheimnisse wird hier keine Langeweile erzeugt. Auch der sehr stimmungsvolle Soundtrack hilft dabei, die Motivation, die Chaos-Dämonen zu töten, nicht zu verlieren. Als Gastkomponist wurde Mick Gordon, bekannt für den Soundtrack von Doom (2016), Doom Eternal, und Killer Instinct (2013), beauftragt, einen Song für einen Bosskampf zu erstellen.

Fazit zu Warhammer 40,000 Boltgun 2

Boltgun 2 ist genau das, was man von einer Fortsetzung erwartet. Mehr von dem, was funktioniert hat, und Punkte, an denen es Kritik gab, angepasst und verbessert. Die Möglichkeit, zwischen zwei Charakteren zu wählen, hilft sehr gut für den Wiederspielwert. Grafik ist größtenteils dieselbe mit einigen Verbesserungen und die Musik ist einfach nur besser geworden. Mehr Synchronisationen wären noch toll, da es immer noch Stellen im Spiel gibt, wo man Informationen bekommt, aber nur in Textform. Diese kann man dadurch leicht übersehen, wenn man gerade in einem Kampf ist.

Da wir jetzt zwei Charaktere haben, hoffe ich bei einer Fortsetzung, dass noch mehr spielbare Fraktionen dazukommen, da das Warhammer‑40.000-Universum ja noch eine Menge zu bieten hat. Und ein Coop-Modus wäre noch eine tolle Sache. Auch als Warhammer-Neuling ist das Spiel eine absolute Empfehlung für jeden, der Shooter, egal ob modern oder Retro, mag. Kenner werden hier noch mehr herausbekommen, als nur einen guten Shooter.

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Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Auroch Digital Publisher Devolver Digital Genre Action, Shooter Release 14 Oktober 2026 Plattformen PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2

Warhammer 40,000 Boltgun 2 Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐9/10 Retro und doch modern Gameplay ⭐9/10 wenig denken, mehr schießen Story ⭐8/10 Story ist eher secondär, doch Fans werden hier voll auf ihre Warhammer 40,000 kosten kommen.

🎯 Gesamtwertung: 9/10

Der Test basiert auf einem Review Code für Warhammer 40,000 Boltgun 2 auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.