XBOX-SHOWCASE-2026! So könnt ihr das große Xbox-Event 2026 live verfolgen

Das Event findet am 7. Juni 2026 statt und wird weltweit als Livestream übertragen. Direkt nach dem Showcase geht es ohne Unterbrechung mit einer eigenen Präsentation zu Gears of War: E-Day weiter. Man spricht dabei selbst von einem „Double Feature“, das Fans einen umfangreichen Blick auf die Zukunft der Plattform geben soll.

Für Xbox-Fans steht eines der wichtigsten Gaming-Events des Jahres unmittelbar bevor. Microsoft hat jetzt offiziell bekannt gegeben, wie und wo ihr das Xbox Games Showcase 2026 sowie die anschließende Gears of War: E-Day Direct verfolgen könnt. Dabei erwartet Spieler nicht nur ein großer Ausblick auf kommende Xbox-Spiele, sondern auch ein ausführlicher Deep Dive zu einem der meist erwarteten Titel der nächsten Jahre.

Xbox setzt erneut auf das Showcase-Direct-Konzept

In den vergangenen Jahren hat Xbox immer häufiger auf die Kombination aus großem Showcase und anschließendem Deep Dive gesetzt. Nach einer breiten Präsentation vieler Spiele folgt dabei eine eigene Show zu einem einzelnen Titel.

Genau dieses Konzept kehrt jetzt zurück.

Während das Xbox Games Showcase neue Ankündigungen, Trailer und Gameplay-Szenen verschiedener Studios zeigen wird, konzentriert sich die zweite Präsentation vollständig auf Gears of War: E-Day. Entwickelt wird das Spiel von The Coalition, dem Studio hinter den aktuellen Gears-of-War-Titeln.

Xbox verspricht für die E-Day-Präsentation neue Details, Gameplay-Einblicke und zusätzliche Informationen rund um das kommende Spiel.

Gears of War: E-Day steht besonders im Fokus

Dass Gears of War eine eigene Show bekommt, zeigt deutlich, welchen Stellenwert die Reihe weiterhin für Xbox besitzt.

Mit Gears of War: E-Day kehrt die Serie zurück zu einem der wichtigsten Momente ihrer Geschichte: dem sogenannten Emergence Day. Dabei handelt es sich um den Tag, an dem die Locust-Horde erstmals aus dem Untergrund auftauchte und die Welt von Sera ins Chaos stürzte.

Die Geschichte spielt vor den Ereignissen des ersten Gears of War und begleitet erneut Marcus Fenix und Dom Santiago. Die Entwickler beschreiben das Projekt als eine Art Ursprungsgeschichte der Reihe. Gleichzeitig soll das Spiel stärker auf Atmosphäre, Bedrohung und Horror-Elemente setzen als einige der neueren Serienteile.

Fans hoffen deshalb auf einen düsteren Neustart, der die Stimmung der ersten Spiele wieder stärker einfängt.

Das erwartet euch beim Xbox Games Showcase

Vor dem Gears-Teil steht jedoch zunächst das eigentliche Showcase.

Xbox selbst bestätigt, dass die Präsentation einen Blick auf kommende Spiele von Xbox Game Studios sowie Partnerstudios aus aller Welt werfen wird. Gezeigt werden sollen neue Projekte, Gameplay-Szenen und aktuelle Entwicklungen zu bereits bekannten Spielen.

Welche Titel genau auftauchen werden, verrät Microsoft noch nicht. Klar ist jedoch, dass das Event traditionell zu den wichtigsten Präsentationen des Jahres gehört.

Da Xbox im Jahr 2026 außerdem sein 25-jähriges Bestehen feiert, erwarten viele Fans eine besonders große Show mit mehreren Überraschungen.

Hier könnt ihr den Livestream verfolgen

Microsoft überträgt das komplette Event weltweit über mehrere Plattformen.

Dazu gehören unter anderem:

Außerdem wird die Show in über 40 Sprachen angeboten. Zusätzlich stellt Xbox Versionen mit American Sign Language (ASL), British Sign Language (BSL) sowie englischen Audiobeschreibungen bereit. Dadurch soll das Event möglichst vielen Spielern weltweit zugänglich gemacht werden.

Die offiziellen Startzeiten

Wer live dabei sein möchte, sollte sich den Termin unbedingt vormerken.

Die offiziellen Startzeiten lauten:

PDT: 7. Juni – 10:00 Uhr

EDT: 7. Juni – 13:00 Uhr

BST: 7. Juni – 18:00 Uhr

CEST (Deutschland): 7. Juni – 19:00 Uhr

JST: 8. Juni – 02:00 Uhr

AEST: 8. Juni – 03:00 Uhr

Für Zuschauer in Deutschland startet das Event also am 7. Juni um 19:00 Uhr. Direkt danach folgt ohne Pause die Gears of War: E-Day Direct.

Warum das Event so wichtig ist

Das Games Showcase gilt inzwischen als zentrale Bühne für kommende Xbox-Projekte. Hier zeigt Microsoft traditionell die wichtigsten Spiele der nächsten Monate und Jahre.

Gerade weil Xbox aktuell an mehreren großen Marken arbeitet, sind die Erwartungen der Community besonders hoch. Viele Fans hoffen auf neue Informationen zu bekannten Projekten und möglicherweise auch auf komplett neue Ankündigungen.

Hinzu kommt die große Aufmerksamkeit rund um Gears of War: E-Day. Das Spiel gehört zu den am meisten erwarteten Xbox-Titeln und könnte eine wichtige Rolle für die Zukunft der Marke spielen.

Fazit

Mit dem Games Showcase 2026 und der anschließenden Gears of War: E-Day Direct steht den Fans ein großes Sommer-Event bevor.

Microsoft verspricht neue Spiele, frische Gameplay-Einblicke und einen ausführlichen Blick auf die Rückkehr einer der wichtigsten Xbox-Marken überhaupt. Besonders Gears of War: E-Day dürfte für viele Zuschauer das Highlight des Abends werden.

Neue Ankündigungen

Gameplay-Premieren

Ein kompletter Deep Dive zu Gears of War

Wer wissen möchte, was Xbox für die Zukunft plant, sollte sich den 7. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit definitiv freihalten.