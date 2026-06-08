INFINITY WATER feat. CRO der Signature Track des Sommers

Unkompliziert, authentisch, leicht – genau diesen Vibe verbindet man mit CRO. Und genau so schmeckt auch sein neues Wasser: Gemeinsam mit INFINITY WATER bringt der Künstler eine limitierte Zitrone-Edition auf den Markt, die aktuell perfekt in den Zeitgeist passt. Prickelndes Wasser trifft auf natürlichen Zitronengeschmack, dazu keine künstlichen Zusätze und kein zugesetzter Zucker – dafür maximale Leichtigkeit. Die neue Limited Edition trägt den Namen „Never not Flowing“ und verbindet bewusste Hydration mit modernem Lifestyle.

„Ich mag, wenn sich Dinge leicht anfühlen – und genau das ist INFINITY WATER für mich. Einfach, aber genial. Frisch gepresster Zitronensaft mit Sprudel. Keine Zusätze, ohne Zucker – erfrischend und zeitgemäß“, sagt der Musiker. Und anders als bei vielen Celebrity-Produkten war der Künstler hier tatsächlich intensiv involviert. Geschmack und Look & Feel der Edition wurden gemeinsam entwickelt – mit dem Ziel, ein Produkt zu schaffen, das sich authentisch nach CRO anfühlt.

Auch für INFINITY WATER steht genau dieses Lebensgefühl im Mittelpunkt. „Musik ist für viele Menschen pure Emotion – Wasser wiederum begleitet uns durch den gesamten Alltag. Mit der Zusammenarbeit wollten wir beides verbinden und ein Produkt schaffen, das Leichtigkeit und bewussten Lifestyle transportiert“, erklärt Walter Scherb, CEO und Gründer von INFINITY WATER. Die neue Zitrone-Edition soll dabei mehr sein als nur ein Getränk. „Never not Flowing“ steht für einen Lifestyle zwischen Bewegung, Kreativität und Balance – egal ob unterwegs in der Stadt, im Gym, im Studio oder auf Festivals.

Neben der neuen CRO-Zitrone-Edition gibt es INFINITY WATER außerdem auch in den Sorten Orange sowie Himbeer Zitrone. Alle Varianten sind ab sofort deutschlandweit bei Edeka und Kaufland erhältlich. Und als wäre das noch nicht genug, wartet unter jeder Dosenlasche ein Gewinncode mit Konzerttickets, Festivalpässen und exklusiven Musik-Erlebnissen.

Über INFINITY WATER

INFINITY WATER ist eine Subbrand der Marke Gasteiner. Das Mineralwasser aus Österreich steht mit seiner Produktrange INFINITY WATER für natürlichen Geschmack ohne Zuckerzusatz oder künstliche Aromen. Mit innovativen Konzepten an der Schnittstelle von Lifestyle, Musik und Getränkekultur richtet sich die Marke an eine breite Zielgruppe und schafft neue Erlebniswelten rund um das Thema Hydration.

Über CRO

CRO ist einer der prägendsten Künstler im deutschsprachigen Raum – und zugleich eine der konsequentesten Künstler-Marken der letzten Dekade. Als Rapper, Sänger, Produzent und Designer verschmolz er Rap und Pop zu einem Sound, der dem deutschen Hip-Hop neue Leichtigkeit und enorme Reichweite verlieh. Mit „Easy“ und dem Debütalbum Raop gelang ihm der Durchbruch – ein Meilenstein, der das Genre nachhaltig veränderte.

Seine Bilanz: sechs Nummer-1-Alben sowie 29 Gold- und 25 Platin-Auszeichnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch CRO steht längst für mehr als Chart-Erfolge. Mit seiner ikonischen Masken-Ästhetik, klarer visueller Handschrift und einem ausgeprägten Gespür für Inszenierung, Design und strategische Partnerschaften hat er sich als 360-Grad-Artist etabliert – an der Schnittstelle von Musik, Mode, Kunst und Marke.