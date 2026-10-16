Torchlight Infinite SS14 – Tartarus ist da – Gefängnis-Chaos, neue Builds, Quality of Life-Änderungen und jede Menge Loot

Die neue Season von Torchlight: Infinite ist gestartet! Mit SS14: Tartarus erweitert XD Games das Action-RPG um eine ungewöhnliche Gefängnismechanik, eine neue Helden-Spezialisierung für Youga und zusätzliche Begleiter. Dazu kommen neue Skills, überarbeitete Charaktermodelle und zahlreiche Verbesserungen im Bereich Quality of Life. Wir zeigen euch, was die neue Season zu bieten hat:

Torchlight: Infinite SS14 Tartarus – Release in Deutschland

Die neue Season Tartarus startete laut XD Games weltweit am 15. Oktober 2026 um 19:00 Uhr PDT. In Deutschland entspricht das heute Freitag, dem 16. Oktober 2026, um 04:00 Uhr MESZ. Damit können Spieler hierzulande am frühen Freitagmorgen in die neue Saison starten.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Gefängnis Tartarus im Netherrealm. Statt sich ausschließlich durch Monsterhorden zu kämpfen, müssen Spieler entflohene Gefangene jagen, Kreaturen verwalten und sich auf einen drohenden Gefängnisaufstand vorbereiten. Gleichzeitig bietet SS14 neue Möglichkeiten, Charaktere zu spezialisieren und Builds weiterzuentwickeln.

Tartarus: Gefangene jagen, Bestien einsetzen und den Aufstand überstehen

Die zentrale Neuerung der Season ist die namensgebende Tartarus-Mechanik. Spieler übernehmen die Rolle eines Wächters und müssen entflohene Gefangene aufspüren, besiegen und zurück ins Gefängnis bringen. Dabei sammeln sie Namensplaketten, die für die weitere Verwaltung benötigt werden.

Tartarus verfügt über insgesamt 16 Zellen. Dort lassen sich Gefangene unterbringen und Begegnungen mit verschiedenen Kreaturen vorbereiten. Wölfe, Ratten, Löwen und Mammuts gehören zu den Bestien, die im neuen System eine Rolle spielen. Die Zusammenstellung und Entwicklung der Einheiten beeinflusst, wie sich die Herausforderungen bewältigen lassen.

Das System verbindet direkte Kämpfe mit strategischen Entscheidungen. Wer seine Gefangenen geschickt einsetzt, kann sich auf die bevorstehenden Auseinandersetzungen vorbereiten und auf bessere Belohnungen hoffen. Die große Herausforderung besteht darin, die Kontrolle über das Gefängnis zu behalten, während die Situation zunehmend eskaliert.

Youga erhält die neue Spezialisierung The Ultimate One

Auch bei den Helden gibt es Verstärkung. Youga, bekannt als Spacetime Witness, erhält mit The Ultimate One eine neue Helden-Spezialisierung. Im Mittelpunkt steht der Clockwork Core, mit dem Youga seine Fähigkeiten mit den Kräften paralleler Zeitlinien verbindet.

Die Spezialisierung dreht sich um die Beschwörung und den Einsatz dieser Kerne sowie um die Interaktion mit alternativen Versionen des Helden. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für individuelle Builds und die Kombination verschiedener Fertigkeiten.

Für Spieler, die gerne mit unterschiedlichen Skill-Kombinationen experimentieren, dürfte Yougas neue Ausrichtung besonders interessant sein. Welche Varianten sich im Endgame durchsetzen, wird sich im Laufe der Season zeigen.

Den Preis für die neue Spezialisierung schätzen wir vorab auf ca. 14,99 €. (Wird von uns im Laufe des Tages aktualisiert)

Neue Begleiter und zusätzliche Skills erweitern die Build-Auswahl

Mit SS14 führt XD Games ein neues Fortschrittssystem für Begleiter ein. Spieler können Wölfe, Ratten, Löwen und Mammuts rekrutieren, die sie im Netherrealm unterstützen. Die Begleiter sind in die neue Season-Mechanik eingebunden und können mit speziellen Fertigkeiten in den Kampf eingreifen.

Zu den neuen Tartarus-Fertigkeiten gehören unter anderem Angriffe mit Blitzen, Flammen und weiteren Schadenseffekten. Einige Fähigkeiten ziehen Gegner zusammen, andere verursachen Schaden über Zeit oder unterstützen verbündete Einheiten. Damit erhalten Spieler zusätzliche Werkzeuge, um ihre Kampfstrategie an den eigenen Build anzupassen.

Neben den Begleiter-Skills erweitert die Season auch die Auswahl an aktiven Fertigkeiten und Support-Skills. Die neuen Optionen sollen weitere Kombinationen ermöglichen und unterschiedliche Spielweisen unterstützen.

Neue Optik für Helden, Gebiete und Bosse

Neben den spielerischen Neuerungen überarbeitet XD Games auch die Präsentation von Torchlight: Infinite. Drei bekannte Helden erhalten neue Charaktermodelle:

Gemma – Frostbitten Heart

Carino – Lethal Flash

Bing – Blast Nova

Zusätzlich werden die ersten vier Gebiete von Kapitel 1 visuell überarbeitet. Auch die Effekte von Jäger- und Monsterfähigkeiten erhalten Verbesserungen, damit Kämpfe klarer und moderner wirken.

Ein weiteres Highlight ist der Boss Flame Forger. Er bekommt ein neues Erscheinungsbild sowie eine überarbeitete Arena und verbesserte Fähigkeitseffekte. Die Anpassungen sollen die Kämpfe optisch aufwerten und das Geschehen besser zur Geltung bringen.

Komfortverbesserungen: Schnellerer Loot und einfacheres Crafting

SS14 Tartarus beschränkt sich nicht auf neue Inhalte. Mehrere Verbesserungen sollen den Alltag im Spiel erleichtern – insbesondere für Spieler, die viel Zeit mit Beute, Karten und Charakteroptimierung verbringen.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Schnellere Loot-Drops: Ausgeblendete Gegenstände sollen den Ablauf beim Aufsammeln von Beute nicht länger verzögern.

Ausgeblendete Gegenstände sollen den Ablauf beim Aufsammeln von Beute nicht länger verzögern. Verbesserte Kompassverwaltung: Kompasse lassen sich komfortabler platzieren und als Favoriten markieren.

Kompasse lassen sich komfortabler platzieren und als Favoriten markieren. Auto Memory Crafting: Das Crafting-System erhält eine zusätzliche Automatisierungsfunktion.

Das Crafting-System erhält eine zusätzliche Automatisierungsfunktion. Pactspirit-Suche: Eine integrierte Suche nach Effekten erleichtert es, passende Begleiter und Eigenschaften zu finden.

Die Änderungen zielen darauf ab, unnötige Unterbrechungen zu reduzieren und den Fokus stärker auf Kämpfe, Beute und die Optimierung des eigenen Builds zu legen.

Season-Belohnungen und neue Outfits

Auch bei den Belohnungen hat die neue Season einiges zu bieten. XD Games kündigt verschiedene saisonale Belohnungen und Events an. Dazu zählen unter anderem Auswahlpakete für Pactspirits, Materialien zur Verbesserung von Drop-Pactspirits, zusätzliche Belohnungen für Saisonziele und limitierte Waffenskins.

Für Youga steht außerdem das neue Outfit King of Kings bereit. Neue Spieler können über bestimmte Aktionen ebenfalls zusätzliche Belohnungen freischalten. Welche Bedingungen jeweils gelten, sollten Spieler direkt im Spiel und in den offiziellen Saisoninformationen prüfen.

Fazit: Tartarus bringt frischen Wind in Torchlight: Infinite

Mit SS14: Tartarus setzt Torchlight: Infinite auf eine Mischung aus neuer Saisonmechanik, zusätzlichen Build-Möglichkeiten und zahlreichen Komfortverbesserungen. Das Gefängnissystem mit seinen 16 Zellen hebt sich von klassischen Monsterjagden ab, während Yougas neue Spezialisierung und die Begleiter weitere Optionen für die Charakterentwicklung eröffnen.

Die grafischen Überarbeitungen und Verbesserungen bei Loot, Crafting und Benutzeroberfläche runden das Update ab. Ob die neue Season langfristig überzeugt und welche Builds sich im Endgame etablieren, wird sich erst nach den ersten Spieltagen zeigen.

Torchlight: Infinite SS14 Tartarus startet in Deutschland am 16. Oktober 2026 um 04:00 Uhr MESZ. Alle Details zu den Änderungen liefert der offizielle Season-Update-Log von XD Games. Wir selbst starten auch um 10:00 Uhr in das Abenteuer und streamen das live auf dem Kanal unseres Redakteurs Thomas unter www.twitch.tv/Realthompsontv.

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Hinweis zur Berichtserstattung

Für die Bebilderung dieses Artikels verwenden wir Screenshots und Bildmaterial von der offiziellen Website zu Torchlight: Infinite und der Season SS14 „Tartarus“. Die dargestellten Spielinhalte und Markenrechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern. Die Verwendung des Bildmaterials dient ausschließlich der Berichtserstattung.

Quelle: Offizielle Website von Torchlight: Infinite

Hier gehts zur Steamseite von Torchlight: Infinite

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