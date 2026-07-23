DISWOE Update-Version Controller im Test: Günstiger Switch Pro Controller?

Wer regelmäßig auf der Nintendo Switch spielt, kennt das Problem: Die Joy-Con-Controller sind praktisch, aber nicht immer die komfortabelste Lösung für längere Gaming-Sessions. Gerade bei umfangreicheren Spielen, Shootern, Rennspielen oder Action-Adventures greift man deshalb gerne zu einem klassischen Gamepad.

Der DISWOE UPDATE-VERSION Wireless Controller möchte genau hier ansetzen. Der kabellose Controller ist mit der Nintendo Switch, Switch 2, Switch Lite und Switch OLED kompatibel und bietet zahlreiche Funktionen, die man sonst vor allem von teureren Pro-Controllern kennt. Dazu gehören unter anderem ein 6-Achsen-Gyroskop, eine Vibrationsfunktion, Turbo-Unterstützung, eine Screenshot-Taste sowie die Möglichkeit, die Konsole aus dem Standby-Modus aufzuwecken.

Doch wie gut schlägt sich der Controller im Alltag? Ist er eine sinnvolle Alternative zum offiziellen Nintendo Switch Pro Controller? Und lohnt sich der Kauf für Gelegenheitsspieler und regelmäßige Nintendo-Fans?

DISWOE UPDATE-VERSION Controller – technische Highlights

Der Controller bringt eine Ausstattung mit, die auf dem Papier durchaus interessant klingt:

Kabellose Verbindung

Kompatibel mit Nintendo Switch

Kompatibel mit Nintendo Switch 2

Unterstützung für Nintendo Switch Lite

Unterstützung für Nintendo Switch OLED

6-Achsen-Gyroskop

Vibrationsfunktion

Turbo-Funktion

Screenshot-Taste

Aufweckfunktion für die Konsole

Klassisches Pro-Controller-Design

Gerade die breite Kompatibilität ist ein großer Pluspunkt. Wer mehrere Switch-Modelle im Haushalt besitzt oder von der ersten Nintendo Switch auf die Switch 2 gewechselt ist, kann den Controller flexibel einsetzen.

Design und Verarbeitung

Optisch orientiert sich der Controller klar an klassischen Pro-Controller-Konzepten. Statt der kompakten Joy-Con-Bauweise erhält man ein ausgewachsenes Gamepad, das deutlich besser in den Händen liegt und sich vor allem für längere Spielsessions eignet.Das Design wirkt funktional und vertraut. Die Tasten sind klassisch angeordnet und auch die beiden Analogsticks befinden sich dort, wo man sie von einem modernen Nintendo-kompatiblen Controller erwartet.

Gerade für Spieler, die normalerweise mit den Joy-Cons spielen, ist der Unterschied im Komfort deutlich spürbar. Die größere Bauform liegt angenehmer in der Hand und ermöglicht eine entspanntere Haltung. Das macht sich vor allem bei längeren Gaming-Abenden bemerkbar. Natürlich sollte man bei einem Controller dieser Preisklasse keine luxuriöse Premium-Verarbeitung erwarten. Für den normalen Alltagseinsatz macht das Gerät jedoch einen zweckmäßigen Eindruck und bietet genau das, was viele Spieler suchen: ein klassisches Gamepad ohne unnötigen Schnickschnack.

Kabellos spielen ohne Kabelsalat

Die kabellose Verbindung gehört inzwischen zum Standard bei modernen Controllern – und auch der UPDATE-VERSION Controller setzt auf dieses Prinzip. Das ist besonders praktisch, wenn die Switch im Dock am Fernseher betrieben wird. Ein Kabel quer durch das Wohnzimmer gehört damit der Vergangenheit an. Der Controller lässt sich bequem vom Sofa aus verwenden und bietet dadurch deutlich mehr Bewegungsfreiheit.

Für spontane Gaming-Sessions ist das ebenfalls praktisch. Controller einschalten, verbinden und losspielen – genau so sollte es im Idealfall funktionieren. Ein weiterer Vorteil: Die Unterstützung der Aufweckfunktion ermöglicht es, die Switch direkt über den Controller aus dem Standby-Modus zu aktivieren. Das ist eine kleine, aber im Alltag sehr angenehme Komfortfunktion.

6-Achsen-Gyroskop für Bewegungssteuerung

Nintendo setzt bei vielen Spielen auf Bewegungssteuerung. Deshalb ist ein integriertes Gyroskop gerade bei einem alternativen Controller ein wichtiger Punkt. Der DISWOE UPDATE-VERSION Controller verfügt über ein 6-Achsen-Gyroskop und kann damit Bewegungen des Controllers erkennen. Das ist beispielsweise bei Spielen interessant, die auf Neigungssteuerung oder andere Bewegungsfunktionen setzen.

Besonders bei Rennspielen oder Titeln, die eine präzise Bewegungssteuerung nutzen, kann diese Funktion den Controller deutlich vielseitiger machen. Natürlich hängt die Qualität der Bewegungssteuerung immer auch von der konkreten Umsetzung im jeweiligen Spiel ab. Grundsätzlich ist es aber erfreulich, dass man bei einem alternativen Controller nicht auf diese wichtige Switch-Funktion verzichten muss.

Vibration sorgt für mehr Feedback

Ein Controller ohne haptisches Feedback wirkt heutzutage schnell etwas steril. Der UPDATE-VERSION Controller unterstützt deshalb eine Vibrationsfunktion. Ob Treffer, Explosionen, Kollisionen oder andere Ereignisse im Spiel: Die Vibration sorgt dafür, dass Aktionen nicht nur auf dem Bildschirm stattfinden, sondern auch direkt über den Controller spürbar werden.

Die Vibrationsfunktion ist dabei natürlich nicht mit besonders ausgefeilten haptischen Systemen teurer Premium-Controller gleichzusetzen. Für das normale Spielerlebnis erfüllt sie jedoch ihren Zweck und sorgt für ein direkteres Spielgefühl.

Turbo-Funktion für bestimmte Spiele

Eine Besonderheit des Controllers ist die integrierte Turbo-Funktion.

Je nach Spiel kann eine solche Funktion praktisch sein, wenn eine Taste wiederholt gedrückt werden muss. Vor allem bei bestimmten Arcade-Spielen, Shootern oder klassischen Retro-Titeln kann die Turbo-Funktion für zusätzlichen Komfort sorgen. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass die Verwendung solcher Funktionen je nach Spiel und persönlicher Spielweise unterschiedlich sinnvoll ist. Für klassische Singleplayer-Spiele kann sie ein nettes Extra sein, während sie bei kompetitiven Multiplayer-Spielen möglicherweise nicht erwünscht oder erlaubt ist.

Für Retro-Fans ist die Funktion jedoch durchaus interessant. Gerade bei Spielen, die stark auf wiederholtes Drücken einer Taste setzen, kann sie die Hände etwas entlasten.

Screenshot-Taste für schnelle Spielmomente

Die Nintendo Switch ist bekannt für ihre einfache Screenshot-Funktion. Ein eigener Screenshot-Button gehört daher zu den praktischen Details des Controllers. Besondere Spielmomente lassen sich schnell festhalten, ohne dass man umständlich nach einer bestimmten Tastenkombination suchen muss. Wer gerne seine Abenteuer dokumentiert oder Screenshots für Social Media erstellt, dürfte diese Funktion zu schätzen wissen.

Gerade für Gaming-Content-Creator ist eine leicht erreichbare Screenshot-Funktion durchaus praktisch.

Wie fühlt sich der Controller beim Spielen an?

Im Alltag spielt der Controller seine größte Stärke vor allem durch seine klassische Bauform aus. Wer von den Joy-Cons auf ein herkömmliches Gamepad wechselt, merkt schnell, dass längere Spielsessions deutlich angenehmer werden können. Die größeren Griffe sorgen für einen besseren Halt und die Tasten lassen sich komfortabel erreichen.

Für Spiele wie:

Mario Kart

Zelda

Pokémon

Super Smash Bros.

Fortnite

Minecraft

verschiedene Indie-Spiele

Retro-Games

Action-Adventures

ist ein klassischer Controller oftmals die angenehmere Wahl als die kleinen Joy-Cons. Besonders bei Spielen, die eine präzise Steuerung über zwei Analogsticks benötigen, bietet ein Pro-Controller-ähnliches Design Vorteile.

Kompatibilität mit Switch, Switch Lite, OLED und Switch 2

Ein großer Vorteil des DISWOE UPDATE-VERSION Controllers ist die breite Kompatibilität.

Der Controller ist laut Produktbeschreibung für folgende Nintendo-Systeme vorgesehen:

Nintendo Switch

Die klassische Nintendo Switch wird vollständig unterstützt. Der Controller kann sowohl im Handheld-Betrieb über die entsprechende Verbindung als auch beim Spielen am Fernseher genutzt werden.

Nintendo Switch OLED

Auch die OLED-Version der Konsole gehört zum unterstützten Geräteumfang. Damit eignet sich der Controller auch für Besitzer des aktuellen OLED-Modells.

Nintendo Switch Lite

Die Switch Lite besitzt keinen TV-Modus. Trotzdem kann ein zusätzlicher Wireless Controller interessant sein, wenn man die Konsole beispielsweise aufstellen oder mit einem separaten Display nutzen möchte.

Nintendo Switch 2

Besonders interessant ist die angegebene Kompatibilität mit der Nintendo Switch 2. Wer von der ursprünglichen Switch auf die neue Generation gewechselt ist, kann den Controller somit möglicherweise weiterhin verwenden.

Gerade bei Zubehör ist die Zukunftssicherheit ein wichtiger Faktor. Ein Controller, der mit mehreren Generationen kompatibel ist, bietet natürlich einen zusätzlichen Mehrwert.

DISWOE UPDATE-VERSION Controller im Praxistest

Im praktischen Einsatz zeigt sich schnell, für welche Zielgruppe der Controller besonders interessant ist. Wer gelegentlich auf der Nintendo Switch spielt und einfach einen zusätzlichen kabellosen Controller sucht, bekommt ein vielseitiges Gesamtpaket. Die wichtigsten Funktionen eines modernen Switch-Controllers sind vorhanden, und auch die zusätzlichen Features wie Turbo, Gyroskop und Screenshot-Taste können im Alltag praktisch sein.

Die größte Stärke ist dabei die Kombination aus:

kabelloser Freiheit + klassischem Controller-Design + umfangreicher Kompatibilität.

Gerade Familien profitieren davon. Wenn mehrere Personen gemeinsam spielen möchten, ist ein zusätzlicher Controller schnell unverzichtbar. Auch für Multiplayer-Abende mit Freunden ist ein weiterer Controller eine sinnvolle Anschaffung.

Gibt es Nachteile?

Natürlich ist der Controller nicht automatisch für jeden Spieler die perfekte Wahl.

Wer besonders großen Wert auf eine absolute Premium-Verarbeitung, besonders hochwertige Materialien oder extrem präzise High-End-Analogsticks legt, sollte sich auch im höherpreisigen Segment umsehen. Auch die genaue Qualität von Verbindung, Akkulaufzeit und Tasten hängt vom jeweiligen Modell und der konkreten Ausführung ab. Da der Controller als preisgünstige Alternative positioniert ist, sollte man seine Erwartungen entsprechend realistisch halten.

Für den normalen Spielbetrieb bietet die Ausstattung jedoch viele Funktionen, die man bei deutlich teureren Controllern ebenfalls findet.

Fazit

Der DISWOE UPDATE-VERSION Wireless Controller ist eine interessante Alternative für Nintendo-Switch-Spieler, die einen klassischen Controller gegenüber den Joy-Cons bevorzugen.

Besonders die breite Kompatibilität mit Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED und Switch 2 macht das Gamepad vielseitig einsetzbar. Dazu kommen ein 6-Achsen-Gyroskop, Vibrationsfunktion, Turbo-Unterstützung, eine Screenshot-Taste und die praktische Aufweckfunktion.

Der Controller richtet sich damit vor allem an Spieler, die:

einen zusätzlichen Controller benötigen,

lieber mit einem klassischen Gamepad spielen,

längere Gaming-Sessions komfortabler gestalten möchten,

einen kabellosen Controller suchen,

mehrere Switch-Modelle besitzen,

oder eine günstige Alternative zum offiziellen Pro Controller suchen.

Wer nicht unbedingt den Namen Nintendo auf dem Controller benötigt und ein vielseitiges Gamepad für den täglichen Spielbetrieb sucht, sollte den DISWOE UPDATE-VERSION Controller durchaus in Betracht ziehen. Ein funktionaler und vielseitiger Wireless Controller, der mit zahlreichen praktischen Funktionen punkten kann und sich besonders für Switch-Spieler eignet, die eine klassische Gamepad-Bauform bevorzugen.

Dieser Test basiert auf einen selbstgekauften Controller bei Amazon und spiegelt die Meinung des Redakteurs wieder. Es ist keine bezahlte Werbung und somit auch kein Produktmuster.