Vision & Scarlet Witch – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Vision & Scarlet Witch.

Erscheinungsdatum 27.01.2026 Zeichner Lorenzo Tammetta, Jacopo Camagni Autor Steve Orlando Format Softcover Seitenanzahl 120 Stories The Vision & the Scarlet Witch (2025) 1-5 Preis 16,00€

Kaum ein Paar hat die Geschichte des Marvel-Universums so geprägt wie Vision und Scarlet Witch. Während Wanda Maximoff als mächtige Mutantin mit einer bewegten Vergangenheit ihren Platz unter den größten Helden und Tragödien des Verlags gefunden hat, blieb Vision stets eine faszinierende Ausnahmeerscheinung. Der synthetische Avenger ringt seit seiner Erschaffung mit der Frage, was Menschlichkeit eigentlich bedeutet. Gerade dieser Gegensatz zwischen einer Frau voller Emotionen und einem Androiden auf der Suche nach ihnen machte ihre Beziehung über Jahrzehnte hinweg zu einer der ungewöhnlichsten und zugleich beliebtesten Liebesgeschichten der Comicwelt.

Auch außerhalb der Comics haben die beiden längst Kultstatus erreicht. Spätestens durch ihre gemeinsame Geschichte im Marvel Cinematic Universe lernten Millionen Zuschauer die besondere Verbindung zwischen Wanda und Vision kennen. Ihre Beziehung entwickelte sich dort zu einem emotionalen Kern mehrerer Filme und Serien und machte die Figuren auch einem Publikum bekannt, das zuvor kaum Berührungspunkte mit den Comics hatte. Dass ihre gemeinsame Vergangenheit bis heute viele Fans bewegt, zeigt, welchen Stellenwert dieses Duo inzwischen innerhalb des Marvel-Kosmos besitzt.

Umso bemerkenswerter ist der Blick auf den aktuellen Status quo der Comics. Denn dort sind Vision und Scarlet Witch längst nicht mehr das Paar, als das viele Leser sie in Erinnerung haben. Zu viele Schicksalsschläge, Konflikte und persönliche Entwicklungen haben ihre Wege über die Jahre getrennt. Dennoch übt die Vorstellung einer erneuten Annäherung oder zumindest eines gemeinsamen Abenteuers weiterhin eine besondere Faszination aus. Genau hier setzt Vision & Scarlet Witch an und weckt bereits auf den ersten Seiten die Neugier darauf, ob und wie die einstige Magie zwischen diesen beiden außergewöhnlichen Figuren noch immer funktionieren kann. Bevor wir uns genauer ansehen, was die Serie zu bieten hat, lohnt es sich also, einen Blick darauf zu werfen, warum dieses Duo bis heute einen so besonderen Platz im Herzen vieler Marvel-Fans einnimmt.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Plötzlich tauchen auf der ganzen Welt geheimnisvolle Türen auf, die ihren Besuchern scheinbar das Unmögliche ermöglichen. Sie erfüllen tiefste Wünsche und schenken sogar die Chance auf ein Wiedersehen mit längst verlorenen geliebten Menschen. Während die Menschheit von diesem Wunder fasziniert ist, wächst in Vision der Verdacht, dass sich hinter dem Phänomen eine dunkle Wahrheit verbirgt. Seine Nachforschungen enden jedoch in einer Katastrophe, als er lebensgefährlich verletzt wird. Für Wanda beginnt daraufhin ein Wettlauf gegen die Zeit. Um das Leben ihres Ex-Mannes zu retten, greift sie auf all ihre Kräfte zurück und stellt sich einer Bedrohung aus der Vergangenheit. Doch die Ereignisse nehmen eine unerwartete Wendung, die nicht nur ihr Schicksal, sondern auch ihre Beziehung für immer verändern könnte.

Vision & Scarlet Witch ist eine gelungene Rückbesinnung auf eines der ikonischsten Paare des Marvel-Universums. Vision und Wanda wieder Seite an Seite zu erleben, sorgt für eine spürbare Euphorie, die sich durch den gesamten Band zieht. Die eigentliche Handlung ist dabei nicht besonders komplex und verzichtet weitgehend auf große Überraschungen oder spektakuläre Wendungen. Ihre größte Stärke liegt stattdessen in der emotionalen Ebene und der Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren. Besonders beeindruckt hat mich, wie viel Herz in dieser Geschichte steckt. Jede Begegnung zwischen Wanda und Vision fühlt sich bedeutungsvoll an und erinnert daran, weshalb ihre Beziehung über Jahrzehnte hinweg so viele Leser begeistert hat. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, die beiden noch einmal auf diese Weise erleben zu dürfen. Gerade deshalb entfalten viele Szenen eine besonders starke Wirkung.

Allerdings ist die Geschichte auch sehr stark auf die gemeinsame Vergangenheit der Figuren aufgebaut. Wer mit Vision und Scarlet Witch vertraut ist, wird zahlreiche emotionale Momente und Anspielungen zu schätzen wissen. Neueinsteiger hingegen könnten die Handlung als eher gewöhnliche Superheldengeschichte wahrnehmen, die zwar unterhaltsam ist, ihre volle Wirkung aber erst durch die Bindung zu den Figuren entfaltet. Das Ende hinterließ bei mir zudem einen leicht melancholischen Eindruck, was jedoch keineswegs negativ gemeint ist. Vielmehr unterstreicht es die emotionale Reise, die Wanda und Vision in diesem Band durchlaufen. Für Fans des Duos ist Vision & Scarlet Witch daher eine sehr empfehlenswerte Lektüre, auch wenn die eigentliche Handlung für sich genommen nicht zu den stärksten Marvel-Geschichten der letzten Jahre zählt.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Lorenzo Tammetta und Jacopo Camagni sind eine der größten Stärken des Bandes. Ihr Stil erinnert stellenweise an eine Mischung aus klassischem Cartoon und modernen Manga-Einflüssen. Dadurch wirken die Figuren besonders ausdrucksstark und die zahlreichen emotionalen Momente erhalten zusätzliches Gewicht. Gleichzeitig gelingt es den Künstlern, die ruhigeren Charaktermomente und die actionreicheren Sequenzen gleichermaßen überzeugend umzusetzen. Vor allem im letzten Heft erwarten den Leser einige eindrucksvoll inszenierte Szenen, die nicht nur durch ihre Dynamik, sondern auch durch ihre visuelle Kreativität überzeugen.

Besonders gefallen haben mir die abwechslungsreichen Seitenlayouts und die Art, wie wichtige Momente durch Bildkomposition und Perspektive hervorgehoben werden. Einige der Panels gegen Ende der Geschichte gehören für mich zu den stärksten Bildern des gesamten Bandes und bleiben noch lange im Gedächtnis. Wie bereits bei der Handlung entfaltet sich die volle Wirkung der Zeichnungen vor allem dann, wenn man eine emotionale Verbindung zu den Figuren besitzt. Wer Vision und Wanda seit Jahren begleitet, wird viele Szenen vermutlich deutlich intensiver erleben. Unabhängig davon liefern Tammetta und Camagni jedoch eine visuell beeindruckende Arbeit ab, die den emotionalen Kern der Geschichte perfekt unterstützt.

Fazit zu Vision & Scarlet Witch :

Vision & Scarlet Witch ist vor allem eines: ein Liebesbrief an zwei Figuren, deren gemeinsame Geschichte zu den emotionalsten und tragischsten Beziehungen im Marvel-Universum gehört. Die Serie versucht gar nicht erst, das Rad neu zu erfinden oder mit spektakulären Wendungen zu überraschen. Stattdessen konzentriert sie sich auf das, was Wanda und Vision seit Jahrzehnten ausmacht: ihre tiefe Verbundenheit, ihre Verluste und die Frage, ob manche Beziehungen wirklich jemals enden können.

Die eigentliche Handlung rund um die mysteriösen Türen und die dahinterstehende Bedrohung erfüllt dabei ihren Zweck, bleibt aber letztlich Mittel zum Zweck. Im Mittelpunkt stehen eindeutig die beiden Hauptfiguren und ihre gemeinsame Vergangenheit. Gerade Leser, die Wanda und Vision über viele Jahre begleitet haben, werden aus dieser Geschichte deutlich mehr mitnehmen als Neueinsteiger. Viele der stärksten Momente leben von Erinnerungen an frühere Ereignisse und von der emotionalen Bindung, die Fans bereits zu den Charakteren aufgebaut haben.

Besonders gelungen sind dabei die stimmungsvollen Zeichnungen von Lorenzo Tammetta und Jacopo Camagni, die den emotionalen Kern der Geschichte perfekt unterstützen. Egal ob ruhige Dialoge oder actionreiche Sequenzen, die Künstler schaffen es, den Figuren eine große Ausdrucksstärke zu verleihen und viele Szenen lange im Gedächtnis zu halten.

Am Ende bleibt Vision & Scarlet Witch ein Comic, der vor allem das Herz seiner Leser ansprechen möchte. Wer nach einer großen, bahnbrechenden Marvel-Geschichte sucht, wird hier vielleicht nicht vollständig fündig. Wer jedoch eine emotionale, nostalgische und wunderschön gezeichnete Rückkehr zu einem der beliebtesten Paare des Marvel-Universums erleben möchte, erhält einen Band, der genau das liefert und noch lange nachhallt.