R-Type Dimensions III im Test – Entäuschendes Remake

Publisher ININ Games und Entwickler KRITZELKRATZ 3000 bringen den legendären Titel R-Type III für moderne Plattformen. Ein einfacher Port hätte den meisten Spielern wahrscheinlich gereicht, doch bekommen wir hier ein komplettes Remake von dem Spiel. Ist das Remake der neue Standard für den Shooter, oder sollte man doch lieber wieder den Super Nintendo auspacken? Findet es mit uns heraus.

Die Legende ist zurück!

Die R-Type-Serie gibt es schon seit 1987 für die Arcade, welche sehr erfolgreich war. Die Konsolen-Ports haben nicht lange auf sich warten lassen. Schon recht früh wurde die Serie zu einem Kult-Hit und wurde bekannt für ihren hohen Schwierigkeitsgrad. Es gehört zwar nicht zu dem Bullet-Hell-Subgenre, aber trotzdem muss man die Level quasi auswendig lernen, um Erfolg zu haben. R-Type 3 war das erste Spiel aus der Reihe, welches nicht für die Spielhalle erschienen ist, sondern direkt für das Super Nintendo.

Neue Dimensionen

Im Jahr 2009 gab es schon einmal ein Remake vom ersten und zweiten Spiel für Xbox 360, dann später für die Playstation 3 (2014) und zum Schluss nochmal 2018 für die Nintendo Switch, Playstation 4 und PC unter dem Namen R-Type Dimensions EX. An dem Remake zum dritten Teil arbeitet ein neuer Entwickler und auch der Publisher ist neu, und auf den ersten Blick sieht auch alles gut und schön aus. Vor allem die neue Grafik für Dimensions III ist sehr gelungen und zeigt eine moderne Version des Klassikers. Neue 3D-Grafik ist nicht euer Ding? Kein Problem, per Knopfdruck kann man zu der Original-Pixelfgrafik wechseln, wie es auf dem Super Nintendo aussah.

Doch wo bleibt das Aber? Leider hat der Entwickler das Gameplay-Feeling nicht ganz getroffen. Es ist schwer zu beschreiben, aber sobald man es spielt, merkt man es. R-Type ist zwar kein Bullet-Hell-Shooter mit Unmengen von Geschossen und Gegnern auf dem Bildschirm, aber das macht die Spielserie nicht zu einem einfachen Spiel. Eher das Gegenteil: Ein kleiner Fehler kostet einen schon das Schiff und alle Upgrades, die man bis dahin gesammelt hat. Auswendiglernen ist schon notwendig, um die perfekte Route durch die Levels zu finden.

Außen hui, innen pfui?

Und genau hier kommt der negative Teil dieses Remakes. Die Hitboxen von Gegnern und vor allem Geschossen stimmen einfach nicht. Die verschiedenen Forces, die ihr vor dem Start wählen könnt, blocken manche Geschosse, andere wieder nicht. Die Force kann man nach vorne katapultieren und selbst hier ist das Verhalten nicht immer konsistent. Sehr viele kleine Unstimmigkeiten, die das Spielgefühl einfach kaputtmachen. Egal, ob man das Original gespielt hat oder nicht, man sieht und spürt auch beim Spielen, dass einfach etwas nicht stimmt.

Na dann spiele ich halt mit der Pixelgrafik! Das wäre eine gute Lösung, wenn nicht auch hier genau dieselben Probleme bestehen. Das Verhalten von Geschossen, Gegnern und Force ist leider auch in der Pixelversion nicht richtig. Hinzu kommt noch das Problem, dass das Originalspiel im 4:3-Bildformat angezeigt wurde und, sobald man von 3D auf Pixel wechselt, das 4:3-Bild auf 16:9 gestreckt wird, was nicht mehr so schön aussieht.

Fazit zu R-Type Dimensions III

R-Type Dimensions III ist leider eine Schande, was aus diesem Remake geworden ist. Es sieht toll aus und die Möglichkeit, zwischen dem Original und der neuen Version auf Knopfdruck zu wechseln, ist ein tolles Feature für Remakes. Doch das Spielgefühl ist einfach nicht richtig, für ein Spiel, das so einen hohen Schwierigkeitsgrad hat. Ich hoffe, dass der Entwickler noch versucht, mit Updates das Gameplay in die richtige Richtung zu schwenken. Zu guter Letzt ist der Preis von 34,99€ viel zu hoch für ein Remake von einem SNES-Spiel. In dem Zustand kann ich das Spiel einfach nicht empfehlen. Wartet auf ein potenzielles Update und einen Rabatt.

1 of 4

Vergleichbare Spiele

Wenn euch diese Spiele gefallen haben, könnte R-Type Dimensions III genau das Richtige für euch sein:

Gradius

Darius

Thunder Force

Ikaruga

Sine Mora

R-Type Dimensions III Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐9/10 Tolle neue 3D-Grafik mit Wechsel zur Original-Pixlgrafik Gameplay ⭐4/10 Verhalten von Geschossen und Gegnern stimmt nicht. Story ⭐-/10 Wiederspielwert ⭐5/10 Schwierigkeitsgrad so hoch, dass man jedes Level mehrfach spielen muss

🎯 Gesamtwertung: 5/10

R-Type Dimensions III ist seit dem 18. Mai 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für R-Type Dimensions III auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.