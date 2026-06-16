Kreativer Rätselspaß und etwas abstrakte Kunst findet ihr bei Escape the Baby Alarm, so ein Cozy Point-&-Click-Adventure durch das Leben eines Erwachsenen mit Baby.👶

Das Game ist zurzeit noch nicht veröffentlicht, wir durften es vorzeitig spielen, DANKE dafür ♥️

Die Kreativität kommt nicht aus Deutschland, deswegen ist das Spiel auch erstmal nur auf Englisch und Dänisch verfügbar! Aber nicht schlimm, man hat eh nicht sonderlich viel zu lesen (für meinen Geschmack)! ➕➕

Hilfestellung gibt’s im ESCAPE-Menü, wenn ihr welche haben wollt. Im Spiel selbst ist es nicht ganz offensichtlich vorhanden. Lasst euch nicht beirren, dass die Gegenstände wackeln, diese sind KEINE Hilfestellung 🤭

Mit der lieben Julie (der Entwicklerin) durfte ich noch ein kleines Interview führen, aber dazu gleich mehr! 😀

Es gibt verschiedene Rätsel, mal etwas leichter, mal etwas schwieriger, also für jeden etwas dabei. ⛯

Aber Moment, welches kreative Spielerlebnis möchte Julie denn übermitteln❓

Sie beschreibt es als entspanntes Spiel von Escape Room inspirierten Erlebnissen. Durchquert ihr ein handgezeichnetes Spiel, visuell detailreiche Szenen. WORTWÖRTLICH 🤩. Jedes dieser Rätsel beschäftigt sich mit dem Dasein der Elternteile, also z. B. Schlafmangel, Stress oder sogar innere Unruhe (fühlt ihr euch angesprochen?)

Es geht darum, die Spieler anzuregen, nachzudenken 💭, zu beobachten und einfach mal zu entspannen! (hat sie eindeutig geschafft)

Das kreative Artwork ist wirklich sehr beeindruckend und da es handgezeichnet ist, ist es noch einmal ein Stück besser! 🎆

Jedes Rätsel ist wirklich, also ich meine WIRKLICH, sehr kreativ dargestellt. Das Side-Scrolling ist richtig faszinierend und gefällt mir richtig gut!

Das Spiel läuft auf kreativen, flüssigen 60 FPS und hatte bis auf einen kleinen Bug auch sonst keine Probleme! 👍

Aber Julie, welche Spielmechanik betrachtest DU als das kreative HERZSTÜCK des Spiels?

Logische Rätsel, kreativ und teils auf unterschiedlichen Emotionen basiert. Das Spiel ist so konzipiert, dass man beim Lösen der Rätsel Gefühle hervorrufen soll. Du musst selbst herausfinden, WIE du das Rätsel löst. 🤩

Sonnencreme gehört nicht auf die Zahnbürste, Kühlschrank oder einfach Schokolade. Verschiedene detailgetreue Rätsel aus dem Leben eines Erwachsenen. Bezaubernd, oder? 🔥 (ACHTUNG ⚠️ nicht die schöne Schokolade)

Insgesamt ist Julie btw. schon etwas über einem Jahr an dem Spiel beschäftigt 🎰 und hat sogar vier preisgekrönte Spiele für die Playdate-Konsole veröffentlicht! 🤩 Heftig, oder?

„Eigentlich war es nur eine kleine, gemütliche kreative Idee. Ich hatte Glück, eine Förderung zu erhalten, und dann ging es Schlag auf Schlag! 💢 Durch die Förderung konnte ich meine Vision erweitern und mehr Leute ins Boot holen. Also mehr kreative Leute im Boot ⛵, mehr Spielmechanik und ein vertieftes Spielgefühl.“ „At the beginning, I had a lot more challenging, logic-heavy puzzles, but they turned out to be too difficult, so I had to rethink and redesign them.“

Liebe Julie, es ist traumhaft sowas zu lesen! Jeder soll seinen Traum erfüllen können! 💭

Hier geht es zum kleinen, kreativen und süßen knapp 3-Minuten-Highlight-Video von mir:

Zurück zum Spiel: Farbenblind solltet ihr nicht sein. Es ist zwar sehr knallig und bunt, aber einige Farben sehen sich sehr ähnlich und könnten Probleme bereiten.

Julie, sag mal, gab es technische Hürden, die besonders schwer zu überwinden waren? 🥹

„Wenn man zuvor mit etwas anderem gearbeitet hat, war das Erlernen von „Godot“ völlig neu. Es gab mir ein tolles Gefühl, einen ordentlichen Arbeitsablauf auf die Beine zu stellen (Foxy, nimm dir gefälligst ein Beispiel!), jedoch gab es natürlich eine Menge zu lernen! Ein kreatives und großartiges Team hat mir dabei perfekt geholfen und das Projekt fantastisch unterstützt!“

ABER auch Steam! Sie hat ewig lange gebraucht, um herauszufinden, wie man das Spiel dort hochlädt (wirklich so komplex o.O WOW). Aber auch die Benutzeroberfläche musste erstmal kritisch geprüft werden. Schlussendlich hat sie es aber geschafft, alles einzurichten und zum Laufen zu bringen!🤩

Wenn ich mir das Interview nochmals so durchlese, fühle ich mich ehrlich direkt verbunden mit ihr. Ich kenne sie nicht, aber sehe mich in ihr wieder. Warum? Weil sie einen Traum hat und ihn leben darf, etwas, das jeder von uns (mich eingeschlossen) erleben sollte! 💭

Zum Abschluss gebe ich euch 1:1 wieder, was Julie auf meine letzte Frage geantwortet hat:

Wenn wir nur eine einzige Sache aus diesem Spiel mitnehmen dürfen, was wäre das?

„Ich hoffe, dass ihr die Reise und die Geschichte genießt, neugierig auf den Weg zum Elternsein werdet und ihn als etwas Positives seht. Dass wir als Menschen eine Art zusätzliche ‚Superkraft‘ gewinnen, wenn wir Eltern werden. Wir lernen, als Eltern ein wenig nachsichtiger mit uns selbst und miteinander umzugehen und uns gegenseitig dabei zu unterstützen, eine ganze Generation neuer, starker Individuen großzuziehen, was eine Menge Arbeit bedeutet. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran habt, die Rätsel zu lösen und euch überraschen zu lassen, wenn die Dinge manchmal eine andere Wendung nehmen als erwartet, und dass ihr es so lange versucht, bis ihr hoffentlich das ganze Spiel durchspielt habt. Und ich hoffe wirklich, dass ihr Spaß daran habt – haha – und dass ihr das Chaos des Elternseins mit ein bisschen Humor betrachten könnt, denn sonst würden wir uns wahrscheinlich alle einfach in der Speisekammer verstecken und schweigend Snacks essen. 🍲 Wenn es euch dabei zum Lachen bringt und ihr stolz auf euch selbst seid, dann habe ich das Gefühl, dass meine Mission erfüllt ist.“

DANKE dir dafür, dass ich/wir es testen durfte und für deine mehr als ausführlichen Antworten! Wir warten gespannt auf Neues! ♥️

⭐ Fazit: Bin zwar kein Elternteil, habe aber jahrelang welche betreut und fand mich zum Teil auch wieder. Jeder Mensch braucht Ruhe und Entspannung, um die eigene kreative Ader wieder zum Leben zu erwecken!

Das Spiel hat zurzeit eine Gesamtspielzeit von knapp 1 bis 1,5 Stunden. Aber zum Entspannen reicht das völlig!

⚫ Von mir eine glatte 8 von 10 Punkten! ⚫

Hier geht’s direkt zum Spiel:

https://store.steampowered.com/app/3723710/Escape_the_Baby_Alarm/

Keine Lust alles zu Lesen? Hier die kleine Zusammenfassung in Stichpunkten:

✅ Positiv:

✅ kreativer handgezeichneter Stil! 🎨

✅ Cozy Atmospähre

✅ Originelle Rätsel

✅ Abwechslungsreich

✅ Flüssig und liebevoll umgesetzt

⭕ Negativ:

⭕ teilweise unklare Hilfe

⭕ Farbprobleme

⭕ kleinere Bugs