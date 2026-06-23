Point-&-Click-Adventure im futuristischen Style.

Ja, okay… so ein Point-&-Click-Adventure ist jetzt nicht unbedingt das, was man bei mir als Spiel erwarten würde, oder? Dazu noch eine Zeitreise, hin und her und hier und da… 😵‍💫

Sind wir ehrlich: Humor habe ich, mag Abenteuer und bin immer offen für Neues, aber solche Point-&-Click-Adventures sind so reeeeein theoretisch gar nicht meins.

Aber da wir ja gerne Neues ausprobieren und vor allem offen für Neues sind, habe ich ohne große Erwartungen das Spiel gestartet & gespielt 😄

Kommen wir einmal zum Eigentlichen: Worum geht es eigentlich? 😵

Wir spielen einen (chaotischen) Erfinder namens Hector. Als ob das chaotisch nicht schon genug wäre, ist er auch noch vom Pech verfolgt. Er hat einen ganz eigenen Kleidungsstil und von seinem Gangbild (was wir jetzt mal nicht weiter erläutern werden.. 🤐) mal abgesehen.

Die Zeitreise startet in einem kleinen schwarz-weißen Raum, in dem nur ein kleines Geschenk farbig ist.

Es wird direkt unten links auf dem Bildschirm mitgeteilt, was und wie das Spiel funktioniert! Grandios! LIEBEN WIR ❣️

Wir forschen und klicken uns also durch den Raum, und das ein oder andere Schmunzeln kommt über meine Lippen. Die Vertonung gibt es nicht auf Deutsch (Englisch), aber den Text zum Lesen könnt ihr in mehreren Sprachen einstellen (Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch). 📖

Lesen, Klicken, Zeitreisen – da wird einem ganz schwummrig. Aber nach ein paar Minuten hatte ich den Kniff raus und werde durch die nächste Zeitreise in die schönen handgezeichneten Grafiken geschoben / geworfen / katapultiert?

Durch die Zeitreise und den Strudel landen wir direkt in der nächsten Szene, und hier gibt es einen Fehler, der aber kaum bemerkbar ist. Die Geysire haben grafische Linienfehler, aber sie sind wirklich kaum zu sehen und man muss genau hinschauen, um sie zu erkennen.

Die Sprüche werden immer lustiger, mein Gesicht dazu immer mehr ????, und wir rätseln uns durch die Geschichte mit Hector.

Hierzu könnt ihr gerne mein Best-of-Video auf YouTube anschauen:

Na und jetzt? Was passiert, wenn ich im Zeitreisen-Karussell mal den Faden verliere? Daran hat der Entwickler gedacht: Auf Steam gibt es die Lösungswege, also keine Angst, wenn ihr einmal festhängt!

(Ja, ein paar Mal brauchte ich Hilfe, ich wäre teilweise von selbst NIE auf die Lösung gekommen.)

Wer denkt, dass das Spiel fix durchgespielt ist, wird sich in den Finger schneiden. 😁

Das Zeitreisen-Karussell geht laut Entwicklerangaben ca. 8 bis 10 Stunden. Durchschnittliche Tester und Spieler (mit Hilfestellungen) benötigen ca. 14 bis 15 Zeitreisen-Stunden und Hardcore-Spieler, die es ohne Lösung schaffen möchten, ca. 40 Zeitreisen-Stunden plus. (laut Entwickler / Einschätzungen).

Ihr seid euch erstmal nicht sicher, ob diese ganze „Zeitreisen-Point-and-Click-Adventure“-Sache etwas für euch ist? Dann gibt es eine Demo auf Steam oder itch.io. Das Spiel selbst gibt es nur auf Steam (Windows), Kosten: 19,99 Euro. 😍

Auch mit Maus/Tastatur oder Controller spielbar. Also keine Sorge, beide Spieltypen sind vertreten 😄

Wisst ihr, was auch total toll an diesem Zeitreisen-Karussell ist? Es gibt EASTER EGGS im Sinne von Squid Game, Popeye und Pokémon sind vertreten! Richtig toll! 🧡

Leider sind die Personen in den Videosequenzen wiederum sehr unscharf, da müsste definitiv noch nachjustiert werden!

ACHTUNG! Für Errungenschaftsjäger: Es gibt sage und schreibe 50 Stück davon, also hopp hopp! Ich will eure Zeitreisetagebücher sehen. 🏆

⭐ Fazit: Von den humorvollen Sprüchen, komischen Gesichtszügen bis hin zu kniffligem Rätselspaß ist hier alles dabei. Eigentlich mag ich solche Spiele gar nicht, aber das Spiel ist wirklich super unterhaltsam und macht LAUNE! (Das Fazit basiert auf 2,5 bis 3 Stunden Gameplay)

Danke an imaginarylab für das Sponsoren des Spiels! Diese haben btw. noch ein anderes Point-&-Click-Adventure!

⚫ Von mir eine glatte 8,5 von 10 Punkten! ⚫

Hier geht’s direkt zum Spiel

Keine Lust alles zu Lesen? Hier die kleine Zusammenfassung in Stichpunkten:

✅ Positiv:

✅ Demo Verfügbar

✅ humorvolles Point-&-Click-Adventure

✅ kreative Zeitreise-Story mit Charme

✅ Lustige Dialoge & schräge Figuren

✅ Hilfesystem bei Rätseln vorhanden

✅ Easter Eggs

✅ 50 Steam-Erfolge 🏆

⭕ Negativ:

⭕ Teilweise unscharfe Videosequenzen

⭕ kleine Grafik-/Linienfehler

⭕ kleinere Bugs