Marvel Events – Secret Wars – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Marvel Events – Secret Wars.

Erscheinungsdatum 27.10.2026 Zeichner Esad Ribic Autor Jonathan Hickman Format Softcover Seitenanzahl 288 Stories Free Comic Book Day 2015 (I), Secret Wars (2015) 1–9 Preis 35,00€

Das Marvel-Universum hat im Laufe seiner jahrzehntelangen Geschichte zahlreiche große Umbrüche erlebt. Kaum ein Ereignis hat die Welt der Superhelden jedoch so nachhaltig geprägt wie Secret Wars aus dem Jahr 2015. Das von Autor Jonathan Hickman konzipierte Großevent markierte einen entscheidenden Wendepunkt für Marvel und führte zahlreiche Handlungsstränge zusammen, die über Jahre hinweg aufgebaut worden waren. Dabei handelte es sich um weit mehr als nur ein weiteres spektakuläres Aufeinandertreffen bekannter Helden und Schurken. Secret Wars war als gewaltiger Abschluss einer längeren Entwicklung gedacht und sollte das Marvel-Universum grundlegend verändern.

Die Bedeutung dieses Events reicht dabei weit über seine ursprüngliche Veröffentlichung hinaus. Die Ereignisse von 2015 hinterließen deutliche Spuren in der Comicwelt und beeinflussten die Ausrichtung zahlreicher Figuren und Geschichten für die kommenden Jahre. Gleichzeitig zeigte das Event, welches erzählerische Potenzial in der Zusammenführung unterschiedlicher Realitäten steckt. Für Marvel war Secret Wars damit nicht nur ein Abschluss, sondern zugleich ein Neuanfang, dessen Auswirkungen bis heute in der Comiclandschaft nachhallen.

Besonders spannend wird die Beschäftigung mit Secret Wars auch mit Blick auf das Marvel Cinematic Universe. Mit Avengers: Secret Wars, dessen Kinostart für Dezember 2027 geplant ist, steht bereits das nächste große Marvel-Ereignis bevor. Ob sich der Film eng an der Comicvorlage orientieren wird, bleibt abzuwarten. Allerdings gilt Jonathan Hickmans Geschichte aus dem Jahr 2015 als eine mögliche Inspirationsquelle für die Leinwandadaption. Damit könnte der Comic eine wichtige Vorlage für die Zukunft der Marvel-Filme liefern und erscheint gerade jetzt aktueller denn je. Grund genug also, einen genaueren Blick auf diesen bedeutenden Meilenstein der Marvel-Geschichte zu werfen und herauszufinden, warum Secret Wars bis heute einen so besonderen Stellenwert besitzt.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Das Ende des gesamten Multiversums scheint unausweichlich. Seit Wochen müssen Marvels mächtigste Helden machtlos dabei zusehen, wie gewaltige Inkursionen eine Realität nach der anderen auslöschen. Jeder Rettungsversuch scheitert, jede Hoffnung schwindet. Als schließlich auch der Angriff des Ultimativen Universums den letzten Funken Hoffnung erstickt, entsteht aus den Trümmern der alten Wirklichkeit etwas völlig Neues: Ein mächtiger Gott erhebt sich und erschafft aus den Überresten unzähliger Realitäten einen bizarren Flickenteppich aus Welten. Auf diesem neuen Planeten gibt es nur noch eine unumstößliche Regel: Dooms Wille ist Gesetz!

Dieses Secret Wars ist nicht das erste Event unter demselben Namen. Bereits im Original aus dem Jahr 1984 wurde das Marvel-Universum grundlegend verändert. So fand beispielsweise der Symbiont Venom durch die Ereignisse des damaligen Events seinen Weg auf die Erde-616. Schon damals stand Secret Wars also für große Umbrüche innerhalb des Marvel-Universums. Daran knüpft auch die Neuauflage von 2015 an. Hier entsteht durch die Inkursionen und mit Dooms Hilfe eine völlig neue Battleworld, während am Ende unter anderem Charaktere wie Miles Morales auf der Haupterde landen. Ein Event, wie es nur selten vorkommt und das den Status quo in vielerlei Hinsicht nachhaltig verändert hat. Allein deshalb besitzt diese Geschichte eine enorme Bedeutung für die Marvel-Historie.

Es macht unglaublich viel Spaß, beim Lesen die zahlreichen neuen Versionen bekannter Charaktere und die unterschiedlichen Facetten dieser fremdartigen Welt zu entdecken. Natürlich kommt auch die Action nicht zu kurz. Allerdings muss man sagen, dass dieses Event deutlich stärker von politischen Intrigen geprägt ist als von spektakulären Kämpfen zwischen bekannten Figuren. Damit unterscheidet es sich spürbar vom Original, bei dem vor allem die großen Auseinandersetzungen im Mittelpunkt standen. Trotzdem bleibt die Geschichte durchgehend spannend und reiht einen genialen Plot-Twist an den nächsten. Hier kommt jeder Fan auf seine Kosten, wobei insbesondere Reed-Richards- und Doom-Fans begeistert sein dürften. Schließlich markiert das Event auch den Punkt, an dem das Ultimative Universum und die Haupterde miteinander verschmolzen. Ein Ereignis, wie es nur selten in der Comicgeschichte vorkommt, mit einer packenden Ausgangslage und zahlreichen Momenten, die man als Marvel-Fan unbedingt erlebt haben sollte.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Esad Ribic wechseln ständig zwischen epischen und dynamischen Momenten. Dieser Comic steckt voller beeindruckender Szenen, sodass ich kaum weiß, welche ich besonders hervorheben soll. Oh, doch … ich weiß es: Gerade das Ende ist voller Kunstwerke und beeindruckender Panels, die Actionmomente festhalten, von denen man sich kaum losreißen kann. Hier zeigt sich, dass selbst ein auf den ersten Blick eher generisch wirkender Zeichenstil durch viel Kreativität und vor allem eine gehörige Portion Gespür für die richtigen Bilder zu etwas ganz Besonderem werden kann. Ein wahrer Augenschmaus ist hier vorprogrammiert, und ich kann euch versichern, dass euch zahlreiche der Zeichnungen begeistern werden. Nicht umsonst harmoniert Hickman so hervorragend mit seinem Zeichner. Wirklich ein Fest!

Fazit zu Marvel Events – Secret Wars :

Secret Wars ist ein echtes Highlight der Marvel-Comicgeschichte und ein Event, das seinem enormen Stellenwert mehr als gerecht wird. Jonathan Hickman gelingt es, zahlreiche über Jahre aufgebaute Handlungsstränge zu einem gewaltigen Finale zusammenzuführen und gleichzeitig eine völlig neue Welt zu erschaffen, die voller spannender Ideen und ungewöhnlicher Versionen bekannter Charaktere steckt. Dabei überzeugt die Geschichte nicht nur durch ihre epische Ausgangslage, sondern vor allem durch ihre politischen Intrigen, überraschenden Wendungen und die zahlreichen Veränderungen, die sie für das Marvel-Universum mit sich bringt. Wer allerdings ausschließlich auf große Kämpfe und spektakuläre Action hofft, wird feststellen, dass hier andere erzählerische Aspekte stärker im Vordergrund stehen.

Auch optisch ist der Comic ein echtes Erlebnis. Esad Ribic liefert zahlreiche beeindruckende Zeichnungen, die besonders gegen Ende noch einmal richtig aufdrehen und einige unvergessliche Bilder hervorbringen. Gemeinsam mit Hickman entsteht so ein Gesamtwerk, bei dem Geschichte und Zeichnungen hervorragend ineinandergreifen. Besonders Fans von Reed Richards und Doctor Doom kommen voll auf ihre Kosten, aber auch langjährige Marvel-Leser werden ihre Freude daran haben, die vielen kleinen und großen Veränderungen innerhalb dieses Events zu entdecken.

Unterm Strich ist Secret Wars ein Meilenstein, den sich Marvel-Fans nicht entgehen lassen sollten. Die Geschichte ist nicht nur ein grandioser Abschluss einer langen Entwicklung, sondern auch ein wichtiger Neuanfang, dessen Auswirkungen das Marvel-Universum bis heute prägen. Gerade mit Blick auf den kommenden Kinofilm ist die Rückkehr zu dieser Geschichte besonders reizvoll. Wer verstehen möchte, warum Secret Wars einen so besonderen Platz in der Marvel-Historie einnimmt, bekommt hier eine epische und visuell beeindruckende Geschichte geboten, die man unbedingt gelesen haben sollte.