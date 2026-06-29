Guilty Gear Strive 2.0 – Zeit zum einsteigen?

Guilty Gear ist eines der großen Fighting-Game-Namen in der Szene. Die Mischung aus Anime-Grafik und Heavy Metal begeistert die Spieler schon seit dem ersten Spiel. 2021 erschien dann die Fortsetzung zu Guilty Gear Xrd und damit auch neue Kämpfer für die Serie, aber auch viele Änderungen im Kampfsystem, die mancher Fan nicht so toll fand.

Guilty Gear Strive geht 2026 in sein fünftes Jahr, aber wir bekommen nicht nur eine neue Season mit neuen Kämpfern und ein paar Anpassungen. Der Entwickler, Arc System Works, kündigt mit der fünften Season, ein Guilty Gear 2.0 an:

Neue Mechaniken

Neue Special Moves

Neue Farben für Charaktere

Und komplett neue Features, die es so noch nicht in Guilty Gear gab:

Accessoires

Outfits

Skins für das UI

Short Storys

Und den Blazing Pass

Sogar das Hauptmenü und alle anderen Menüs im Spiel wurden mit neuem Artwork versehen, die Tutorials wurden an die neuen Mechaniken angepasst und nochmal verbessert, um neuen Spielern mehr Hilfe zu geben. Die Mechanik „Wild Assault“, die erst später ins Spiel eingefügt wurde, wird mit dem neuesten Update entfernt. Wild Assault wurde von den meisten Spielern verflucht und die Entwickler haben sich dazu entschieden, diese zu entfernen und mit zwei neuen Mechaniken zu ersetzen.

Die Guilty-Gear-Spieler feiern es, und Einsteiger können es ignorieren und neu anfangen mit neuen Mechaniken. Deshalb ist es genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt mit Guilty Gear anzufangen. Sogar der Ladescreen hat eine erweiterte Animation bekommen. Auch der Online-Modus hat eine Menge Anpassungen bekommen. Ein neues Ranked-System wurde hinzugefügt, zusätzlich zum alten Lobby-System, um mehr Möglichkeiten für das Onlinespielen zu bieten. Natürlich wurde auch die Performance vom Netcode verbessert, damit die Online-Kämpfe so geschmeidig wie möglich ablaufen.

Neue Season bedeutet auch neue Charaktere!

Vier neue Kämpfer werden hinzugefügt. Zwei von denen sind alte Bekannte, Charaktere aus älteren Teilen der Serie. Was Guilty Gear Strive sehr gut macht, ist, dass selbst ein bekannter Kämpfer meist komplett überarbeitete Mechaniken bekommt, um so eine neue Version von diesem Charakter zu erstellen. Leider besteht damit auch die Gefahr, dass Fans von bestimmten Charakteren enttäuscht sind, dass ihr Lieblingskämpfer sich anders verhält als im Vorgänger. Genauso gibt es auch Überraschungen, dass unbeliebte Kämpfer jetzt viel besser geworden sind.

Fazit zu Guilty Gear Strive 2.0

Arc System Works hat sehr viel Arbeit in das neueste Update von Guilty Gear Strive gesteckt. Und ich finde auch, es hat sich absolut gelohnt. Nicht oft werden unbeliebte Mechaniken aus Fighting Games entfernt. Der Entwickler hört auf seine Fans und zeigt das auch, obwohl das Spiel schon in seinem fünften Jahr ist. Das 2.0-Update fühlt sich wie eine Fortsetzung an und ist ein sehr guter Einstiegspunkt für Spieler, die Interesse an Guilty Gear haben. Es wird natürlich online nicht so einfach sein, da man gegen Leute spielt, die schon seit fünf Jahren Ranked grinden, aber es gibt auch sehr viele neue Spieler, die noch am Lernen sind.

Das einzige, was noch verbessert werden könnte, ist der Singleplayer. Der Story-Modus erzählt zwar eine coole Story im Guilty-Gear-Universum, hat aber kein Gameplay und ist „nur“ ein Anime-Film. Trotzdem ist es ein wunderschönes Fighting-Game, das immer noch sehr beliebt ist und sich absolut lohnt, jetzt einzusteigen. Absolute Empfehlung!

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Vergleichbare Spiele

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Guilty Gear Strive 2.0 Trailer

Guilty Gear Strive ist seit dem 11.Juni 2021 für Playstation 4/5 und PC erhältlich. Seit 07.März 2023 für Xbox Series X|S und 23.Januar 2025 auch für Nintendo Switch.

Der Test basiert auf einem Review Code für Guilty Gear Strive Season 5 auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.