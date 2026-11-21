Am 12. November ist EBENEZER – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE in den deutschen Kinos gestartet. Passend dazu haben wir eine kleine Verlosung für euch. Wir verlosen 2 x 2 Freikarten und jeweils dazu eine coole Taschenuhr. Das Mitmachen ist wie immer ganz einfach. Schickt eine Mail mit dem Betreff „Weihnachten“ an ma**********@*******ag.de und ihr landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 27.11.2026 um 23:59 Uhr.

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Mit EBENEZER – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE kehrt der überaus wandlungsfähige Johnny Depp in die Art von Rolle zurück, für die ihn viele lieben. Nach Jack Sparrow, Edward mit den Scherenhänden und dem verrückten Hutmacher ist er nun der grummelige Geizhals Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens berühmter Weihnachtsgeschichte. Die Adaption des Literaturklassikers fällt dieses Mal gruseliger und düsterer aus, während Johnny Depp in seiner Rolle aber auch einiges an Humor mit reinbringt. Regie führte Ti West. In weiteren Rollen sind u.a. Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman und Ian McKellen zu sehen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Bilder © 2026 Paramount Pictures