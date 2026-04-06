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LC-HUB-HEAD-BUNGEE im Test

von Markus
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Unsere Partner von LC-Power.com haben uns wieder mit einem coolen Produkt ausgestattet. Diesemal haben wir uns den Kopfhörerhalter LC-HUB-HEAD-BUNGEE angeschaut. Dieser sorgt mit RGB-LED Lichteffekten für einen Blickfang auf eurem Schreibtisch. Was ihr sonst noch erwarten könnt erfahrt ihr im folgenden Review dazu.

Viele Funktionen in einem

Der LC-HUB-HEAD-BUNGEE sorgt nicht nur für Ordnung sondern kann auch mit seinen vielseitigen Besonderheiten überzeugen. Er ist nicht nur ein Kopfhörerhalter sondern bringt auch noch andere Möglichkeiten mit. So ist er ein praktischer Mauskabelhalter, der unerwünschtes Kabelgefledder verhindert. So ist direkt noch mehr Ordnung auf dem Schreibtisch.

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Coole LED Effekte

Doch das ist längst nicht alles. Es gibt noch zwei USB-A-Ports (3.2 Gen 1×1). Mit diesen könnt ihr verschiedene Geräte anschließen und gleichzeitig aufladen. Und zum Dritten hält er natürlich optisch cool euren Kopfhörer fest. Denn es sieht einfach cool aus wenn die RGB-LED Leuchten im abgedunkelten Zimmer leuchten. Diese lässt sich individuell ganz nach euren Wünschen einstellen und sorgt so für einen optischen Blickfang. Es gibt 7 Farben und einen Atemmodus. Die Farben sind Rot, Grün, Blau, Lila, Gelb, Türkis und weiß. Das sollte für jeden Geschmack was dabei sein.

Der LC-HUB-HEAD-BUNGEE sorgt also für mehrere Dinge gleichzeitig. Er sorgt für Ordnung, er lädt eure Geräte auf und er sorgt für coole Effekte. Dank der Multifunktionsfähigkeit ist er der perfekte Begleiter für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und der Kopfhörer ist immer griffbereit. Dank der Silikongummierung an der Unterseite gibt es immer einen festen Stand.

Wir haben für euch die alle Details im Überblick:

  • USB 3.2 Gen 1×1-Hub (2x USB-A-Ports)
  • Kopfhörerhalter für On-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer
  • Mauskabelhalter aus Silikon
  • Inkl. einstellbarer RGB-Beleuchtung mit 7 Farben und Atemmodus
    (rot, grün, blau, lila, gelb, türkis und weiß)
  • Silikongummierung an der Unterseite für einen festen Stand
  • Plug‘n‘Play

Nominelle Datenübertragungsrate:

  • Superspeed bis zu 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1×1)
  • Highspeed bis zu 480 Mb/s (USB 2.0)
  • Fullspeed bis zu 12 Mb/s (USB 1.1)

Lieferumfang:
1x USB-Hub
1x USB-Kabel (1,5 m)
1x Anleitung

Fazit:

Der LC-HUB-HEAD-BUNGEE ist ein 3 in 1 Multifunktionsgerät und sorgt für Ordnung, Lademöglichkeit und einen dank der coolen LED-Effekte für einen optischen Blickfang auf dem Schreibtisch. Dank der Silikongummierung an der Unterseite gibt es überall einen festen Stand auf dem Schreibtisch. Wer einen praktischen Ordnungshelfer sucht sollte sich dieses Produkt von LC-Power mal genauer anschauen.

Chefredakteur, Inhaber Markus Biering Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag

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