Grind Survivors im Test – Dämonenjagd im Suchtfaktor

Grind Survivors ist ein Action-Roguelite im populären Survivor-Genre, auch „Bullet Heaven“ unter den Fans genannt. Entwickler Pushka Studios, gibt seinen eigenen Stil in das Genre mit Twin-Stick-Steuerung und Looter-Shooter-Elementen. Kann es mit der Konkurrenzmithalten? Wir stürzen uns in den Kampf in der Hölle gegen die Dämonen und erzählen euch, was wir davon halten.

Ihr übernehmt die Rolle eines Dämonenjägers und eure Mission ist es, den Dämonenlord zu vernichten. Dafür müsstest du erstmal lang genug überleben, um den Lord aus seinem Versteck zu locken. Mehr Story werdet ihr hier aber auch nicht finden. Das ist aber auch nicht schlimm, da kaum ein Survivor-like Spiel eine Story hat und der Fokus auf dem Gameplay ist.

Dämonen jagen is my passion

Bevor es losgeht, Dämonen zu eliminieren, fragt das Spiel, ob man Manuel schießen will oder den Autofire-Modus möchte, in dem automatisch angegriffen wird. Der Autofire-Modus ist bei dem Genre der Standard. Man muss nur die Figur steuern und natürlich die Upgrades auswählen nach einem Level-Up, das Zielen, Schießen und Nachladen geschieht automatisch.

Der manuelle Modus spielt sich wie ein Twinstick-Shooter an. Was hier passieren kann, ist, dass man nicht immer genau trifft, da man keine Hilfe beim Zielen bekommt. Dadurch kann man genauer entscheiden, welche Gegner man zuerst besiegen möchte, vor allem bei Bossen ist das recht praktisch. Im Spiel kann man mit einem einfachen Knopfdruck zwischen den Modi wechseln.

Einer der großen Unterschiede, zu anderen Genre-Vertretern, ist Loot. In Grim Survivor entscheidet ihr euch für eine aus vielen verschiedenen Waffen, bevor ihr in den Kampf zieht. Im Laufe des Spiels werden neue Waffen freigeschaltet. Darunter findet man:

Revolver

Shotgun

Teslagun

Dual-SMGs

etc.

Die Waffen werden von besiegten Gegnern manchmal fallengelassen. Diese haben unterschiedliche Level und Seltenheiten und damit verschiedene Werte, ein bisschen wie bei Borderlands. Nach einem Run kann man diese Waffen aufleveln oder auch verkaufen, neue Skills im Fähigkeitenbaum freischalten und freigeschaltete Runen ausrüsten.

Auf dem Schlachtfeld hat man auch nur die eine Waffe, die man vorher ausgewählt hat. Die Level-ups im Kampf geben keine neuen Waffen, sondern Verbesserungen für die ausgerüstete Waffe. Ob ein größeres Magazin oder Kugeln, die von einem zum anderen Dämon hüpfen – hier gibt es eine Menge Sachen für euren Lieblingsbuild.

Fazit

Grim Survivor ist ein solides „Bullet Heaven“ Spiel. Die Präsentation erinnert ein bisschen an ein Doom-Spiel, gemischt mit Helldivers, in einem schicken Comic-Stil. Das Gameplay macht Spaß und der Loot-Aspekt gibt das „nur noch ein Run“ Gefühl. Jedoch fehlt dem Spiel Content. Es gibt einfach zu wenig zum Freischalten und es dauert zu lange, bis man was Neues sieht. Hoffentlich kommen noch einige Updates oder vielleicht sogar Erweiterungen, denn das Potenzial ist da. Es ist nicht das beste, aber es gibt deutlich schlechtere Spiele in dem Genre, und bei einem Preis von 12,99 € kann man es für jeden, der neues Survivor-Futter braucht, empfehlen.

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Vergleichbare Spiele

Wenn euch die folgenden Spiele gefallen haben, dann macht ihr mit Grind Survivors nichts falsch.

Vampire Survivors Brotato Halls of Torment Megabonk Deep Rock Galactic: Survivor



Grind Survivors Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐8/10 Comic-Stil mit Rockigen Soundtrack Gameplay ⭐7/10 Solides Gameplay nur der Content ist etwas dünn Story ⭐-/10 Keine Story nur Gameplay, Szenario erinnert an Doom Wiederspielwert ⭐5/10 Materialien und Waffen Farmen für den Perfekten Run

🎯 Gesamtwertung: 6/10

Grind Survivors ist seit dem 10. Februar 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Grind Survivors auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.