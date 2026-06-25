Die Demokratisierung des Roleplays: „OneState“ als mobile Alternative zu GTA RP

Seit Jahren dominieren modifizierte PC-Server wie FiveM die Streaming-Plattformen: Tausende Zuschauer verfolgen täglich das komplexe Geschehen rund um GTA RP. Doch der Einstieg in diese Welt war bisher an teure Hardware, komplizierte Installationen und strenge Whitelist-Verfahren gebunden. Mit OneState unternimmt Entwickler ChillBase den ambitionierten Versuch, dieses Phänomen zu demokratisieren und das anspruchsvolle Konzept des Hardcore-Roleplays auf den mobilen Massenmarkt zu übertragen.

Aus spielerischer Sicht ist OneState weit mehr als ein simpler Klon bekannter Open-World-Größen. Es ist das präzise Destillat dessen, was moderne Multiplayer ausmacht. Das Fundament des Spiels basiert auf der soziologischen Dynamik seiner Spielerschaft. Indem das System auf klassische, KI-gesteuerte Passanten verzichtet und stattdessen jede relevante Position in der Stadt – vom einfachen Taxifahrer bis zum Polizeichef – mit realen Akteuren besetzt, entsteht eine unvorhersehbare, emergente Gameplay-Schleife.

UX-Design schlägt Einstiegsbarrieren

Der größte Verdienst der Entwickler liegt in der drastischen Senkung der Einstiegshürde. Während PC-Roleplay-Server oft stundenlange Bewerbungsgespräche und Regelwerk-Prüfungen voraussetzen, setzt dieses Mobile-MMO auf das Prinzip „Easy to learn, hard to master“. Das Interface führt Neulinge organisch an die ungeschriebenen Gesetze des virtuellen Zusammenlebens heran. Der integrierte, positionelle Sprachchat sorgt dafür, dass soziale Konventionen und Absprachen intuitiv gelernt werden, ohne die Immersion durch sperrige Textmenüs zu brechen.

Ein ernstzunehmender Konkurrent im Sandbox-Sektor?

Natürlich muss sich ein mobiles Projekt den inhärenten Limitierungen der Plattform stellen. Die Präzision einer Touch-Steuerung kann bei hektischen Schusswechseln oder komplexen Fahrmanövern nicht mit Maus und Tastatur oder einem Gamepad mithalten. Dennoch: Als barrierefreie, hochgradig zugängliche und vor allem portable Alternative zu den etablierten PC-Riesen leistet OneState Pionierarbeit. Es beweist, dass tiefgreifende soziale Simulationen und komplexe Wirtschaftskreisläufe längst kein Exklusivrecht von Desktop-Systemen mehr sind.

Quelle:

Bilder: https://onestate.com/news/update-1-0 / https://onestate.com/news/update-1-1

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rkBFQ_7YNuQ