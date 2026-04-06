LC-GaN-100 im Test

Ein Ladegerät wird sicherlich jeder im Hause haben. Aber kennt ihr schon die GaN Technologie? Wenn nicht erklären wir euch jetzt was das ist und passend dazu schauen wir uns das Netzteil LC-GAN-100 von LC-Power.com an. Was ihr von dem Netzteil erwarten könnt steht im folgenden Review dazu.

Was kann Gan?

LC Power bringt dem LC-GaN-100 ein perfektes Ladegerät für unterwegs auf den Markt. Doch was ist die GaN Technologie eigentlich? Bei GaN handelt es sich um Galiumnitrid und wird immer öfters für Halbleiter in Ladegeräten verwendet. GaN sorgt dabei für eine positive Eigenschaft indem es wenig Wärme erzeugt. Das sorgt dafür das Komponenten ohne Einschränkungen der Leistungskapazität und Sicherheitstandards enger aneinander verbaut werden können.

GaN ist ein kristallartiges Material, welches viel höhere Spannungen leiten kann. Ganz einfach: Der Strom fließt dadurch schneller und der Ladevorgang wird beschleunigt. Und genauso ist es bei dem LC-GaN-100 Ladegerät. Mit diesem Ladegerät können USB-C wie USB-A Geräte schnell und effizient geladen werden. Dabei wird jedes aufgeladene Gerät mit bis zu 100 Watt versorgt.

Integrierte Schutzfunktionen

Dank der integrierten Schutzfunktionen sind die USB-Geräte auch vor weiteren Beschädigungen geschützt. GaN wird die Technologie der Zukunft sein und LC-Power nutzt sie in seinen neuesten Ladegeräten. Auch wenn der Stecker ein wenig klobig wirkt bringt er zuverlässig und schnell seine Leistung. Dabei ist auch nach mehreren Stunden in der Steckdose keine hohe Wärmeentwicklung erkennbar.

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Der LC-GaN-100 bringt insgesamt drei Anschlüsse mit. So gibt es 2 x USB-C mit maximal 100 Watt und einmal USB-A mit maximal 30 Watt. Dabei gibt es einen Überhitzungsschutz sowie einen Kurzschlussschutz. Das Ladegerät ist kompatibel zu jedem Gerät mit USB-C und USB-A Anschluss.

Die technischen Details im Überblick:

Power Delivery 3.0

2x USB-C:

USB-C (1) / USB-C (2): max. 100 W

USB-C (1) / USB-C (2): max. 100 W 1x USB-A: max. 30 W

Kombiniert:

USB-C (1) + USB-C (2) = 65 W + 30 W

USB-C (1) + USB-A = 65 W + 30 W

USB-C (2) + USB-A = 65 W + 30 W

USB-C (1) + USB-C (2) + USB-A = 45 W + 30 W + 18 W

USB-C (1) + USB-C (2) = 65 W + 30 W USB-C (1) + USB-A = 65 W + 30 W USB-C (2) + USB-A = 65 W + 30 W USB-C (1) + USB-C (2) + USB-A = 45 W + 30 W + 18 W Hohe Effizienz von bis zu 89,5 %

Stabile Leistung, niedrige Restwelligkeit

Sicherheitsschaltkreise:

Überstromschutz (OCP)

Überlastungsschutz (OLP)

Überspannungsschutz (OVP)

Überstromschutz (OCP) Überlastungsschutz (OLP) Überspannungsschutz (OVP) Überhitzungsschutz (OTP)

Kurzschlussschutz (SCP)

Kurzschlussschutz (SCP) Kompatibel zu jedem Gerät mit USB-C- und USB-A-Anschluss

Fazit:

Das LC-GaN-100 punktet mit der neuen GaN Technologie und sorgt somit für viele Vorteile. Die kompatiblen Geräte laden schneller und effizienter auf und es gibt keine Wärmeentwicklung. Außerdem bringt das Netzteil einen Überhitzungsschutz und einen Kurzschlussschutz mit. Außerdem ist der Stecker handlich und kann überall mitgenommen werden und bietet drei Anschlussmöglichkeiten.