The Hundredth Floor: Extraction angespielt – Diese Demo macht Lust auf mehr!

Ein gefährlicher Abstieg, wertvolle Beute und die ständige Entscheidung zwischen Risiko und Belohnung: The Hundredth Floor: Extraction verbindet Action-RPG-Gameplay mit spannenden Extraction-Mechaniken. Wir haben die Demo im Stream gespielt und verraten euch, warum der Indie-Titel unser Interesse geweckt hat und worauf wir uns bei der Vollversion besonders freuen.

The Hundredth Floor: Extraction – Ein Abstieg mit Risiko

Manchmal braucht es keine stundenlange Spielsession, um das Interesse an einem neuen Spiel zu wecken. Genau diesen Eindruck hatten wir nach unserem Stream zu The Hundredth Floor: Extraction. Der Titel von Entwickler JohnHang und Publisher Infini Fun setzt auf eine Mischung aus Action-RPG, Dungeon Crawler und Extraction-Gameplay. Der Release ist aktuell für Dezember 2026 auf Steam geplant. Ein konkreter Veröffentlichungstermin und der Preis stehen noch aus.

Die Grundidee ist schnell erklärt: Ihr schlüpft in die Rolle eines erfahrenen QA-Testers, der durch einen schwerwiegenden Systemfehler in einer virtuellen Welt gefangen ist. Der Logout funktioniert nicht mehr, und der Weg zurück in die Realität führt durch einen gefährlichen Abgrund mit insgesamt 100 Ebenen. Um zu entkommen, müsst ihr euch durch Gegner kämpfen, Ausrüstung sammeln und euren Charakter kontinuierlich verbessern.

Dabei geht es nicht einfach nur darum, immer tiefer vorzudringen. The Hundredth Floor: Extraction stellt euch regelmäßig vor eine wichtige Entscheidung: Sichert ihr eure bisherige Beute und tretet den Rückzug an oder riskiert ihr einen weiteren Abschnitt, um möglicherweise noch bessere Ausrüstung zu finden? Wer zu viel wagt und vor der erfolgreichen Extraktion stirbt, riskiert den Verlust seiner gesammelten Beute.

Bild offizielles Pressekit Bild offizielles Pressekit Bild offizielles Pressekit Bild offizielles Pressekit

Unsere Demo-Erfahrung: Noch überschaubar, aber mit Potenzial

Wir haben uns The Hundredth Floor: Extraction im Stream genauer angesehen und die Demo selbst gespielt. Dabei wurde schnell deutlich, dass der Titel einige interessante Ansätze mitbringt. Gleichzeitig müssen wir festhalten, dass unser erster Ausflug noch nicht ausgereicht hat, um die gesamte spielerische Bandbreite zu beurteilen.

Der verfügbare Ausschnitt vermittelt einen ersten Eindruck vom Kampfsystem, der Ausrüstung und den grundlegenden Spielmechaniken. Viele der angekündigten Möglichkeiten lassen sich in einer kurzen Session allerdings noch nicht vollständig ausloten. Gerade bei einem Action-RPG, das langfristig von unterschiedlichen Builds, Fähigkeiten und immer besserer Ausrüstung leben soll, ist das natürlich nur ein erster Vorgeschmack.

Trotzdem hatten wir nach dem Stream Lust, weiterzuspielen. Und das lag vor allem an einer ganz bestimmten Fähigkeit.

DER WIRBELWIND! Genau das wollen wir sehen!

Ja, wir müssen darüber reden: Der Wirbelwind ist unser bisheriges Highlight in The Hundredth Floor: Extraction!

Es sind manchmal genau diese kleinen Momente, die bei einem Action-RPG den Unterschied machen. Eine Fähigkeit wird ausprobiert, das Spielgefühl stimmt und plötzlich möchte man wissen, was noch alles möglich ist. Genau diesen Effekt hatte der Wirbelwind bei uns.

Die Vorstellung, sich mitten in eine Gegnergruppe zu stürzen und mit einer rotierenden Attacke ordentlich aufzuräumen, trifft genau den Nerv, den wir bei einem actionreichen Loot-Spiel suchen. Hier kommt dieses unmittelbare Gefühl auf, das wir von einem guten Action-RPG erwarten: Gegner entdecken, Fähigkeiten einsetzen, Beute einsammeln und direkt den nächsten Kampf suchen.

Natürlich wäre es zu früh, das gesamte Kampfsystem anhand einer einzelnen Fähigkeit zu beurteilen. Dafür müssen wir noch deutlich mehr vom Spiel sehen. Aber der Wirbelwind hat uns definitiv neugierig gemacht. Wir wollen herausfinden, welche weiteren Skills zur Verfügung stehen, wie sich unterschiedliche Waffen spielen und welche Möglichkeiten sich durch die Charakterentwicklung ergeben.

Wenn uns bereits die Demo mit einer solchen Fähigkeit abholt, ist das für einen ersten Eindruck definitiv ein gutes Zeichen.

Extraction trifft auf klassische Loot-Jagd

Das zweite spannende Element steckt im grundlegenden Spielprinzip. The Hundredth Floor: Extraction kombiniert die bekannte Loot-Spirale eines Action-RPGs mit der Risikoabwägung eines Extraction-Spiels.

Wer einen Abschnitt erfolgreich absolviert, kann seine gesammelte Beute an entsprechenden Extraktionspunkten sichern und später von dort aus weiterziehen. Alternativ geht es tiefer in den Abgrund, wo bessere Ausrüstung und schwierigere Gegner warten können. Die Entscheidung, wann Schluss ist, gehört damit zum eigentlichen Gameplay und ist nicht bloß eine zusätzliche Funktion.

Das könnte gerade für Spieler interessant werden, die gerne ihren Charakter verbessern und immer stärkere Ausrüstung suchen, aber gleichzeitig einen zusätzlichen Nervenkitzel erleben möchten. Denn ein weiterer Abstieg klingt zunächst verlockend – bis die eigene Beute auf dem Spiel steht.

Wie gut dieses Konzept auf längere Sicht funktioniert, müssen weitere Spielstunden zeigen. Gerade die Balance zwischen Risiko, Belohnung und Schwierigkeitsgrad dürfte entscheidend dafür sein, ob die Motivation auch nach zahlreichen Durchläufen bestehen bleibt.

100 Ebenen, zahlreiche Builds und jede Menge Ausrüstung

Für die Vollversion haben die Entwickler ambitionierte Pläne. Laut den offiziellen Informationen soll das Spiel 100 prozedural generierte Ebenen, einen umfangreichen Talentbaum und Dutzende Waffentypen bieten. Hinzu kommen mehr als 1.000 zufällige Ausrüstungs-Affixe, mit denen sich unterschiedliche Charakter-Builds zusammenstellen lassen sollen.

Auch bei den Fähigkeiten ist einiges vorgesehen: Nahkampfangriffe, Fernkampf, Magie und Elementareffekte wie Entzünden, Einfrieren oder Paralyse sollen miteinander kombiniert werden können. Verschiedene Bosse mit eigenen Mechaniken sollen die erstellten Builds zusätzlich auf die Probe stellen. Darüber hinaus versprechen die Entwickler NPCs, Quests und Hinweise auf die Hintergründe der virtuellen Welt.

Das klingt nach einer interessanten Grundlage für ein Action-RPG, das langfristig zum Experimentieren einladen könnte. Besonders die Kombination aus zufälligen Ausrüstungswerten und einem umfangreichen Talentbaum könnte dafür sorgen, dass unterschiedliche Spielstile entstehen.

Allerdings gilt auch hier: Die angekündigten Features müssen sich in der fertigen Version erst beweisen. Eine große Anzahl an Gegenständen und Fähigkeiten ist schließlich nur dann wirklich spannend, wenn sich die Unterschiede im Spielgefühl bemerkbar machen und sinnvolle Entscheidungen ermöglichen.

Die Demo wurde erweitert – Release im Dezember 2026 geplant

Auch abseits unseres eigenen Streams gibt es Neuigkeiten. Am 16. Oktober 2026 kündigten JohnHang und Infini Fun an, dass The Hundredth Floor: Extraction im Dezember 2026 auf Steam erscheinen soll. Gleichzeitig wurde eine erweiterte Demo veröffentlicht, die im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar ist.

Die aktualisierte Version umfasst laut Ankündigung 25 Ebenen, drei Bosskämpfe und verbesserte Umgebungen. Damit sollen Interessierte einen umfangreicheren Einblick in das Spiel erhalten, bevor die Vollversion erscheint.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann die kostenlose Demo über Steam ausprobieren. Ob der Wirbelwind auch bei euch zum absoluten Lieblingsskill wird, müsst ihr natürlich selbst herausfinden.

Unser Ersteindruck: Wir wollen mehr!

The Hundredth Floor: Extraction hat uns im Stream neugierig gemacht. Die Demo war zwar noch nicht umfangreich genug, um sämtliche Systeme und Möglichkeiten des Spiels kennenzulernen, doch der grundlegende Ansatz gefällt uns. Die Verbindung aus Action-RPG, Loot-Jagd und Extraction-Mechaniken bietet Potenzial, während der Wirbelwind bereits für einen dieser Momente gesorgt hat, die Lust auf weitere Spielstunden machen.

Für ein abschließendes Urteil ist es noch zu früh. Dafür müssen wir mehr vom Kampfsystem sehen, weitere Builds ausprobieren und herausfinden, wie gut das Risiko-Belohnungs-Prinzip auf längere Sicht funktioniert.

Fest steht für uns aber: Wir würden gerne tiefer in diesen Abgrund hinabsteigen. Und wenn wir dabei wieder den Wirbelwind einsetzen dürfen, umso besser!

The Hundredth Floor: Extraction erscheint voraussichtlich im Dezember 2026 für PC via Steam. Ein genauer Termin und der Preis stehen noch aus.

Fakten zu The Hundredth Floor: Extraction

Genre: Action-RPG, Dungeon Crawler, Looter-Slasher mit Extraction-Mechaniken

Action-RPG, Dungeon Crawler, Looter-Slasher mit Extraction-Mechaniken Entwickler: JohnHang

JohnHang Publisher: Infini Fun

Infini Fun Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Spielmodus: Einzelspieler

Einzelspieler Geplanter Release: Dezember 2026

Dezember 2026 Preis: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Demo: Kostenlos auf Steam verfügbar

_____________________________________________________________________________________

Hinweis zur Berichterstattung

Dieser Artikel basiert auf unserer eigenen Spielerfahrung mit der Demo von The Hundredth Floor: Extraction im Stream sowie auf offiziellen Informationen zum Spiel. Da wir bislang nur einen begrenzten Ausschnitt gespielt haben, handelt es sich um einen Ersteindruck und nicht um einen vollständigen Playtest.

Hinweis zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Im Sinne einer transparenten redaktionellen Arbeitsweise weisen wir darauf hin, dass bei der Erstellung dieses Beitrags unterstützend Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt wurden. Der Einsatz erfolgt ausschließlich zur Unterstützung einzelner redaktioneller Arbeitsschritte, insbesondere bei der sprachlichen Ausarbeitung, Strukturierung sowie der Aufbereitung von Informationen.

Die inhaltliche Recherche, redaktionelle Prüfung, Bewertung und Freigabe erfolgen ausschließlich durch mich. Sämtliche veröffentlichten Inhalte werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft.

Dieser Hinweis erfolgt im Sinne der Transparenz und unter Berücksichtigung der Vorgaben des AI Acts der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2024/1689).