LIFTED kombiniert eine verrückte Zeitreise-Story (wo wir einen Schatz suchen) mit rasantem 2,5D-Platforming… aaah, ja! 😄

Doch ob das reicht für mehr als nur einen netten Abenteuer-Trip? Schauen wir es uns an! 👀

Vorab-Infos zum Spiel: 📋

Entwickler: Adventure Works L.L.C.

Publisher: Adventure Works L.L.C.

Erscheinungsdatum: 22. Juli 2026 📅

Genre: Action-Adventure, Puzzle-Platformer

Perspektive/Stil: Cinematisches 2,5D 🎬

Spielmodus: Singleplayer

Preis: 19,50 € (Steam) 💰

Aktuelle Plattformen: PC (Steam), macOS 💻

Steam Deck kompatibel: Ja

Steuerung: Maus / Tastatur und Controller 🎮

Errungenschaften: 69 auf Steam 🏆

Zusammenfassung LIFTED:

Wir spielen einen extrem faulen, übermüdeten NPC namens Ari Buktu. Der Gute möchte eigentlich nur Fleißsternchen, also zusätzliche Punkte für die Schule sammeln. Aber da hat er die Rechnung nicht mit dem Physiklehrer Prof. Raventhorpe gemacht. 😄

Wir wissen alle, Professoren haben die verrücktesten Ideen, das ist hier auch der Fall. Dieser möchte gerne seiner Herzensdame eine Tiara schenken, dafür muss er aber in der Zeit ein kleeeein wenig zurückreisen, um den Schatz zu „stehlen“, nennen wir es borgen… 😏 Damit kann er ihr Herz ganz bestimmt gewinnen! Also Ari wird somit sein nettes Helferlein. 😂

in LIFTED wird die Zeitmaschine oder auch „Anytime Elevator“ genannt, so aufgebaut, dass die Stockwerke für verschiedene Jahre in der Geschichte stehen. Also wenn du bspw. das Jahr 1712 auswählst und gerne in die Karibik möchtest, landest du mit hoher Wahrscheinlichkeit im piratenverseuchten Tortuga! *Arrrrw* 🏴‍☠️😂

Es sei gesagt, dass die Zeitmaschine leider nicht so ganz zuverlässig ist, auch wenn die Zeit stimmen mag (meistens), der genaue Ort dagegen nicht immer unbedingt.. 😄

🎬 Hier zum Trailer:

🎮 DAS SPIEL:

Ja, aber was macht man jetzt in dem Spiel genau? LIFTED besteht hauptsächlich aus folgendem:

Klettern, sich von Plattform zu Plattform schwingen aka Indiana Jones, Rätsel lösen, erkunden und so klassische Sachen wie Ausweichen, Ducken etc. 🧗‍♂️🧩

Hier ist der Fokus definitiv nicht auf schwierige Kämpfe, sondern es geht mehr um die filmische Abenteuerreise, die aus viel Humor und Charme besteht. 😄❤️ Natürlich ist die fortlaufende Geschichte nicht außer Acht zu lassen.

Lt. Entwicklern soll sich LIFTED wie ein filmisches 80er-Jahre-Abenteuer anfühlen“ *so kommt es auch mir vor, ja* 🎬🔥

Wir hatten hier einiges zum Lachen, da wir als Ari so gefühlt die ganze gefährliche Arbeit machen müssen (zudem auch noch alleine…), während der Opi Abkürzungen findet, damit der Weg gemütlich ist. UNFAIR! 😂

Wir erkunden aber nicht nur, sondern bekommen es auch mit Gegnern zu tun, alles aber auf eine lustige Art und Weise. 👀💥

Wer sich fragt, welche Schauplätze hier genau vorkommen, es wären unter anderem Tortuga, die Dolomiten, Gebiete der antiken Maya, das Tal der Könige und das Grab von Seti (wobei sich das für mich eher wie Ramses angefühlt hat). 🏴‍☠️🏔️🏛️

⏳ DER ZEITREISEN-RAUB:

Als ob das nicht schon genug Aktion (in den Szenen und im Spiel selbst) ist, wollen die beiden was stehlen.. oder wir nennen es mal liebevoll „borgen“. 😏 Dafür müssen sie komplett durch die Zeit und die verschiedensten Epochen reisen. ⏳🌎

LIFTED könnt ihr btw. mit Maus / Tastatur sowie Controller spielen. 🎮 Controller ist hier definitiv die bessere Wahl, da wir nur linear-artig unterwegs sind.

Ich habs mir wieder extra schwer gemacht und bin bei Maus / Tastatur geblieben, es war knifflig, aber lösbar. 😂

Die Musik in LIFTED erinnerte mich manchmal ein wenig an Ice Age.. 🙂 🦣🎵 aber im Großen und Ganzen ist die Musikauswahl richtig gut! Bei rasanten Manövern gibt es etwas schnellere Musik und ansonsten eher gemütlich! YES 🎶🔥

LIFTED ist nicht wirklich darauf ausgelegt, dass man hier x-Stunden verbringt, sondern die Sequenzen sieht und auch lacht, weil es echt witzige Sprüche, Kontext und die Art und Weise ist, die wir in der heutigen Zeit brauchen. 😂

Es ist der Charme, der einen einlädt, einfach weiterzuspielen. ❤️

Schwierigkeitsgradmäßig haben wir zwei Modi, die wir in den Voreinstellungen einstellen können.

Classic: Das stellt die „normale“ Variante dar, also die ist etwas anspruchsvoller. Bezieht sich aber mehrheitlich auf die Plattforming-Sprünge. 🎮

Easy: Die einfachste Variante, erleichtert die Platforming-Passagen.

Hier ist anzumerken, dass die Rätsel beim „Easy Mode“ dadurch nicht einfach komplett vereinfacht werden, nein nein 😉 auch auf Easy könnte es kniffliger werden an manchen Stellen. 😏 (Ist für mein Spiellevel ausreichend gewesen, dass ich bei ein paar Passagen eeeetwas länger gebraucht habe) 😂

LIFTED soll grundsätzlich einfach zugänglich sein für gaaaaanz viele verschiedene Spielertypen und es wird beschrieben, dass es ausdrücklich NICHT als Hardcore-Spiel gewertet werden soll.

Die Spielzeit sollte etwa 3-5h sein, wenn ihr gemütlich wie wir durchspielt. Für alle Sammelobjekte sind wir dahingehend schon bei etwa über 8 Stunden. ⏱️

Die Errungenschaften sind wie folgt unterteilt:

Story-Erfolge (also wenn ihr bestimmte Bereiche erreicht oder für das Beenden des Spiels) 🏆

Herausforderungen (Plattforming-Passagen, die wir erfolgreich meistern, natürlich ohne dabei getroffen zu werden uuuuuund auch nicht runtergefallen sind.) 😈

Sammelobjekte (Wenn ihr verschiedene Gegenstände und Artefakte findet) 🔎

und so weiter…

🎬 Hier zu meinem Video:

⚙️ Einstellungen:

In den Einstellungen könnt ihr folgendes vornehmen:

Grafikeinstellungen, die Steuerung (also Tasten könnt ihr individuell anpassen), sowie Controller 🎮

die zuvor genannte Schwierigkeitsgrade

Audio 🔊

Untertitel (gibt es in ganz vielen Sprachen) aber die Audio selbst im Spiel hingegen ist Englisch.

Mir hat die Abwechslung zwischen Sequenzen, Rätseln, schnellen Abläufen sehr gut gefallen. Hier kommt etwas Abwechslung in die Game-Genre 🙂 🎬🧩

Die Abschnitte sind sehr unterschiedlich gehalten, mal mehr oder mal weniger lang, aber das machts aus.

Es hat kleinere Bugs (darunter nicht rechtzeitiges Greifen etc.) bei mir gegeben, die aber das Spiel nicht beeinflusst haben, aber lustig zum Ansehen allemal 😂

Läuft flüssig (außer die Ladesequenzen zwischen den Sequenzen, die sind etwas ruckelig) und bietet abwechslungsreichen Spaß. 🎮✨

Warum die Shader erst konfiguriert werden, NACHDEM wir das Spiel gestartet haben und schon eine kleine Sequenz (die Zeitmaschine zu sehen) läuft, weiß ich an dieser Stelle leider nicht, hemmt aber den Anfang ein wenig. 🤔

Wir werden aber direkt reingeballert und kriegen ein Schmunzeln nach dem anderen. 😂

Hier gibt es Spaß, Aktion und eine kleine Prise Geschichte, die sich lohnt. ❤️🎬

Und hiermit die WICHTIGSTE Frage: Würdest du selbst auch in einen solchen Aufzug einsteigen, oder eher nicht? 😂⏳

⭐ FAZIT ⭐

LIFTED ist ein relativ kleines, kurzes und süßes storyorientiertes 2,5D-Abenteuer, bei dem Zeitreisen, Plattforming, Rätsel und Humor miteinander verbunden werden, was hier durchaus hervorzuheben ist. ✨

Es richtet sich eher an Spieler, die eine kurze, filmisch erzählte Adventure-Erfahrung möchten, als an Leute, die ein riesiges Open-World-Spiel mit hunderten Stunden Inhalt, Gegenständen suchen und sich dabei auch x-mal verlaufen oder ablenken lassen.

Das Spiel ist sehr Line artig. LIFTED setzt gezielt nicht auf schwierige Kämpfe, sondern eben genau diese Abenteuerreise mit den Filmsequenzen in den unterschiedlichsten Schauplätzen.

Die Kombination aus 2,5D Plattforming und Rätseln, sowie der abwechslungsreichen Filmsequenzen funktioniert hier suuuuuper und bringt ordentlichen Schwung in das ganze.

Wir haben es nach 3 Stunden Spielzeit durchgespielt. Es ist also eher ein kleineres Abenteuer, bietet durch Sammelobjekte und Errungenschaften aber noch etwas mehr für alle, die wirklich alles mitnehmen wollen und das auch sehr mögen und brauchen. Natürlich kann das auch etwas länger gehen, je nach dem wie flott ihr unterwegs seid. Nur keine Hektik!

Ein paar kleinere Bugs und ruckelige Sequenzübergänge gibt es, insgesamt läuft das Spiel aber flüssig und macht vor allem durch seinen Humor und den charmanten Stil Spaß. ❤️

© Presskit und Code wurde von Adventure Works L.L.C. zur Verfügung gestellt. ❤️

✅ Starker, filmischer 80er-Jahre-Abenteuer-Vibe

✅ Viel Humor und charmante Dialoge

✅ Interessante Zeitreise-Idee

✅ Abwechslungsreiche Rätsel und Platforming-Passagen

✅ Controller

✅ Unterschiedliche Schauplätze und Epochen

✅ Passender und abwechslungsreicher Soundtrack

✅ Zwei Schwierigkeitsgrade

✅ Viele Errungenschaften und Sammelobjekte

✅ Läuft insgesamt flüssig

❌ Minus

❌ Kleinere Bugs und lustige Glitches

❌ Ruckelige Lade-/Sequenzübergänge

❌ Shader-Konfiguration startet erst nach Spielbeginn

❌ Sprachausgabe nur auf Englisch

❌ Teilweise etwas knifflige Platforming-Passagen (das aber mein persönliches Empfinden)