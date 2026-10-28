HyperX Pulsefire Haste 3 Pro im Test: Federleichte Gaming-Maus mit ordentlich Ausdauer

47 Gramm, kabellose Freiheit und eine Carbonfaser-Verbundschale: Mit der Pulsefire Haste 3 Pro Wireless möchte HyperX anspruchsvolle Spieler überzeugen, die bei ihrer Gaming-Maus auf geringes Gewicht, Präzision und eine lange Akkulaufzeit setzen. Wir haben das neue Modell rund zwei Wochen lang in unterschiedlichen Spielen getestet. Ob in Valorant, League of Legends oder Diablo IV – die Maus musste sich sowohl in kompetitiven Matches als auch in entspannten Gaming-Sessions beweisen.

HyperX Pulsefire Haste 3 Pro: Technische Daten im Überblick

Die Pulsefire Haste 3 Pro Wireless positioniert sich als besonders leichte Gaming-Maus für ambitionierte Spieler. Herzstück ist der HyperX Performance Sensor, der laut Hersteller mit bis zu 42.000 DPI, einer Tracking-Geschwindigkeit von 800 IPS und einer Beschleunigung von 70 G arbeitet. Hinzu kommen eine maximale kabellose Abfragerate von 8.000 Hz und eine Akkulaufzeit von bis zu 150 Stunden bei 1.000 Hz.

Klassisches Design, geringes Gewicht und angenehme Ergonomie

Beim Design setzt HyperX auf eine klassische schwarze Optik. Statt mit auffälligen Formen oder einer überladenen Beleuchtung aufzufallen, präsentiert sich die Pulsefire Haste 3 Pro zurückhaltend und funktional. Die Carbonfaser-Verbundschale ist dabei nicht nur ein technisches Detail, sondern Teil des Konzepts, mit dem HyperX das geringe Gewicht von 47 Gramm erreicht.

Im Alltag macht die Maus einen angenehmen Eindruck. Sie liegt gut in der Hand, fühlt sich leicht an und ermöglicht schnelle Bewegungen, ohne dass wir uns erst lange an die Form gewöhnen mussten.

Besonders interessant ist der Wechsel von der Logitech G Pro X Superlight 2 zur Pulsefire Haste 3 Pro. Wer bereits mit einer sehr leichten Wireless-Maus spielt, dürfte wissen, wie wichtig die Abstimmung aus Gewicht, Form und Kontrolle ist. Der Umstieg verlief in unserem Test erfreulich unkompliziert. Schon nach kurzer Zeit fühlte sich die HyperX vertraut an und ließ sich selbstverständlich bedienen.

Das ist ein wichtiger Pluspunkt: Eine Gaming-Maus kann noch so beeindruckende technische Daten besitzen – wenn sie sich nicht natürlich anfühlt, hilft das im Spiel nur bedingt.

Präzision und Geschwindigkeit im Gaming-Test

Für unseren Praxistest haben wir die Pulsefire Haste 3 Pro in unterschiedlichen Genres eingesetzt. Auf dem Programm standen Valorant, League of Legends, Diablo IV, Torchlight: Infinite, AION 2, Among Us und Chess Online.

Die Bandbreite ist bewusst gewählt. Während in einem kompetitiven Shooter schnelle Richtungswechsel und präzise Mausbewegungen gefragt sind, stehen in einem Action-Rollenspiel oder MOBA andere Anforderungen im Vordergrund.

Über die verschiedenen Spiele hinweg hinterließ die Maus einen überzeugenden Eindruck. Sie reagierte direkt auf Eingaben, ließ sich präzise bewegen und fühlte sich nicht auf ein bestimmtes Genre beschränkt an.

Valorant: Wenn schnelle Reaktionen gefragt sind

In Valorant kommt es auf kontrollierte Mausbewegungen, schnelle Flicks und präzises Tracking an. Gerade bei niedriger Empfindlichkeit können Gewicht und Gleitverhalten einer Maus einen spürbaren Unterschied im persönlichen Spielgefühl ausmachen.

Die Pulsefire Haste 3 Pro überzeugte in unserem Test durch ihre direkte Reaktion und das geringe Gewicht. Schnelle Bewegungen gingen leicht von der Hand, während sich das Fadenkreuz kontrolliert führen ließ.

Wichtig ist allerdings die Einordnung: Unser Praxistest basiert auf dem tatsächlichen Spielgefühl und ersetzt keine instrumentellen Messungen von Sensorlatenz oder Tracking-Abweichungen. Für unseren Gaming-Alltag fühlte sich die Maus jedenfalls sehr direkt und zuverlässig an.

League of Legends: Auch für MOBAs geeignet

In League of Legends sind schnelle Klicks, plötzliche Bewegungen und eine komfortable Handhabung über längere Spielsessions hinweg entscheidend. Die Pulsefire Haste 3 Pro machte auch hier eine gute Figur.

Das geringe Gewicht erleichtert schnelle Bewegungen über das Mauspad. Gleichzeitig ist die Form angenehm genug, um die Maus nicht ausschließlich als Spezialwerkzeug für Shooter wahrzunehmen.

Wer eine leichte Gaming-Maus für mehrere Genres sucht, findet hier eine vielseitige Grundlage. Für Spieler, die besonders viele zusätzliche Tasten für komplexe Fähigkeitenbelegungen benötigen, bleibt die Ausstattung mit sechs Tasten allerdings überschaubar.

Diablo IV, Torchlight: Infinite und AION 2

Auch in Action-Rollenspielen und MMORPGs muss eine Maus über längere Zeit angenehm in der Hand liegen. Diablo IV, Torchlight: Infinite und AION 2 ergänzten deshalb unsere Shooter- und MOBA-Erfahrungen.

Die Pulsefire Haste 3 Pro fühlte sich auch in diesen Spielen angenehm und direkt an. Das geringe Gewicht machte sich nicht nur bei schnellen Bewegungen bemerkbar, sondern passte insgesamt gut zu längeren Gaming-Sessions.

In Among Us und Chess Online kam die Maus ebenfalls zum Einsatz. Diese Spiele stellen zwar andere Anforderungen an die Eingabe als ein kompetitiver Shooter, zeigen aber, dass sich das Modell problemlos auch abseits des klassischen Esports einsetzen lässt.

Akkulaufzeit: Ein überzeugender Pluspunkt

Eine der erfreulichsten Eigenschaften der Pulsefire Haste 3 Pro ist ihre Akkulaufzeit. Im rund zweiwöchigen Test fiel die Ausdauer positiv auf. Die Maus musste nicht ständig ans Ladekabel und erwies sich als zuverlässiger Begleiter über unterschiedliche Spielsitzungen hinweg.

HyperX gibt eine maximale Laufzeit von bis zu 150 Stunden bei einer Abfragerate von 1.000 Hz an. Wer hingegen die maximale Polling Rate von 8.000 Hz verwendet, muss mit bis zu 35 Stunden auskommen. Beide Werte beziehen sich auf Herstellerangaben unter bestimmten Testbedingungen und sind keine Garantie für die individuelle Nutzungsdauer.

Die Entscheidung für eine hohe Abfragerate sollte deshalb bewusst getroffen werden. 8.000 Hz bedeuten häufigere Positionsmeldungen an den PC, sind aber nicht automatisch für jeden Spieler und jedes System die sinnvollste Einstellung. Für viele Nutzer dürfte eine niedrigere Abfragerate den besseren Kompromiss aus Leistung und Akkulaufzeit bieten.

Dass die Maus in unserem Test einen ausdauernden Eindruck hinterließ, passt damit gut zu ihrem Anspruch als leichte Wireless-Gaming-Maus für regelmäßige und längere Sessions.

Wireless, Bluetooth und individuelle Anpassungen

Bei der Verbindung bietet die Pulsefire Haste 3 Pro mehrere Möglichkeiten. Für Gaming steht eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung zur Verfügung. Bluetooth 5.4 ermöglicht den flexibleren Einsatz, beispielsweise bei alltäglichen Aufgaben. Über USB-C lässt sich die Maus außerdem kabelgebunden verwenden und laden.

Die Einstellungen können über HyperX NGENUITY angepasst werden. Dazu gehören individuelle DPI-Stufen, die Polling Rate und die Belegung der Tasten. Ein integrierter Speicher für drei Profile ermöglicht es zudem, mehrere Konfigurationen abzulegen.

HyperX liefert außerdem zusätzliche PTFE-Skates mit. Damit lässt sich das Gleitverhalten an die eigenen Vorlieben anpassen. Welche Variante besser gefällt, hängt unter anderem vom Mauspad und vom persönlichen Kontrollbedürfnis ab.

Die Software- und Anpassungsmöglichkeiten sind sinnvolle Bestandteile des Gesamtpakets. In unserem Test liegt der Schwerpunkt allerdings auf dem praktischen Spielgefühl und der Akkulaufzeit; detaillierte Messungen der unterschiedlichen Polling-Raten oder ein eigenständiger Softwaretest waren nicht Bestandteil der Bewertung.

Eigenschaft HyperX Pulsefire Haste 3 Pro Gewicht 47 Gramm ohne Kabel Form Symmetrisches Design Sensor HyperX Performance Sensor Maximale Auflösung 42.000 DPI Tracking-Geschwindigkeit 800 IPS Maximale Beschleunigung 70 G Polling Rate Bis zu 8.000 Hz Verbindung 2,4 GHz, Bluetooth 5.4, USB Akkulaufzeit Bis zu 150 Stunden bei 1.000 Hz Akkulaufzeit bei 8.000 Hz Bis zu 35 Stunden Haupttasten Optische HyperX Switches Haltbarkeit der Haupttasten Bis zu 100 Millionen Klicks Tasten insgesamt 6 Software HyperX NGENUITY Preisempfehlung 139,99 Euro

Die Angaben stammen aus den technischen Daten des Herstellers. Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt unter anderem von der gewählten Abfragerate, der Beleuchtung und der Nutzung ab.

Lohnt sich die HyperX Pulsefire Haste 3 Pro?

Die HyperX Pulsefire Haste 3 Pro Wireless hinterließ in unserem rund zweiwöchigen Praxistest einen überzeugenden Eindruck. Das geringe Gewicht von 47 Gramm, die angenehme Form und das direkte Spielgefühl machten den Wechsel von der Logitech G Pro X Superlight 2 überraschend einfach.

Besonders positiv fielen die vielseitige Nutzbarkeit über mehrere Genres hinweg und die gute Akkulaufzeit auf. Ob schnelle Gefechte in Valorant, Matches in League of Legends oder längere Sessions in Diablo IV und Torchlight: Infinite – die Maus fühlte sich in unserem Test durchweg angenehm an.

Die technischen Eckdaten mit bis zu 42.000 DPI und 8.000 Hz Polling Rate lesen sich beeindruckend. Für die Kaufentscheidung sind jedoch vor allem das persönliche Handling, das geringe Gewicht und die zuverlässige Nutzung im Alltag relevant. Die maximale Polling Rate ist eher eine zusätzliche Option als ein Muss für jeden Spieler.

Mit einer offiziellen Preisempfehlung von 139,99 Euro bewegt sich die Pulsefire Haste 3 Pro im gehobenen Preisbereich. Wer eine besonders leichte, kabellose Gaming-Maus mit langer Akkulaufzeit sucht, sollte sie auf dem Zettel haben. Ob der Preis gegenüber günstigeren Alternativen gerechtfertigt ist, hängt letztlich davon ab, wie wichtig einem das geringe Gewicht, die Carbonfaser-Verbundschale und die zusätzlichen Leistungsoptionen sind.

Unser Fazit:

JA – Die HyperX Pulsefire Haste 3 Pro Wireless ist eine angenehm leichte und vielseitige Gaming-Maus, die in unserem Praxistest durch direktes Handling und Ausdauer überzeugte. Gerade für Spieler, die zwischen kompetitiven Shootern und anderen Genres wechseln, bietet sie ein stimmiges Gesamtpaket. Wir können hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen und vergeben 9,0 von 10,0 Punkten.

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Hinweis zur Berichterstattung:

Der Test basiert auf rund zwei Wochen praktischer Nutzung. Herstellerangaben zu technischen Leistungswerten und Akkulaufzeit wurden nicht unabhängig messtechnisch überprüft. Die Maus wurde uns kostenfrei zum Test zur Verfügung gestellt.

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