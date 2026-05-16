Müll gehört in den Mülleimer…. Early-Access Simulator Mr Toilet

Simulatoren und Foxy? 😏

Schwieriges Thema.

Aber wie ihr wisst, ausprobieren geht bekanntlich über studieren.

Ich weiß, was ihr denkt: „Okay… ein Toiletten-Spiel. Ernsthaft?” 😡

Irgendwie hat das Ganze aber dennoch was.

Grafisch haut es einen jetzt nicht direkt vom Stuhl, aber sobald man sich eingegroovt hat, versteht man schnell, wie das Spiel funktioniert.

Was mir persönlich allerdings Probleme macht: Third-Person + Kamerasteuerung mit der Maus. 😥

Aktuell fühlt sich das teilweise etwas holprig an. Kann sein, dass man da noch irgendwas einstellen könnte (Entwickler). Es könnte auf jeden Fall problematisch sein für Leute, die damit ohnehin Probleme haben.

Was dagegen leider GAR keinen Sinn ergibt: Mitten im deutschen Questlog tauchen französische Sätze auf. 🤔

Was heisst eigentlich Toilet auf Französisch?

Und nein… ich kann kein Französisch. 😭

Bei einem Spiel, welches Deutsch offiziell anbietet als Spielsprache (auch im Early-Access), sollte sowas eigentlich nicht passieren. Muss man definitiv noch überarbeiten.

ABER!

Sobald man sich einmal durch dieses französische Buch gekämpft hat, merkt man plötzlich, da steckt mehr drin, als gedacht.

Räume gestalten? Check ✅

Farben anpassen? Check ✅

Dem Laden einen kompletten, bescheuerten Namen geben? Check ✅

Und genau da fängt der Spaß an. Wir lieben Dekorieren und unordentliche Pflanzen, die mitten im Weg stehen.

Die UI ist teilweise SO klein, dass man fast eine Lupe braucht, aber das Grundprinzip versteht man überraschend schnell.

Mit ein paar kleinen Verbesserungen könnte einen das Spiel locker stundenlang beschäftigen. Sei es, damit die Pipi-Pfützen von Leuten wegzumachen, die offensichtlich denken, eine öffentliche Toilette sei ein Wasserpark…

… oder Graffitis zu entfernen, die offiziell als Vandalismus gelten.

Wobei –> kleine Nachricht an die Entwickler: Ein paar davon sehen ehrlich gesagt ziemlich cool aus! Die wollte ich teilweise gar nicht entfernen.

Wie dem auch sei …

Menschen mit einem tief vergrabenen Chaos-Gen kommen hier definitiv auf ihre Kosten.

Denn … man kann die Leute treten.

Nicht diskutieren, nicht anschreien.. TRE-TEN!!! 😭 oder sie einfach komplett respektlos durch die Gegend tragen.

Und das Beste? Die Polizei nimmt sie direkt mit.

PERFEKT. 😁 Inneres Kind glücklich? Check. 🧡

Und genau solche komplett dummen, kleinen Momente sind es, die das Spiel irgendwie charmant machen.

Wer Simulatoren mag, wird hier wahrscheinlich seinen Spaß haben.

Allerdings würde ich euch empfehlen, nebenbei eure eigene Playlist laufen zu lassen. Die Musik im Spiel wird irgendwann so monoton, dass man nach einiger Zeit das Gefühl bekommt, in einer endlosen Fahrstuhl-Dimension gefangen zu sein.. 😅

Fazit / Wertung 7/10

Wer Simulatoren mag und bei Early Access nicht sofort Angstzustände bekommt, könnte hier echt Spaß haben. 🤗

Stundenlang pissende Leute anschreien, Graffitis entfernen und sich über absolut überteuerte Lufterfrischer aufregen?

Irgendwie dumm.

Irgendwie großartig. 🤩

Und wenn euch ein paar wilde Übersetzungen nicht direkt den Kreislauf zerstören, kann man hier definitiv mehr Zeit verlieren als geplant.

Link zum Spiel: https://store.steampowered.com/app/3930150/Mr_Toilet/