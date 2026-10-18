Wuff…. Wuff…. Wir haben die Demo von Haunted Paws einmal genauer unter die Lupe genommen.

Trifft hier absoluter Zuckerschock auf Horror? Oder ist es doch eher ein Cozy-Spaß? Wir werden sehen.

Vorab Info´s zum Spiel:

Entwickler: LazyFlock Publisher: LazyFlock Erscheinungsdatum: Noch nicht angekündigt (Demo Verfügbar) Genre: Abenteuer, Indie, Koop-Horror, Puzzle, Action Perspektive/Stil: 3D; Kamera aus Sicht bzw. hinter dem Welpen Spielmodus: Koop für zwei Spieler (Einzel auch möglich) Preis: Noch nicht bekannt für das Hauptspiel Aktuelle Plattformen: PC ( Steam ), Xbox Playstation , Switch 1 & 2 Steam Deck kompatibel: Ja Steuerung: Maus / Tastatur und Controller 🎮 Errungenschaften: Ja, Anzahl noch nicht bekannt Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Litautisch und Türkisch

Hier zum Trailer:

Allgemeine Informationen zum Spiel

In Haunted Paws schlüpfen wir in süße und absolut niedliche Hundewelpen, die auf der Suche nach ihrem verschollenen Menschlein sind. Mehrheitlich geht es in Haunted Paws darum, Rätsel zu lösen, an Hydranten zu pinkeln und uns durch gruselige Passagen voranzuwagen.

Wir können die Welpen individuell anpassen (Mops, Corgi, Beagle etc.), wem der Hund per se zu langweilig ist, kann hier als „Katze in Hundekostüm“ durch das Spiel streifen. Als ob die Rasse allein nicht schon genug wäre, könnt ihr euren Hund auch in Gelb, in Getupft und gaaanz viele schöne und lustige Accessoires ausstatten (dafür brauchen wir die Münzen, die wir im Spiel finden).

Bei Haunted Paws wird’s schnüffelig, spannend und geheimnisvoll. Abstimmung untereinander ist hier gefragt, um Hindernisse und Rätsel mit einem Klacks zu überwinden.

Die nicht so süßen Kreaturen im Haus besitzen eine sehr dunkle Vergangenheit (einfach besiegen und wir kommen den Geheimnissen auf die Spur!).

Das Spiel ist primär auf gemeinsamen Spielspaß (also zu zweit) ausgelegt. Hier gibt es die Online Option mit Splitscreen oder lokaler Mehrspieler Modus), das Spiel lässt sich aber auch im Singleplayer Modus schaurig erleben. (Wir haben es zu zweit gespielt).

Hier haben wir in Haunted Paws eine Mischung aus total süßen und niedlichen Interaktionen (gepaart mit Grusel Faktor), und mit spannenden Geheimnissen. Schließt euch mit nem guten Kumpel zusammen, pinkelt euch gegenseitig an und begebt euch auf das Abenteuer. Die Story ist herzerwärmend, voller emotionaler Momente und einen schaurigen Spaß dazu.

Wer Spinnen btw. nicht sonderlich mag, wird gefragt, ob man sie anpassen soll. (Sehen sehr knuffig aus).

Vergisst das Spielen, Graben, Schnüffeln und Bellen nicht (damit könnt ihr euch gegenseitig so richtig schön auf den Sack gehen). LOS GEHT’S!

Das Gameplay

Ich musste nicht lange überlegen, welche Rasse ich nehme… Es gibt ein CORGI.. Frage geklärt?! (Einige wissen, ich liebe Corgis), ihr könnt natürlich jede andere euch beliebige Rasse nehmen, diese auch individuell anpassen.

Farbe, Muster, Bellen (ja, ihr könnt auch das Bellen einstellen!).

Nachdem wir uns für eine Rasse entschieden haben, gehen wir rein in Haunted Paws. Erstmal mussten wir ein paar Hinweise sammeln, um überhaupt zu verstehen, was passiert ist.

Kurzum, unser Frauchen wurde entführt in die Chompos-Fabrik (das Lied ist etwas nervig..meiner Meinung nach). Aber gehört ja zum Spiel, nicht wahr? ^^

Wir rätseln uns also durch die ersten Räume, schieben und bellen vor uns her. Hier können wir verschiedene Kekse sammeln (die wir im Shop für diverse Accessoires benutzen können). Raus aus der Wohnung, rein ins Getümmel.

Haunted Paws hat Errungenschaften, wie viele genau, wissen wir noch nicht. Aber eine davon ist, 50 Hydranten anzupinkeln (sich gegenseitig anzupinkeln, geht auch, zählt aber nicht). Es ist leicht Horror angehaucht, als wir aus der Wohnung rauskommen, die Menschen?! sind etwas eigenartig, aber ganz okay.

Sie geben uns „Quests”, die wir erfüllen müssen. Einige Passagen und Rätsel sind von oben „gefilmt”, andere sind normal von unten. Die Rätsel sind einfach / knifflig, gut aufgeteilt, auf jeden Fall.

Die Sprache der „Menschen” sind nicht wirklich verständlich, das Spiel übersetzt diese aber netterweise in mehreren Sprachen. :). Nachdem wir einige Rätsel gelöst haben, bekommen wir einen etwas leicht angehauchten Horror-Trip um die Ohren gehauen.

Spinnen (die wir, wie oben erwähnt, auch „süßer” aussehen lassen können) und das erste Monster, ab gehts, nach erfolgreichem Vorbei schleichen oder mehrfacher Tod, gehts weiter.

Als ob das nicht genug wäre in Haunted Paws, müssen wir auch von einer Horde Spinnen davonlaufen, der Hund läuft in der Zeit Richtung „zu euch“. Springen, laufen, bellen.. Hopp, hopp!!! ZACK, ZACK.

Btw., ihr dürft euch nicht zu sehr voneinander entfernen, das Spiel gibt aber euch „einen sehr netten, fetten Hinweis”. Haunted Paws läuft flüssig, ihr könnt einiges einstellen. Ist Controller sowie auch mit Maus / Tastatur spielbar. *YIPPIEH*

Nach einigen Toden im Spiel sowie mehr oder weniger erfolgreichen Rätseln geht’s weiter mit?! Bruuuum, bruuum

AUTOFAHREN. Um Himmels Willen, ihr wollt mich in KEINEM Spiel Autofahren lassen, weder mit Controller noch mit Maus / Tastatur, es war auch ein reinstes Chaos.

Mehrmaliges Anfahren, Anhalten, Ruckeln und so weiter, haben wir es dann auch mal geschafft.. Da war die Demo aber auch schon wieder vorbei. UPS!

⭐ FAZIT Demo ⭐

Haunted Paws hatte ich schon seit längerer Zeit auf der Liste, und auch die Demo hat mich überzeugt. Ich finde das Spiel einfach wahnsinnig süß (aber einfach!) gemacht.

Man merkt die Liebe in dem Spiel und das sich die Entwickler Mühe gegeben haben.

Man hat etliche Rassen zur Auswahl, sowie auch farbentechnisch / Muster kann man sich absolut austoben. Die Musik ist einfach, aber passend gehalten, je nach Situation!

Es läuft flüssig, hatte bei uns keine wirklichen vorhandenen Bugs. Die Rätsel sind bis Stand Demo wirklich lösbar… Bisschen grübeln manchmal.

Die Geschichte ist mitreißend und wirklich mal was etwas „Neues” hier. Die verschiedenen Perspektiven machen das Spiel noch genialer.

Haunted Paws macht Lust auf viel, viel mehr. Das Release-Datum ist noch nicht bekannt, aber wir hoffen, dass es nicht mehr allzu lange dauert. WIR WOLLEN MEHR!

Wenn ihr denkt, das Spiel ist was für euch, packt es gern auf die Wishlist.

© Presskit und Code wurde von LazyFlock zur Verfügung gestellt. ❤️ (Diese Demo-Review spiegelt meine persönliche und unabhängige Meinung zum Spiel wider.)