20 Jahre ROG: ASUS zeigt auf der Gamescom 2026 die Edition-20-Hardware

Die Republic of Gamers feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Auf der Gamescom 2026 stellt ASUS zahlreiche Produkte der ROG Edition 20 aus – darunter die ROG XBOX Ally X20, den G1000 Edition 20 und weitere Hardware im exklusiven Jubiläumsdesign.

Wer in diesem Jahr am ROG-Stand auf der Gamescom vorbeischaut, kommt an einem Thema kaum vorbei: 20 Jahre Republic of Gamers. ASUS nutzt das Jubiläum, um eine ganze Reihe besonderer Produkte zu präsentieren, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gaming-Marke miteinander verbinden sollen.

ROG wurde 2006 von einer Gruppe ASUS-Ingenieuren gegründet, die Gaming-Hardware für Gamer entwickeln wollten. Zum 20-jährigen Jubiläum bringt ASUS nun eine spezielle Edition-20-Kollektion auf den Markt. Dabei setzt der Hersteller auf eine auffällige Schwarz-Gold-Optik mit ROG Black, Radiant Gold und Crystal-Lens-Elementen.

ROG XBOX Ally X20 steht im Mittelpunkt

Eines der auffälligsten Geräte der Ausstellung ist die ROG XBOX Ally X20. ASUS kombiniert beim Jubiläumsmodell ein durchscheinendes schwarzes Gehäuse mit goldenen Elementen, wodurch auch Teile der internen Struktur sichtbar werden.

Technisch setzt das Handheld auf ein 7,4 Zoll großes OLED-Nebula-HDR-Display mit 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 1.400 Nits. Bei der Steuerung kommen TMR-Joysticks, ein verstellbares D-Pad und gummierte Griffe zum Einsatz. Das Design orientiert sich dabei an der Xbox.

Noch interessanter wird das Jubiläumsmodell im Bundle mit der ROG XREAL R1 Edition 20. Die AR-Brille kann zusammen mit dem ROG Ally ein virtuelles 171-Zoll-Display erzeugen, das aus vier Metern Entfernung betrachtet wird. Die Verbindung erfolgt über USB-C und ist laut ASUS speziell auf die ROG-Ally-Geräte abgestimmt.

Auch für klassische PC-Gamer gibt es Jubiläumshardware

ROG beschränkt die Edition 20 allerdings nicht auf Handhelds. Mit dem ROG G1000 Edition 20 zeigt ASUS einen ausgewachsenen Gaming-PC.

Der 104-Liter-Ultra-Tower wurde laut ASUS für leistungsstarke Hardware konzipiert. Zum Einsatz kommen unter anderem ein AMD Ryzen 9 9950X3D sowie eine ROG Astral GeForce RTX 5090. Für die Kühlung setzt ASUS auf das ROG Thermal Atrium mit einem 420-mm-AIO-Flüssigkeitskühler und drei Lüftern.

Ein besonderes Highlight ist das AniMe Holo-System, das ASUS als holografisches Lüftersystem bezeichnet und mit dem sich der Gaming-PC optisch personalisieren lässt.

Vom Mainboard bis zum Monitor

Auch beim restlichen PC-Setup zieht ASUS das Jubiläum konsequent durch.

Zum Edition-20-Lineup gehören unter anderem das ROG Crosshair X870E Edition 20, die ROG RYUJIN 360 Edition 20, der ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, der ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, die ROG Azoth Extreme Edition 20 sowie die ROG Harpe II Extreme Edition 20.

Beim Crosshair X870E Edition 20 handelt es sich um ein AM5-Mainboard für AMD-Ryzen-Prozessoren der Serien 7000, 8000 und 9000. ASUS stattet es unter anderem mit einem großflächigen Thermal-Deck und einem 3D-VC-M.2-Kühlkörper aus.

Der Edition-20-Monitor ROG Swift OLED PG27AQWP-G bietet ein 26,5-Zoll-QHD-Tandem-WOLED-Panel. Im Dual-Modus sind laut ASUS QHD mit 540 Hz oder HD mit 720 Hz möglich. Die angegebene Reaktionszeit liegt bei 0,02 ms GTG.

20 Jahre ROG – mehr als nur ein neues Farbschema

Was bei der ausgestellten Hardware besonders auffällt, ist die konsequente Gestaltung. ASUS beschreibt die Edition 20 ausdrücklich als limitierte Auswahl an Komponenten und Gaming-Produkten. Die Schwarz-Gold-Kombination soll dabei nicht lediglich eine optische Variante darstellen, sondern das 20-jährige Vermächtnis der Marke widerspiegeln.

Auf der Gamescom lässt sich dieses Konzept besonders gut erleben, weil ASUS die unterschiedlichen Produkte gemeinsam präsentiert. Vom Handheld über Monitor und Eingabegeräte bis zum High-End-PC entsteht dadurch ein ziemlich geschlossenes Gesamtbild.

Wer sich die Jubiläumshardware selbst anschauen möchte, findet den ROG-Stand B040 in Halle 8 am Nordeingang. Die Ausstellung ist während der Gamescom vom 26. bis 30. August 2026 für Besucher zugänglich.

Unser Eindruck:

ROG macht aus dem 20-jährigen Bestehen kein kleines Jubiläum nebenbei. Die Edition 20 zieht sich durch zahlreiche Produktklassen und kombiniert bekannte ROG-Hardware mit einem einheitlichen Schwarz-Gold-Look. Besonders die ROG XBOX Ally X20 fällt dabei als ungewöhnlicher Mix aus Handheld, Jubiläumsdesign und AR-Brille auf.

Quelle: ASUS / Republic of Gamers. Alle technischen Angaben und Produktinformationen in diesem Artikel stammen ausschließlich aus den offiziellen ASUS-/ROG-Informationen.