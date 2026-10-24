Mit über 100 Spielstunden hat es mir Enshrouded definitiv angetan, hier trifft absoluter Wahnsinn von einem Indie-Game auf Survival und einen Baumuffel namens SaltedFoxy! Was ist seit dem Full-Release alles neu / besser? Oder doch alles gleich geblieben?

Vorab-Infos zum Spiel: 📋 Entwickler: Keen Games (Deutschland) Publisher: Keen Games (Deutschland) Erscheinungsdatum: 15.10.2026 (Full Release) Genre: Survival, Abenteuer, Action, BaseBuilding, Sandbox Kampfsystem: Nah- und Fernkampf, Magie und verschiedene Skill-Builds Spieleranzahl: Solo oder Koop ( bis zu 16 Spieler PC und 8 auf PS5), Offline Preis: PC (39,99 €), PS5 Standard (39,99 €), PS5 Deluxe (49,99 €) Aktuelle Plattformen: PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S (noch nicht erschienen) Steam Deck kompatibel: Ja Steuerung: Maus / Tastatur und Controller 🎮 Errungenschaften: 58 auf Steam, 59 auf PS5 Sprachen: Deutsch, Englisch und Chinesisch (inkl. Vertonung), Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch und Ukrainisch

Hier zum 1.0 Trailer:

Enshrouded als Spiel

Hier spielt sich die Geschichte in Embervale ab, einem einst mächtigen Königreich, das durch Gier, Machtkämpfe und die Verderbnis (Miasma) zugrunde gegangen ist. Wir haben hier Magie und alte Zivilisation.

Absoluter Klassiker, das Streben nach Macht und Unsterblichkeit führt natürlich wie immer dazu, dass es ein Elixier, einen Konflikt auslöst (wie soll es auch anders sein). 🔥

Miasma breitet sich aus (nein, nicht das Miasma von Zelda, aber könnte man denken, oder?) 😂,verdirbt die Lebewesen und verschlingt gefühlt einfach ALLES, was auf Miasma trifft, oder auch Shroud genannt, im Englischen.

Königreiche gehen unter, die Gesellschaft wird dem Boden gleich gemacht und trotzdem gibt es Überlebende, die um ihr Leben kämpfen, wie soll es auch anders sein.

In Enshrouded sind WIR die Auserwählten (WHAT?!), das sogenannte „Flammenblut” in der zerstörten Welt und müssen allen den Arsch retten. Die Flamme, die in uns schlummert, gibt uns Kraft, damit wir im Miasma / Shroud nicht untergehen, respektive nicht sterben. 😂

Ruinen mit Monstern oder coolen Rätseln erkunden, Überlebende suchen und retten, unsere Flamme stärken (damit wir länger im Miasma chillen können), Geheimnisse aufdecken und vieles mehr.

Wir müssen uns der Verderbnis stellen und Embervale wieder zu neuem Reichtum und Glück verhelfen.

Neuerungen zum Full-Release

Maximal Level ist nicht mehr 45, sondern wurde auf Lv. 50 erhöht (ergo auch neue Errungenschaften) -> Ausrüstung kann man jetzt bis Level 55 verbessern.

Natürlich auch neue Herstellungsstufen, Waffen, Pfeile, Nahrung und Verbrauchsgegenstände. 🔥

Hinzu kommt ein neues Biom: Cinder’s Cradle (Lavawüste, uralte Ruinen und die zuvor schon gesehenen schwebenden Inseln). 😂

Ab sofort ist die GANZE Welt zugänglich!

Also, die zuvor gesperrten nördlichen Gebiete wurden jetzt geöffnet. Außerdem kommen neue Randgebiete in den Springlands, Blackmire und Kindlewastes dazu. *GEILO*

Bauen alleine ist dir zu langweilig?

Jetzt können wir eigene Enshrouded Abenteuer bauen! Mit den interaktiven Baumechaniken können wir jetzt eigene Dungeons, Minispiele und Abenteuer gestalten! Also Fallen, Schalter, Geheimtüren, miteinander verknüpfen und so weiter. Über „Adventure Sharing” könnt ihr auch andere Spieler dein Werk ausprobieren.

Neue Dungeons und Gegner

Zwei weitere „Hallen der Erloschenen” sind neu dazugekommen. Dazu gibt es natürlich neue Gegnertypen, in bestehenden Fraktionen und weitere Herausforderungen im Endgame!

Geschichte

Die Hauptgeschichte wurde mit Version 1.0 zu Ende geführt. Hier erfahren wir in Enshrouded mehr über die Hintergründe der Welt, und wir stellen uns der bislang größten Bedrohung. Das Ende soll hier aber zugleich Raum für weitere zukünftige Inhalte lassen! *Na, Gott sei Dank* Es sind weitere kostenlose Updates wie auch kostenpflichtige Erweiterungen vorgesehen. 😂

Die deutsche Sprachausgabe: Questtexte, Briefe, Bücher und andere Lore-Texte werden auf Deutsch vorgelesen. Auch die Überlebenden NPC, die wir finden, haben ebenfalls eine Sprachausgabe erhalten.

Die Sprachausgabe kann während dem ihr umherstreift und auf Erkundung geht angehört werden (auch mehrere Texte in der Warteschlange).

Der Synchronsprecher ist Dietmar Wunder, unter anderem bekannt als deutsche Stimme von Daniel Craig / Adam Sandler. ❤️

Bauen / Alltag: Freies Fliegen –> Wir können nun im Flugmodus bauen und somit kommen wir leichter an schwer erreichbare Stellen!

Lagerkisten mehr schlecht als recht verbessern, hat ein Ende! Die normale und magische Truhen lassen sich aufwerten, ohne sie vorher ausräumen und abbauen zu müssen! *ENDLICH*

Marker / Benennung –> Wir können unser Lager und Markierungen selbst organisieren.🔥

Angeln –> Mit dem passenden Köder können wir jetzt gezielter bestimmte Fischarten fangen.

Beute sammeln –> Herumliegende Gegenstände lassen sich mit größerer Reichweite beziehungsweise automatisch aufsammeln. *OMG*

Charakter –> Wir können zwischen klassischen und realistischeren Körperproportionen wechseln. ❤️

Für neue Spieler

Nein, nicht nur das Endgame in Enshrouded bekommt hier neue Inhalte, auch neue Spieler profitieren von zusätzlichen Truhen und Beute in den frühen Gebieten, überarbeiteten Herstellungsrezepten und besser geführten Wegen. Das soll lt. Keen Games den Grind reduzieren und den Einstieg angenehmer machen. 😂*absolut*

Bestehende Spieler

Unser Spielstand kann weiterverwendet werden, das heißt, ältere Spielstände werden beim ersten Laden in Version 1.0 automatisch in das neue Speicherformat übertragen und vorher gesichert! 🔥

ACHTUNG: Der Skilltree wurde zurückgesetzt. Ihr müsst also beim ersten Mal Starten die Fertigkeitspunkte neu verteilen.

Mein Enshrouded Moment

Sind wir ehrlich, ich bin ein ABSOLUTER Bau- und Survival-Muffel, durch und durch. Rein theoretisch mag ich zwar das Gameplay, aber das ständige Hungern, Trinken und das DU MUSST ABER BAUEN, mag ich halt absolut GAR NICHT.

Enshrouded gehörte dazu auch, bis ich erfahren habe, dass Sie viele Dinge angepasst haben (man kann Hungern ausstellen und Bauen muss man auch nicht unbedingt). 😂

Also, auf geht’s ins Getümmel! Nach der sehr beeindruckenden Charaktererstellung geht’s weiter ins Spiel.. Enshrouded hat sich selbst übertroffen, VOR dem Full-Release war das Gameplay / Grafik ja schon geil, aber jetzt?! Himmel.. WOW.. Es fasziniert mich nach über 100 Spielstunden nach wie vor. Manchmal bleibe ich einfach stehen und genieße den Ausblick in die Landschaft, egal ob bei Nacht oder Tag.

Das Spiel erklärt einem wirklich vieles, man wird an die Hand genommen, was man zu tun hat. Nicht so das klassische „Drück X”, nein, ihr habt auch Hinweise im Spiel selbst. Die Welt könnt ihr entweder alleine bestreiten oder mit mehreren Kumpels. Privat, öffentlich etc., hier sind keine Grenzen gesetzt (wie auch beim Bauen, aber dazu später mehr). 😂

Enshrouded erinnert mich zum Teil sehr stark an Skyrim, alleine die Atmosphäre oder die Musik. Vielleicht mag ich es deswegen so?

Seit dem Full-Release haben wir Vertonung für die Geschichten aus den Büchern etc., von keiner anderen Stimme als der Deutschen Synchronstimme von ADAM SANDLER?! Daniel Craig?! GEEEEIL, absoluter genialer Scheiß! Also mal wirklich. ❤️

Das einzige Manko, was es hier gibt? Es…. ist… so…. la…ng…sam (für meinen Geschmack), vielleicht kommt noch ein Update, das man die „Vorlesegeschwindigkeit” anpassen kann. Ansonsten könnt ihr das auch einfach anschmeißen und weg laufen, er liest weiter (außer im Kampf).

Ihr steht auf Bauen?! Ja, dann ist Enshrouded PERFEKT für euch. Ich bin eigentlich der absolute Baumuffel und HASSE alles daran.

Aber Enshrouded hat auch mich dazu gebracht, ein bisschen das Bauen zu lieben (außer Dächer…). So viele Möglichkeiten, was Dekoration angeht, Terrain, hier ne Lampe, da nen Tisch. Verschiedene Materialien etc. pp. Himmel, hergott, es ist genial umgesetzt! Hier sind keine Grenzen gesetzt.

Falls ihr Spiele mögt mit Minimap, seid ihr hier leider absolut an der falschen Stelle, die gibt es nach wie vor nicht. Leider sind auch Uhrzeiten ein absolutes Fremdwort (man muss immer irgendwie am Himmel schauen, wo die Sonne steht, was m. M. n. extrem doof ist). Hier wäre eine Nachbesserung sehr zu begrüßen. ❤️

Enshrouded überzeugt nicht nur mit Grafik auch Gameplay und Skilltree. Als erfahrene MMORPG Spielerin, weiß ich, wovon ich rede. Ihr habt Bock auf Fernkampf, aber wenn der Gegner zu nahe kommt, doch eher Einhand / Schild?! No Problemo! 😀

Mehrere Wege stehen euch offen, von den bevorzugten „Must Have Skills“ bis hin zu „Zauberer feat. Tank“ alles ist möglich, hier stehen einem alle Türen offen.

Ab und zu gibt es noch einige Bugs, wie den Moonwalk, aber das behindert das Gameplay nicht. Schwierigkeiten können wirklich sehr individuell eingestellt werden, je nach Belieben.

Die neu dazugekommenen (die wir vorher schon gesehen haben, in der Ferne) fliegenden Inseln sind nach wie vor mein absolutes Highlight! ❤️

Sich gegenseitig in die Luft zu jagen, sich mit Drachen oder Zyklopen zu prügeln oder im Miasma unterzugehen, macht mir nach wie vor Spaß. Auch das Bauen wird in Enshrouded immer mehr zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen.

⭐ Fazit nach über 100+ Spielstunden! ⭐

Keen Games / Enshrouded zeigen, dass Indie-Entwicklungen nach wie vor gebraucht werden und man einen richtigen BANGER raushauen kann. Hier wurde auf die Spieler eingegangen / zugehört und umgesetzt. 🔥

Die teilweise vorhandenen Bugs zeigen nur, dass das Spiel lebt und man auch mal was zum Lachen haben darf.

Die Grafik wurde zur 1.0 Version nochmals ordentlich angeschraubt. Die Musik, die Steuerung, der Skilltree und vieles mehr sind einfach ein absoluter Blick wert.

Auch wer nicht gern baut, wird hier nicht gezwungen (setz dein Feuer einfach an ein Haus, fertig). Die Geschichte, die Vertonung, alles in allem ein wunderbares Spiel, was mich nach wie vor in den Bann zieht.

Mittlerweile können wir eigene Dungeons bauen, erkunden, Boss-Kämpfe, Bauen, ALLES, was man sich so vorstellt, wurde hier ermöglicht. Schaut doch einfach gern selbst mal vorbei. ❤️

Wir wünschen Keen Games / Enshrouded einen großartigen Full-Release!

© Presskit und Code wurde von KeenGames zur Verfügung gestellt. ❤️

✅PLUS

Die Grafik

Soundtrack

Spannende Story

Vielfältige Skill Möglichkeit

Erkundbare Welt

Bauoptionen (sehr umfangreich)

Rätsel / Dungeons

Anpassungsmöglichkeiten

Survival auch ohne Bauzwang / Hungern

Entwickler gehen auf Community ein

❌ MINUS

Keine Minimap

keine Uhrzeit bzgl. Tag / Nacht

(Sprachausgabe Schnelligkeit (gern individuell einstellbar))

Gelegentliche Bugs / kleinere Fehler