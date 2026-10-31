Reicht meine alte Grafikkarte noch? GTX 1060, RX 580 und RTX 3060 im Jahr 2026

Kaum eine Grafikkarte hat so viele Spielerinnen und Spieler begleitet wie die GeForce GTX 1060 von 2016 und die Radeon RX 580 von 2017. Die GeForce RTX 3060 von 2021 ist für viele der nächste Schritt gewesen. Doch 2026 verlangen neue Spiele mehr als je zuvor: 16 GB RAM im Minimum, Pflicht-SSD und teils sogar Raytracing-Hardware. Zeit für einen ehrlichen Check, was die drei Karten heute noch schaffen.

Was die Daten sagen

Laut einer Auswertung von pcpruefer.de erfüllt die GTX 1060 6 GB die Grafik-Empfehlung nur noch bei 31 % der PC-Spiele aus 2023–2025, bei Spielen aus 2016–2018 waren es noch 88 %. Grundlage sind die offiziellen Steam-Angaben von 1.242 Spielen, verglichen über einen geschätzten Leistungsindex. So schneiden die drei Karten ab:

Grafikkarte Minimum erfüllt (2016–2018) Empfehlung erfüllt (2016–2018) Minimum erfüllt (2023–2025) Empfehlung erfüllt (2023–2025) GTX 1060 6 GB 98,8 % 88,1 % 77,3 % 31,3 % RX 580 8 GB 99,2 % 88,9 % 82 % 32,4 % RTX 3060 12 GB 100 % 97,8 % 100 % 75,4 %

Anteil der ausgewerteten PC-Spiele, deren Grafik-Anforderung die Karte erreicht. Datenstand 17.10.2026.

Besonders deutlich wird der Trend im Jahrgang 2025: Dort erreicht die GTX 1060 nur noch bei 6,7 % der Spiele die Empfehlung, die RX 580 bei 8,9 % und die RTX 3060 bei 60 %. Das Minimum schaffen GTX 1060 und RX 580 bei 2025er-Spielen nur noch in rund zwei von drei Fällen.

GTX 1060: Für das Minimum oft noch dabei

Die gute Nachricht zuerst: Viele große Titel nennen die GTX 1060 noch ausdrücklich im Minimum, darunter Cyberpunk 2077, Kingdom Come: Deliverance II, Marvel Rivals und Black Myth: Wukong. Bei Wukong steht allerdings dabei, dass die Werte mit aktiviertem DLSS, FSR oder XeSS ermittelt wurden. Für die GTX 1060 heißt das: FSR einschalten, Details runter, Full HD als Ziel.

Bei immer mehr Spielen ist aber Schluss. Resident Evil Requiem und Monster Hunter Wilds nennen im Minimum eine GTX 1660, Battlefield 6 sogar eine RTX 2060. Komplett raus ist die Karte bei Spielen, die Hardware-Raytracing voraussetzen, etwa DOOM: The Dark Ages und Indiana Jones und der Große Kreis. Hier hilft auch kein Tuning, denn der GTX 1060 fehlen die nötigen Recheneinheiten. Wie sich Resident Evil Requiem spielt, wenn die Hardware passt, liest du übrigens im Games-Mag.de-Test zu Resident Evil Requiem.

Dazu kommt der Treiber: NVIDIA hat die GTX-10-Serie im Oktober 2025 aus den Game-Ready-Treibern genommen. Bis Oktober 2028 gibt es nur noch Sicherheitsupdates, aber keine Optimierungen für neue Spiele mehr. Das bestätigt NVIDIA in seinem Support-Plan für Maxwell-, Pascal- und Volta-GPUs. Beachte außerdem: Es gibt die GTX 1060 auch mit nur 3 GB Speicher. Diese Variante ist langsamer und stößt viel früher an Grenzen, auch wenn ältere Spiele wie Elden Ring sie im Minimum noch nennen.

RX 580: Der Speicher hilft, der Rest altert

Die RX 580 liegt in der Rohleistung ungefähr auf dem Niveau der GTX 1060, hat in der verbreiteten Variante aber 8 GB Grafikspeicher. Das merkt man bei texturhungrigen Spielen. Im Minimum taucht sie noch regelmäßig auf, etwa bei ARC Raiders, Cyberpunk 2077, Kingdom Come: Deliverance II und Marvel Rivals. Resident Evil Requiem nennt stattdessen die Radeon RX 5500 XT, die nach unserem Leistungsindex nur knapp vor der RX 580 liegt. Rein rechnerisch ist der Abstand klein, offiziell genannt wird die RX 580 dort aber nicht mehr.

Bei Raytracing-Pflicht ist auch die RX 580 raus. Und bei den Treibern ist AMD schon länger auf Sparkurs: Seit November 2023 bekommen Polaris-Karten wie die RX 580 ein separates Treiberpaket mit kritischen Sicherheits- und Funktionsupdates, aber ohne regelmäßige Spiele-Optimierungen. Vorsicht beim Gebrauchtkauf: Auch die RX 580 gibt es in einer Variante mit nur 4 GB.

RTX 3060: Noch voll im Spiel, aber nicht mehr für alles

Die RTX 3060 mit 12 GB ist der klare Gewinner dieses Vergleichs. Sie erfüllt das Grafik-Minimum bei allen ausgewerteten Spielen aus 2023–2025 und beherrscht Hardware-Raytracing. Damit laufen auch DOOM: The Dark Ages und Indiana Jones, die im Minimum eine RTX 2060 Super mit 8 GB verlangen. Bei Pragmata nennt Capcom die RTX 3060 mit 12 GB sogar ausdrücklich als Voraussetzung für Raytracing. Dazu kommt DLSS: Das Upscaling von NVIDIA holt gerade in neuen Spielen spürbar Bildrate heraus. Die Frame Generation von DLSS bleibt allerdings den RTX-40- und RTX-50-Karten vorbehalten.

Bei der Empfehlung wird es enger. Battlefield 6, 007 First Light und Phantom Blade Zero empfehlen eine RTX 3060 Ti, Kingdom Come: Deliverance II sogar eine RTX 4070. Für Full HD mit angepassten Details reicht die RTX 3060 in vielen Spielen trotzdem, für WQHD mit maximalen Details eher nicht. Wichtig beim Gebrauchtkauf: Es gibt auch eine RTX 3060 mit nur 8 GB, die laut unserem Index etwas langsamer ist. Und wer noch Windows 10 nutzt, bekommt ab November 2026 keine neuen Game-Ready-Treiber mehr; die gibt es dann laut NVIDIA nur noch für Windows 11.

Aufrüsten: ja oder nein?

GTX 1060 oder RX 580 und du spielst vor allem ältere Titel, E-Sport oder Indie-Spiele: Counter-Strike 2 etwa verlangt im Minimum nur eine DirectX-11-Grafikkarte mit 1 GB Speicher.

Counter-Strike 2 etwa verlangt im Minimum nur eine DirectX-11-Grafikkarte mit 1 GB Speicher. GTX 1060 oder RX 580 und du willst aktuelle AAA-Spiele: Aufrüsten lohnt sich. Achte bei der neuen Karte auf mindestens 8 GB, besser 12 GB Grafikspeicher und auf Raytracing-Unterstützung. Prüfe vorher, ob Netzteil und Prozessor mithalten.

Aufrüsten lohnt sich. Achte bei der neuen Karte auf mindestens 8 GB, besser 12 GB Grafikspeicher und auf Raytracing-Unterstützung. Prüfe vorher, ob Netzteil und Prozessor mithalten. RTX 3060 12 GB: Für Full HD gibt es 2026 noch keinen Grund zur Eile. Ein Upgrade lohnt sich vor allem, wenn du auf WQHD wechselst oder hohe Details in den neuesten Titeln willst.

Vergiss dabei den Rest des Systems nicht: 16 GB RAM und eine SSD sind bei vielen neuen Spielen inzwischen Pflicht, und eine schnellere Grafikkarte bringt wenig, wenn der Arbeitsspeicher volläuft. Warum sich gezieltes Aufrüsten oft mehr lohnt als ein kompletter Neukauf, erklärt der Beitrag Mehr Gaming-Power: Aufrüsten lohnt sich fast immer hier im Magazin.

Fazit

Die GTX 1060 und die RX 580 sind 2026 Einstiegskarten für genügsame Spiele, aber keine Basis mehr für neue Blockbuster. Spätestens Raytracing-Pflicht und ausbleibende Treiber-Optimierungen setzen ihnen klare Grenzen. Die RTX 3060 mit 12 GB ist dagegen weiterhin eine solide Full-HD-Karte, die fast jedes neue Spiel startet, auch wenn sie die Empfehlung nicht mehr überall erreicht. Wer jetzt aufrüstet, sollte deshalb nicht nur auf die Leistung, sondern auch auf Grafikspeicher und Raytracing achten.

Stephan Sindera, pcpruefer.de

Bild: Pixabay.com