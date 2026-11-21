Rockstar Games liefert mit GTA VI ein Open-World-Erlebnis ab, das in vielen Bereichen neue Maßstäbe setzt – doch reicht es für die 10/10?

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich so weit: Grand Theft Auto VI ist da. Vice City ist zurück, Rockstar Games öffnet die Tore zu Leonida und Millionen Spieler stürzen sich gleichzeitig in die wohl am meisten erwartete Spielwelt der vergangenen Jahre.

Und die Dimensionen dieses Releases sind tatsächlich schwer zu greifen. Take-Two Interactive meldet bereits 32,5 Millionen verkaufte Einheiten vor dem eigentlichen Release. Am ersten Verkaufstag kamen laut dem Unternehmen weitere 3,79 Milliarden US-Dollar Retail-Umsatz hinzu. Damit bezeichnet Take-Two GTA VI als den größten Entertainment-Launch überhaupt. Gleichzeitig erreichte das Spiel auf Metacritic einen Wert von 99.

Auch beim Streaming geht GTA VI direkt durch die Decke. Streams Charts registrierte innerhalb der ersten 24 Stunden 125,47 Millionen Stunden Watchtime und einen Peak von rund 7,91 Millionen gleichzeitig Zuschauern über die erfassten Plattformen. Im weiteren Verlauf der Launch-Woche stieg die kumulierte Watchtime auf über 200 Millionen Stunden.

Doch Zahlen sind das eine.

Wir wollten wissen, wie sich GTA VI tatsächlich spielt:

Nostalgie trifft auf eine völlig neue Welt

Schon die ersten Minuten lösen bei vielen GTA-Fans ein vertrautes Gefühl aus.

Vice City“

Allein dieser Name dürfte bei vielen Spielern Erinnerungen an den Klassiker aus dem Jahr 2002 wecken. Rockstar nutzt diese Nostalgie allerdings nicht, um einfach nur alte Zeiten aufzuwärmen.

Stattdessen nimmt das Studio bekannte Elemente und baut daraus eine wesentlich größere und modernere Welt.

GTA VI fühlt sich deshalb gleichzeitig vertraut und neu an.

Und genau diese Mischung funktioniert erstaunlich gut.

Man erkennt den typischen GTA-Flair sofort wieder, während die Welt selbst deutlich moderner, lebendiger und detailreicher wirkt.

Vielfalt ist das Zauberwort

Wenn wir GTA VI nach unseren bisherigen Spielstunden mit einem einzigen Wort beschreiben müssten, wäre es vermutlich:

Vielfalt“

Es gibt nicht den einen Bereich, in dem Rockstar alles investiert hat.

Stattdessen greifen unglaublich viele Systeme ineinander.

– Die Welt.

– Die Charaktere.

– Fahrzeuge.

– Waffen.

– Kleidung.

– Aktivitäten.

– Missionen.

– Flugzeuge.

– Polizeiverfolgungen.

Und natürlich die Geschichte.

Genau diese Mischung sorgt dafür, dass sich GTA VI nicht wie eine klassische Open World anfühlt, die lediglich mit möglichst vielen Symbolen auf der Karte gefüllt wurde.

Man kann losfahren und plötzlich passiert etwas.

Man kann sich mit der eigenen Figur beschäftigen.

Man kann ein Fahrzeug verändern.

Man kann eine Waffe anpassen.

Oder man lässt einfach alles stehen und fährt durch Leonida.

Und genau darin liegt eine der größten Stärken.

Liebe zum Detail macht den Unterschied

Große Maps kennen wir mittlerweile.

Beeindruckende Grafik ebenfalls.

Was ein Spiel wie GTA VI aus unserer Sicht aber wirklich besonders macht, ist die Liebe zum Detail.

Rockstar geht an vielen Stellen Wege, die man in dieser Form nicht unbedingt aus anderen Open-World-Spielen kennt.

Es sind nicht immer die großen spektakulären Momente.

Oft sind es die kleinen Dinge.

Die Art, wie sich die Welt bewegt.

Wie Figuren miteinander interagieren.

Wie Fahrzeuge und Umgebungen aufeinander reagieren.

Wie viele unterschiedliche Möglichkeiten der Spieler bekommt, seine eigene Erfahrung zu gestalten.

Genau solche Details machen am Ende den Unterschied zwischen einer großen Spielwelt und einer Welt, in der man tatsächlich gerne Zeit verbringt.

Und vielleicht ist das auch der Grund, warum bereits jetzt die Frage aufkommt, ob GTA VI irgendwann einmal als Spiel des Jahres oder sogar als „Game of the Century“ bezeichnet werden könnte.

Für eine solche Aussage ist es natürlich noch viel zu früh.

Das Potenzial dafür ist allerdings definitiv vorhanden.

Jason und Lucia: Ein neues GTA-Gespann

Auch bei den Hauptfiguren geht Rockstar einen etwas anderen Weg.

Im Mittelpunkt stehen Jason Duval und Lucia Caminos.

Rockstar beschreibt die beiden als zwei Menschen, die wissen, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Nach einem schiefgelaufenen Coup geraten sie in eine kriminelle Verschwörung, die sich über ganz Leonida zieht – und müssen sich stärker als je zuvor aufeinander verlassen.

Gerade Lucia bringt dabei eine interessante Dynamik in die Reihe.

Sie wirkt nicht wie eine bloße Ergänzung zu Jason, sondern bekommt ihre eigene Persönlichkeit und Geschichte.

Und das kommt offenbar auch bei der Community an.

Lucia hat sich bereits sehr früh zu einem Fanliebling entwickelt und ist längst in der Social-Media-Welt angekommen. Memes, Fan-Art, Diskussionen und unzählige Beiträge zeigen, dass die Figur auch außerhalb des eigentlichen Spiels funktioniert.

Unsere Figur fühlt sich tatsächlich nach „unserer“ Figur an

Ein Punkt, der uns besonders positiv aufgefallen ist, betrifft die Customization.

Bereits im normalen Spiel entsteht das Gefühl, dass man seinen eigenen Charakter beziehungsweise seine eigene Version der Figur spielt.

Kleidung ist dabei mehr als nur ein Menüpunkt.

Heute vielleicht ein anderes Outfit, morgen etwas völlig anderes.

Dadurch bekommt die Figur einen eigenen Stil.

Und genau das sorgt für einen kleinen, aber wichtigen Effekt:

Man hat tatsächlich das Gefühl, seinen eigenen Charakter durch die Welt zu bewegen.

Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit.

Ist es aber nicht.

Denn je mehr Möglichkeiten Rockstar dem Spieler gibt, die eigene Figur individuell zu gestalten, desto stärker entsteht eine persönliche Verbindung zur Spielfigur.

Waffen-Customization mit tatsächlichen Konsequenzen

Noch interessanter wird es bei den Waffen.

Was uns hier besonders aufgefallen ist: Eine Waffe ist nicht einfach nur eine Waffe.

Verschiedene Anpassungen können sich auf ihre Eigenschaften auswirken.

Eine andere Mündung kann beispielsweise die Reichweite verändern oder andere Vor- und Nachteile mit sich bringen.

Damit entsteht ein System, bei dem nicht einfach die eine „beste“ Waffe existiert.

Stattdessen kann man seine Ausrüstung stärker auf den eigenen Spielstil ausrichten.

Wer lieber auf Distanz spielt, kann anders konfigurieren als jemand, der mitten ins Gefecht möchte.

Das macht die Waffen-Customization deutlich interessanter als reine optische Veränderungen.

Auch Autos werden zum persönlichen Projekt

Dasselbe Prinzip findet sich bei den Fahrzeugen.

Natürlich können Autos optisch angepasst werden.

Doch auch hier geht Rockstar weiter.

Unterschiedliche Tuningmöglichkeiten können die Performance verändern und damit Einfluss darauf nehmen, wie sich ein Fahrzeug fährt.

Motor, Performance und weitere Komponenten lassen sich entsprechend anpassen.

Dadurch wird aus einem einfachen Fahrzeug schnell das eigene Auto.

Und auch hier ist wieder die Vielfalt das Zauberwort.

Es geht nicht nur darum, welches Auto man fährt.

Es geht darum, wie man es aufbaut.

Zehn Frisuren? Ein kleiner Minuspunkt

Ganz ohne Kritik kommt GTA VI allerdings nicht davon.

Bei der Charakter-Customization ist uns aktuell insbesondere die Auswahl bei den Frisuren aufgefallen.

Zehn mögliche Frisuren wirken angesichts der ansonsten enormen Detailtiefe zunächst etwas überschaubar.

Hier wollen wir allerdings noch kein endgültiges Urteil fällen.

Es ist durchaus möglich, dass sich weitere Optionen über andere Salons in der Spielwelt ergeben oder Rockstar die Auswahl später per Update erweitert.

Unser aktueller Stand ist deshalb:

Ein kleiner Minuspunkt – aber mit Fragezeichen.

Wir würden diesen Bereich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht härter bewerten, als es die aktuelle Spielerfahrung tatsächlich rechtfertigt.

Die Grafik ist schlicht beeindruckend

Kommen wir zu einem Punkt, über den wir eigentlich nicht lange diskutieren müssen:

GTA VI sieht überragend aus.

Die Spielwelt ist enorm detailliert und schafft es immer wieder, Momente zu erzeugen, in denen man nicht einfach weiterspielt, sondern kurz stehen bleibt und sich die Umgebung anschaut.

Beleuchtung, Charaktermodelle, Fahrzeuge, Animationen und Umgebungen sorgen gemeinsam dafür, dass GTA VI stellenweise beinahe wie ein interaktiver Film wirkt.

Und trotzdem bleibt es ein Spiel.

Genau diese Balance bekommt Rockstar erstaunlich gut hin.

Das 30-FPS-Thema kommt besser an als erwartet

Natürlich müssen wir über die 30 FPS sprechen.

Vor dem Release wurde dieses Thema teilweise sehr kontrovers diskutiert.

Auch wir waren gespannt, wie stark uns die Begrenzung tatsächlich auffallen würde.

Nach unseren bisherigen Spielstunden fällt unser Urteil allerdings überraschend positiv aus.

Die 30 FPS stören uns deutlich weniger als ursprünglich erwartet.

Das bedeutet nicht, dass 60 FPS nicht angenehmer wären.

Gerade bei schnellen Bewegungen, Schusswechseln oder bestimmten Fahrmanövern lässt sich der Unterschied natürlich erkennen.

Aber Rockstar schafft es, die gesamte Präsentation so überzeugend umzusetzen, dass die 30 FPS für uns nicht permanent zum Problem werden.

Wir hatten deshalb deutlich mehr mit der Bildrate gerechnet, als sie uns tatsächlich beschäftigt hat.

Upscaling ist bereits extern möglich

Interessant ist außerdem, dass technisch versierte Spieler bereits mit externen Lösungen experimentieren können.

Über entsprechende Capture-Cards lässt sich das Bildsignal beispielsweise an externe Upscaling-Lösungen weitergeben.

Wichtig ist hierbei allerdings: Das ist keine integrierte GTA-VI-Funktion.

Dafür ist zusätzliche Hardware und Software von Drittanbietern erforderlich.

Wir werden deshalb bewusst keine konkrete Software oder ein bestimmtes Produkt bewerben.

Für den normalen Spieler ist das ohnehin nicht notwendig.

GTA VI sieht bereits in der nativen Darstellung hervorragend aus.

Interessant ist der Ansatz vor allem für Technik-Enthusiasten, die aus ihrem vorhandenen Signal noch etwas mehr herausholen möchten.

GTA bleibt GTA

Trotz all der technischen Neuerungen bleibt GTA eines:

GTA.

Der typische Humor ist vorhanden.

Der teilweise völlig bizarre Wortjargon ebenfalls.

Und genau das dürfte nicht jedem gefallen.

Manche Dialoge sind derb, teilweise absurd und definitiv nicht für jeden Geschmack geeignet.

Aber seien wir ehrlich:

Wenn man GTA spielt, gehört genau das irgendwie zum guten Ton.

Ein komplett entschärftes GTA wäre schließlich auch kein richtiges GTA mehr.

Rockstar bleibt seiner Linie treu und kombiniert den schwarzen Humor mit Situationen, die teilweise so absurd sind, dass man sich fragt, was gerade eigentlich passiert.

Und genau das gehört für uns zum Charme der Reihe.

Action gibt es mehr als genug

Auch beim Gameplay selbst wird es nicht langweilig.

Actiongeladene Feuergefechte haben wir bereits hinter uns.

Dazu kommen beeindruckende Flugerlebnisse und ausgiebige Verfolgungsjagden mit den Hütern des Gesetzes.

Gerade die Fluchten gehören zu den Situationen, in denen mehrere Systeme gleichzeitig zusammenkommen.

Verkehr, Polizei, Umgebung und eigene Entscheidungen können dafür sorgen, dass eine eigentlich einfache Situation plötzlich komplett eskaliert.

Und genau diese Momente sind es, die GTA seit Jahren ausmachen.

Man weiß nie ganz genau, was als Nächstes passiert.

Game of the Century?

Ist GTA VI das „Game of the Century“?

Nein – diese Aussage wäre zum jetzigen Zeitpunkt zu früh.

Aber ist es ein Spiel, das diese Diskussion überhaupt verdient?

Ja.

Und zwar nicht nur wegen der Grafik.

Nicht wegen der Verkaufszahlen.

Nicht wegen der Größe der Karte.

Sondern wegen der Kombination.

Rockstar verbindet eine enorme Spielwelt mit einer Detailverliebtheit, die wir in dieser Form nur selten erleben.

Dazu kommen zwei neue Hauptfiguren, eine abwechslungsreiche Welt, umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung, unterschiedliche Systeme für Waffen und Fahrzeuge, Action, Humor und natürlich der klassische GTA-Flair.

Dabei fühlt sich vieles nicht wie eine Ansammlung von Features an.

Es greift ineinander.

Und genau das macht GTA VI so besonders.

Fazit: Rockstar setzt die Messlatte erneut nach oben

GTA VI ist für uns nach den bisherigen Spielstunden ein außergewöhnliches Open-World-Spiel.

Die Grafik ist beeindruckend, die Welt unglaublich vielfältig und die Liebe zum Detail an vielen Stellen genau das, was GTA VI von anderen Open-World-Titeln unterscheidet.

Auch die Geschichte rund um Jason und Lucia gefällt uns bislang sehr gut. Besonders Lucia bringt frischen Wind in das bekannte GTA-Rezept.

Die Customization ist ebenfalls ein großer Pluspunkt. Kleidung, Waffen und Fahrzeuge bieten zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Spielerfahrung individueller zu gestalten.

Die derzeit begrenzte Auswahl bei den Frisuren sowie der ein oder andere „Start-Bug“ bleibt für uns ein kleiner Kritikpunkt.

Auch die 30 FPS werden sicherlich nicht jedem Spieler gefallen.

Für uns fällt dieser Punkt allerdings deutlich weniger schwer ins Gewicht als erwartet.

Und genau deshalb bleibt am Ende nur eine Frage:

Warum keine 10 von 10?

Ganz einfach: Weil wir uns einen kleinen Spielraum für die Zukunft lassen.

Eine mögliche PC-Version könnte GTA VI technisch noch einmal auf ein anderes Niveau bringen. Rockstar hat bislang keine PC-Version angekündigt; offiziell ist das Spiel derzeit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Sollte Rockstar mit einer späteren PC-Version technisch noch einmal nachlegen und gleichzeitig die wenigen offenen Punkte weiter verbessern, können wir uns durchaus vorstellen, die Wertung auf 10 von 10 Punkten anzuheben.

Denn eines müssen wir nach unseren bisherigen Erfahrungen klar sagen:

Wir haben aktuell keinen wirklich gravierenden Kritikpunkt an GTA VI gefunden.

Die 0,5 Punkte fehlen deshalb nicht, weil GTA VI für uns ein schlechtes oder unfertiges Spiel wäre.

Im Gegenteil.

GTA VI ist für uns bereits jetzt eines der beeindruckendsten Open-World-Erlebnisse, die wir bisher gespielt haben und in der 10/10 Königskategorie fehlen uns die bis jetzt noch fehlenden Millimeter

Unsere Gesamtwertung: 9,5 von 10 Punkten

Hinweis zur Berichterstattung

Für diesen Test wurde Grand Theft Auto VI von uns selbst gekauft. Uns wurde kein Review-Code und kein Testexemplar von Rockstar Games, Take-Two Interactive oder einem anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Unsere Einschätzung basiert auf unseren eigenen bisherigen Spielerfahrungen mit GTA VI. Da wir uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch mitten im Spiel befinden, beziehen sich einzelne Eindrücke und die Bewertung auf den bisher von uns gespielten Umfang. Die Wertung kann sich bei neuen Erkenntnissen oder zukünftigen Versionen des Spiels entsprechend verändern.

Die im Artikel verwendeten Verkaufs-, Umsatz-, Streaming- und Reichweitenzahlen stammen aus den jeweils genannten Quellen. Offizielle Unternehmensangaben von Take-Two Interactive und Rockstar Games werden dabei von externen Statistiken, insbesondere den Daten von Streams Charts, getrennt betrachtet.

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