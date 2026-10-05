AION 2 startet offiziell: Heute ziehen auch wir in die Welt von Atreia

Nach dem kostenpflichtigen Early Access ist es heute endlich so weit: AION 2 startet offiziell und öffnet seine Tore für alle Spieler. Das neue MMORPG von NCSOFT setzt auf eine riesige Welt, freies Fliegen, Luftkämpfe, zahlreiche Dungeons und den bekannten Konflikt zwischen Elyos und Asmodiern. Auch wir starten heute ganz normal zum offiziellen Free-to-Play-Release und schauen uns an, was AION 2 zu bieten hat.

Die Reise beginnt:

Der lange erwartete Start von AION 2 ist gekommen. Nachdem ausgewählte Spieler bereits seit dem 30. September 2026 über die Founder’s Packs Zugang zum Early Access erhalten konnten, beginnt heute der eigentliche Startschuss für das neue MMORPG von NCSOFT.

Zum offiziellen Release wird AION 2 als Free-to-Play-Titel für alle Spieler zugänglich. Und genau hier beginnt auch unser Abenteuer: Einen Early-Access-Zugang hatten wir nicht – deshalb starten wir heute gemeinsam mit allen anderen Spielern ganz normal zum offiziellen Launch.

Doch was erwartet euch eigentlich in AION 2? Wie groß ist die Welt, welche Klassen stehen zur Verfügung und warum spielt das Fliegen eine so wichtige Rolle? Wir werfen zum Start einen ausführlichen Blick auf das neue MMORPG.

AION 2: Die Fortsetzung einer bekannten MMORPG-Marke

AION 2 ist die Fortsetzung des ursprünglichen AION und spielt rund 200 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Erneut stehen sich die beiden großen Fraktionen Elyos und Asmodier gegenüber.

Technisch setzt NCSOFT auf die Unreal Engine 5. Besonders ambitioniert fällt dabei die Spielwelt aus: Laut Entwickler ist die Welt von AION 2 rund 36-mal größer als die des ursprünglichen AION.

Dabei soll es nicht nur um eine größere Karte gehen. Die Welt wurde von Beginn an auf eine deutlich stärkere vertikale Erkundung ausgelegt.

Fliegen ist ein zentraler Bestandteil

Wer AION kennt, weiß, dass das Fliegen schon immer eine besondere Rolle gespielt hat. In AION 2 möchte NCSOFT dieses Konzept deutlich weiterentwickeln.

Spieler können sich frei durch die dreidimensionale Welt bewegen und dabei nicht nur klassische Gebiete erkunden, sondern auch die Luft in Kämpfen nutzen. Hinzu kommen Unterwasserbereiche und weitere vertikale Ebenen.

Damit soll das Erkunden der Welt nicht lediglich daraus bestehen, von Questmarker zu Questmarker zu laufen.

Diese Klassen stehen zur Verfügung

Zum Start stehen verschiedene bekannte Archetypen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem:

Gladiator

Templar

Assassin

Marksman

Sorcerer

Spiritmaster

Cleric

Chanter

Im weiteren Verlauf wurde das Klassensystem bereits erweitert. Unter anderem wurde mit dem Brawler eine weitere Klasse eingeführt.

Damit bietet AION 2 sowohl klassische Nah- und Fernkämpfer als auch Tanks, Heiler und Unterstützer.

Actionreicheres Kampfsystem

Auch beim Kampfsystem möchte AION 2 eigene Akzente setzen.

Statt sich ausschließlich auf klassische MMORPG-Rotationen zu verlassen, setzt NCSOFT stärker auf manuelle Eingaben, Skill Chains, Positionierung und Timing.

Gerade in Kombination mit dem Flugsystem könnte das für deutlich dynamischere Kämpfe sorgen.

Ob dieses System langfristig auch im PvP überzeugen kann, werden wir uns nach unserem eigenen Start noch genauer ansehen.

Mehr als 200 Dungeons

Auch PvE-Spieler sollen in AION 2 reichlich Beschäftigung finden.

NCSOFT spricht von mehr als 200 Dungeons und zahlreichen weiteren PvE-Aktivitäten. Dabei reicht das Angebot von Solo-Inhalten über Gruppenaktivitäten bis hin zu anspruchsvolleren Herausforderungen.

Ergänzt wird das Ganze durch verschiedene Events und Aktivitäten in der offenen Welt.

Elyos gegen Asmodier: PvP spielt wieder eine große Rolle

Der Konflikt zwischen Elyos und Asmodiern gehört seit jeher zum Kern von AION.

Auch AION 2 setzt auf diesen Fraktionskonflikt und bietet verschiedene PvP- und RvR-Aktivitäten.

Dazu gehören unter anderem Arenen, Schlachtfelder, Rifts und der Abyss.

Gerade die groß angelegten Fraktionskämpfe könnten langfristig eine der wichtigsten Säulen des Spiels werden.

Fire Temple und Kromede kehren zurück

Für langjährige AION-Spieler gibt es außerdem einige bekannte Namen zu entdecken.

Der Fire Temple feiert in AION 2 seine Rückkehr und wurde für das neue Spiel technisch und spielerisch überarbeitet. Auch Kromede ist wieder mit von der Partie.

Damit verbindet NCSOFT neue Inhalte mit Elementen, die Veteranen des ursprünglichen AION bekannt vorkommen dürften.

Charaktereditor mit zahlreichen Möglichkeiten

Wer MMORPGs gerne mit einem persönlichen Charakter beginnt, bekommt ebenfalls einiges geboten.

AION 2 bietet einen umfangreichen Charaktereditor mit mehr als 200 Anpassungsmöglichkeiten.

Neben klassischen Optionen wie Gesicht, Körper, Haaren und Haut lassen sich zahlreiche Details des eigenen Charakters verändern.

Pets, Mounts und mehr

Auch Begleiter gehören zum Spiel.

Pets können nicht nur als optische Begleiter dienen, sondern teilweise auch als Mounts eingesetzt werden. Darüber hinaus können bestimmte Begleiter beim Einsammeln von Beute unterstützen.

Damit sollen sie nicht ausschließlich kosmetische Funktionen erfüllen.

Free-to-Play – aber was war mit dem Early Access?

Ein wichtiger Punkt zum offiziellen Start ist das Geschäftsmodell.

AION 2 ist zum heutigen offiziellen Release Free-to-Play. Der Early Access war dagegen an die Founder’s Packs gekoppelt.

Wer bereits seit dem 30. September spielen wollte, musste eines dieser Pakete erwerben. Zum offiziellen Launch fällt diese Zugangshürde weg.

Die Founder’s Packs enthielten neben dem früheren Zugang unter anderem verschiedene kosmetische Inhalte und weitere Extras.

Wie fair sich die Monetarisierung im tatsächlichen Spielbetrieb gestaltet, werden wir allerdings erst nach eigener Spielzeit vernünftig beurteilen können.

Über 1,3 Millionen Wishlists vor dem Start

Das Interesse an AION 2 war bereits vor dem offiziellen Release groß.

NCSOFT meldete vor dem Start des Early Access mehr als 1,3 Millionen Steam-Wishlists. Zum Beginn des Early Access konnte das MMORPG zudem starke Platzierungen in den Steam-Charts erreichen.

Jetzt folgt allerdings der entscheidende Schritt: der weltweite Free-to-Play-Launch.

Denn erst wenn AION 2 für alle Spieler zugänglich ist, wird sich zeigen, wie groß die tatsächliche Community langfristig wird.

Unser erster Kontakt mit AION 2

Ganz unbekannt ist AION 2 für uns allerdings nicht.

Bereits auf der gamescom 2026 konnten wir einen ersten Blick auf das MMORPG werfen und ein speziell vorbereitetes Video ansehen. Einen vollständigen Eindruck konnten wir uns dadurch natürlich noch nicht verschaffen.

Da wir keinen Early-Access-Zugang erhalten haben, starten wir heute zum offiziellen Release gemeinsam mit allen anderen Spielern.

Unser ausführlicher persönlicher Eindruck folgt deshalb erst, nachdem wir selbst ausreichend Zeit in AION 2 verbracht haben. Wer unsere Reise begleiten möchte, kann gerne heute (05.10.26 um 14:00 Uhr) unseren Stream des Redakteuers Thomas auf www.twitch.tv/realthompsontv verfolgen.

Fazit

AION 2 startet heute offiziell und macht damit den entscheidenden Schritt aus dem Early Access in den regulären Free-to-Play-Betrieb.

NCSOFT hat sich für das MMORPG einiges vorgenommen. Die gewaltige Welt, das Flugsystem, die verschiedenen PvE- und PvP-Aktivitäten sowie die Rückkehr bekannter Elemente wie des Fire Temple sollen sowohl Veteranen als auch neue Spieler ansprechen.

Ob AION 2 diese hohen Erwartungen erfüllen kann, lässt sich nach dem heutigen Start allerdings noch nicht abschließend beurteilen.

Deshalb beginnt für uns die eigentliche Arbeit erst jetzt.

Wir ziehen heute selbst nach Atreia los – und werden euch in den kommenden Tagen zeigen, wie sich AION 2 tatsächlich spielt.

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Hinweis zur Berichterstattung

Dieser Artikel basiert sowohl auf offiziellen Presseinformationen als auch auf unseren eigenen Eindrücken während einer Videopresentation auf der Gamescom 2026. Alle verwendeten Bilder stammen aus dem Pressekit und dienen der Berichterstattung.

Hier gehts zur Aion 2 Website

Hier gehts zur Steam Page

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