Der Sterbliche Thor 1 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Der Sterbliche Thor 1.

Erscheinungsdatum 10.03.2026 Zeichner Pasqual Ferry Autor Al Ewing Format Softcover Seitenanzahl 72 Stories Mortal Thor (2025) 1-3 Preis 9,99€

Thor zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und beliebtesten Figuren des Marvel-Universums. Als Gott des Donners, Beschützer Asgards und Mitglied der Avengers hat er unzählige Abenteuer erlebt. Doch so mächtig Thor auch sein mag, seine Geschichten drehten sich immer wieder um die Frage, was ihn wirklich ausmacht: seine göttliche Herkunft oder die Persönlichkeit hinter dem Hammer.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Thor als Sterblicher durchs Leben gehen muss. Im Laufe seiner langen Comicgeschichte wurde ihm bereits mehrfach seine Macht genommen oder er war gezwungen, die Welt aus menschlicher Perspektive zu erleben. Gerade diese Geschichten gehören oft zu den interessantesten Kapiteln seiner Laufbahn, weil sie den Fokus weniger auf spektakuläre Kämpfe und mehr auf die Figur selbst legen.

Mit Der Sterbliche Thor greift Marvel diesen Ansatz erneut auf. Nach den Ereignissen der vorherigen Reihe lebt Thor als gewöhnlicher Mensch und kann sich nicht mehr an sein Leben als Gott erinnern. Seine Vergangenheit scheint ausgelöscht, während sein früheres Dasein nur noch ein fernes Echo ist. Damit eröffnet die Serie ein spannendes neues Kapitel, das neugierig darauf macht, welche Herausforderungen auf den einstigen Donnergott warten.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Seit Jahrhunderten berichten die Legenden der Nordmänner von mächtigen Göttern, die einst unter den Menschen wandelten und das Schicksal der Welt beeinflussten. Von Asgard, den Asen und ihren heldenhaften Taten wurde in zahllosen Geschichten erzählt. Doch die Wahrheit sieht anders aus: Asgard existierte nie. Es gab keine Götter, die an der Seite der Menschheit kämpften, keine göttlichen Beschützer, die für Gerechtigkeit eintraten. Alles waren nur Mythen, geschaffen, um Hoffnung zu schenken. Niemand wird erscheinen, um uns zu retten. Und doch geschieht in den Straßen von New York etwas Unerklärliches: Ein Mann erwacht mit einem gewaltigen Hammer in der Hand. Mit ihm beginnt eine Geschichte, die schon bald die Grenze zwischen Legende und Wirklichkeit verschwimmen lässt.

Der Sterbliche Thor 1 ist weit mehr als nur die Geschichte eines Gottes, der lernen muss, wie es ist, als gewöhnlicher Mensch zu leben. Vielmehr ist es eine Lektion darüber, wer Thor in seinem Innersten wirklich ist: ein brutaler, aber zugleich gutherziger Beschützer, der nicht immer einschätzen kann, wann er zu weit geht, obwohl sein Herz am rechten Fleck sitzt.

Ich mochte diese Einführung in Thors neuestes Kapitel sehr. Sie fühlt sich beinahe wie ein kleiner Neustart an, der sofort Lust auf mehr macht und Thor von einer ungewohnt menschlichen Seite zeigt, auch wenn seine Darstellung stellenweise etwas zu brutal für die eigentliche Idee der Geschichte wirkt. Nichtsdestotrotz habe ich es sehr genossen, Thor auf diese Weise zu erleben. Besonders begeistert hat mich das Mysterium rund um Loki und die Frage, was er diesmal wieder im Schilde führt. Ebenso spannend ist die Frage, ob und wie Thor zu seiner göttlichen Stärke zurückfinden wird. All das erzeugt eine enorme Spannung, sodass ich es kaum erwarten kann, das nächste Kapitel dieser Reihe zu lesen.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Pasqual Ferry in Der Sterbliche Thor 1 wirken auf den ersten Blick chaotisch und roh. Sie erinnern stellenweise an die Skizzen eines jungen Künstlers, und genau das macht ihren Reiz aus. Damit meine ich keineswegs, dass sie unfertig oder gar hässlich wirken. Vielmehr fangen sie die Essenz dieser Geschichte hervorragend ein.

Der Stil bildet einen spannenden Gegenpol zu den sonst oft sehr mythisch und episch inszenierten Thor-Geschichten. Dadurch entsteht das Bild eines Thor, der weit entfernt vom Göttlichen und stattdessen ganz nah am menschlichen Chaos ist. Auch die Brutalität der Handlung wird durch die kantigen und schroffen Zeichnungen wirkungsvoll transportiert, wobei die Darstellung von Gewalt und Verletzungen teilweise sehr explizit ausfällt.

Alles in allem handelt es sich nicht um einen bombastischen oder nostalgischen Zeichenstil, sondern um einen, der die Erzählung hervorragend unterstützt und perfekt zu den Themen passt, die die Geschichte behandeln möchte.

Fazit zu Der Sterbliche Thor 1 :

Am Ende hinterlässt Der Sterbliche Thor 1 einen insgesamt sehr starken ersten Eindruck und erfüllt genau das, was ein Auftaktband leisten sollte: Er macht neugierig auf das, was noch kommt, und setzt gleichzeitig eine klare neue Richtung für die Figur. Die Idee, Thor seiner göttlichen Identität zu berauben und ihn als Mensch ohne Erinnerung neu zu verorten, funktioniert dabei erstaunlich gut, weil sie den Fokus konsequent auf seine Persönlichkeit lenkt.

Besonders überzeugend ist, wie die Geschichte den inneren Kern der Figur herausarbeitet. Auch ohne sein Wissen über Asgard und seine Vergangenheit bleibt Thor jemand, der instinktiv handelt, beschützt und dabei oft zwischen Mitgefühl und zerstörerischer Wucht schwankt. Genau dieser Konflikt macht den Band interessant, weil er weniger eine klassische Heldenreise erzählt, sondern eher eine Suche nach Identität unter völlig veränderten Bedingungen.

Auch die Atmosphäre des Comics trägt viel zum Gesamteindruck bei. Die Mischung aus Mysterium, Unsicherheit und unterschwelliger Bedrohung sorgt dafür, dass die Handlung ständig in Bewegung bleibt. Figuren wie Loki verstärken dieses Gefühl zusätzlich und setzen genau die richtigen Reize, um die Spannung für die kommenden Ausgaben hochzuhalten, ohne zu viel vorwegzunehmen.

Visuell wird dieser Ansatz durch den Zeichenstil konsequent unterstützt. Die rohe, teilweise chaotische Darstellung passt sehr gut zu einem Thor, der selbst aus seinem eigenen inneren Gleichgewicht gefallen ist. Dadurch entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das sich bewusst von klassisch heroischen oder glatten Inszenierungen entfernt und stattdessen stärker auf Emotionalität und Instabilität setzt.

Insgesamt ist Der Sterbliche Thor 1 ein gelungener Einstieg in eine neue Phase der Figur, der sowohl erzählerisch als auch visuell überzeugt. Kleine Unebenheiten in der Brutalität oder Tonalität fallen zwar auf, stören den positiven Gesamteindruck jedoch kaum. Vielmehr bleibt ein Auftakt, der Lust auf die nächsten Entwicklungen macht und Thor in einem ungewohnt menschlichen, aber gerade deshalb spannenden Licht zeigt.