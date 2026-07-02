Tanzende Tiere an der Stange 🐰, Neonlichter ✨, wohin das Auge reicht. Aber was kann das Rabbit Spiel insgesamt? 🤔

Wenn du denkst, dass hier alle Tiere friedlich miteinander klarkommen, hast du dich geschnitten. 😄

Die mächtigsten Tiere hier sind hier nicht etwa Elefant 🐘, Wal 🐋 oder Strauß 🦤, nein… es sind RABBITS. 🐰👑

Diese kleinen (süßen) flauschigen Rabbits 🐰 haben DEN technischen Fortschritt gebracht. 🔬⚙️ Man mag es kaum glauben. 🤯

Instinkte? ❌ Fehlanzeige.

Natürlicher Lebensraum? 🌳 Wovon träumst du? 😂

Aber Moment mal, irgendwas müssen wir doch tun können. 🤨 Ich meine, so flauschige Rabbits müssen aufgehalten werden, oder? 🐰⚠️

Jap, einmal nicht aufgepasst, kommt eine große Eule 🦉 angeflogen und „rekrutiert“ uns Menschen. Das Spiel spricht uns direkt an. 🗣️

Merkwürdig, aber clever umgesetzt. 🤔💡 (Aber es wird noch merkwürdiger, wartet ab! 😅)

Wir werden also in das Spiel „gesogen“ 🌀 und steuern nun den Körper eines Tiger-Luchses namens Kiyo 🐯, der btw. einen sehr… tollen Job hat! 😅 Mit unserem schönen Kiyo müssen wir also die bösen, flauschigen Rabbits aufhalten. 🐰💥

Die Rabbit-Polizei 👮🐰 beobachtet und patrouilliert überall und schlafen viel… und… sie… schnarchen! 😴💤 Hört genau hin! 👂

Aber nur durch die Neonlichter 🌈 zu streifen und ein bisschen den Rabbits auszuweichen wäre ja zu langweilig, oder? 😄

Entweder wir lenken sie mit Karotten 🥕 oder Bier 🍺 ab, verstecken uns hinter Gegenständen 🪑 oder wir sind… GEWALTTÄTIG. 💥

Jap, richtig gelesen, gewalttätig. 😅 Das Tolle daran? Wenn wir sie umgenietet haben und dann über die wunderbaren, am Boden verteilten Rabbit-Köpfe laufen, kicken wir die weeeeeeit weg… ⚽🤣 Himmlisch… 😄

Wir streifen also durch die verschiedensten U-Bahn-Stationen 🚇, treffen einige (komische) Tiere 🦝🐻🐸 und haben tolle Unterhaltungen. 💬

Nachdem wir mit der Eule geschnackt haben, kriegen wir ein kleines Tutorial. 📖 Wobei… wie ein Tutorial fühlt es sich nicht an. Aber das Spiel erklärt einem genau, was man machen muss. Wenn man nicht weiter weiß, kann man eine bestimmte Taste drücken und Kiyo hilft uns, wohin wir müssen. 🧭

(Btw. mit Controller 🎮 sowie Maus/Tastatur ⌨️ spielbar → Controller bevorzuge ich.)

Die Steuerung ist meiner Meinung nach… sehr, also wirklich SEHR gewöhnungsbedürftig. 😵‍💫 Wobei ich nicht sicher bin, ob das ein Bug 🐞 ist. Aber das Zielen mit dem rechten Joystick und Bestätigen mit R2 ist so dermaßen verbuggt, dass es weiter zielt, während ich schon lange fertig bin. Alles ist extrem fein justiert, ihr wollt fein zielen? Vergiss es. 😅 Hier wäre definitiv Verbesserungspotenzial 🔧 vorgesehen, um den kleinen Rabbits auch ordentlich einen rüberzubraten. 🥊🐰

Hier in meinem kleinen Best-of-Video 🎥 könnt ihr den Bug und weitere Szenen sehen:

Zurück zum Gameplay: Das Spiel hat eine Warnung bezüglich flackernder Lichter ⚠️✨, Alkoholkonsum 🍺, Rauchen 🚬, gelegentlicher Darstellung stilisierter (verpixelter) Sexspielzeuge 🔞 und in einigen Szenen sehen wir sehr heiße Tiere an Stangen… 💃🔥 Ich lass das so mal stehen… mehr dazu im Best-of. 😉

Unser Rabbit-Spiel bringt eindeutig Schwung in die Musik 🎵🎉 auch zum Mittanzen und Feiern. 💃🕺 Feiert aber nicht zu viel. 😉

Wenn ihr denkt, dass die Steuerung vorher schon nicht so sonderlich gut war, wart ihr noch nicht bei den Seilen… 🪢 Obwohl diese eingehakt sind (DEFINITIV! 😤), verschwinden sie wieder… WARUM?! 🤯

Diese Sachen mal außer Acht gelassen, wirkt das Spiel dennoch sehr unterhaltsam 😄, abwechslungsreich 🔄 und hat noch gaaaaanz viel Potenzial nach oben. 📈 Ich denke, wenn man diese kleinen „Pannen“ fixt 🔧, wird das keinerlei Probleme mehr machen und das Rabbit-Spiel 🐰 wird noch besser. ❤️

Wir haben hier eine Rabbit-Spielzeit von⏳ (die natürlich wie immer variiert):

🐰 Hauptgeschichte: ca. 4 bis 6 Stunden

🏆 100 %: bis zu 8 Stunden (leider keine Steam-Errungenschaften 😢)

Großes RABBIT WOW! 🤯🐰

Schaut es euch am besten selbst an, wenn ihr Pixel-Art 🎨 mögt, fancy Musik 🎶, obszöne Texte/Darstellungen euch nichts ausmachen 😅 und ihr gerne das ein oder andere Mal lacht. 😂 Die Demoversion ist verfügbar und dauert ca. 45 Minuten. ⏱️

⭐ Fazit nach 3,5 Stunden Spielzeit: Wer über technische Macken hinwegsehen kann, bekommt ein humorvolles Abenteuer. Für mich haben die Schwächen den Spielspaß aber zu oft ausgebremst. Die Charaktere haben ihren ganz eigenen Flair ✨ und auch die Sprüche der Rabbits 🐰 können sich sehen lassen.

Das Spiel ist derzeit auf Nintendo Switch (1 & 2) 🎮 für 14,99 € und auf PC (Steam 💻) für 13,49 € erhältlich und ist am 25.06.2026 erschienen. 📅 FSK ab 12 Jahren.

Hier gehts direkt zum Trailer:

Danke an CobraTekku Games für das Sponsoren des Spiels!

⚫ Von mir eine glatte 6,5 von 10 Punkten! ⚫

Keine Lust alles zu Lesen? Hier die kleine Zusammenfassung:

✅ Positiv:

✅ Demo Verfügbar

✅ witzige & verrückte Dialoge

✅ stylische Pixel-Art & Neon-Optik

✅ abwechslungsreiche & coole Musik

⭕ Negativ:

⭕ gewöhnungsbedürftige Steuerung

⭕ Zielsystem wirkt verbuggt

⭕ Keine Steam-Errungenschaften

⭕ etwas Feinschliff nötig