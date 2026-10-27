Die besten Lenkräder für den Landwirtschafts-Simulator 25 im Test: PC-, PS5- und Xbox-Vergleich

Um große Maschinen im Landwirtschafts-Simulator 25 sicher zu bedienen, ist die richtige Steuerung wichtiger als eine besonders starke Force-Feedback-Funktion. Tests auf PC, PS5 und Xbox zeigen, dass spezielle Landwirtschafts-Simulator-Bundles und Joystick-Kombinationen besser geeignet sind als herkömmliche Rennlenkräder. Diese Setups bieten zusätzliche Bedienelemente für Frontlader, Forstmaschinen und andere landwirtschaftliche Aufgaben.

Mit dem ls 25 lenkrad lassen sich landwirtschaftliche Arbeiten komfortabler erledigen, ohne ständig auf die Tastatur zurückgreifen zu müssen. Herkömmliche Rennlenkräder sind für umfangreiche Landwirtschaftssimulationen weniger geeignet. Das liegt vor allem am begrenzten Lenkeinschlag, fehlenden zusätzlichen Joysticks für verschiedene Arbeitsabläufe und ungünstig platzierten Tasten für die Bedienung von Hebeln und anderen Maschinenfunktionen.

Technische Leistung auf verschiedenen Plattformen

Ein Vergleich der verfügbaren Hardware für unterschiedliche Systeme zeigt deutliche Unterschiede zwischen PC und Konsolen.

Lenkradmodell Unterstützte Plattformen Maximaler Lenkeinschlag Eingabetyp Besonderheit Thrustmaster SimTask Pack PC, PS5, Xbox 900° Hybrides Force Feedback Flache Tischhalterung für ein realistisches Traktorgefühl Logitech G Farm Sim Bundle PC 900° Schrägverzahntes Getriebe Separates Bedienfeld mit mehr als 24 programmierbaren Tasten Hori Farm Control System PC 900° Zwei-Motoren-Direktantrieb Integrierter Blinkerhebel und zentraler Steuerungsjoystick Logitech G923 / G29 PC, PS5, Xbox 900° Zweimotoriger Zahnradantrieb Hohe Langlebigkeit und breite Kompatibilität mit verschiedenen Spielen

Die richtige Hardware-Konfiguration auswählen

Bei der Auswahl der Steuerung für Landwirtschaftssimulationen gibt es drei grundlegende Konfigurationsmöglichkeiten. Welche davon am besten geeignet ist, hängt vom verfügbaren Budget und den persönlichen Anforderungen an das Spielerlebnis ab.

Einfsteigerklasse → Mittelklasse-Hybrid → Fortschrittliche Speziallösung

Einstiegsklasse: Standard-Rennlenkrad (Logitech G29/G920)

Standard-Rennlenkrad (Logitech G29/G920) Mittelklasse-Hybrid: Rennlenkrad mit zusätzlichem Seitenjoystick (Thrustmaster T128 + Farmstick)

Rennlenkrad mit zusätzlichem Seitenjoystick (Thrustmaster T128 + Farmstick) Fortschrittliche Speziallösung: Spezielles Landwirtschaftslenkrad mit Direktantrieb (Hori / Moza Farm System)

Für eine optimale Steuerung sollten folgende Einstellungen und Schritte berücksichtigt werden:

Wichtige Fahrfunktionen zuweisen: Verbinden Sie die Lenkung und Gassteuerung mit dem Lenkrad und Pedalsatz. Achten Sie darauf, dass das Lenkrad einen Lenkeinschlag von mindestens 900 Grad unterstützt. Hydraulikachsen konfigurieren: Weisen Sie die Bewegungen des Frontladerarms, die Schaufelneigung und die Kransteuerung einem Analogstick oder einem separaten Bedienfeld mit Joystick zu. Verwenden Sie für diese Funktionen möglichst nicht das digitale Steuerkreuz. Totzonen kalibrieren: Stellen Sie die Totzone des Lenkrads im Menü des Landwirtschafts-Simulators 25 auf 0 %. Dadurch lassen sich unnötige Verzögerungen bei der Eingabe reduzieren und präzisere Lenkbewegungen auf dem Feld ausführen. Zusatzgeräte sicher befestigen: Achten Sie darauf, dass die Tischklemmen eben und fest angebracht sind. Dadurch entsteht ein realistischeres Gefühl, das der Position einer echten Traktorlenksäule ähnelt.

Die besten Lenkräder für den Landwirtschafts-Simulator 25 auf dem PC

Der PC bietet umfassende Unterstützung für Steuerungskonfigurationen mit mehreren USB-Geräten. Tests zeigen, dass sich mit einer hochwertigen Lenkradbasis in Kombination mit einem zusätzlichen Joystick besonders gute Ergebnisse beim Ernten, Transportieren und Holzfällen erzielen lassen.

Separate Bedienfelder ermöglichen eine schnellere Steuerung, da wichtige Hydraulik- und Gerätefunktionen direkt mit dem Daumen erreichbar sind. Dadurch müssen Spieler weniger häufig auf Tastaturbefehle zurückgreifen.

Das Hori Farm Control System gehört in diesem Bereich zu den besonders interessanten Optionen. Es verfügt über eine Tastenanordnung, die von der Spielesoftware von Giants Software direkt erkannt wird. Wer mehr Flexibilität bevorzugt, kann auch eine modulare Kombination aus dem Logitech G29 und dem Thrustmaster SimTask Farmstick verwenden. Diese Zusammenstellung bietet Windows-Nutzern zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Die besten Konsolenlenkräder für PS5

Die PlayStation 5 bietet keine uneingeschränkte Unterstützung für zusätzliche USB-Bedienfelder. Deshalb profitieren Konsolenspieler besonders von integrierten Lenkradlösungen, bei denen möglichst viele Steuerungsfunktionen in einem Gerät zusammengefasst sind.

Das Thrustmaster T128 SimTask Pack ist eine interessante Option für die PS5. Es verfügt über eine verstellbare Lenksäulenhalterung, mit der sich das Lenkrad flach ausrichten lässt. Dadurch entsteht ein Steuerungsgefühl, das an den Arbeitsplatz eines echten Mähdreschers erinnert.

Die Konsolensoftware von Sony unterstützt nicht mehrere separate Joysticks gleichzeitig. Dennoch können Spieler die integrierten Daumensticks des Lenkrads verwenden, um beispielsweise den Frontladerarm zu bewegen. Zusätzliche Geräte oder Adapter sind dafür nicht erforderlich.

Die besten Konsolenlenkräder für Xbox

Die Xbox Series X/S stellt hohe Anforderungen an die Hardwarekompatibilität. Dadurch funktionieren einige Bedienfelder anderer Hersteller, wie sie häufig für Landwirtschaftssimulationen verwendet werden, möglicherweise nicht mit der Konsole.

Das Logitech G920 bleibt eine zuverlässige Grundlage für Xbox-Spieler. In Kombination mit passenden Halterungen sorgt das Force-Feedback-System mit zwei Motoren für spürbare Rückmeldungen bei Fahrten über unebene Felder.

Zahnradgetriebene Lenkradbasen bieten auf der Xbox eine direkte und zuverlässige Eingabeverarbeitung. Im Vergleich zu softwarebasierten Hybridsystemen können sie eine geringere Verzögerung bei der Steuerung ermöglichen.

Häufig gestellte Fragen

Unterstützt der Landwirtschafts-Simulator 25 zwei Joysticks gleichzeitig auf Konsolen?

Nein. Die native Unterstützung für zwei separate Joysticks ist hauptsächlich auf dem PC verfügbar. Einschränkungen bei den Peripherietreibern und der Systemkompatibilität von PlayStation und Xbox begrenzen die Verwendung mehrerer zusätzlicher Steuergeräte auf Konsolen.

Kann ich ein normales Rennlenkrad für eine Landwirtschaftssimulation verwenden?

Ja. Herkömmliche Rennlenkräder wie das Logitech G29 eignen sich gut für Fahrten mit Traktoren und anderen Fahrzeugen. Allerdings fehlen ihnen häufig spezielle Mehr-Achsen-Joysticks, die für die effiziente Bedienung von Frontladern und Forstmaschinen hilfreich sind.

Welcher Lenkeinschlag ist für das Fahren von Traktoren am besten geeignet?

Ein Lenkeinschlag von 900 Grad bietet eine gute Kombination aus Wendigkeit und präziser Steuerung. Dadurch lassen sich Traktoren auch entlang schmaler Feldgrenzen und auf engen Wegen kontrolliert manövrieren.

Ist Force Feedback für den Landwirtschafts-Simulator 25 notwendig?

Nein, Force Feedback ist nicht zwingend erforderlich. Es verbessert zwar das realistische Fahrgefühl, allerdings sind eine präzise Rückstellkraft und ausreichend Bedienelemente für die verschiedenen landwirtschaftlichen Aufgaben oft wichtiger.

Die passende Steuerung für das eigene Spielerlebnis finden

Die Wahl des richtigen ls 25 lenkrad hängt hauptsächlich von der verwendeten Gaming-Plattform, dem verfügbaren Platz am Schreibtisch und den bevorzugten landwirtschaftlichen Tätigkeiten ab. PC-Spieler profitieren besonders von modularen Steuerungssystemen, die sich durch zusätzliche Geräte individuell erweitern lassen.

PS5- und Xbox-Spieler sind dagegen mit integrierten Lenkradlösungen gut beraten, die möglichst viele Funktionen in einem System vereinen. Speziell für die Landwirtschaft entwickelte Steuergeräte machen die Feldarbeit abwechslungsreicher und realistischer. Mit der passenden Hardware wird der Landwirtschafts-Simulator 25 zu einem noch intensiveren und unterhaltsameren Spielerlebnis.