Rhythmus feat. Jump’n’Run, ja, ihr habt richtig gelesen. Aber nicht nur das, es gilt auch, Fans für sich zu gewinnen!

Aber erstmal zum Anfang: Die Liebe im Detail merkt man direkt, alleine schon die Charaktere (die man im TourBus ranzoomen kann) einfach LIEBE 🧡

Es geht direkt weiter mit richtig detaillierten, süßen Animationen. Springt einfach mal rum, ihr werdet sehen, was ich meine. 😎

Natürlich Controller geeignet– mehr Fun für alle! Yippie 🥳

Typisch für Jump’n’Run? 1000 Wege führen nach Rom, so auch hier… also merkt euch die Wege gut! Sonst landet ihr schneller im Labyrinth-Chaos, als euch lieb ist. 😖

Eine Map gibt’s btw. keine in den einzelnen Leveln, lieben wir, oder?

Das ist der Rhythmus – wo ich immer mit muss

Ihr steht auf Hauptcharaktere, die bei JEDEM Sprung ein Geräusch machen? Dann seid ihr hier bestens aufgehoben. Der Hauptcharakter macht bei JEDEM Sprung ein Geräusch, mich hat es irgendwann in den Wahnsinn getrieben… SORRY 😤

ABER, die Musik ist ein Traum. Macht ruhig das Radio im Bus an, ihr werdet es nicht bereuen! Richtige Madagascar-Vibes (von dort kommen übrigens auch die Entwickler). Auch in den Leveln selbst ist die Musik richtig rhythmisch und lädt zum Mittanzen ein.

Hier einmal vorbeischauen beim Youtube-Highlight-Video:

Also ja, es hat mich sehr überrascht und zum Mittanzen gebracht. Die Cutscenes mit den einzelnen Storys sind echt süß.

Dass ich DAS hier jetzt schreibe, WOW… Aber das Spiel hat eindeutig sehr, sehr viele Speicherpunkte…

Also, ich meine nicht nur ein bisschen, sondern wirklich mehr als genug! Und das sage ich als jemand, die gerne eine Menge Speicherpunkte feiert… na, da wisst ihr jetzt Bescheid 😏

Die Mechaniken werden einem mehr als genug erklärt.

Ihr könnt mit nervenden Babys umherlaufen sowie Bälle durch die Gegend werfen, aber vergesst euer Shampoo nicht! Denn wir spielen Indiana Jones 2.0 mit unseren Haaren! 🥳

Mal abgesehen von diesen starken Waffen: Pfannen, Flipflops oder mein Favorit. DIE KAROTTE als Waffe! 🥕

Manchmal gab mir dieses Spiel ein bisschen den Vibe von Rayman, falls das jemand von euch noch kennt 👀, hat aber dennoch mehr als genügend eigene und saubere und vor allem starke Elemente.

Apropos: Vergesst nicht, dass ihr hier einen auf „Indiana’s Next Superstar“ machen müsst!

Jap, wir spielen auch mit ein bisschen Rhythmus-Elementen, knallen unseren Gegnern eins über die Rübe und müssen im Takt treffen, damit wir Fans anlocken! 🎶Wir werden sonst im Übrigen knallhart mit Tomaten abgeworfen!

Die Sprüche der Charaktere können sich rhythmisch sehen lassen.

Wenn ihr Bock auf ein Spiel habt, welches einen neuen Touch ins Jump’n’Run-Genre mit Rhythmus-Abschnitten bringt, seid ihr hier bestens aufgehoben.

Zurzeit gibt es 3 spielbare Level in der Demo. Release soll im 3. Quartal 2026 sein, also gegen Spätsommer / Herbst 😎

Plattformen zum Spielen sind: PS5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series.

Das Spiel bekommt von mir eine solide 8/10 mit VIEL Potenzial nach oben & direkt auf meine Wunschliste! 🤩

Also ab gehts in den Rhythmus und Jump´n´Run Dschungel!