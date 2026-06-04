Psyvariar 3 im Test – eine unerwartete Rückkehr eines Klassikers

Psyvariar ist ein vertikales Shoot ‚em up von Taito, das Anfang 2000 in Arcades in Japan erschienen ist. 2003 erschienen die Fortsetzung und Ports beider Spiele für Konsolen. Jetzt, 2026, erscheint der dritte Teil in der Serie mithilfe des Publishers Red Art Games. Kann das neue Shmup mit seinen Vorgängern mithalten? Wir weichen der Bullet-Hell aus und erzählen euch, was wir von dem Spiel halten.

Die Erde wieder in Gefahr

Psyvariar 3 spielt einige Jahre nach dem zweiten Teil. Nachdem die Erde von ETA befreit wurde, haben die Psyvariarern dafür gesorgt, dass der Planet neu kolonisiert werden kann. Jahrzehnte später kommt ein fremdes Signal an. Der Himmel verdunkelt sich, die Bedrohung ist zurück. Nach all der Zeit muss sich die neue Generation von Psyvariarnern zeigen, dass sie die Menschheit beschützen kann.

Klassiker zurück in der Modernen Era

Das Spiel ist im Grunde wie alle anderen Bullet-Hell-Shooter. Der Bildschirm wird gefüllt mit Geschossen, ihr versucht, diesen auszuweichen und währenddessen mit euren eigenen Geschossen die Gegner auszuschalten. Dabei haben die meisten Spiele in dem speziellen Genre eine Mechanik, um mehr Punkte zu sammeln. In Psyvariar 3 bekommt man extra Punkte, wenn man ganz nah an gegnerischen Geschossen fliegt. Zusätzlich hat jeder Pilot noch eine eigene Methode, mehr Punkte zu bekommen. Zum Beispiel: Gegner, die nah am eigenen Schiff besiegt werden, geben extra Punkte.

Mit genug Punkten bekommt man ein Level-up. Bei dem Aufstieg ist man kurzzeitig unverwundbar, was man gut benutzen kann, um einem potenziellen Treffer auszuweichen. Je höher das Level, desto größer wird die Anzahl der eigenen Geschosse. Am Ende einer Stage kann man den Schwierigkeitsgrad der nächsten Stage ändern, sofern man ein bestimmtes Level erreicht hat. Ja, dadurch wird es schwerer, aber man kann auch mehr Punkte erreichen und es gibt auch extra Bosse zu entdecken.

Mehr Modis zur auswahl

Man kann von sieben verschiedenen Piloten wählen, darunter auch Cotton, die aus dem gleichnamigen Spiel stammt. Jeder Pilot hat seine eigenen Bomben, mit denen man zum Beispiel alle Gegner auf dem Bildschirm zerstören kann. Neben dem Arcade-Modus gibt es noch:

Arrange

Mission

Caravan

Endless

Practice

Arragne ist eine einfachere Version vom Arcade-Modus, da man immer voll ausgelevelt ist und den Schwierigkeitsgrad nicht ändern kann. Mission Mode sind kurze Stages, in denen man bestimmte Ziele erreichen muss. Im Caravan-Mode spielt man 2 Minuten, in denen man versucht, so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Endless Mode gibt euch eine zufällig generierte Stage, in der ihr nur ein Leben habt. Und zu guter Letzt gibt es den Practice-Mode, in dem ihr euch eine Stage aussuchen könnt, um diese zu üben.

Fazit

Psyvariar 3 hat mich sehr positiv überrascht. Ich kannte die Vorgänger nicht und bin froh, dass es eine moderne Fortsetzung von dem Klassiker gibt. Das Level-up-System ist eine gute Mechanik für Bullet-Hell-Shooter, und auch, dass dadurch der Schwierigkeitsgrad geändert werden kann, macht die Jagd nach dem Highscore sehr erfrischend. Die Präsentation könnte etwas besser sein, auch die Musik hat mich nicht ganz abgeholt. Bei Arcade-Shootern ist klar, dass es ein recht kurzes Spiel ist, und bei einem Preis von 19,50€ kann ich es nur Fans von Bullet-Hell-Shootern empfehlen.

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Vergleichbare Spiele

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Under Defeat

Cotton

Deathsmiles

Ikaruga

Psyvariar 3 Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐6/10 Bunt und hektisch, manchmal etwas unübersichtlich Gameplay ⭐8/10 Bullet Hell mit interessanten Scoring System Story ⭐-/10 Keine richtige Story vorhanden Wiederspielwert ⭐8/10 Highscore jagd

🎯 Gesamtwertung: 7/10

Psyvariar 3 ist seit dem 26. März 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Psyvariar 3 auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.