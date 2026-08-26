gamescom Opening Night Live 2026: Alle Ankündigungen und die größten Highlights der Show

Die gamescom 2026 ist eröffnet! Wie jedes Jahr fiel der Startschuss für die größte Gaming-Messe der Welt mit Geoff Keighleys Opening Night Live. Rund zweieinhalb Stunden lang – inklusive Pre-Show – gab es Trailer, Gameplay, neue Spiele, Release-Termine und einige Überraschungen zu sehen.

Und eines lässt sich bereits festhalten: Die ONL 2026 hatte deutlich mehr zu bieten als nur die großen AAA-Namen.

Von Worms über neue Indie-Projekte bis hin zu Gears of War: E-Day, Metro 2039, Final Fantasy VII Revelation und gleich zwei großen Witcher-Überraschungen war nahezu jedes Genre vertreten.

Wir haben für euch die komplette Show zusammengefasst.

Die Pre-Show konnte bereits mit einigen Hits begeistern

Bevor Geoff Keighley um 20 Uhr die große Bühne betrat, startete die gamescom bereits mit einer 30-minütigen Pre-Show. Und die hatte es dieses Jahr durchaus in sich.

Den Anfang machte Worms: Galactic Tactics, das die bekannte Reihe in ein taktisches Science-Fiction-Abenteuer schickt. Zusätzlich wurde angedeutet, dass sich ein weiteres neues Worms-Projekt in Entwicklung befindet.

Auch Train Sim World 7 wurde erstmals gezeigt. Die Simulation erscheint am 15. September 2026.

Mit RollerCoaster Tycoon Wonderworks kehrt außerdem eine weitere bekannte Marke zurück. Der neue Ableger startet zunächst im Early Access.

Weitere Spiele der Pre-Show waren unter anderem Aniimo, Genigods: NeZha, Perceptum, Acornia: Mirror Worlds, Valor Mortis, TankRat, Murals, HUMANKIND II, Elta: Defy All Gods, Age Twisters, Onimusha: Way of the Sword und Mariachi Legends.

Besonders Valor Mortis dürfte Soulslike-Fans aufgefallen sein. Der First-Person-Soulslike erscheint am 13. Oktober 2026.

Auch Mariachi Legends sorgte mit seinem ungewöhnlichen Mix aus Metroidvania, mexikanischem Setting und übernatürlichen Gegnern für Aufmerksamkeit. Der Release ist für April 2027 geplant.

Damit war bereits vor dem eigentlichen Main Event klar: Die Pre-Show war dieses Jahr mehr als nur ein kleines Vorgeplänkel.

Doch das sollte erst der Anfang sein.

Das Main Event der Opening Night Live

Pünktlich um 20 Uhr betrat Geoff Keighley die Bühne – und lange mussten wir nicht auf die erste Überraschung warten.

Nodus Fall

Den Auftakt machte Nodus Fall, eine neue IP von HoYoverse. Das Koop-Actionspiel überraschte mit einer düsteren Fantasy-Welt und erinnerte optisch stellenweise an große Action-RPGs wie Elden Ring. Einen Release-Termin gibt es bislang nicht.

Rainbow Six Tactics

Danach wurde Rainbow Six Tactics vorgestellt. Statt klassischer Shooter-Action erwartet uns ein rundenbasiertes Taktikspiel im Rainbow Six-Universum. Der Release ist für 2027 geplant.

Gears of War: E-Day

Eines der ersten großen Highlights folgte mit Gears of War: E-Day.

Der neue Story-Trailer zeigte weitere Eindrücke aus dem Prequel und konzentrierte sich auf die Ereignisse rund um den Emergence Day.

Der Release bleibt beim 6. Oktober 2026.

ANANTA

Mit ANANTA wurde es anschließend deutlich bunter. Das Open-World-Actionspiel, das häufig als eine Art „Anime-GTA“ beschrieben wird, erhielt einen neuen Trailer und einen konkreten Termin.

ANANTA erscheint am 15. Januar 2027.

Silent Hill: Townfall

Horror-Fans kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Silent Hill: Townfall zeigte einen neuen Trailer und bestätigte seinen Release für den 24. September 2026.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Kurz vor dem Release bekam Resonance: A Plague Tale Legacy noch einen neuen Story-Trailer spendiert.

Das Spiel erscheint bereits am 27. August 2026.

Crimson Desert Enhanced

Auch Crimson Desert war vertreten.

Mit der Enhanced Edition bekommt das Spiel neue Story-Inhalte und unter anderem eine deutsche Synchronisation. Die erweiterte Version wurde während der ONL angekündigt und soll direkt verfügbar sein.

Tides of Annihilation

Eines der optischen Highlights der Show war erneut Tides of Annihilation.

Der neue Trailer zeigte frisches Gameplay und stellte gleichzeitig die neue Stimme der Hauptfigur gwendolyn vor. Einen Release-Termin gibt es weiterhin nicht.

Lofsong

Mit Lofsong folgte einer der Überraschungstitel des Abends.

Der Trailer zeigte eine ungewöhnliche Mischung aus Science-Fiction und atmosphärischem Abenteuer und konnte gerade durch seinen Stil aus der Masse herausstechen.

Mega Man: Dual Override

Capcom schickte anschließend Mega Man: Dual Override ins Rennen. Der neue Ableger bekam seinen ersten großen Trailer und soll 2027 erscheinen.

Rayman Legends Retold

Auch Rayman durfte nicht fehlen.

Rayman Legends Retold zeigte ein neues Musik-Level – diesmal inklusive einer ziemlich bekannten Melodie: „Macarena“.

PUBG: DED.NET

Eine echte Neuankündigung war PUBG: DED.NET.

Der neue Multiplayer-Shooter verbindet die bekannte PUBG-Formel mit Roguelite-Elementen und spielt in einem ungewöhnlichen 90er-Jahre-Szenario.

Once Human, Control Resonant und The Blood of Dawnwalker

Gleich drei Titel wurden anschließend in einem schnellen Trailer-Block abgehandelt.

Once Human erscheint nun auch für Konsolen, Control Resonant zeigte neues Material kurz vor seinem Release und The Blood of Dawnwalker bekam ebenfalls einen neuen Trailer.

Game of Thrones: War for Westeros

Mit Game of Thrones: War for Westeros ging es anschließend in Richtung Strategiespiel.

Der neue Gameplay-Reveal zeigte erstmals ausführlicher, wie die Kämpfe im Westeros-Universum funktionieren. Der Release ist für Anfang 2027 vorgesehen.

DUST: Origins

DUST: Origins ist ein isometrischer Science-Fiction-Shooter von den Machern von Darksiders: Genesis und wurde während der ONL erstmals ausführlicher gezeigt.

EXODUS

Auch EXODUS bekam einen neuen Trailer.

Neben Gameplay stand vor allem das Oktopus-Crewmitglied Salt im Mittelpunkt. Gleichzeitig wurde der Release-Termin verraten:

4. Juli 2027.

Warlock: Dungeons & Dragons

Das Action-RPG Warlock: Dungeons & Dragons zeigte erstmals echtes Gameplay.

Magie spielt eine zentrale Rolle, gleichzeitig kommt auch der Nahkampf mit dem Schwert zum Einsatz. Der Release ist für 2027 geplant.

1001 Threads of Mizan

Eine komplett neue IP war 1001 Threads of Mizan.

Das Spiel entführt uns in eine orientalisch angehauchte Wüstenwelt und setzt unter anderem auf fliegende Teppiche. Eine Demo kann bereits auf der gamescom gespielt werden.

Silver Palace: House of Greed & Monster Hunter Outlanders

Mit Silver Palace: House of Greed wurde ein neues Anime-Horrorspiel gezeigt.

Anschließend gab es neue Eindrücke zu Monster Hunter Outlanders.

Metro 2039

Einer der großen Titel des Abends war anschließend Metro 2039.

Der neue Gameplay-Trailer zeigte den neuen Protagonisten und vermittelte einen deutlich besseren Eindruck davon, wie sich der kommende Shooter spielt.

Der Release ist für Februar 2027 geplant. Außerdem kann der Titel auf der gamescom angespielt werden.

Hitman: World of Assassination

Agent 47 durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Diesmal bekommt es der Profikiller mit einer ziemlich ungewöhnlichen Zielperson beziehungsweise Unterstützung zu tun: Snoop Dogg ist Teil des neuen Inhalts.

AION 2

AION 2 zeigte neues Gameplay und seine Fantasy-Welt.

Der Release ist für den 5. Oktober 2026 angesetzt.

Afterworld & Petit Planet

Mit Afterworld präsentierte Paradox sein neues postapokalyptisches Strategiespiel.

Danach folgte mit Petit Planet ein deutlich gemütlicherer Titel aus dem Life-Sim-Bereich.

Mewgenics

Für eine etwas andere Präsentation sorgte Mewgenics.

Statt eines klassischen Trailers gab es eine Live-Performance eines Songs aus dem Soundtrack.

Aliens: Fireteam Elite 2

Aliens: Fireteam Elite 2 meldete sich mit einem neuen Release-Trailer zurück.

Gleich drei weitere Spiele wurden anschließend in einem Trailer-Block gezeigt:

1666: Amsterdam, Showa American Story und Road Kings.

Stage Tour

Das Rhythmusspiel Stage Tour erhielt ebenfalls einen konkreten Release-Termin:

10. Dezember 2026.

Crazy Taxi: World Tour

SEGA zeigte anschließend erstmals den Multiplayer von Crazy Taxi: World Tour.

Turok: Origins

Auch Turok: Origins war mit einem neuen Story-Trailer vertreten.

Der Release ist für Frühjahr 2027 geplant.

GravHounds

Etwas ungewöhnlicher wurde es mit GravHounds, einem Multiplayer-Shooter, in dem offenbar jede Menge Hunde unterwegs sind.

Der Early Access soll noch 2026 starten.

LEGO Skylines

Nach den vorherigen Leaks wurde LEGO Skylines nun offiziell angekündigt.

Der kurze Trailer bestätigte damit, dass die LEGO-Marke tatsächlich in Richtung Städtebau erweitert wird.

Transport Fever 3 & Exterminauts

Im Anschluss gab es neue Trailer zu Transport Fever 3 und Exterminauts.

Path of Exile 2

Und natürlich durfte Path of Exile 2 nicht fehlen.

Grinding Gear Games hatte bereits vor der Show einen Auftritt angekündigt – und lieferte.

Die wichtigste Nachricht für Action-RPG-Fans: Path of Exile 2 Version 1.0 erscheint am 11. Dezember 2026.

Damit hat das lange Warten auf die finale Version des Action-RPGs endlich ein konkretes Datum.

Heroes of Might & Magic III Remake

Fans klassischer Strategiespiele durften sich anschließend über das Heroes of Might & Magic III Remake freuen.

NO LAW, Project ZETA & Cinder City

Danach ging es wieder in Richtung Science-Fiction.

NO LAW, Project ZETA und Cinder City wurden mit neuen Trailern vorgestellt. NO LAW soll 2027 erscheinen.

ONTOS

Die Macher hinter SOMA zeigten mit ONTOS erstmals Gameplay ihres neuen Science-Fiction-Spiels.

Der Titel soll 2027 erscheinen.

Pony Island 2: Panda Circus

Pony Island 2: Panda Circus bekam einen neuen Trailer und gleichzeitig einen Release-Termin:

27. April 2027.

Zoopunk & There Are No Ghosts at the Grand

Mit Zoopunk wurde es anschließend herrlich skurril: Ein humanoider Hase mit Energieschwert dürfte wohl zu den ungewöhnlichsten Protagonisten des Abends gehören.

Danach folgte das Renovierungs-/Cozy-Spiel There Are No Ghosts at the Grand, dessen Early Access im Dezember 2026 startet.

Roco Kingdom

Roco Kingdom präsentierte sich als neuer Open-World-Creature-Collector und dürfte vor allem Fans von Pokémon-ähnlichen Spielen interessieren.

Zum Ende der Show folgten noch einmal drei Trailer:

The Defiant, Tarae: The Unbound und Like or Die.

Gerade Like or Die sorgte als neuer team-basierter Survival-Shooter für Aufmerksamkeit.

Final Fantasy VII Revelation

Dann wurde es noch einmal richtig groß.

Naoki Hamaguchi, Director von Final Fantasy VII Revelation, betrat die Bühne und präsentierte einen neuen Trailer zum Abschluss der Remake-Trilogie.

Dabei waren unter anderem die gigantischen Weapons Ruby, Emerald und Omega zu sehen.

Der Release ist für Frühjahr 2027 geplant.

Und dann kam der große Witcher-Knall

Eigentlich hätte die Show mit Final Fantasy VII Revelation bereits einen würdigen Abschluss gehabt.

Doch dann kam The Witcher 3.

The Witcher 3: Wild Hunt bekommt ein Remaster

CD Projekt RED überraschte mit der Ankündigung von The Witcher 3: Wild Hunt Remastered.

Und das Beste für Besitzer des Spiels: Die überarbeitete Version erscheint bereits am 29. September 2026.

Damit hatte wohl wirklich niemand gerechnet.

The Witcher 3: Songs of the Past

Doch das Remaster war nicht die einzige Witcher-Überraschung.

Zum Abschluss gab es endlich den ersten richtigen Trailer zu The Witcher 3: Songs of the Past.

Der neue DLC führt Geralt in die neue Region Letten und bringt sogar eine Waffe zurück, die Fans bereits aus einem der allerersten Witcher-Trailer kennen: die Silberkette.

Damit endete die Opening Night Live 2026 mit einem echten Knall.

Das waren unsere Highlights der ONL 2026

Bei fast 70 gezeigten Spielen ist es natürlich schwer, sich auf einige wenige Titel festzulegen. Trotzdem haben sich für uns einige Spiele besonders hervorgehoben.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered & Songs of the Past

Der wohl größte Überraschungsmoment der gesamten Show. Ein Remaster des mittlerweile fast zehn Jahre alten Witcher 3 und gleichzeitig ein komplett neuer DLC? Damit hat CD Projekt RED die Show definitiv auf dem letzten Meter gewonnen.

Final Fantasy VII Revelation

Der Abschluss der großen Final Fantasy VII-Remake-Trilogie bleibt eines der ambitioniertesten RPG-Projekte überhaupt. Der neue Trailer und die gezeigten Weapons machen definitiv Lust auf mehr.

Metro 2039

Der neue Gameplay-Trailer hat endlich gezeigt, wie sich das nächste Metro tatsächlich spielt. Atmosphäre und Setting bleiben dabei zwei der größten Trümpfe.

Gears of War: E-Day

Das Prequel bleibt eines der großen Highlights für Xbox-Fans. Der neue Story-Trailer macht Lust auf den Kampf gegen die Locust und die Geschichte hinter dem Emergence Day.

Path of Exile 2

11. Dezember 2026.

Mehr müssen Action-RPG-Fans eigentlich nicht wissen.

Nodus Fall

HoYoverse mit einer neuen IP, die deutlich düsterer daherkommt als viele der bisherigen Projekte des Studios? Das hat definitiv neugierig gemacht.

Lofsong

Einer unserer persönlichen Überraschungstitel. Der ungewöhnliche Stil und die Atmosphäre haben dafür gesorgt, dass der Titel trotz der enormen Konkurrenz im Gedächtnis bleibt.

Tides of Annihilation

Neue Gameplay-Szenen, eine neue Stimme für Grace und weiterhin kein Release-Termin – aber dafür jede Menge beeindruckende Bilder.

Alle Spiele der gamescom Opening Night Live 2026 im Überblick

Damit wirklich kein Titel untergeht, hier die komplette Liste der Show – inklusive Pre-Show:

Pre-Show

Worms: Galactic Tactics

Train Sim World 7

RollerCoaster Tycoon Wonderworks

Aniimo

Genigods: NeZha

Perceptum

Acornia: Mirror Worlds

Valor Mortis

TankRat

Murals

HUMANKIND II

Elta: Defy All Gods

Age Twisters

Onimusha: Way of the Sword

Mariachi Legends

Main Event

Nodus Fall

Rainbow Six Tactics

Gears of War: E-Day

ANANTA

Silent Hill: Townfall

Resonance: A Plague Tale Legacy

Sea of Remnants

Crimson Desert Enhanced

Tides of Annihilation

Lofsong

Mega Man: Dual Override

Rayman Legends Retold

PUBG: DED.NET

Once Human

Control Resonant

The Blood of Dawnwalker

Game of Thrones: War for Westeros

DUST: Origins

EXODUS

Warlock: Dungeons & Dragons

1001 Threads of Mizan

Silver Palace: House of Greed

Monster Hunter Outlanders

Metro 2039

Hitman: World of Assassination

AION 2

Afterworld

Petit Planet

Mewgenics

Aliens: Fireteam Elite 2

1666: Amsterdam

Showa American Story

Road Kings

Stage Tour

Crazy Taxi: World Tour

Turok: Origins

GravHounds

Transport Fever 3

Exterminauts

LEGO Skylines

Path of Exile 2

Heroes of Might & Magic III Remake

NO LAW

Project ZETA

Cinder City

ONTOS

Pony Island 2: Panda Circus

Zoopunk

There Are No Ghosts at the Grand

Roco Kingdom

The Defiant

Tarae: The Unbound

Like or Die

Final Fantasy VII Revelation

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

The Witcher 3: Songs of the Past

Damit kommen wir auf 70 gezeigte Spiele beziehungsweise Projekte über Pre-Show und Main Event hinweg.

Die gamescom Steam-Wishlist

Wer nach der Opening Night Live noch lange nicht genug hat, sollte außerdem einen Blick auf den offiziellen gamescom-Steam-Event werfen.

Steam hat passend zur Messe eine eigene gamescom-Seite eingerichtet, auf der zahlreiche Spiele aus dem Umfeld der Messe gesammelt werden. Viele davon können direkt auf die Wunschliste gesetzt werden. Die Aktion ist damit eine schöne Ergänzung zur ONL, denn die rund zweieinhalb Stunden Show können natürlich nur einen kleinen Teil des riesigen gamescom-Line-ups abbilden.

Zum offiziellen gamescom-Steam-Event

Fazit: Ein starker Start in die gamescom 2026

Die Opening Night Live 2026 hat vor allem eines gezeigt: Die gamescom hat auch in diesem Jahr jede Menge Spiele im Gepäck.

Ob die ONL 2026 damit die beste Opening Night Live der vergangenen Jahre war, muss jeder für sich entscheiden. Eines steht aber fest:

Die gamescom 2026 ist eröffnet – und das war gerade einmal der Anfang.

Bildnachweis:

Das verwendete Titelbild stammt aus dem offiziellen Pressebereich der gamescom und wird ausschließlich zur redaktionellen Berichterstattung über die gamescom Opening Night Live 2026 verwendet. Sämtliche Rechte am Bild verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern, insbesondere der Koelnmesse GmbH und der gamescom.

Bild: Koelnmesse GmbH Copyright: Koelnmesse

Hinweis zur Berichterstattung

Dieser Artikel wurde von mir auf Grundlage der verfügbaren Informationen und Berichte zur gamescom Opening Night Live 2026 ausgearbeitet. Trotz sorgfältiger Recherche können bei einer Veranstaltung dieser Größe einzelne Ankündigungen, Details oder Informationen fehlen bzw. nachträglich ergänzt werden. Für die vollständige Liveübertragung der Opening Night Live empfehlen wir daher das offizielle Video auf dem YouTube-Kanal der gamescom.

Zur vollständigen Opening Night Live 2026 auf YouTube

Hinweis zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Im Sinne einer transparenten redaktionellen Arbeitsweise weisen wir darauf hin, dass bei der Erstellung dieses Beitrags unterstützend Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt wurden. Der Einsatz erfolgt ausschließlich zur Unterstützung einzelner redaktioneller Arbeitsschritte, insbesondere bei der sprachlichen Ausarbeitung, Strukturierung sowie der Aufbereitung von Informationen.

Die inhaltliche Recherche, redaktionelle Prüfung, Bewertung und Freigabe erfolgen ausschließlich durch mich. Sämtliche veröffentlichten Inhalte werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft.

Dieser Hinweis erfolgt im Sinne der Transparenz und unter Berücksichtigung der Vorgaben des AI Acts der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2024/1689).