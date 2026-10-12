Das neue HyperX Cloud Alpha Air im Test: Das bringt dir Open Back beim Gaming:

Das HyperX Cloud Alpha Air setzt auf eine offene Bauweise, räumlichen Klang und individuelle Soundprofile. Wir haben das Gaming-Headset in Shootern, Rollenspielen, Sportspielen sowie bei Filmen und Serien getestet. Kann das Open-Back-Konzept im Alltag überzeugen?

Ein gutes Gaming-Headset muss heute mehr können, als lediglich Spielsounds wiederzugeben. Gerade in kompetitiven Shootern können präzise Geräusche den entscheidenden Unterschied machen. Gleichzeitig soll der Klang in atmosphärischen Rollenspielen überzeugen und auch bei Musik, Filmen oder Serien Spaß machen. Mit dem Cloud Alpha Air verfolgt HyperX einen Ansatz, der vor allem durch seine offene Bauweise und die Möglichkeit zur individuellen Klangabstimmung interessant wird.

Wir haben das HyperX Cloud Alpha Air seit dem 29. September 2026 getestet. Auf dem Prüfstand standen unter anderem Valorant, Fortnite, AION 2, World of Warcraft, EA Sports FC 27, The Witcher 3: Wild Hunt und Elden Ring. Zusätzlich haben wir Musik genießen und verschiedene Filme und Serien mit dem Headset angesehen dürfen.

Dabei haben wir schnell festgestellt, dass sich der Klang je nach Einsatzzweck unterschiedlich abstimmen lässt. Während wir beim Gaming vor allem auf Klarheit und Verständlichkeit geachtet haben, durfte es bei Filmen deutlich basslastiger zugehen. Doch neben den Stärken gibt es auch einen Punkt, den ihr vor dem Kauf unbedingt berücksichtigen solltet.

Hochwertiger erster Eindruck und ein schlichtes Design

Schon beim Auspacken hinterlässt das HyperX Cloud Alpha Air einen positiven Eindruck. Die Verpackung wirkt hochwertig und vermittelt bereits vor dem ersten Einsatz einen entsprechend guten Eindruck vom Produkt. Auch das Headset selbst macht optisch einiges her.

HyperX setzt auf ein klassisches schwarzes Design, das ohne unnötige optische Spielereien auskommt. Statt auffälliger Akzente steht ein schlichtes, aufgeräumtes Erscheinungsbild im Vordergrund. Besonders die Ohrpolster fühlen sich hochwertig an und vermitteln einen angenehmen, beinahe exklusiven Eindruck.

Auch bei der Verarbeitung gibt es im Alltag zunächst wenig zu beanstanden. Das Headset lässt sich unkompliziert anpassen und sitzt angenehm auf dem Kopf. Gerade bei einem Gerät, das regelmäßig über mehrere Stunden getragen wird, sind diese Eigenschaften wichtiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Open Back erklärt: Räumlicher Klang mit einem Nachteil

Die offene Bauweise ist das zentrale Merkmal des HyperX Cloud Alpha Air. Anders als bei geschlossenen Headsets wird der Schall durch die Konstruktion der Ohrmuscheln weniger stark nach außen abgeschirmt. Das kann für ein offeneres, räumlicheres Klanggefühl sorgen und ist besonders bei Spielen mit einer lebendigen Geräuschkulisse interessant.

Im Test fiel uns dieser räumliche Eindruck wiederholt positiv auf. Geräusche wirken nicht einfach nur wie eine Ansammlung verschiedener Soundeffekte, sondern vermitteln ein überzeugendes Gefühl für die Umgebung. Gerade bei Shootern, in denen die Wahrnehmung von Schritten und anderen akustischen Hinweisen wichtig ist, spielt dieser Aspekt eine große Rolle.

Allerdings bringt Open Back auch einen klaren Nachteil mit sich: Der Sound bleibt nicht vollständig bei euch. Je nach Lautstärke können Menschen in eurer unmittelbaren Umgebung mithören. Wer neben anderen Personen spielt, in einem gemeinsam genutzten Raum sitzt oder besonders viel Wert auf eine abgeschirmte Klangkulisse legt, sollte das unbedingt bedenken.

Das ist kein überraschender Fehler des Headsets, sondern ein Kompromiss, den die offene Bauweise mit sich bringt. Wer den räumlichen Klang schätzt, kann davon profitieren. Wer hingegen möglichst wenig Schall nach außen abgeben möchte, dürfte mit einem geschlossenen Modell besser beraten sein.

HyperX-Software im Praxistest: Bass für Filme, Klarheit fürs Gaming

Ein weiterer Pluspunkt des HyperX Cloud Alpha Air ist die Möglichkeit, den Klang über die unterstützende Software individuell anzupassen. Für unseren Test haben wir uns dabei nicht auf eine einzige Einstellung verlassen, sondern unterschiedliche Klangabstimmungen für verschiedene Einsatzbereiche ausprobiert.

Für Filme haben wir ein eigenes, basslastiges Preset erstellt. Gerade bei actionreichen Produktionen konnte uns diese Abstimmung überzeugen. Die kräftigeren Bässe verleihen dem Klang mehr Druck und sorgen für ein intensives Hörerlebnis. Besonders bei Spider-Man: Brand New Day kam die Kombination aus der räumlichen Wiedergabe des Open-Back-Headsets und unserer gewählten Klangabstimmung sehr gut zur Geltung.

Beim Gaming sind wir dagegen bewusst anders vorgegangen. Hier haben wir eine eher cleane Abstimmung bevorzugt, bei der die Verständlichkeit und die Wahrnehmung einzelner Geräusche im Vordergrund stehen. Gerade bei Shootern wie Valorant ist es wichtig, Schritte und andere akustische Hinweise möglichst klar wahrnehmen zu können, ohne dass eine betonte Basswiedergabe den gewünschten Klangeindruck verändert.

Diese unterschiedlichen Presets zeigen, wie sinnvoll eine individuelle Klangabstimmung im Alltag sein kann. Statt für Musik, Filme und Spiele dieselben Einstellungen zu verwenden, konnten wir den Sound auf den jeweiligen Einsatzzweck ausrichten.

Auch die Bedienung der Software empfanden wir als unkompliziert. Änderungen ließen sich direkt nachvollziehen, sodass wir ohne großen Aufwand mit verschiedenen Einstellungen experimentieren konnten. Für uns ist das eine praktische Ergänzung zum insgesamt reduzierten Bedienkonzept des HyperX Cloud Alpha Air.

Gaming-Test: Überzeugender Klang in fast allen Bereichen

Für den Gaming-Test haben wir unter anderem Valorant und Fortnite gespielt. Bei kompetitiven Shootern kommt es nicht allein auf einen kräftigen Sound an. Vielmehr müssen wichtige Geräusche klar wahrnehmbar bleiben und sich möglichst gut in die Spielumgebung einordnen lassen.

Hier konnte das HyperX Cloud Alpha Air bei uns punkten. Besonders die räumliche Darstellung von Schritten empfanden wir als realistisch. In Verbindung mit unserer eher cleanen Klangabstimmung entstand ein überzeugender Eindruck, bei dem die Verständlichkeit im Vordergrund stand.

Auch in AION 2 und World of Warcraft haben wir das Headset eingesetzt. Die Spielwelt und ihre Klangkulisse wurden angenehm wahrgenommen (Auch bei 10 h Gaming Sessions) und haben ein sehr echtes Feedback gegeben. Besonders echte Simulationsfas sollten auf Ihre Kosten kommen – EA Sports FC 27 gehört die Geräuschkulisse des Fußballgeschehens zum Gesamterlebnis. Die Atmosphäre eines Spiels wird nicht allein durch das Bild auf dem Bildschirm bestimmt, sondern auch durch die akustische Begleitung. Das Cloud Alpha Air ermöglicht es uns, tiefer in das Geschehen einzutauchen und den Sound entsprechend wahrzunehmen.

Einen ganz anderen Klangcharakter erleben wir in The Witcher 3 und Elden Ring. Beide Spiele setzen auf atmosphärische Spielwelten, deren Wirkung auch von Musik und Umgebungsgeräuschen lebt. Im Test konnten uns insbesondere die realistische Wiedergabe der Kulissen und der räumliche Klangeindruck überzeugen.

Ob Fußballstadion, weitläufige Fantasy-Landschaft oder düstere Spielwelt: Das Cloud Alpha Air hinterlässt auch abseits kompetitiver Shooter einen positiven Eindruck. Zusammen mit den kräftigen Bässen beim Musikhören zeigt sich, dass das Headset nicht auf ein einzelnes Genre beschränkt ist.

Unser Fazit aus dem Gaming-Test: Das Headset ist nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Genre festgelegt. Mit der passenden Klangabstimmung lässt es sich sowohl für kompetitive Partien als auch für längere Ausflüge in virtuelle Welten verwenden.

Nicht nur Gaming: Auch Filme und Serien werden zum Erlebnis

Ein Gaming-Headset wird längst nicht mehr ausschließlich zum Spielen verwendet. Auch Filme und Serien gehören für viele zum Alltag am PC oder an der Konsole. Deshalb haben wir das HyperX Cloud Alpha Air zusätzlich bei verschiedenen Produktionen ausprobiert. Auf unserer Watchlist standen unter anderem Modern Family, The Intern, Grey’s Anatomy und Spider-Man: Brand New Day.

Besonders Spider-Man: Brand New Day ist uns dabei positiv in Erinnerung geblieben. Das räumliche Klangbild sorgte für ein intensives Hörerlebnis und ließ die audiovisuelle Präsentation des Films noch immersiver wirken. Zusammen mit unserem eigens erstellten, basslastigen Preset entstand ein Sound, der uns im Test besonders gut gefallen hat. Für uns war das ein echtes Highlight.

Bei Modern Family, The Intern und Grey’s Anatomy konnten wir das Headset auch abseits actionreicher Inhalte nutzen. Damit beschränkt sich der Einsatzbereich nicht auf Gaming oder Filme mit einer aufwendigen Klangkulisse. Das Cloud Alpha Air eignet sich grundsätzlich ebenso für entspannte Serienabende.

Gerade hier zeigt sich der Vorteil der individuellen Klangabstimmung: Wer bei Filmen mehr Druck im Bassbereich bevorzugt, kann den Sound entsprechend anpassen. Für Spiele empfehlen wir ein klareres Profil zu wählen. Das macht das Headset im Alltag vielseitiger, als es eine einzige Standardabstimmung vermuten ließe.

Tragekomfort: Auch nach langen Sessions angenehm

Neben dem Klang spielt der Tragekomfort eine entscheidende Rolle. Selbst das beste Headset bringt wenig, wenn es nach kurzer Zeit drückt oder unangenehm auf den Ohren liegt.

Das HyperX Cloud Alpha Air konnte uns in diesem Bereich überzeugen. Die weichen Ohrpolster fühlen sich angenehm an und störten uns auch bei längeren Gaming-Sessions nicht. Zudem lässt sich das Headset unkompliziert an die eigene Kopfform anpassen.

Unser persönlicher Eindruck fällt deshalb sehr positiv aus: Beim Tragekomfort vergeben wir 9 von 10 Punkten. Gerade für Spieler, die regelmäßig mehrere Stunden am Stück spielen, ist das ein wichtiger Pluspunkt.

Mikrofon und Bedienung: Solide, aber ohne große Überraschungen

Bei der Bedienung setzt HyperX auf ein eher reduziertes Konzept. Die wichtigsten Handgriffe lassen sich unkompliziert erledigen, ohne dass wir uns erst durch zahlreiche Bedienelemente arbeiten müssen. Lautstärkeregelung und Stummschaltung gehören zu den Funktionen, die im Alltag besonders wichtig sind.

Das Mikrofon erfüllt seinen Zweck und hinterließ bei uns einen soliden Eindruck. Eine außergewöhnliche Stärke, die das Headset in diesem Bereich deutlich von der Konkurrenz abheben würde, konnten wir allerdings nicht feststellen. Für die alltägliche Kommunikation beim Spielen ist die Leistung ordentlich, wer besonderen Wert auf eine herausragende Mikrofonqualität legt, sollte diesen Punkt bei seiner Kaufentscheidung berücksichtigen.

Auch das Kabel kann je nach Setup und persönlicher Nutzung unterschiedlich ins Gewicht fallen. Wer seinen Gaming-Platz flexibel gestalten möchte, sollte vor dem Kauf prüfen, ob die jeweilige Anschluss- und Kabellösung zur eigenen Umgebung passt.

Pflege und Langlebigkeit: Kleine Details zählen

Ein Aspekt, der bei Gaming-Headsets schnell übersehen wird, ist die Pflege. Gerade bei regelmäßiger Nutzung können sich an Ohrmuscheln und anderen Kontaktflächen Staub und Schmutz ansammeln.

Positiv aufgefallen sind uns die reinigbaren Lufteinlässe im Bereich der Ohrmuscheln. Das erleichtert die Pflege und ist im Alltag ein praktisches Detail. Eine unkomplizierte Reinigung kann dabei helfen, das Gerät länger in einem guten Zustand zu halten.

Das ist zwar kein alleiniger Beweis für eine besonders nachhaltige Konstruktion, aber dennoch ein sinnvoller Punkt für alle, die ihre Hardware nicht nach kurzer Zeit ersetzen möchten. In Kombination mit dem insgesamt hochwertigen ersten Eindruck rundet dieses Detail das positive Gesamtbild ab.

Unser Fazit zum HyperX Cloud Alpha Air

Das HyperX Cloud Alpha Air hat uns im Test vor allem mit seinem räumlichen Klang, dem angenehmen Tragekomfort und den vielseitigen Möglichkeiten zur Klangabstimmung überzeugt. Besonders bei Shootern wie Valorant fiel uns die realistische Darstellung von Schritten positiv auf. Gleichzeitig konnten wir mit einem eigenen basslastigen Preset auch bei Filmen ein intensives Hörerlebnis erzielen.

Die offene Bauweise ist dabei sowohl die größte Stärke als auch der wichtigste Kompromiss. Wer Wert auf einen räumlichen Klangeindruck legt, bekommt ein interessantes Gesamtpaket. Wer hingegen möglichst wenig Sound nach außen abgeben möchte, sollte sich vor dem Kauf bewusst mit diesem Konzept auseinandersetzen.

Auch das Mikrofon bleibt eher solide, statt ein echtes Highlight zu setzen. Diese Schwächen ändern jedoch nichts daran, dass das Headset in unseren unterschiedlichen Testszenarien überzeugen konnte. Gerade die Möglichkeit, den Klang für Gaming und Filme unterschiedlich abzustimmen, hat sich in unserem Alltag als praktisch erwiesen.

Unsere Wertung: 8,5 von 10 Punkten

Das HyperX Cloud Alpha Air ist eine interessante Wahl für Spieler, die räumlichen Klang schätzen, lange Sessions komfortabel erleben möchten und ihren Sound gern individuell anpassen. Wer mit den Eigenheiten eines Open-Back-Headsets leben kann, erhält ein vielseitiges Modell, das auch abseits des Gamings Spaß macht.

Preis und weitere Informationen: Aktuelle Preis- und Produktinformationen findet ihr auf der offiziellen Website von HyperX: HyperX Cloud Alpha Air – Produktseite.

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Hinweis zur Bereitstellung: Das HyperX Cloud Alpha Air wurde uns für diesen Test kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung hatte keinen Einfluss auf unsere redaktionelle Bewertung und die Inhalte dieses Artikels. Der Artikel basiert auf unserem ausführlichen Praxistest im Alltag.

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