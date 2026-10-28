Cronos: The New Dawn – Neuer Story-DLC Lazarus erscheint schon bald

Cronos: The New Dawn erhält mit Cronos: Lazarus endlich einen Story-DLC. Lange warten müsst ihr nicht mehr, wobei sich eine Konsole noch ganz besonders gedulden muss.

Es war eine der großen Überraschungen im Spielejahr 2025: Cronos: The New Dawn. Vom polnischen Entwickler Bloober Team entwickelt, punktete der Survival-Horror-Titel vor allem durch seine düstere Atmosphäre, den spannenden Zeitreise-Plot und intensive Kämpfe. Ob es nun am knapp bemessenen Ressourcenmanagement oder der gelungen inszenierten dystopischen Vision einer osteuropäischen Hauptstadt in den 80er-Jahren lag, Fans von Silent Hill, Dead Space und Co. waren jedenfalls sofort begeistert. Zwar gab es für den Titel bereits einige Patches und kleinere Inhaltsupdates, ein vollwertiger Story-DLC ließ bislang aber auf sich warten.

Der erscheint nun am 3. Dezember 2026 und trägt den Namen Cronos: Lazarus. Die brandneue Erweiterung lässt euch dabei in die Rolle des Suchers, einem Elite-Agenten des Kollektivs, schlüpfen. Gemeinsam untersucht ihr jene Ereignisse, die zu seiner Verwandlung in den sogenannten Wart führten. Der DLC spielt vor dem Originalspiel, ihr erlebt also ein Prequel zur eigentlichen Handlung. Wer also unbedingt weitere Details über die Vergangenheit des Protagonisten, das Kollektiv und ihre grausame Autorität herausfinden möchte, darf sich schon mal freudig die Hände reiben.

Apropos, denn die bekommen mit Cronos: Lazarus deutlich mehr zu tun. Neben schnelleren und aggressiveren Kämpfen, erwarten euch auch neue Fähigkeiten und eine verbesserte Version des Dolchs aus dem Originalspiel. Außerdem hängt euch nun eine Verfolgerin des Kollektivs an den Fersen, die eurem Unterfangen einen blutigen Strich durch die Rechnung machen will.

Die wichtigsten Features von Cronos: Lazarus

Entdecke die Ursprünge des Warts: Entdecke den Weg des Suchers, der ihn zum Wart machte.

Entdecke den Weg des Suchers, der ihn zum Wart machte. Kämpfe nach deinen eigenen Regeln: Erlebe schnellere, aggressivere Kämpfe, die schnelles Denken und taktisches Spiel als Belohnungen bieten.

Erlebe schnellere, aggressivere Kämpfe, die schnelles Denken und taktisches Spiel als Belohnungen bieten. Meistere neue Fähigkeiten und Waffen: Nutze Teleportation, Köder und den tödlichen Gladius, um deine Gegner zu besiegen.

Nutze Teleportation, Köder und den tödlichen Gladius, um deine Gegner zu besiegen. Entkomme der Verfolgerin: Überlebe die unerbittliche Verfolgung durch eine neue Gegnerin, die das Kollektiv auf dich gehetzt hat.

Überlebe die unerbittliche Verfolgung durch eine neue Gegnerin, die das Kollektiv auf dich gehetzt hat. Enthülle die Geheimnisse des Kollektivs: Begib dich auf eine gefährliche Mission, die eine dunklere Seite des Cronos-Universums offenbart.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Seite von Cronos: Lazarus.

Cronos: Lazarus erscheint am 3. Dezember für Playstation 5, Xbox Series X und den PC und wird 9,99€ kosten. Besitzer der Nintendo Switch 2-Version müssen sich hingegen noch etwas länger gedulden, hier verspricht Bloober Team einen Release im ersten Quartal 2027.