Teufel ULTIMA 25 AKTIV 2 – Legendärer Sound, unendliche Möglichkeiten

Teufel stellt mit der ULTIMA 25 AKTIV 2 die zweite Generation seines aktiven Stereo-Regallautsprechersystems vor. Das All-in-One-System benötigt keinen externen Verstärker und deckt Einsatzbereiche von TV-Sound über Musikstreaming bis hin zu Gaming und Homeoffice ab. Neben HDMI ARC, Bluetooth 5.0 mit aptX® und AAC sowie einem integrierten DAB+/UKW-Tuner bietet die Neuauflage ein an die neue ULTIMA-Familie angepasstes, wohnraumintegratives Design.

Alle Fakten der Teufel ULTIMA 25 AKTIV 2 Lautsprecher in Kürze:

Integriertes System: Endstufe mit 2 x 50 Watt RMS und Unterstützung für Dolby Digital – ohne externen AV-Receiver.

Endstufe mit 2 x 50 Watt RMS und Unterstützung für Dolby Digital – ohne externen AV-Receiver. Anschlussvielfalt: HDMI ARC/CEC, optischer Digitaleingang, AUX und USB-C-Soundkarte.

HDMI ARC/CEC, optischer Digitaleingang, AUX und USB-C-Soundkarte. Wireless Streaming: Bluetooth 5.0 mit Unterstützung für Qualcomm aptX® und AAC.

Bluetooth 5.0 mit Unterstützung für Qualcomm aptX® und AAC. Integrierter Radio-Tuner: Empfang von DAB+ Digitalradio und UKW inklusive Stationstasten.

Empfang von DAB+ Digitalradio und UKW inklusive Stationstasten. Akustisches Konzept: 2-Wege-System mit Mitteltöner aus gewebtem Kevlar mit Phase-Plug sowie 25-mm-Hochtöner inkl. Waveguide

2-Wege-System mit Mitteltöner aus gewebtem Kevlar mit Phase-Plug sowie 25-mm-Hochtöner inkl. Waveguide Funktionen & Bedienung: Dimmbares OLED-Display, Touch-Bedienung am Gehäuse, mitgelieferte Fernbedienung, Auto-Wake-Up-Funktion sowie Dynamore® Virtual Center zur Optimierung der Sprachverständlichkeit.

Dimmbares OLED-Display, Touch-Bedienung am Gehäuse, mitgelieferte Fernbedienung, Auto-Wake-Up-Funktion sowie Dynamore® Virtual Center zur Optimierung der Sprachverständlichkeit. Erweiterbar: Kabellos um Subwoofer ergänzbar und zum Surround-System aufrüstbar; M6-Gewinde für Standfüße und Wandhalterungen integriert.

Konzept und Ausstattung



Im Inneren des Hauptlautsprechers arbeitet eine integrierte Endstufe mit 2 x 50 Watt RMS für eine pegelfeste Wiedergabe in Wohnräumen. Die Konnektivität umfasst HDMI ARC/CEC für den direkten Anschluss an das TV-Gerät, einen optischen Digitaleingang, AUX-In sowie eine integrierte USB-C-Soundkarte für den Einsatz am PC. Zudem steht ein integrierter Tuner für rauschfreies DAB+ Digitalradio und UKW bereit.

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Für Klang mit Charakter: Bass, Dynamik und Präzision

Klanglich setzt die Teufel ULTIMA 25 AKTIV 2 auf die bewährte Pegelfestigkeit der Serie. Als 2-Wege-System kombiniert sie einen Mitteltöner aus gewebtem Kevlar mit Phase-Plug zur Minimierung von Phasenverschiebungen mit einem 25-mm-Hochtöner inklusive Waveguide für eine exakte Schallortung und räumliche Bühnenabbildung. Ein abgestimmtes Bassreflex-System sorgt für die nötige Tieftonwiedergabe. Dadurch ist das System auf eine dynamische und neutrale Wiedergabe bei Musik, Filmen und Games ausgelegt, während die integrierte Dynamore® Virtual Center Technologie für beste Sprachverständlichkeit sorgt.

Bedienkomfort und Alltagsintegration



Über HDMI CEC reagieren die Lautsprecher direkt auf die Fernbedienung des TV-Gerätes und schalten sich bei Signalempfang automatisch aus dem Stand-by ein. Alternativ erfolgt die Steuerung über die Touch-Slider an der Oberseite des Lautsprechers oder die mitgelieferte Fernbedienung. Das dimmbare OLED-Display zeigt aktuelle Statusinformationen wie Quelle, Lautstärke oder Radiosender an. Das überarbeitete Gehäuse aus FSC®-zertifiziertem Holz mit klarer Frontlinienführung wird in den Farbvarianten Night Black und Pure White angeboten.

Preise und Verfügbarkeit

Die ULTIMA 25 AKTIV 2 ist ab sofort in den Farben Night Black und Pure White zum Preis von 549,99 € im Teufel Online-Shop und in allen Teufel Stores erhältlich. Auch in Bundles sind die Lautsprecher erhältlich.

Quelle: Teufel Pressemitteilung