Also so ganz am Anfang, ne? Da warst DU!… Also DU bist die Gottheit! Ja okay, das sollten zumindest alle anderen glauben. 😄 Aber was kann denn nun „Believe in Me! (Please)“?

Es ist kein klassisches Brettspiel wie Mensch ärgere dich nicht (obwohl… ärgern wirst du dich hier auch 😆), sondern es hat schon das ein oder andere zu bieten.

Ihr werdet nach dem Öffnen des Spiels von soviel Gottheit erstmal erschlagen. Es ist alles so liebevoll gestaltet, bis ins kleinste Detail. Und wisst ihr, was der größte Pluspunkt ist? Keine KI! 😍 Alles ist HANDGEZEICHNET!! Plus, Plus! ❤️

Es sind insgesamt drei Entwickler, die dem Spiel die Gottheit gegeben haben. Diese sind zum Teil sogar auf den einzelnen Karten zu sehen, ein richtig gutes Gimmick. Man merkt auch hier wieder die Liebe zum Detail und zum Spiel an sich. ❤️

Ich mag es, dass man Kartenspiele mit Brettspielen mischt. Das gibt dem Ganzen in der heutigen Zeit noch etwas mehr Feeling und Abwechslung, auch wenn mich die Anzahl der Karten erstmal geschockt hat. 😵

210 Karten… Hilfe! 😵 Sag ich doch, erschlagen. 😂 Diese bestehen aus:

27 Dreifaltigkeitskarten (Damit stellt ihr euren sagenumwobenen Gottheitskörper zusammen!)

69 Himmelsreichkarten (Segen, Relikte, Aufklärer und Heiliges Heer)

40 Wahrheitskarten (Haben Werte, die ihr für Phänomenkarten benötigt.)

25 Gebotskarten (Falls ihr den falschen Propheten weiterleitet.)

18 Monumentkarten (Helfen euch im Spiel.)

9 Heilige-Handgranaten-Karten 💣 Ja, ihr habt richtig gelesen… HANDGRANATEN! Und das als Gottheit… Hilfe. 😂

Dann gibt’s noch eure Gläubigen, Würfel usw. 🎲

Die Karten lassen sich gut unterscheiden. Das einzige Manko hierbei: Die Himmelsreichkarten und die Wahrheitskarten haben auf der Rückseite das gleiche Motiv. Diese lassen sich also so nicht unterscheiden. Ansonsten kann man die Karten anhand des Rückseiten-Designs gut erkennen. ❤️

Also… die Karten liegen sehr gut in der Hand. Das Spiel wirkt hochwertig und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. ❤️ Der einzige Haken hierbei? Die Anleitung… 📖

Uns hat fast der Schlag getroffen. Über 10 Seiten voller Regeln und Gottheiten… Nicht nur das… von Seite 4 geht’s plötzlich auf Seite 8 und so weiter… Wir haben sie wirklich nicht verstanden. 😅

Die Entwickler waren aber sehr nett und haben ein visuelles YouTube-Video mit einer Kurzanleitung erstellt. (Die war allerdings bei uns zumindest, gut versteckt zwischen den ganzen anderen Believe in Me! Videos. 😅) Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir aber endlich loslegen.

Hier gehts zum Video für den Spielablauf:

Vielleicht wäre hier ein QR-Code in der Anleitung direkt zum Spielablauf auf YouTube eine gute Idee. 📱

Jap… wir haben uns gut in die Haare gekriegt. 😂 Aber das Spiel hat definitiv Suchtfaktor.

Und obwohl ich nicht alle Gottheitsteile zusammen hatte… habe ICH gewonnen, okay?! 😎 stolz

Es zählt nämlich am Ende nicht nur, ob ihr eure Gottheit vollständig zusammengesetzt habt, nein.. nein, auch eure Gläubigen spielen eine wichtige Rolle.

Wir haben das Spiel insgesamt zweimal komplett durchgespielt und lagen jeweils bei etwa 60 bis 70 Minuten Spielzeit.

Das Spiel wird in folgenden Sprachen erhältlich sein:

🇩🇪 Deutsch (ab 22.10.2026)

🇬🇧 Englisch (ab 22.10.2026)

🇫🇷 Französisch (ab Sommer 2027)

Es wird zwei Versionen geben:

– Die Retail-Version

– Göttliche Edition (enthält alle Komponenten der Retail-Version + weitere Extras)

Wir können insgesamt mehr als 700 unterschiedliche Gottheiten erschaffen oder sogar über 900 mit der Göttlichen Edition! 🤯

Das Spiel hat wahnsinnig viel Humor und ist wirklich eine gelungene Abwechslung zu den anderen Brettspielen, die man so kennt. 😄

Wir schicken es jetzt mit einem weinenden Augen wieder zurück und holen uns eine Gottheit-Ausgabe nach Hause 🙂 (dann existiert wenigstens eine Gottheit zu Hause)

⭐ Fazit: Wenn ihr etwas Schnelles sucht, das trotzdem Spannung aufbaut, coole Designs mit viel Liebe zum Detail bietet und womöglich eure Freundschaft oder Beziehung zerstört 😂, dann ist Believe in Me! (Please) ein richtig gutes (Familien-)Spiel.

Nach dem Regelgetümmel haben wir unsere Gottheiten zusammengeführt, gespielt, gelacht… und (fast) geweint. 🤣

Das Spiel ist für 2–4 Spieler, dauert ca. 60 Minuten. 📅 Ist ab 14 Jahre geeignet.

Danke an Believe in Me! (Please) / Wyrmgold für den Prototypen! ❤️

⚫ Von mir eine glatte 9 von 10 Punkten! ⚫

Hier geht’s direkt zur GameFound Seite.

Keine Lust alles zu Lesen? Hier die kleine Zusammenfassung in Stichpunkten:

✅ Positiv:

✅ Handgezeichneter Stil

✅ viel Humor

✅ Hochwertiges Spielbrett, Karten

✅ hoher Wiederspielwert

✅ Suchtfaktor

✅ Gaaaaaaanz viel liebe zum Detail

⭕ Negativ:

⭕ Anleitung sehr kompliziert & lang

⭕ Kartenrückseite teils identisch

⭕ Einstieg etwas holprig