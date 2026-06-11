Exkuisites Zelda-Stil-Spiel | Lohnt sich Echo Isle? 6,5/10

🏝️ Ein exkuisites Spiel, welches sich liebevoll „Echo Isle“ nennt, hat direkt Nostalgie in mir geweckt. Und mit einem eindeutig Touch von unserem großen Zelda. 🏝️

Von Meeresrauschen über Pixel-Art-Style bis hin zur Retro-Musik 🎵

Gameboy Color Nostalgie! Die gute, alte Zeit! ❤️

Wenn ihr gerne im Vollbild spielt, seid ihr hier allerdings fehl am Platz. Es gibt zwar einen „Vollbildmodus“, dieser läuft aber lediglich im Fensterformat (4:3), was aber nicht weiter stört.

Es lässt sich sowohl mit Maus / Tastatur spielen, als auch mit Controller. Wobei ich mit beidem nicht wirklich warm geworden bin. Aber dazu gleich mehr…

Das Spiel läuft flüssig, Bugs sind mir keine begegnet (und das gibts bei mir selten 😉). Nur manchmal wird man durch gefühlt einen einzigen Pixel getroffen = Tod ☠️, was etwas ärgerlich sein kann. Dafür gibt es mehr als genügend Speichermöglichkeiten in Form der blauen Druckplatten im Spiel. 🟦

Wir haben apropos Dungeons mit echt gutem Rätselspaß zum Nachdenken! 💭

Mit dem Controller könnt ihr sowohl den Joystick 🕹️ als auch das Steuerkreuz ❌ spielen, wobei beides von der Justierung her echt nicht einfach ist, aber dazu später mehr.

Probleme mit euren Lebenspunkten? Kein Problem! Herzen ♥️ bekommt ihr mehr als genug. Also keine Sorge, falls ihr Angst vor dem virtuellen Tod ☠️ habt.

Eine kleine, süße Geschichte mit einem netten überraschenden Plot Twist am Ende gibt’s obendrauf. 😇

Nun zum eigentlichen Problem, das das Spielerlebnis etwas drückt:

Die Zielgenauigkeit ist etwas speziell. Man merkt, dass man sich an einem bekannten Vorbild orientiert hat, aber meiner Meinung nach ist die Steuerung etwas holprig. Zumindest bei den Monstern. Wenn ihr einfach so herumlauft (Joystick), müsst ihr etwas aufpassen, nicht herunterzufallen. Da ist die Justierung dann SEHR fein!

Nach knapp zwei Stunden habe ich das Spiel schließlich abgebrochen, da mir der Endboss doch etwas zu schwierig / holprig wurde.

SORRY! 😢 Shame on Me!

Im Vergleich zum restlichen Spiel zieht der Schwierigkeitsgrad hier deutlich an. Das liegt allerdings weniger am Boss selbst, sondern eher am Kampfsystem. Man kommt oft kaum an den Gegner heran und viele Mechaniken wirken etwas „unfertig / unausgereift „, wobei „unfertig / unausgereift“ das falsche Wort ist. Eher zu viel auf einmal. Schwer zu beschreiben! 🙇‍♀️

🏹 Wir bekommen auch ein paar Items, die wir hin und her wechseln müssen, ach, ihr wisst schon, so wie beim großen Zelda 🏹. Das freut mich natürlich sehr und macht das Leben einfacher ♥️

Man merkt, dass die Inspiration des Entwicklers durch Zelda deutlich beeinflusst / erkennbar ist.

Die Ähnlichkeiten zu bekannten Vorbildern sind teilweise so groß, dass die Eigenständigkeit etwas leidet, wobei die Rätsel 🗺️ wirklich gut sind!

Die Geschichte an sich, wie auch das Gameplay (bis auf die genannten Schwächen) sind gar nicht so schlecht, wirkt aber leider einfach zu sehr nach dem großen Zelda was dann die Identität und die Stimmung etwas trübt.

Das Spiel hat eine Gesamtspielzeit lt. Entwicklern von etwa 1 bis 1,5 Stunden. 🎰

Steam-Errungenschaften gibt es leider keine. 😢 Dafür läuft das Spiel nativ unter Windows, Linux und natürlich auch auf dem Steam Deck.

Keine Lust alles zu Lesen? Hier eine Zusammenfassung:

✅ Positiv:

✅ Nostalgie ❤️

✅ Pixel-Art 🎵

✅ Dungeons & Rätsel 💭

✅ Flüssige Performance

✅ Geschichte mit Plot Twist

✅ Super für einen entspannten Abend!

⭕ Negativ:

⭕ Steuerung

⭕ Zielgenauigkeit

⭕ Endboss

⭕ Eigenständigkeit leidet durch die vielen Zelda-Parallelen

⭕ Keine Steam-Errungenschaften

⭐ Fazit: Wenn ihr Pixel-Art-Style mögt und Spaß an guten, teilweise kniffligen Rätseln und Dungeons habt, seid ihr hier bestens und richtig Aufgehoben.

Ihr solltet allerdings damit leben können, dass die Steuerung stellenweise etwas hakelig und die Zielgenauigkeit nicht immer optimal ist.

Das Spiel hat definitiv Potenzial und eignet sich hervorragend für einen entspannten Abend. Die Musik passt wunderbar zur Atmosphäre und sorgt für den passenden Retro-Charme.

⚫ Von mir eine glatte 6,5 von 10 Punkten! ⚫

Hier geht’s direkt zum Spiel:

https://store.steampowered.com/app/4290470/Echo_Isle/